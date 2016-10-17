В результате теракта убит "Моторолла"

Подло убит очередной легендарный командир донецкого ополчения Арсений Павлов, известный под позывным "Моторолла". Он с самого начала восстания в Новороссии был одним из лиц олицетворяющих его. Все помнят его боевой путь с эпизода, когда он в Славянске подбил в бою один из первых БТРов армии территории 404. Прошел всю войну, выжил. Но вот терактом достали.
Вечная память герою!!!
Редакция АРИ
P.S.
Считается, что убит украинской ДРГ, как, опять же, считается, были убиты Мозговой и Дремов. Тогда никого не нашли. Будут ли сейчас установлены виновные? Найдут ли их? Украинские спецслужбы, получается, делают в ДНР и ЛНР все что хотят. Что-то не туда пошло в Новоросии. Очередная смерть легендарного командира, во время действия договора Минск-2. Надо отдавать себе отчет, Минск-2 это не мир, война идет.
Сейчас появляются версии, что "Мотороллу" уничтожили соратники. Очень вряд ли. Он не высказывал каких-то особых амбиций, которое могли бы послужить причиной. Убили агенты спецслужб территории 404. Задача запугать, лишить ополчение признанных лидеров. Внести раскол в ряды ополчения. Отсюда высказывания сошек с территории 404, что убийство Мотороллы организовали свои. В то же время, нужно поднять боевой дух у своих. Все ведь все там понимают.
Кстати, методы политиков с территории 404 красноречиво говорят о психологии этих людей.