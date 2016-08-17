Соавтор Вайно: "Ньютон придумал телескоп, мы придумали нооскоп"

Дмитрий Булин Бизнес-корреспондент Русской службы Би-би-си 15 августа 2016
В 2012 году в журнале "Вопросы экономики и права" под именем А.Э. Вайно (что полностью совпадает с инициалами кремлевского чиновника) была опубликована статья, в которой рассказывалось о приборе для "изучения коллективного сознания человечества", для "регистрации в том числе и невидимого", и прочее.
Русская служба Би-би-си, первой обнаружившая эту научную статью, связалась с одним из авторов изобретения и попыталась проследить историю возникновения прибора.
Перекресток системы координат
Для начала необходимо уточнить: с точки зрения законодательства, установить авторство не так легко, одного совпадения инициалов, а также ряда косвенных свидетельств, недостаточно.
Поэтому в нашем рассказе речь будет идти не о главе президентской администрации Антоне Вайно, а об исследователе по имени А.Э. Вайно.
Осенью 2011 года в журнале "Экономические стратегии" вышла статья под названием "Код рынка". В этой статье особенно интересен авторский состав:
- Вайно Антон Эдуардович - соискатель РГГУ.
- Кобяков Антон Анатольевич - доктор экономических наук, кандидат биологических наук, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внешней политике.
- Сараев Виктор Никифорович - кандидат технических наук, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, президент компании "ГЛОВЕРС".
Уроженец Уфы Антон Анатольевич Кобяков действительно на тот момент работал в администрации президента на указанной должности. Антон Эдуардович Вайно трудился руководителем протокола премьер-министра Владимира Путина. Виктор Никифорович Сараев, по некоторым данным, был заместителем директора Института экономических стратегий РАН, который и выпускает по сей день журнал "Экономические стратегии".
Статья содержала множество сложных мыслей, в частности: "Код рынка - это составная часть кода жизни, перекресток системы координат "пространство - время - жизнь". О приборе "нооскоп" в статье ничего не сообщалось.
Но уже во второй части исследования, опубликованной в декабре того же года, можно найти следующую фразу: "НООСКОП - код материализации момента перехода жизни из пространства во время. Код действия - гармонизация жизни. Трансакция - точка в пространстве-времени-жизни, в которой происходит материализация".
В третьей, завершающей, части статьи делался прогноз: "В ближайшем будущем дизайнеры времени будут прокладывать курс в соответствии с протоколом - правилами капитализации, которые создаст элита (superкласс), ориентируясь по НООСКОПУ".
"Бонапарт не знал о таких уровнях игры"
Чтобы лучше понять протокол, в соответствии с которым дизайнеры времени будут прокладывать курс в ближайшем будущем, Русская служба Би-би-си связалась с одним из авторов данной статьи, Виктором Сараевым, который является лауреатом премии правительства в области науки и техники за 2006 год.
Свое ответное письмо ученый начал со слов: "Ньютон придумал телескоп, Левенгук придумал микроскоп, мы придумали НООСКОП - дивайс Интернета Вещей, сканирующий транзакции между людьми, вещами и деньгами - базовую основу сбора BIGDATA" (стилистика оригинала сохранена).
Просьбу уточнить, является ли изобретенный "дивайс" прибором, имеющим физические очертания, или это некая объяснительная модель, Виктор Сараев оставил без удовлетворения. В ответ он предложил Би-би-си ознакомиться с книгой "Образ победы", авторами которой являются все те же Антон Вайно, Антон Кобяков и сам Виктор Сараев, и начать это ознакомление со страницы 105.
На указанной странице раскрывается значение тактики ведения войны, примененной Кутузовым против Наполеона при Бородине: "Наполеон полагал, что игру ведет именно он, но вся гигантская игра Наполеона была лишь фрагментом игры Кутузова, и Наполеон, сам того не подозревая, разыгрывал свою партию строго в рамках Кутузовской пьесы. Наивный Бонапарт даже не знал о существовании таких уровней игры".
Глобальная неопределенность
Помимо обширных исторических иллюстраций, в книге присутствует "дорожная карта НООСКОПА", а также рассказывается, что этот прибор, предназначенный для получения и регистрации изменений в биосфере и деятельности человечества, был изобретен в компании "ГЛОВЕРС" (Виктор Сараев является ее президентом) в 2011 году.
Три соавтора встретились еще раз в 2011 году на страницах августовского номера журнала "Экономические науки" (статья "Глобальная неопределенность"), чтобы сформулировать следующую научную гипотезу: "Управление рынком определяется протоколом, диктующим оптимальные соотношения в едином целом - пространстве-времени-жизни - и устанавливающим правила игры и законы рынка".
Наконец, в журнале "Вопросы экономики и права" (№4) в 2012 году вышла уже упомянутая выше статья авторства А.Э. Вайно, соискателя РГГУ. Местами она дословно совпадает с некоторыми абзацами из книги "Образ победы", а также со статьей "Глобальная неопределённость".
Определить индивидуальный вклад каждого из соавторов в эти коллективные исследования может быть затруднительно. Виктор Сараев соответствующую просьбу Би-би-си также не удовлетворил. Однако насайте биологического факультета МГУ содержится анонс семинара Виктора Сараева от 26 мая 2015 года.
В этом анонсе говорится о вкладе конкретно исследователя А.Э. Вайно: "В основе нашего подхода лежит идея А.Э. Вайно о том, что оценка соотношения в едином целом пространства и времени является мерой оценки жизни и потребления энергии. <…> Для оценки пространственно-временных изменений ареала жизни создан НООСКОП - прибор сканирующий ноосферу".
Постскриптум. Горнопромышленное производство
На сайте Российской государственной библиотеки хранится автореферат кандидатской диссертации Антона Эдуардовича Вайно от 2013 года.
Тема диссертации не имеет никакого отношения к нооскопу - "Организационно-экономический механизм инновационного развития горнопромышленного производства". Работа выполнена все в том же Институте экономических стратегий, а также в Московском государственном горном университете (с 2014 года стал частью МИСиС). Ведущая организация - Кузбасский технический университет в Кемерове.
Научный руководитель А.Э. Вайно - все тот же доктор экономических наук Антон Анатольевич Кобяков. На сайте Кремля сообщается, что Антон Кобяков, ныне работающий советником президента, в 2001 году окончил Московский государственный горный университет. В 1999-2003 годах Кобяков состоял в должности замгубернатора Кемеровской области.
В библиографии диссертации - отсылки на все те же работы Вайно, Кобякова и Сараева.