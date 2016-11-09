Гордость за Россию на фоне остального

Представляем статью старого друга редакции АРИ, Геннадия Водолеева
Водолеев Г.С.
У соотечественников в наши дни есть несколько серьезных, весомых оснований для того, чтобы испытывать не столько гордость за страну, сколько “чувство глубокого удовлетворения” (или хотя бы простого удовлетворения). Прежде всего, это и недавний решительный и умелый возврат нашими военными своей исторической территории - Крыма в состав Российской Федерации. Последовавшая спокойная и твердая позиция власти в ответ на несусветную истерию Запада, прежде всего США. Затем - вполне ощутимая помощь чем только возможно русским повстанцам южных регионов Украины в их войне против новоявленных фашистов - бандеровцев, мощно, всеми ресурсами поддержанных США и европейцами. Хорошее впечатление на соотечественников произвела позиция руководства Россиии в конфликте с Турцией. Весьма позитивна (хотя и не столь единодушна) оценка сближения политики нашей страны Китая на международной арене и в экономике.
Радуемся, конечно, и победам наших спортсменов на Олимпиаде в Бразилии. Несмотря на чрезмерно раздутое, навязчивое внимание наших СМИ (иногда - за гранью разумного) этой теме - вполне второстепенной на фоне не очень благостных процессов в социальной жизни “дорогих россиян”.
А то, что таковые наличествуют, и немалым числом, и вполне нешуточные по опасностям, которые они все нам несут, свидетельствуют многие и многие видные российские ученые, специалисты, а не только заполошные профессиональные оппозиционеры на чужом содержании в лице многих авторов “Новой газеты”, “Эха Москвы” и иных подобных. Которых мотивирует не столько боль за судьбу страны, нации, сколько непримиримая неприязнь к персоналиям в руководстве страны (вполне иногда обоснованная), занимающим места во власти, которые должны были бы принадлежать (неизвестно только по какому только праву) оппозиционерам и их лидерам (вроде Касьянова, Кудрина и иже с ними). И которых “дорогие россияне” уже имели счастье не до преходящей до сей поры тошноты лицезреть в роли управителей России проклятой ельцинской поры. Для начала сошлемся на оценки российской действительности общего, так сказать, плана: “Если сухо проанализировать последние 25 лет, прошедшие с момента развала Советского Союза, становится понятно, что внешний враг - ничто с врагом внутренним. К тому же когда этот враг в буквальном смысле слова оккупировал нашу страну, окопавшись в самых высоких правительственных кабинетах. И можно сколько угодно называть имена, но это бессмысленно, так как “имя им - легион”. Одни сменяют других, нажираясь от российского “корыта” и отваливаясь с семьей за кордон, увозя в карманах (бездонных - как правило - прим.авт.) уворованные здесь. На сытые места прилетают новые стервятники.
Круговорот паразитов в стране…
В 29-м номере АН вышел материал “Правительственная комиссия настоящих вредителей”. Вкратце его содержание таково: вице-премьер Шувалов и еще 11 чиновников отдают экспериментальные поля НИИ сельского хозяйства “Неглиновка”, на которых вывели новый сорт озимой пшеницы с урожайностью 150 центнеров с гектара (при высочайшем качестве зерна!), под застройку коттеджами. В любой развитой стране мира чиновник такого ранга, поставивший свою подпись под варварским документом, отправился бы даже не в отставку, а на нары. В России эту подлость предпочли замять (как и в подавляющем большинстве подобных ситуаций - прим.авт.)”. (Александр Чуйков. “Правительство возвращает страну в каменный век”. “Аргументы неделi”. №31, 11.08.2016г.).
Примерно такая же убойная, обоснованная критики звучала со страниц этого уважаемого еженедельника в адрес авиапрома, судпрома, финансистов правительства, министерства образования в лице их паханов. И примерно с таким же результатом. Нулевым, то есть.
Подтверждение позиции цитируемого автора - в другой публикации: “Директору ФСБ А,В Бортникову. Уважаемый Александр Васильевич!
Вынужден снова обратиться к Вам, как говорится, по вновь открывшимся обстоятельствам. Вообще интересная происходит переписка журналистского сообщества с вашим ведомством.
Мы, откликаясь на ваши призывы и движимые чувством справедливости, имеем желание сообщить информацию о коррупции в высших эшелонах власти и левых доходах членов правительства (Абызов, Шувалов и др.). Просим поставить барьер их беспредельному незаконному обогащению.
Вместе с читателями возмущаемся по поводу беспардонной скупки недвижимости “кремлевскими небожителями” в странах НАТО, причем явно не на должностные оклады (Барщевский, Тимакова и т.д.).
Негодуем от того, что уже 10 лет глава “Газпрома” А. Миллер перекачивает народные деньги в Германию под видом “спонсорской помощи” захудалому ФК “Шальке” - любимой, как утверждают, команде Гитлера. Перекачал за эти годы не менее 100 млн. евро, чем нанес ощутимый ущерб экономике страны и благосостоянию нашего народа (не считая десятка-другого миллиардов долларов, “употребленных” на огромные “личные нужды” вроде строительства роскошных особняков в охранных зонах черноморского побережья, приобретения родовых замков старой европейской аристократии, иных обретений в виде тайных вкладов в надежнейшие банки мира - прим.авт.).
Опять же просим остановить это преступное мотовство. Ну и так далее.
А в ответ получаем стандартные ответы: “Ваша информация принята к сведению”. Иногда создается впечатление, что нам отвечают роботы, настроенные на формально-равнодушные отписки…
Как вы знаете, в начале декабря прошлого года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал в сети фильм-разоблачение “Чайка”. О криминальном бизнесе сыновей генерального прокурора и его личном покровительстве.
На большой пресс-конференции 17 декабря президент В. Путин пообещал провести тщательное и всестороннее расследование (одним из итогов этого “расследования” стало предложение президента Госдуме недавно утвердить Чайку на новый срок в этой должности Генерального прокурора РФ - прим.авт.).
На расследовании настаивал и ваш предшественник - экс-директор ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности Н.Патрушев. Он считает, что неприкосновенных у нас быть не должно…
Однако прошло почти восемь месяцев, а об итогах президентского расследования ничего не известно. И сам Генпрокурор упорно хранит молчание…
Кстати, фильм “Чайка” не признан клеветническим, экстремистским. не запрещен и, например, спокойно висит на сайте “Эха Москвы” и других порталах.
А поскольку эта радиостанция принадлежит государству в лице “Газпрома”, то тем самым, оно признает справедливыми все выдвинутые против Чаек обвинения…
В принципе, в этом нет ничего удивительного. Россия, как известно, - одна из самых коррумпированных стран. В мировом “рейтинге честности” она находится на 134 месте, болтаясь между Нигерией и Угандой.
Еще 10 лет назад известный экономист М. Делягин полушутя-полусерьезно сказал: “Газпром” - кормушка администрации президента”. (Александр Головенко. “Гуляют ли агенты ЦРУ по нашим коридорам власти?”. “Новый Петербургъ”. 18.08.2016г.).
Еще одна “бытовая зарисовка” по теме:
“Еще один “птенец гнезда путинского” задержан по обвинению в коррупции. Губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в получении взятки в особо крупном размере - говорят, что аж 400 тысяч евро получил “на лапу”. Господи! Да мы практически каждую неделю слышим о громких коррупционных скандалах, связанных с представителями путинской “вертикали власти”. Что же это за вертикаль такая, “болты” которой воруют десятками, сотнями миллионов и даже миллиардами бюджетных рублей?...
Адвокаты принесли в суд многочисленные грамоты и благодарности, в том числе от президента и министра обороны. Защитники Никиты Белых в суде подчеркивали, что их подзащитный страдает сахарным диабетом и заболеванием сердца, а потому ему необходимо постоянное наблюдение медиков…
Получается, что когда взятку брал, то сил и здоровья на это хватало, а вот как упекли за взятку в СИЗО - сразу подводит здоровье и вообще смерть дышит в затылок…
Нас просто захлестнула волна коррупционных скандалов, связанных с депутатами и прочими высокопоставленными “болтами” от “вертикали власти”. А они что, прилетели к нам с Марса или выползли из “четвертого измерения”? Нет. Они все были назначены на свои должности гражданином Путиным. “Душка” президент абсолютно бездарен в кадровых вопросах или же это его обдуманная политика? Почему Путин до сих пор не то что не покинул свой пост, а даже не извинился перед народом за такую свою кадровую безграмотность?
Ведь он, по его собственным словам, несет персональную ответственность за все происходящее в стране (совершенно только не ясно в каком виде эта “персональная ответственность”, за что, кем и как материализуется - прим.авт.). Но мы же помним, что ему никогда “не бывает стыдно”(что не удивительно: особей, у которых нет чувства стыда и в нашем обществе - пруд пруди - прим.авт.). А еще помним и его фразу о том, что если сажать в тюрьму всех коррупционеров, то “кто тогда будет работать?” (то есть, прежде всего, красть - прим.авт.)”. (Георгий Знаменский. “А кто их назначил?”. “Новый Петербург”. 14.07.2016г.).
Поисками ответов на эти и подобные вопросы ныне заняты многие светлые головы наших лучших профессионалов. Ответы просматриваются с трудом, не вполне четкие:
“Один из аспектов нынешнего олимпийского скандала - некомпетентность, непрофессионализм, неповоротливость и непатриотичность чиновников РФ. Впрочем, разве только чиновников? Сборную РФ на Евро - 2016 во Франции метко назвали “сборищем дохлых миллионеров”. Здесь тоже ни профессионализма, ни патриотизма, ни стыда - достаточно вспомнить казус двух наших игроков в Монте-Карло.
Ни профессионализма, ни стыда - это относится и к истории празднования выпускниками Академии ФСБ на гелендвагенах окончания своей учебы.” А ведь это типа будущая элита наших спецслужб, которая должна защищать национальные интересы России. Могут ли,станут ли защищать национальные интересы те, чьи идеалы и ценности - шикарная жизнь a la Запад, “состоящая” из гелендвагенов, яхт, высокооплачиваемых шлюх, “скачек, раутов, вояжей” (Высоцкий)?
Самое уязвимое место любой системы - подсистема защиты, т.е. спецслужбы и армия. Не случайно в истории России масштабные реформы,как правило, предполагавшие серьезные изменения в характере правящей элиты, удавались только в том случае, если удавалась реформа репрессивного и военного аппарата. Успех в этой сфере вытягивал все остальное, даже позволял преодолеть негатив. А неудача оборачивалась системным провалом…
Когда-то разведчик Леонид Владимирович Шебаршин заметил, что не надо искать злой умысел там, где царит глупость. Я ему возразил: глупость- лучшая маскировка злого умысла…
Социальные несправедливость и неравенство, возведенные в принцип. Уже не просто коррупция, а сращение определенных сегментов власти с криминалом, т. е. криминализация власти. Правящий слой, огромная часть представителей которого не ассоциирует себя с Россией и русским культурно-историческим кодом. Смешно смотреть на этих “патриотов” якобы рвущих тельник на экране ТВ за Русь-матушку, зная при этом, что их дети либо учатся на Западе, либо уже долго живут там или вообще имеют иностранное гражданство. А ведь дети больших чиновников за границей, особенно на территории нашего геополитического противника- это “окно уязвимости”. Как говаривал помощник президента Никсона Чак Колсон, если вы взяли кого-то за гениталии, остальные части тела придут сами…
Проблема огромной части правящего слоя РФ заключается еще и в том, что в социокультурном плане это маргиналы, по мироощущению- мещане, мелкие буржуа, дорвавшиеся до крупной собственности или, как минимум, до распоряжения ею, а социально оставшиеся мелочью. Разрыв этот заполняется презрением к людям и свинячим восторгом перед верхом, которым для них остается Запад.” (Историк А.И. Фурсов.”Россия на распутье! Нас ждет 17-й год или 37-й?” “Новый Петербургъ” 18.08.2016г.).
Почти так же воспринимает ситуацию в стране другой именитый российский ученый: “Советская политическая система обеспечивала выживание определенной( пусть и ущербной) экономики, тогда как нынешняя российская занята только самой собой. Современная политическая “элита” служит не развитию государства, а своему карману, и только ему. Её благосостояние возникает как прямой вычет( точнее- воровство - прим.авт.) из государственного бюджета, инвестиций госкорпораций, доходов рыночных компаний и граждан. Эта “элита” в отличие, например, от Саудовской Аравии или Объединенный Арабский Эмиратов не может легализовать свое богатство и задает экономике “вектор неразвития”...
Неудивительно, что современная Россия единственная из сырьевых экономик, которая так и не смогла нарастить физически объемы производства ресурсов за последние 25 лет. Единственная из стран развивающихся рынков, не показавшая значимого развития основных элементов инфраструктуры. Причина тому- в самом нашем государстве, которое так отличается от советского, что в принципе не может быть поставлено на службу обществу, пусть даже и не слишком эффективную...Государство, наполняясь всё менее компетентными бюрократами( иные были бы опасны вышестоящему начальству), деградирует. В результате государство, в отличие от СССР, концентрирует контроль над не самыми передовыми, а самыми традиционными отраслями и национальными активами, которые не способно усовершенствовать.
Это стремление “удержать застигнутое” приводит к доминанте сырьевых отраслей и провалу всех попыток модернизации.Поэтому если в СССР экономика отрасли развивалась в направлении, не соответствующем глобальным традициям, но всё же развивалась, и государство было агентом развития, то в России государство выступает апологетом неразвития, что в итоге проявляется и в категорическом неприятии политических и идеологических инноваций…
Соответственно, главная задача российского государства сегодня выглядит как перераспределение через бюджет доходов рыночно - эффективных отраслей и компаний и “инвестирование” их по большей части в бессмысленные проекты( Олимпиада в Сочи, саммит АТЭС во Владивостоке, ненужные газопроводы, железная дорога Курагино-Кызыл, объекты инфраструктуры к ЧМ-2018 и др.).Но учитывая,что эффективная экономика нужна всему обществу, а воровство бюджета лишь его части, сложно надеяться на устойчивость системы ( паразиты-клептократы не созидатели, а разрушители по своей природе.-прим. авт.). “ (Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества, “Остановка на полпути”,” Крестьянская Русь”, “24 часа”, №32,2016, 11.08.2016).
Действительно, зная кто в РФ занят “подбором, расстановкой и воспитанием руководящих кадров” и по каким расценкам идёт продвижение этих “руководящих кадров” по карьерным ступеням( в отличие от СССР, где этим был занят партийный аппарат КПСС, в нынешней РФ эту организацию практически полностью монополизировали структуры ФСБ-ФСО),зная, что главными достоинствами человеческого материала , используемого в качестве кадрового резерва, являются платежеспособность и способность конвертировать в личные доходы любые служебные полномочия, а также готовность услужить, угодить политическим лидерам, можно быть абсолютно уверенными,что и в обозримом будущем состояние нашей экономики и нашего общества будут только ухудшаться. Того же мнения следующий автор: “ Ни о какой максимальной “чистке рядов” в высшем эшелоне и речи быть не может: новых-то людей к власти не приводят. Идет привычное перемещение давно имеющихся “своих” по кругу. Меняйло,который был “медведем на велосипеде” в Севастополе, спонтанно повысили до сибирского “наместника”.Опять назначают “на все руки мастеров” -генералов КГБ (ФСБ,ФСО) руководить тем, чего они совершенно не знают.( Что могут наворотить генералы ГБ, мы с 2000 года наблюдали не раз и не два).В тюрьму никто не садится.
При этом ни одного увольнения в правительстве Медведева , в его экономблоке и Центрабанке.Власть оголтелых монетаристов над макро-экономикой и финансами остается незыблемой. Что предопределяет усугубление кризиса в РФ...Власть столкнулась с необходимостью решать запутанный узел проблем и резать расходы, причем “по живому”.
Потому... нужно иметь и соответствующий кадровый состав в управлении экономикой, и новое руководство ЦБ, и отработанные инструменты вексельного финансирования,и систему, способную предотвращать нецелевое использование (т.е. казнокрадство в первую очередь-прим.авт.) эмитированных рублей..Нужен и такой предохранитель,как изгнание с монетной биржи (МБ) нерезидентов и резидентов-спекулянтов(покупающих валюту не для производственных целей, а лишь для игры на колебании курса)...
А что из этого есть в РФ? Да ничего. Ни кадров, ни институтов, ни инструментов.Никакие генералы ФСБ с этим не справятся.”(Калашников Максим. “ В преддверии “чрезвычайки”- политический расклад”. “Новый Петербург”. 11.08.2016 г.).
Как говорится, “что да,то да”: уже только потому, что вся подготовка и практическая деятельность спецслужб предназначены почти исключительно для подрывной, по большей части негласной, тайной работы либо в стане внешних врагов, геополитических недругов, либо в стане внутренней политической оппозиции,либо в противостоянии таким же усилиям разведок враждебных государств.А потому к созидательной работе эта генерация политического правящего слоя абсолютно непригодна. Даже свое “экспертное сообщество” они подбирали из своих ущербных (мировоззренчески, мотивационно) клевретов. Что гибельную ситуацию РФ только усугубляет, делает омертвевшей: “Есть в нашей стране уникальное учебное заведение под названием Высшая школа экономики.Руководит ей некто Ярослав Кузьминов. Среди преподавателей немало достойных людей и экономистов. Кто-то считает их интеллектуальной элитой, окормляющей экономическую политику почти всех правителей в России последние 25 лет. Немало и тех,кто считает эту публику тупыми последователями устаревших экономических школ и моделей, называющих рынок единственным регулятором экономического развития любой передовой страны.
Последние уверены, что единственным успешным периодом развития новой России были восемь месяцев в 1998-1999 гг., когда либеральных экономистов из ВШЭ от властного корыты отодинули.Было это при Евгении Примакове. Его правительство просуществовало недолго, но успело избавить страну почти от всех гадостей, которыми наградили адепты ВШЭ российское общество. Помните воровскую приватизацию и ГКО?
Примаков,как известно,из правительства изгнали. Группе специалистов по распиливанию бюджетов страны- такие как Березовский,Чубайс-он стал опасен.На смену Примакову пришел Алексей Кудрин. Именно он с позиции министра финансов быстро вернул страну на путь либеральных псевдореформ…
Но ума для этого у бывшего бухгалтера питерской мэрии, да и у его друзей типа Чубайса,Набиуллиной и Улюкаева явно не хватило. В результате та самая нефтяная игла, которую они публично проклинали в начале нулевых годов, стала их символом. Они и привели страну к экономическому краху и застою, похлеще брежневского. Но всё это- факты известные. В чём же новость?
При ВШЭ - она же “Вышка”-работает некий Центр развития. Много лет подряд каждые две недели этот центр выпускает большой доклад о текущей ситуации в макроэкономике. Документ на 47 страницах включает много красивых графиков. Его рассылают ведущим экономическим изданиям,в том числе”Аргументам недели”.Доклад много лет носит зловещее название “Новый КГБ (Комментарий о Государстве и Бизнесе).” Так они шутят. Но последний доклад “новых гэбэшников” шуточным не назовёшь. Он очень похож на доклады аналитиков настоящего КГБ СССР, что делались для Политбюро ЦК КПСС с середины 80-х годов до самого распада Советского Союза.
Итак, проштудируем последний доклад “Нового КГБ”. Озвучим для начала его выводы понятными словами. Вот они. Правительство и Центробанк- идиоты! Тот самый Центробанк, который возглавляет Набиуллина. И то самое правительство, которое возглавляет Медведев. Его сотрудники оторвались от реальности, слишком оптимистично оценивают ситуацию в экономике. На глобальном макроэкономическом уровне действуют так, как будто дела пошли на поправку. На самом деле никакого оживления в экономике нет, всё гораздо хуже, чем думают наверху.
В первом полугодии 2016 г. кризис только усилился. “Дна”, о достижении которого твердят Набиуллина и министр экономического развития “водолаз” Улюкаев, мы даже не достигли. В экономике, разрушаемой Кудриным и его друганами из ВШЭ, всё продолжает снижаться, падать и рушиться, причем стремительно. Процесс сжатия экономики идет широким фронтом,затрагивая все сектора. В целом ВВП падает два года подряд…
Но оставим эмоции. Рассмотрим причинно-следственные связи. ГУ ВШЭ создано в 1992 г. постановлением правительства РФ за подписью премьер-министра Егора Гайдара.Автор и мотор идеи- Евгений Ясин.Бессменный ректор ВШЭ с 1992 г. - Ярослав Иванович Кузьминов. Его супругу зовут Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Поженились они в далеком 1988 году.Набиуллина была его аспиранткой. Кузьминов участвовал в создании “Стратегии-2010”. Так называлась проваленная экономическая программа Грефа.Затем по поручению президента он же возглавил работу над “Стратегией-2020”. Позор от её реализации мы сейчас и переживаем.
Кузьминов входит в пять различных комиссий и рабочих групп при президенте РФ, семь комиссий при правительстве, пять советов и коллегий при федеральных органах власти. Это далеко не “бесплатная общественная нагрузка”. Это очень хороший источник “охрененных” доплат. Официальный доход Я. Кузьминова в 2014 г.- 45,3 млн рублей. Семейный доход вместе с женой - 67,2 млн рублей.
Несколько слов о той злокачественной опухоли на нашей экономке, которая называется ВШЭ. Самый большой кусок дохода “Вышка” получает от государства. Объем госфинансирования -5,3 млрд рублей в год (официально- на обучение бюджетных студентов).Второй крупный источник -госзаказы-исследования, которые “Вышке” заказывает правительство. За фундаментальные исследования правительство платит ВШЭ по 700-730 млн рублей в год, ещё 200 млн рублей приносят госзаказы на прикладные исследования. В 2011-2015 гг. ВШЭ заключила более 1 тыс. госконтрактов, сумма превысила 5,1 млрд рублей.
Кузьминов постоянно вытрясает из правительства новые здания и площади,плюс деньги на ремонт. В 2010-2014 гг. общая площадь зданий ВШЭ увеличилась с 200 до 400 тыс. кв. метров. В 2010 г. на реконструкцию корпусов “Вышка” получила от государства 14,9 млрд рублей.
Так что же случилось, если сама ВШЭ выпустила доклад, согласно которому всё, что она навязывала стране уже четверть века, оказалось мусором? А мы- у разбитого корыта? Доклад по своей сути- это тяжелое признание несбыточности мечты первого клиента ВШЭ-премьера В.С, Черномырдина. Он говорил, что “Россия со временем должна стать еврочленом”.
Не случилось. Псевдоученые из ВШЭ делали всё, чтобы в экономике мы по-прежнему оставались в “еврозаднице”.(Андрей Угланов. “Последние новости КГБ, или как крысы бегут с корабля”. “Аргументы Неделi”.№ 30, 04.08.2016г.).
Судя по непотопляемости, безнаказанности публики из этой группы “экспертного сообщества”, сами они в значительной своей части- либо выходцы из спецслужб с генеральскими лампасами, либо- одни из аналитических прогнозистских инструментов спецслужб. По отношению к оценке деятельности которого уместна только сталинская формула определения формы вины за ошибки: “Или дурак,или враг”. Но,как упомянул автор из цитированного материала, в составе состоящих на службе в этой пресловутой “Вышке” много хороших специалистов, то есть засилья дураков там нет. Отвечать надо будет( будем надеяться,что придется обязательно) за свои действия как за вражеские по отношению к своей стране.Вместе,естественно, с теми, кто в правительстве по недоумению или умыслу следовал рекомендациям этих профессионалов-упырей.
Решительная,устойчивая смена охранительно-карательных функций наших спецслужб, ответственных полностью ныне за “подбор,расстановку и воспитание руководящих кадров” в стране, на коммерческо-обретательскую автоматически повлекла точно такую же трансформацию судейского сообщества,других правоохранительных и контролирующих органов государства(включая, естественно,такие важнейшие институты,как таможенная и налоговая службы). Чему-массы примеров в российских СМИ за последние годы.Один из самых свежих, малопримечательных, вполне бытовых: “Ну что,поговорим о наших рынках- тема вдруг стала актуальной…
Расскажу только о нашем довольно большом рынке…
Справедливости ради надо отметить, что не жульничают,не обвешивают и не обманывают только торговцы зеленью-таджики, а также продавцы, лично вам знакомые.И то-не все.Зато все остальные обязательно жульничают, обвешивают и обманывают. Но...все по-разному.
Наиболее бессовестные,жадные и беспардонные, конечно (как это ни обидно!),наши молодые бабы,торгующие сыром и колбасами.Обвешивают и обсчитывают “по-черному”...И насчет владельцев рынка тоже много чего я узнал; кто его построил и сегодня рулит,и как.Ну,коротко: по договоренности (естественно,достойно проплаченной,по другому не бывало- прим.авт.) с тогдашними местными властями ребятки в трениках и малиновых пиджаках построили рынок, потом одёжку эту выбросили и теперь такие приличные,в галстуках.Дисциплина железная, тишина,спокойствие..Ну,как у таких водится. Милиции на рынке днем с огнем не сыскать-со всеми проблемами сами разбираются. С властями полный ажур и взаимопонимание.Заносят кому и сколько надо. А к каждому продавцу каждый день около полудня подходит накаченный молодец из местных, продавец молча отдает назначенную мзду, а молодец переходит к следующему.Полученные бабки отдает одному из руководства- “главному сегодня”. И это,насколько я знаю,помимо официальной помесячной арендной платы за место, которую платит каждый арендатор-хозяин того или иного товара…
Подведем итог, можно уверенно утверждать,что сегодня рынок( несмотря на удобства для потребителя)- это легализованный криминалитет. Легализованный властью, как высшей городской, так и местной, в том числе,всякими мелкими хищниками-грызунами-налоговиками,милицией,наркоконтролем,санэпидстанцией( или как она там теперь называется),торговой инспекцией, пожарниками,потребнадзором и проч., и проч.
Владельцы рынков-бывшие бандиты,ставшие ныне вполне респектабельными,уже давно спелись с нашей властью и не только стараются с нею не конфликтовать,но и существенно подкармливают её и её частенько совершенно бесполезные структуры, лишь бы им не мешали делать вполне криминальный , но очень выгодный бизнес.Ну,и власть,конечно,без особых на то причин, понятно, тоже с ними не ссорится-зачем же кусать руку, которая тебя неплохо подкармливает?”(Ефим Смулянский. “Наши рынки...Что это такое?” “ Новый Петербургъ”. №32, 18.08.2016г).
Точно так же ладят с властными контролирующими и правоохранительными структурами производители фальсификатов по всему их обширному спектру, контрафактной продукции, наркоторговцы,контрабандисты,фальшивомонетчики,даже черные риэлторы и иные прочие подобные.Что дало все основания “клеветникам России” аттестовать российские рыночные отношения как бандитский капитализм,а политический режим как режим клептократии. Ссылки многих ученых авторитетов,что это неизбежно, неотторжимо от рыночного уклада жизни несостоятельно хотя бы потому,что у многих( правда, “цивилизованных”) стран ситуация совершенно иная: “-Вы как-то на лекции сказали,что японская организованная преступность-самая организованная ( и самая некровавая: на 500 криминальных трупов США приходится только один в Японии-прим.авт) преступность в мире. Бывшие российские братки сняли малиновые пиджаки и цепи “ с гимнастами”, заседают в парламентах или стали легальными бизнесменами. “Перекрасились “ ли якудза в успешных предпринимателей или депутатов?
-Это абсолютно невозможно. Настолько невозможно, что не о чем говорить. Если депутата и тем более министра уличат в том, что тридцать лет назад он был на свадьбе сына “крестного отца” в числе сотни-другой гостей- случайно сохранилась фотография,-его политическая карьера окончена, как бы он ни объяснял, что туда его привел однокурсник по университету, а он по молодости лет не спросил, куда идет. Я не придумываю-такие случаи были.
-Действительно- два разных мира! Или русские на самом деле- марсиане( скорее перекрашенные африканцы-прим. авт.) или японцы. Одно из двух.”(Александр Чуйков. “Третья мировая придет с Дальнего Востока?”( интервью с ведущим научным сотрудником института востоковедения РАН, японистом Василием Молодяковым). “Аргументы Неделi” № 32, 18.08.2016г.).
Не следует всерьез принимать нынешний гвалт политиков и СМИ Запада о растущей угрозе со стороны России - в главном она остается для тех же США настоящим заповедником, где берегут и лелеют интересы Америки уже только тем, что бездарно руководят российской экономикой и напропалую разворовывают страну орды российских клептократов, вывозящих все накраденное за рубежи, на Запад. Это очевидно и всем разумным “дорогим россиянам”:
“Главный отличительный ориентир постсоветской России - повальное мздоимство. Воруют министры, мэры, губернаторы, депутаты, полицейские, их жены, любовницы, дети и прочая однокровная челядь.
Воруют из бюджета, у инвесторов, друг у друга, у всех нас и т.д. Читать, а особенно писать об этом уныло и скучно, так как ничего не меняется. Разве только ФИО очередных номенклатурных подследственных в пресс-релизах Следственного комитета”. (Михаил Смирницкий. “В чей гроб в 1996 году Чубайс вбил последний гвоздь?”. “Аргументы неделi”. №24, 23.06.2016г.).
Самое страшное для нашей страны в приведенных оценках содержится в том, что скандалы с миллиардными казнокрадствами и мздоимствами нескончаемой вереницей сменяют друг друга, а “ничего не меняется” (вернее, почти каждый раз суммы украденного все больше). Более того, результаты прошедших 08.09.2016 года выборов в Думу и губернаторов явили “единодушную поддержку” такой политики руководства страны и правящей партии “Единая Россия”. Другого режим российской клептократии допустить и не мог - могли пойти косяком расстрельные дела.
Что совершенно не нужно Западу, которому российские клептократы надежные естественные союзники. Даже если отдельные вельможные физиономии российских клептократов и сильно не нравятся Обаме или Клинтон.
Ему вторит другой научный авторитет: “В этом и заключается сложность и сила правящего класса на Западе - это комбинация аристократии и буржуазии. А если правящий класс - это комбинация оборванцев, экс-номенклатуры и криминала, то это не есть правящий класс, это так - из подворотни выбежали, к тому же объелись несвойственной им пищей…
Проблема огромной части правящего слоя РФ заключается еще и в том, что в социокультурном плане это маргиналы, по мироощущению - мещане, мелкие буржуа, дорвавшийся до крупной собственности или, как минимум, до распоряжения ею, а социально оставшиеся мелочью. Разрыв этот заполняется презрением к низам и свинячьим восторгом перед верхом, которыми для них стал Запад”. (Андрей Фурсов, доктор исторических наук. “Сможет ли Путин сохранить власть в России”. “Новый Петербург” №35. 80.09.2016г.).
Для нынешней генерации дикого ( в смысле прежде всего качественного образования, отсутствия совести и основанной на ней мотивации служения обществу) российского чиновничества любые здравые, обоснованные суждения, расчеты, прогнозы-пустой звук. По уже многократно упомянутым выше основаниям.Тому ещё один вполне заурядный пример: “Уважаемая редакция “КР”! Пишет вам потомственный лесовод. Цель этого письма - предупредить жителей России о надвигающейся экологической катастрофе. Долгие годы я пытался достучаться до сознания виновников настоящих и грядущих бедствий страны.Но это оказалось невозможным...За три столетия уровень рек и озер в европейской части России понизился на три метра. Это следствие хозяйственной деятельности человека. Отмечу самые разрушительные факторы:
1) массовая вырубка лесов( самая варварская, мощная- в наше время под руководством хищных администраторов регионов,делающих себе на этом личные состояния-прим.авт.)...Регионы,расположенные в междуречьи Оки и Волги ( а это Рязанская,Тульская,Липецкая,Тамбовская,Воронежская,Саратовская и другие южные области),страдают от безлесья, эрозии и обезвоживания почв. Глобальное потепление ухудшает ситуацию.В этих краях уже пересохло 85 процентов рек и ручьев. Крупные реки, некогда судоходные,обмелели, что так же обрекает их на заиливание и исчезновение.
Любопытно,что одной из причин гибели Древнего Рима была деградация среды обитания. В его последние времена провинция оказалась хозяйственно разоренной, массивы лесов вырублены...Но самое главное- захирел некогда славный государственнообразующий народ империи,растраченный на “великих стройках” и в войнах с варварами. Как это напоминает нынешнее плачевное состояние Руси!
Нехватка водных ресурсов в степях и в русском подстепье настолько серьезна,что оставшиеся деревни,села и поселки в недалеком будущем станут непригодными для жизни. Уже сейчас в некоторые населенные пункты воду для бытовых нужд привозят в цистернах. А где взять воду для полива огородов?
Причина хронического безводья- отсутствие лесов,необходимых для природного равновесия.
Можно ли предотвратить или хотя бы минимизировать ущерб надвигающейся экологической катастрофы? Да,можно. Для этого необходимо уже сегодня заняться восстановлением лесов. Нужно облесить все поймы, овраги,балки,холмы,взять под охрану родники, расчистить русла рек и их притоки.Площадь лесных угодий довести до 40 процентов общей площади центрально-черноземных и южных областей. И тогда через 30-50 лет ныне безжизненные, унылые ландшафты Саратовщины или Белгородчины станут живописными, удобными для проживания! В России есть для этого все финансовые и технические возможности. Нет лишь государственной воли ( какая “государственная воля” может быть у клептократов, одержимых единственно практикой хищничества, казнокрадства?-прим.авт.)...
Главные препятствия на пути любых благородных начинаний в России колониально-византийский стиль управления нашей страной ( результат нынешней отрицательной “селекции” нашей “элиты” с её мировоззрением неандертальцев под руководством генералитета наших спецслужб-прим. авт.).Стиль всеобщей безответственности и чинопочитания выгоден властителям.Наобещал с три короба- и не выполняй, тем более выморочное население,лишенное исторической памяти, мало что помнит из обещанного. Материальный достаток у “элиты” имеется, а на жизнь народа, на его нужды и заботы можно не обращать внимания ( и уж тем более заниматься проектами,результат от которых наступит через 30-50 лет!- прим.авт.)...
Признать себя безумной, недееспособной, идейно обанкротившейся (идейной наша клептократия никогда и не была- идеи для воровства,бюджетных распилов никакие не нужны- прим. авт.) кремлевская власть не может или не хочет (скорее, и то, и другое одновременно- прим. авт.) А значит, скатывание русского народа в историческое небытие продолжается…”(Олег Нестеров, кандидат биологических наук. “Равнодушие или вредительство?” “Крестьянская Русь”. 2016, №20).
Не добавляет поводов для гордости за Россию и нынешнее положение с сохранностью и эффективным использованием государственных бюджетных потоков. Информация из первых уст: “Российская финансовая политика порождает печали”, заявила вчера глава Счетной палаты Татьяна Голикова во время открытой лекции об эффективности бюджета в Финансовом университете страны. Называемые Голиковой цифры действительно шокируют: через бюджетную систему разбазаривается ежегодно триллионы рублей. Это в несколько раз больше, чем потери казны от падения нефтяных цен или будущие доходы от распродажи госактивов в рамках приватизации (около 1,5 трлн рублей за два года)...Больше всего её удивляют безграничные аппетиты расхитителей казны. Иногда кажется, что у тех, кто бюджетные ресурсы расхищает, есть какой-то “край”. По крайней мере этот “край” должен быть. Но при погружении в детали, ты видишь, что, к сожалению, до “края” очень далеко.”(Ольга Соловьева. “Татьяна Голикова поражена масштабами бюджетного воровства.” “Независимая газета”. 19.04.2016 г.)
Что тут скажешь: аттестация высшего контролирующего бюджетные потоки должностного лица государства-как приговор, окончательный приговор, не подлежащий уже никакому толкованию. И одновременно- российская государственная печать на “клеветническое” определение режима российской власти как клептократии.
Для полноты “композиционного портрета” явления, имя которому “режим клептократии” еще несколько “штрихов”: “Есть в Санкт-Петербурге такое сооружение, которое строится аж с далекого 2007 года, в народе его называют то “Позор-ареной”, то “Распил-ареной” из-за самых больших унитазов в Европе на будущем стадионе… Еще в 2006 году тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко обещала, что “Зенит-арену” введут в эксплуатацию уже в 2009 году. Однако сменились президенты один на другой, а стадиона как не было, так и нет.
Как растет отсрочка даты окончательной постройки стадиона, так молниеносно растут цены, которые выделяют на строительство “Распил-арены”. Поначалу на строительство было выделено 6,7 млрд. рублей за счет средств “Газпрома”, потом выяснилось, что этих средств мало и надо финансировать строительство стадиона еще на 43,8 млрд. рублей… Уже неизвестно, сколько средств городского бюджета было распилено… О “позор-арене” по ТВ старательно молчат… о том, что происходит у нас, в России под руководством Мутко и ему подобных старательно умалчивают”. (Борисова Оксана. “Битва за финансы на “Распил-арене”. “Новый Петербургъ”. 15.09.2016г.).
Ничем не уступают питерским поместным клептократам и в регионах: “К коррупционному делу в Коми подверстали энерготарифы. Следователи утверждают, что из платежей за отопление бизнесмены платили взятки , чтобы чиновники обеспечивали рост платежей… За несколько лет перечислили региональным чиновникам, по крайней мере, 828 млн рублей. Как сообщил представитель СКР Маркин, взятки платились “за предоставление льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности, установления максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию… Максимально выгодных - максимально высоких”. (Александр Колесниченко. “Греют или нагревают?”. “Аргументы и факты”. №37, 2016г.).
Чем оборачивается эта постоянно, беспрерывно наращивающая обороты “всероссийская чиновная воровайка” люди в стране ощущают постоянно на себе во всех сферах жизнедеятельности, во всех без исключения нуждах. В беде - основные сектора российской экономики:
“В наш век сельское хозяйство продуктивно и устойчиво только в тех странах, где государство покровительствует земледельцу. Субсидии, льготы, таможенная защита - в основе долгосрочной аграрной политики в США и Евросоюзе.
Среди развитых стран нет ни одной, где земледелец работает на свой страх
риск, как в сегодняшней России. Где вдобавок его обирают банкиры, оптовики, поставщики удобрений и топлива…
Вопреки победным реляциям, никакого перелома в бедственном положении аграрного хозяйства страны не приключилось. Скорее сельские производители приноровились к упадку.
А расклад дел - вопиющий. Россия до “шокотерапии” 90-х располагала бесценным национальным богатством - 123 млн гектаров земель в сельхозобороте. Это 9% всего мирового потенциала. Ныне обрабатывается лишь 43 млн гектаров. Пашня, которая десятки лет не знает плуга, зарастает мелколесьем, бурьяном, заболачивается. Производство мяса сократилось на 60%, молока - на 40%. Страна очутилась на грани голода...Зато повсеместно завелись латифундисты, скупившие задешево паи. Большинство из новоявленных помещиков и не помышляют развертывать производство сельхозпродукции. Выжидают, когда наступит время перепродать землю подороже…
Крупные массивы земель оказались в ведении местных властей и муниципалитетов. Этот аграрный ресурс используется из рук вон плохо, выводится из оборота под коммерческую застройку. Коттеджные поселки растут как грибы. Что ни латифундист, то кум или внучатый племянник главы районной, поселковой администрации. Иные губернаторы сами заправские латифундисты. Самые крупные латифундисты - коммерческие банки. Они отбирают землю фермеров-должников. Просрочивших выплаты по кредитам сгоняют с земли…
Хлебопеки сетуют на низкую рентабельность и подбираются к фуражному зерну… Категорически против “фуражной инициативы” высказывается “Россельхознадзор”. Однако ключи к хлебным амбарам с сорным зерном в руках Минсельхоза. А там с “пониманием” относятся к идее приравнять кормовое зерно для кур и свиней к продовольственному...Улучшители, доводящие низкосортную муку до высшего сорта, идут в нашу страну эшелонами… Только десятая часть розничной цены хлеба на прилавке достается тому, кто зерно вырастил. Остальное - накрутки, жирная маржа “семерых с ложкой”...
Эта обираловка на хлебном рынке творится при полном попустительстве правительства. Даже Государственную хлебную инспекцию упразднили, чтобы вольготнее было орудовать ловкачам”. (Юрий Лужков. “Реформаторская” саранча на крестьянской ниве”. “Аргументы неделi”. №30. 04.08.2016г.).
Примерно так же обстоят дела во всех секторах жизнедеятельности российского общества, где “руководят” наши клептократы, храня свои активы в офшорах, деньги - в швейцарских и лондонских банках.
Коррупционеров, бесспорно, хватает во всех странах, но деловой “композиционный портрет” наших клептократов, вне всякого сомнения, самый отвратительный- по ненасытности, нечеловеческим приемам обхождения с населением - самый гнусный во всем мире. И если бы все только сводилось к обличью этого соборного паразита: “Наши серьезные экономисты предупреждают, что запас прочности у нашей экономики - 3-5-7 лет. А представители Минэкономразвития утверждают, что с нынешней экономикой в обозримом будущем ничего сделать нельзя… При таком подходе через 10 лет никакой России не будет - Запад ее снесет комбинацией внутреннего и внешнего ударов, как это произошло с самодержавием 1917 года…
В чем же причина таких поистину самоубийственных действий?
Во-первых, личные качества: профессиональная некомпетентность (старый вопрос - а кто их всех назначал? - прим.авт.), неумение работать, безответственность. Во-вторых, классовая ограниченность (клептократия - давно уже класс - прим.авт.): они видят только то, что попадает створ их весьма узкого шкурно-гешефтного кругозора. И существовать эти люди могут только в нынешней системе - существовать ценой ее проедания, уничтожения, ослабления. И здесь есть еще один момент. Оздоровление России означает для нескольких десятков (а может и более) тысяч человек (то есть, для, прежде всего, верхушки политического и государственного руководства страны - прим.авт.) не только отсечение от кормушки и крах карьеры, но и - рано или поздно - ответственность за содеянное. Единственный способ для них избежать ответственности - это максимально ослабить страну и в таком, непригодном для сопротивления виде, сдать Западу”. (Александр Цыганов, Андрей Фурсов, доктор исторических наук. “Терактами, как 15 лет назад, США уже не отстреляются...”. “Новый Петербургъ”. №37, 22.09.2016г.).
Кругом правы авторы публикации: именно несколько десятков тысяч самых высокостатусных чиновных упырей и топят страну и людей, прячась за ширмами событий в Сирии, Украине, в Крыму.
А вот вполне типичная,рядовая иллюстрация наглядного фрагмента того, из чего эта клептократия реально состоит: “ В то время как народ вынужден затянуть пояса( еще далеко не до “упора”-это ещё вскорости предстоит- прим.авт.), российские политики и высокопоставленные чиновники приумножают свои богатства(разновидность обычного,вечного безнаказанного космического мародерства властвующих негодяев- прим. авт.). Так, вице-премьер правительства РФ отправляет своих собак спецрейсом на международные выставки (один из традиционных видов резвления лучших представителей фауны из мировой “элиты”-прим. авт.),пишет обозреватель Die Welt Эдуард Штайнер.
“Ни для кого не секрет,что главы российских концернов могут быть сказочно богаты( по взаимному согласию и в соответствии с установленными долями в процессе “пиления” национальных прибытков, негласно установленных в российской “элитарной” кодле - прим.авт.).Однако для того, чтобы скопить невероятное состояние, В России не надо быть олигархом. Игорь Шувалов, например, никакой не олигарх и не “бизнесмен”, как говорят в России. Он политик и, занимая пост вице-премьера в правительстве, входит в число приближенных российского президента. Этого достаточно, чтобы накопить несметные богатства”,- замечает автор.
В Заречье,деревне недалеко от Москвы, Шувалова называют не иначе как “инвестор”. И не случайно-политик, в прошлом один из экономических советников Путина, строит там гигантский дворец.
Одна из версий откуда у российского вице-премьера столько денег, гласит: Шувалов использовал инсайдерские сведения при покупке и продаже активов через офшорные компании- что является очевидным нарушением закона ( точнее, преступлением: злоупотребление служебным положением в корыстных целях- прим.авт.).Сам Шувалов эту информацию всегда отрицал (как это обязательно делал и каждый попавшийся уголовник- прим.авт.)Не прокомментировал он и информацию о якобы имевших место сделках с ценными бумагами “Газпрома”, на которых он, предположительно, заработал сотни миллионов долларов…
Этот политик, продолжает автор публикации, ведёт образ жизни настоящего олигарха.К примеру, 49-летний Шувалов любит бороздить небесные просторы на частном самолете, который в декларации не указан ( и кар при этом никаких за грубое нарушение соответствующего закона обоснованно не боится: члену кодлы высшего должностного лица уголовная ответственность за любые преступления не грозит,доказано и проверено многолетней практикой- прим.авт.) Кроме того он и его супруга Ольга отправляют на нём на международные выставки своих породистых питомцев- собак породы корки. Как удалось выяснить “бесстрашному оппозиционному лидеру” Алексею Навальному и его “Фонду борьбы с коррупцией”-данный самолет в прошлом году вылетал 18 раз в Зальцбург, недалеко от которого Шувалов владеет роскошной виллой, а так же в Ригу, Прагу и на Кипр.
Ольга Шувалова не отрицает, что её собаки принимают участие в международных выставках и доставляются туда на частном самолете.Они защищают честь России на международном уровне,говорит госпожа Шувалова( так остроумно, тонко и издевательски над “дорогими россиянами” часто любят шутить эти упыри- прим. авт.)...
Игорь Шувалов, продолжает Штайнер,- один из тех российских политиков, кто скопил капитал необъяснимым образом.В начале июля фонд Навального вскрыл факты, связанные с тем,что Шувалов скупил целый этаж с десятью квартирами в элитной “сталинской” высотке с видом на Кремль.Кроме того, в Лондоне у Шувалова есть квартира площадью 500 кв. м( эти алчные гадины,похоже,никогда ничем не насытятся,даже если отдать им в употребление весь мир-прим.авт.)...То,с какой беззастенчивостью политическая верхушка страны получает доступ к несметным богатствам (а кого им стесняться: весь окружающий их политический бомонд, из которого они черпают свои кадры, сплошь из такого гнусного ненасытного пронырливого человеческого материала -прим.авт.), становится особенно ясно на примере детей ведущих российских политиков.Это и доходные места на руководящих должностях,и приобретение акций крупных концернов.
Предприниматели в России до сих пор отданы на произвол чиновников ( в том числе, и с лампасами-прим. авт.).” (Эдуард Штайнер (Die Welt). “Невероятное богатство российских чиновников.” Inopressa. 22.07.2016)/
Естественно,эта приметная вельможная особь Шувалов- только один из великого множества подобных ему персонажей в правящем слое.На выходе беспрерывной крысиной “ жизнедеятельности” которого то, что мы сегодня имеем, часть из чего вкратце упомянута выше. Любому, даже не шибко искушенному зрителю этой клептократической вакханалии ныне очевидно, что нигде в более-менее цивилизационных странах мира ничего подобного российским властным гнустностям не происходит: “Экономика. Она в целом сориентирована на офшоры и вывоз капитала из страны, а так же на распродажу земель и национальных богатств страны. По оценкам советника президента РФ С. Глазьева до 1 триллиона долларов российских денег находятся в офшорах. Это и есть красноречивый итог экономических усилий Правительства,Госдумы и далее...всей пирамиды власти по нисходящей.Местная власть на местах заставляет оплачивать население счета из ЖКХ и покупать через частные банки, в которых имеется доля государства, чтобы затем прокручивать эти деньги в офшорах…
Социальная политика. Львиная доля (дело хуже: лев нажирается досыта и отходит в сторону,племя чиновных упырей никогда не насыщается и не отходит от корыт, которыми якобы “управляет”- прим.авт.) государственного пирога достается гос. чиновникам самого высшего ранга и членам их семей.Их многомиллионные доходы впечатляют (но не впечатляют наших правоохранителей, “переквалифицировавшихся” в предпринимателей от закона, чьи прибытки не сильно уступают “заработкам” наших правительственных мародеров-прим.авт.).”(Л. Мухина.”Наш политический бомонд стареет,но уходить от власти не хочет.” “Новый Петербургъ”.02.06.2016г).
Все самостоятельно мыслящие люди России это уже давно знают, где только возможно и как только возможно старались докричаться и хоть как-то урезонить этих упырей при власти.Иногда эти “господа” пытались даже реагировать( на свой лад,естественно),но лучше бы они этого не делали- у негодяев и все их затеи только негодяйские: “ Мир новостей” уже не раз писал об идущей в стране вовсю “гуманизации” и “декриминализации статей УК”. О “бедных маньяках,сидящих ни за что” говорили самые высокие чиновники, включая главу Совета Федерации Валентину Матвиенко и президента Владимира Путина.
Летом прошлого года началось сокращение количества колоний- всего их будет закрыто около ста. В результате на свободе окажутся 50% “бедных маньяков” или около 350 тыс. из 700 тыс. сидельцев. Экономия на “гуманизме” будет колоссальная- каждый сиделец обходится государству ежемесячно в 50 тыс. рублей. Итого расходы бюджета благодаря реформе сократятся аж на 200 млрд в год (сэкономленные миллиарды же по прочной традиции российской клептократии, в большей части будут украдены, куда бы они ни были направлены- прим.авт.)!
К слову сказать, в конце 80-х на территории РСФСР ( как части СССР, если кто уже не помнит-прим.авт.) число сидельцев составляло около 1,1 млн, при этом преступлений было в разы меньше( точнее, не менее чем на порядок меньше-прим.авт.).
Как сказал на коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев, за прошлый год граждане подали полицию заявления о 30 млн(!) совершенных преступлений. То есть, практически каждый четвертый житель нашей страны только за один год был хотя бы раз избит, обворован или стал жертвой какого-то иного преступления. А сколько еще граждан просто не стали сообщать о преступлениях в полицию?
Да и какой толк? Ведь львиная доля заявлений опускается в мусорное ведро, уголовные дела не заводятся- из 30 млн зарегистрировано за год было всего 2 млн преступлений, признался глава ведомства! Да и кто будет дела заводить?
В ходе “гуманизации” планируется сократить еще 100 тыс. сотрудников МВД, и это при том,что “ОВД уже достигли,если можно так выразиться, предельной пропускной способности,” заявил Колокольцев.
Исходя из общей ситуации и положения дел в правоохранительных органах, аналитики прогнозируют дальнейший рост криминала.Сам Колокольцев признал: у полиции не осталось ресурсов для борьбы с преступностью.”( Аделаида Сигида. Макаренки от правительства: “Мир Новостей”. 23.03.2016г.)
Можно не сомневаться-это не последняя “экономия” наших правителей на насущных жизненных потребностях общества, среди которых безопасность жизни-давно не главная. Потому как и у политического бомонда и у сколь-нибудь значимого “бизнесмена” есть своя охрана, служба безопасности.Остальные эту “элитарную” публику не интересуют никаким боком. И никогда не будет интересовать, сколько бы ни надрывались по этому поводу нынешние кандидаты в депутаты, утверждая обратное.
Так, синим пламенем недавно полыхнули остатки и без того дохлой репутация российских государственных структур, якобы нещадно борющихся с коррупцией - последний эпизод с арестом одного из самых высоких чинов МВД, поставленных на искоренение проказы российского чиновничества, и вывозом из одного из его схронов полутора тонн пачек стодолларовых банкнот в ненарушенных упаковок банка-изготовителя США, забил последний, самый крупный гвоздь (на сегодняшний день?) в издохшую репутацию оперативно-следственных структур государства. А буквально перед этим почти точно так же “сгорели” несколько высших чинов Следственного комитета РФ. Один из горьких комментариев с грустными размышлениями по этому поводу по “горячим следам”: “Полковник Захарченко был призван на тайную борьбу с коррупцией…
Дело обещало быть громким… Работали профессионалы новой волны. Установлен мировой рекорд воровства, ранее принадлежащий наркоторговцам из Латинской Америки…
Сегодня в России, где якобы кончились деньги, в серых сферах крутятся миллиарды рублей и долларов, оседая в сомнительных (часто бандитских) банках и порождая невиданную коррупцию. О причинах не говорят только ленивый: вести честный бизнес и защищать его от чиновников и бандитов очень сложно… И не удивительно, что самой распространенной формой обогащения стал не бизнес, а распил бюджета, откаты по коммерческим сделкам, банковские аферы с вывозом денег и коррупционные схемы. Посадки на удивление редки. А случаи бегства от правосудия за границу стали обыденным явлением…
Для историков “построения капитализма в России” дело Захарченко, безусловно, интересно тем, как высоко поднялась преступность по ступеням государственной лестницы и как стала лицом тотального воровства.
Вызывает опасение, что по укоренившемуся обычаю наше правосудие попытается затянуть процесс, и расследование будет утоплено в бесконечных перепроверках…
И в этом своя логика - логика отбеливания и охранительства сложившейся системы”. (Вечяслав Костиков. “Праздник вампиров”. “Аргументы и факты”.№38. 21.09.2016г.).
Прав автор кругом: никакой борьбы с коррупцией режим клептократов не ведет и вести не может - у него только одна реальная, работающая почти без осечек функция - обережения и охранительства воровской системы.
Потешны в глазах понимающих и искренние усилия отдельных депутатов изменить ситуацию так называемыми “легитимными средствами”: “-Коррупция у нас процветает, несмотря на уголовное преследование( микроскопически малое в сравнении с размахом коррупционных промыслов- прим.авт.) и посадки-подчеркивает Олег Нилов,депутат Госдумы.-Ведь тысячи дел просто не доходят до судов или превращаются в пшик ( прежде всего потому что система правоохранения коррумпирована ничуть не меньше других прочих госструктур и легко сама гасит свои же уголовные дела за “достаточную плату”-прим.авт.). Их фигуранты отделываются легким испугом, а если и получают срок, то по амнистии или условно-досрочному освобождению(УДО) быстро выходят на свободу, как это произошло,например, с главной “героиней дела” Оборонсервиса”.Вместо положенных пяти лет она провела в колонии 34 дня. Теперь Минюст и вовсе предлагает пойти по пути декриминализации коррупционных преступлений, то есть обойтись “предупреждениями”. Коррупция- это болезнь в нашем обществе зашла настолько далеко,что пилюли уже не помогут…
В Государственную думу были внесены два закона.Первый- о конфискации имущества коррупционера.Но не только его.Эти люди понимают опасность, поэтому все дворцы,яхты,счета в банках предусмотрительно переведены на дальних родственников, надежных друзей и т.д. Если суд выносит приговор, подтверждающий наличие коррупционных преступлений,изъятию подлежит не только личное добро мошенника, но и его окружения,если те не докажут в суде законность происхождения нажитого...Мы говорим о крупных состояниях,которые ну никак не приобрести за всю жизнь честным трудом( для обогащения шуваловского масштаба надо бы было прожить много сотен трудовых лет-прим.авт.).А с миллионами и за решеткой неплохо устроиться,нанять лучших адвокатов,подкупить присяжных,судей…
Второй закон касается преступлений ради наживы, на которые идут люди в погонах,мантиях,защищенные неприкосновенностью.Уверен: коррупционные преступления, которые они совершают, нужно приравнять к государственной измене.За свои деяния они должны получить максимальный срок-15-20 лет, которые реально проведут в заключении.Таким преступникам нельзя давать амнистию или УДО. Потому что сегодня у нас ситуация на грани абсурда( по другому в режимах клептократии с насквозь коррумпированными “правоохранителями” не бывает и не будет-прим.авт.).За многомиллиардные растраты (точнее-разворовывание-прим.авт.) высокопоставленным персонам дают 8-9 лет...условно.Да еще потом возвращают украшения и деньги.Жестко? Но эти люди должны стоять на страже интересов страны. Они должны наполнять казну России, а они ее обворовывают.Обязаны бороться с мафией и коррупцией,а они занимаются “крышеванием” ( о чем не осведомлен только наш первочиновник, не видящий в упор этой проказы даже у своих ближайших сподвижниках,служащих ныне эталоном и примером для всех прочих клептократов окрест и снизу-прим.авт.).
Только такими хирургическими мерами,а не заговорами можно вылечить эту “раковую опухоль” ( чего как раз “личному командному составу” политического режима представляет смертельную опасность, которую они успешно два десятилетия от себя отводят-прим.авт.), поразившую весь государственный организм и представляющую главную угрозу для экономики и авторитета власти (Господи! Ну какой авторитет у этой насквозь пропитанной и провонявшей коррупцией власти!-прим.авт.) в стране…
Законопроект о конфискации имущества поддерживают все три оппозиционные фракции.Свыше 200 голосов-”за”.В итоге нам не хватает всего 15 голосов ( в условиях уверенного контроля клептократии над российским депутатским корпусом с уверенностью можно полагать,что “голосов не хватит” на этот законопроект никогда.Впору возопить: “Долой самодержавие коррупционеров!”-прим.авт.)...Но пока казна будет похожа на бездонную бочку и охраняться оборотнями( а они предпримут все,чтобы эту благостную ситуацию для себя сохранить и уверены с полны основанием,что их твердо поддержит в этом их вождь-прим.авт.)всех мастей, трудящиеся и пенсионеры будут оставаться бедными и нищими ( а русское население вымирать и деградировать,в чем уверенность тоже полная-прим.авт.)”( Елена Иванова. “Коррупция: пилюли не помогут”.(интервью с депутатом Госдумы Олегом Ниловым). “Аргументы и Факты”.10.08.2016г.).
К сожалению, все высказанные депутатом Ниловым дельные,гарантирующие хорошие результаты лечения российской коррупционной проказы предложения в полной мере не получат законодательного воплощения- не позволят устроители выборных пасьянсов обрести оппозиционным силам перевес в Думе ни при каких обстоятельствах. Хотя бы потому,что все эти клептократы помнят опаснейшее противостояние самостоятельной (кстати, наиболее демократически избранной в сравнении со всеми последующими думскими составами) Госдумы с ельцинской кодлой,закончившееся беспрецедентным демонстративным расстрелом оппозиционной думы из танковых орудий и последовавшим затем штурмом военного и кэгэбэшного спецназов с сотнями погибших. Резюмировал страх тогдашних победителей необузданного клептократами российского парламента в одном из своих откровений ельцинист Полторанин,сказав о том,что у кремлевских сидельцев не было до последней минуты уверенности,что движущаяся с полным боекомплексом колонна танков повернет не к Белому дому,как было оговорено,а к Кремлю. С тех пор уверенное численное превосходство клептократов в рядах депутатов госдумы обеспечивалось неукоснительно проверенными,надежными мошенническими процедурами подсчета голосов электората.В которых в России с её деклассированными, коммерциализированными правоохранителями разобраться некому совершенно. Даже сделать такие попытки никто не решится ни в прокуратурах,ни в структурах МВД, ни тем более- в нынешнем Следственном комитете,вотчине спецслужб. И о чем бы сколь угодно революционном,радикальном в целях прекращения функционирования режима клептократии в РФ ни громыхали на TV лидеры наших оппозиционных партий, ничего этого сделать им не удастся и на сей раз,как не удалось им ничего из этого сделать за последние 20 лет нынешнего имитационного, во многом декоративного парламентаризма. И “дорогие россияне” гарантированно обречены лицезреть телевизионные картины благопристойной парламентской борьбы, когда любые трескучие, радикальные инициативы отдельных депутатов тут же спокойно и надёжно гнобятся голосованием подавляющего большинства сторонников клептократии. И бежать радикалам-депутатам за поддержкой некуда, не к кому-обновляющийся с каждым избирательным циклом электорат пополняется теми, кто родился в эпоху российского капиталистического маразма, наполнившего головенки молодых духом торгашества,безраздельного доминирования денег над любыми духовными, нравственными ценностями (с полного благословения правящего слоя).Примеров тому-море разливанное. Так, 25 августа в вечерней программе РЕН-TV (ведущий Игорь Прокопенко) был показан сюжет, когда резвящиеся, развлекающиеся дети толстосумов вполне зрелого юношеского возраста предлагали своим сверстникам перед видеокамерой за деньги выпить свою мочу, а девушкам- раздеться и продемонстрировать на камеру же все свои интимные места. Во-первых, никто из молодых не возмутился и не попытался этим подонкам-экспериментаторам въехать по мордам(или хотя бы побежать за ними с ножиком).Во-вторых, после некоторого торга приняли предложение каждый четвертый юноша и каждая третья юная особа. И всё это было выложено в интернет с соответствующими комментариями инициаторов эксперимента. Понятно, что этим молодым негодяям идея этой “ интеллектуальной” игры,скорее всего, была навеяна лекциями по социальной психологии где-нибудь в околооксфордском университете( нашим профессорам подобное советовать в голову, конечно же, не может прийти).Как,к примеру, тренинг по управлению “быдлом” для тех,кому уже абонировано место в “элите” российских высокостатусных неандертальцев. И наша озабоченная своими коммерческими успехами прокуратура, не усмотрела в этих развлечениях молодых богатых упырей глумления над человеческим достоинством, оскорбления целой нации ( мы знаем, что защита своей чести и достоинства конкретным человеком - дела частного,а не государственного обвинения, но попрания национального достоинства - дело уже не частное). Русской, естественно, нации. Чего себе невозможно представить, к примеру, даже в Чеченской республике: за такое предложение могут тут же перерезать горло ( и надо признать- вполне обоснованно,справедливо). А лицезрение подобного в социальных сетях для молодых мусульманок- самое наглядное подтверждение сатанизма “неверных”, мощно мотивирующее на включение в священную войну против неверных путём их уничтожения любыми доступными средствами.
Понятное дело, нескончаемый поток видеоряда с “подвигами” российских клептократов, их родни и челяди не может не наполнять “дорогих россиян” чувствами особой “гордости”, питающей настоящую классовую ненависть самого высочайшего накала:
“Автопробеги” по улицам российских городов на дорогих машинах с нарушением всех правил ПДД и стрельбой в воздух. “Кошачьи бои” между моделями в корытах, наполненных черной икрой на банкирской “тусовке” в честь 700-летия рубля… Все это - шабаш моральных уродов, о котором приходится слышать чуть ли не каждый день.
Эти моральные уроды… потеряли человеческий облик. Они уже не имеют никакого морального права называть себя людьми. Они превратились с хрюкающих отарков, для которых творимое ими свинство - норма и стиль жизни. А почему? А потому, что их карманы того набиты ворованными миллиардами...Эти моральные уроды считают, что “бабло” дает им право глумиться над “быдлом” (простыми гражданами), попирать любые писаные и неписаные законы, творить любой беспредел в полной уверенности, что им за это ничего не будет (верят в надежную защиту своих родителей-клептократов - прим.авт.), поскольку они откупятся от всего и ото всех своими “баблом”. И их уверенность основана не на пустом месте...Ибо в ельцинско-путинской “эрэфия” только “бабло” имеет значение и власть…
Но не стоит думать, что, говоря о моральных уродах, нужно подразумевать только тех, кто занят спекуляциями, воровством, т.е. всем тем, что у нас гордо именуется “бизнесом”. Эти отарки, эти морально-нравственные деграданты сидят в чиновнических креслах, на всех уровнях насквозь коррумпированной и прогнившей путинской “вертикали власти”...
Чиновницы выкладывают в “соцсетях” свои полуобнаженные фото, словно проститутки, рекламирующие себя. И они тоже абсолютно уверены, что им за это ничего не будет…
А чего им опасаться? Чего им бояться, если те, кто призван охранять закон, сами ведут се6бя ничем не лучше, сами превратились в моральных уродов, защищенных своими прокурорскими (равно как и полицейскими, депутатскими и иными равными по статусу) “корочками”.
Так сотрудница псковской прокуратуры (по совместительству дочка первого заместителя прокурора Псковской области гражданки Канаевой Эльмиры Фаритовны) щеголяет в “соцсетях” в форме войск гитлеровского вермахта. И ее муженек так же там “засветился” в такой же форме… Вы думаете ее уволили? Ее отдали под суд? Ничего подобного. Она, ее муженек и мамаша прекрасно себя чувствуют и занимают свои должностные места”. (Георгий Знаменский. “Шабаш моральных уродов”. “Новый Петербург”. №36. 15.09.2016г.).
Резкие оценки автора публикации вполне соответствуют маразму российских клептократов “со товарищи”. Маразму совершенно очевидному - ни один человек в здравом уме на такое не пойдет, отлично понимая, что играет с огнем. И этот огонь будет тем более мощным, чем дольше его сумеют удерживать эти упыри. Но погасить это пламя ненависти им уже не удастся - уже накопленный потенциал огромен.
Эти резвящиеся богатенькие недоумки - “мажоры” не способны осознать,что этим они взращивают классовую ненависть к своему сословию, которая позже вполне может обернуться для них самих вспоротыми животами и отрезанными гениталиями. Надежда (пока еще прочная), что пронесет, что справятся со своим охлосом, оправдаться и уже в нынешней России имеет все меньше шансов. В век же информационных технологий и разгорающихся все шире кибервойн серьезным оппонентам сословия богатых российский ублюдков даже не понадобятся автоматы Калашникова- “ смерть беспощадную всем плутократам,всем паразитам трудящихся масс” можно будет вскорости, вероятно, доставлять адресатам в форматах компьютерных игр.
Одним словом, тот человеческий материал, который режим клептократов взращивает своими примерами, своей гнусной торгашеско-ротвщической субкультурой через свои СМИ, готовый за скромную плату на видеоряд пить свою и чужую мочу, гордости за Россию не прибавляет даже на фоне победных сводок из Сирии или недавних олимпийских рекордов. Скорее, всё наоборот- сильно убавляет, обнуляя немногое ещё имеющееся достойное у нации.
Рассмотренные оценки ситуации в РФ, мнения, предложения на этот счет российских ученых, специалистов, публицистов дают все основания констатировать наиболее очевидное:
1. Российская “элита” как средоточие наиболее хищных, алчных, бессовестных опасна прежде всего своей неутолимой алчностью, во-первых. Во-вторых - своей враждебностью ко всему национально достойному, что есть в людях как опасному для её связей (гражданством, состоянием) с западной( англо-саксонской,прежде всего) цивилизацией, глубоко и непримиримо враждебной России навсегда.
Воспроизводство этой насквозь паразитарной “элиты” идет в автоматическом режиме и только за счет уже успешно состоявшихся упырей- казнокрадов, мздоимцев. Служителям отечества масштаба замечательного Леонида Шебаршина вход во властные структуры ныне наглухо закрыт.
2. Слой высшей и средней политической и административной государственной власти являет собой место средоточия коррупционеров, успешно утруждающейся прежде всего на свой интереса, по отношению к остальному населению неспешно - или кое-как, или только имитируя “заботу о людях”. Коррупция - их инструментарий обогащения и потому никакой “борьбе с коррупцией” они состояться не позволят даже в самых безобидных ее формах. Даже если и примут более-менее работоспособные законы - правоприменители, во-первых,сами ныне прочно состоят в авангарде коррупционной практики, во-вторых, даже если их одномоментно обновить в изрядной части (как это в свое время сделал один из президентов Франции, поменяв на молодых юристов весь свой судейский корпус,погрязший в мздоимстве), властвующие высшего эшелона не дадут им сильно развиться по своему усмотрению и выбору. Для чего достаточно резко сократить,к примеру, число следователей на коррупционном направлении и оставшиеся малым числом не в состоянии будут расследовать и 1% всех материалов о коррупции.
3. Сами клептократы всех уровней, насосавших до предела, к примеру, из власти никуда не уйдут по вполне очевидным основаниям: во-первых, эта генерация палеоантропов сытости не знает, пределов насыщения никаких не имеет. Во-вторых, эти вполне сообразительные и хитроумные особи отлично понимают: пропусти они( по оплошности чей-нибудь,естественно) к высшей власти даже небольшую группу решительных достойных людей - вскорости с визгами придется разбегаться в панике по заграницам. Да еще далеко не все смогут успеть унести ноги. Посему будут и впредь отбиваться от оппозиционеров-радикалов будут любыми способами и средствами, а их у этих господ и их спецслужб более чем достаточно.
Любая,сколь угодно уничижительная обоснованная критика в этой ситуации для них- ничто,шум: “Мочись в глаза - всё божья роса”. Прошедшие два десятилетия торжественного господства клептократии под многоголосый гомон даже язвительнейшей критики- убедительнейшее тому доказательство.Так пребудет и в грядущие десятилетия:психотехнологии режима с этой проблемой справляются без особого труда. (“Мы им про Фому, а они нам- про Ярему”, и так без конца).
4. Все наши наиболее болезненные социальные язвы - преступность, терроризм, алкоголизм, наркомания и иное подобное - для режима коррупционеров не объекты корчевания,изведения, а прежде всего - аргументы своей острой необходимости в многообразных структурах власти для “широких народных масс”. Потому как интеллектуальная обслуга коррупционеров отлично осведомлена, что чем больше в обществе разнообразных серьезных опасностей, тем теснее люди жмутся к той власти, что есть, надеясь хоть на какую-то защиту и помощь от нее.
Несмотря даже на то, что своим происхождением эти самые грозные социальные опасности по большей части обязаны неуемному хищнечеству той же клептократии.
5. При дальнейшем стабильном сохранении нынешних процессов наполнения “элит” человеческим материалом с психотипами бессовестных, ненасытных хищников любые попытки что-то изменить к лучшему в экономике ли, в других социальных процессах гарантированно обречены: любые дополнительные ресурсы, властные полномочия будут “утилизированы” клептократией только в собственных интересах. Особенно умело будут использованы в целях еще большего собственного обогащения любые радикальные антикоррупционные законы самими правоохранителями. Они и сейчас, без чрезвычайных полномочий, вполне успешно “стригут” и отпускают с миром состоятельных коррупционеров, волею случая (или по чьему-то указанию) попадающихся на их удочку. Немногие носители психотипа служителя отечеству в процессе “селекции” в те же правоохранительные структуры большей частью отсеиваются уже на самой первой стадии: “собеседованиях” до вступительных конкурсных экзаменов. Надежно теснимые еще и практикой густопсового непотизма и мздоимства.
6. С помощью орд отлично прикормленных интеллектуалов из околовластной обслуги (которым тоже “имя - легион”), поставленных целыми институтами отслеживать опасные тенденции в российском социуме на основе знаний социальной и политической психологии, российские “элитарные” успевают вовремя принимать меры по упреждающему купированию негативных для “элитарных” клептократов процессов. В том числе и с использованием карательных мер руками полицейских структур и спецслужб (тоже достаточно прикормленных в дополнение к сверхприбыльному злоупотреблению служебныим полномочиями в корыстных целях - уже как традиционному “правоохранительному” промыслу).
С помощью орд чиновничества и почти пожизненно “аффилированных” при них “независимых” гражданских активистов властвующие в РФ без труда получают заранее определенные, нужные им результаты любого голосования. Чему изрядно помогают отмена таких непредсказуемых и трудноподдающихся фальсифицированию параметров, как графа “против всех” в бюллетенях голосования и отмена нижнего порога явки, непреодоление которого делает выборы недействительными .
Что напрочь лишает даже сильные оппозиционные политические партии, которым действительно симпатизирует большинство населения, возможности когда-либо завоевать парламентское большинство и здоровой законотворческий практикой радикально изменить течение самих негативных социальных процессов. Среди которых, бесспорно, является коррупция (как это хотя бы имело место в Сингапуре при Ли Куан Ю), введением института полной конфискации имущества мздоимцев и казнокрадов, возврата в казну наворованных за 20 лет состояний, приведением в полный порядок, в работоспособное состояние по предназначенности наших правоохранителей и спецслужб.
Положение нынешнего российского общества, в которое погрузил его за 25 лет режим клептократии, мало чем отличается от тяжелой формы рака, причем неоперабельного случая. И почти нет у тех, кто обоснованно живописует наше почти обреченное положение здравых, технологически осуществимых предложений оздоровления ситуации так, чтобы пациент (то есть наше общество, все мы) не умер на операционном столе. И подобное - не от недостатка знаний, ума, профессионализма мыслящих специалистов: в обществе нет ни политически оформленных сил, ни путей для выхода из нынешнего положения. А вот паразиты - клептократы отмобилизованы, обеспечены полной мерой ресурсами для подавления любых попыток их подвинуть от бюджетных корыт. И бдительно (глазами своих “смотрящих” интеллектуалов) следят за меняющимися ситуациями.
Но: “Человек предполагает, а Господь располагает”. И в нужные моменты посылает (по образному выражению А.С Пушкина) “Случай - мощное орудие Провидения”. Не минует это и российских негодяев - клептократов хотя бы потому, что они сейчас худшие, подлейшие в мире, изводящие, поганящие (в том числе и своей гнусной субкультурой, внедряемой через полностью их СМИ) население великой страны.
Учитывая громадный потенциал “классовой ненависти” , накопленный уже населением и продолжающий прирастать, наиболее дееспособным и боеспособным инициаторам действий наших “широких народных масс” надлежит обязательно отдавать себе отчет в следующем:
Первое. Почти никому из победивших тот или иной “прогнивший режим” не удавалось удержать ситуацию под своим контролем и потому, что неизбежно начиналась борьба не на жизнь, а на смерть между различными политическими группами соратников по борьбе, нередко усложнявшаяся почти столь же драматическими схватками за лидерство среди кучки вождей - единомышленников. Что в итоге почти всегда приводило к ситуации, мудро подмеченной одним из немецких императоров в том смысле, что революции осуществляют фанатики, а результатами пользуются негодяи. Об этом у нас самые свежие воспоминания из недавней собственной истории ельцинской поры, а перед глазами еще и не прекратившаяся вакханалия таких же негодяев на Украине.
Подобное вполне может сейчас еще раз повториться в России. Случись в ней социальный взрыв во главе, новой властной клики вполне могут оказаться законченные негодяи вроде касьяновых и иных прикормышей ЦРУ помоложе (ныне позиционирующие себя во всей красе как авангард антикоррупционной борьбы).
Второе. Под Россию постоянно “тихой сапой” роются подземные тоннели, где закладываются мины. Один - “в автоматическом режиме” - в качестве обязательного “побочного продукта” “жизнедеятельности” режима российской клептократии (в виде прежде всего накопления классовой ненависти).
Второй - спецслужбами США, Англии, Германии, некоторых других стран - в виде информационных войн за “становление”, развития “институтов демократии”, в виде финансирования некоторых проектов иных даже искренних, патриотически настроенных оппозиционеров.
И если наши “проходчики-метростроевцы” не заинтересованы никак в социальном взрыве (хотя постоянно приближают его против своей воли, стремясь его упредить, купировать руками спецслужб, карательных органов), то специалисты по “тихой сапе” с другой стороны стараются изо всех сил этот социальный взрыв ускорить, сделать как можно более мощным.
Потому нашим сторонникам сноса режима клептократии нельзя поспешать вместе с цэрэушниками, а следует обязательно выбрать момент, когда всем нашим заклятым “друзьям” будет надолго не до России. Например, Турция объявит войну США или, к примеру, Япония в отместку за бомбардировку Хиросимы устроит у побережья Америки подводный ядерный взрыв и вызовет этим мощное разрушительное цунами. Или, к примеру, Китай жестко потребует от США вернуть Аляску России, чего так боятся американские “элиты”. Может произойти и многое другое подобное. А до того - лучше продолжать поносить нынешнюю российскую клептократию, как бы отвратительна ни была ее “жизнедеятельность”. И пока терпеть хотя бы за то, что, стремясь обеспечить свое монопольное паразитирование на российском социуме, она хоть как-то (уже очень много денег сама же и крадет из бюджетных ассигнований на военные нужды) стремится укреплять армию и флот. Действительно единственных настоящих союзников России - “и ныне, и присно, и во веки веков”.
Но не просто терпеть и ждать подходящего случая, а всячески готовить себя к различным вариантам событий - со знанием дела, с умом. Советуясь хотя бы с теми же инопланетянами, многие из которых не менее нас озабочены паскудствами всевозможных человеческих “элит”. Не пользуясь при этом для этих целей мобильной связью, Интернетом по понятным, естественно, ныне всем причинам (спасибо Сноудену!).
В-третьих. Спокойнее воспринимать рекламную истерию с обеих сторон по поводу раздувания значимости или демонизации нашего нынешнего первочиновника: явление в человеческом измерении он вполне обыденное, распространенное. Сообразуясь с вполне уместной некогда просьбой к посетителям кабаков Дикого Запада Америки: “Не стреляйте в пианиста, он играет как может”.
И попытки демонизировать иных лидеров государств - тоже явление обыденное. Как и используемые приемы:
“Объяснение может содержать информационный слив, не очень давно появившийся в Интернет. Там была распространена “Полная классификация двойников, так присущих разведслужбам, им внесены персонифицирующие клички: Говорун (мастер работать с телесуфлером), Удмурт (самый неудачный образец, “рекордно пухлый подбородок”), Кучма (подменяет предыдущего), Банкетный, Дипломат и Синяк”. (Роман Жданович. “Крах Д. Никандрова и П. Порошенко?”. “Новый Петербург. 25.08.2016 г.).
Вполне может оказаться, что компания кукловодов, манипулирующая двойниками, и есть те кто принимает в стране главные решения, определяет “деловой климат” (коррупционный преимущественно) в структурах власти режима российской влептократии. Явление не новое: на Руси известны и семибоярщина, и иные коллективные “регенты” при слабых коронованных особах.
Посему эпоха правления под брендом “путинский режим” может длиться сколько угодно долго - по крайней мере, до полного коллапса режима и общества. Но если бы у этой нынешней российской семибоярщины объявилась бы хорошая голова, то, глядишь, и выбрались бы из дерьма. Хотя надежд на это совсем мало .
Но этот бренд хорошо подходит на роль мишени, которую навесили на Россию ее враги. И для того, чтобы собственные заполошные, политические психопаты помогали наносить удары по своей собственной стране. Точно так, как о том повествовал наш именитый диссидент советской поры философ Зиновьев в свое время: “Целились вроде бы в КПСС, а попали в Россию”. А до того такой же трюк пытались провернуть в отношении самодержавия, да большевики переориентировались и порушили планы и их вполне возможную успешную реализацию. Случись что - наше околотронное окружение найдет замену такого же качества (но никак не вышне - опасно для вельможного сословия клептократов). Только велика опасность в этот момент возникновения сильнейшей смуты из-за схватки различных кодл. А это и будет уже настоящий дар для тех же англо-саксов - наших вековых непримиримых врагов.
Пока же испытывать чувство гордости или хотя бы даже полного удовлетворения “дорогим россиянам” в ситуации когда страна - мишень в большой геополитической охоте, преждевременно.
Даже если выиграем чемпионат мира по футболу в 2018 году. ИЛи еще какие-то олимпийские игры, подготовка и проведение которых были и есть прежде всего прибыльнейшим мировым бизнес-проектом для профессиональных чиновников от спорта и СМИ. Не более того.
Одним словом, надлежит четко осознавать , что увлекательный песенный девиз революционеров “Весь мир насилья мы разрушим/До основанья, а затем...” - в реальности всегда имеет продолжением не то, что пелось в этой боевой песенной программе: после разрушения “до основания” прежнего “мира насилья” приходится строить новый, еще более впечатляющий мир нового насилья, но по другим принципам. Ибо без осознанного, четко рассчитанного, социально точно адресованного насилия, облеченного в законы и институты, их применяющие, обеспечить упорядоченную социальную жизнь с традиционным человеческим материалом разных качественных, мировоззренческих кондиций невозможно. Осуществить же мечту о справедливом адекватном насилии пока никому не удалось. В нынешней России именно это привело к становлению режима махровой клептократии, прочно впившейся в тело нации.
Гордиться же тем, что российская клептократия - самая-самая в мире не хочется, слишком гнусный повод. Пригодный только для самих клептократов. Которые распяли, растерзали кораническую рекомендацию: “Что дал Аллах в добычу посланцу Своему от обитателей селений - то принадлежит Аллаху, и посланнику, и близким, и сиротам, и бедным, и путнику, чтобы не оказалось это распределением между богатыми у вас”. (Коран. Сура 59, аят7).
Наши же упыри все поделили и продолжают делить только между собой. А безнаказанность за повальное “элитарное” казнокрадство и воровство - только цемент, скрепляющий, придающий сврехустойчивость режиму российской клептократии. Главный производитель этого “скрепляющего раствора” у нас являются ныне спецслужбы. Для которых этот материал - один из главных рабочих подспорий: чтобы “впрячь” какую-либо особь в свою работу, лучше всего или ее скомпрометировать или собрать уже имеющийся компромат и использовать его как пожизненный надежный поводок. Нашим спецслужбам в нынешней России подбирать кадры для любых своих нужд нет никаких проблем - человеческого дерьма, испачканного на все манеры в том числе и кровью - пруд пруди. Поэтому ничего другого у спецслужб, взявшихся ныне полностью руководить страной, кроме обвальной коррупции никогда не получится. Тем более, что никогда нигде спецслужбы не чурались казнокрадства, финансовых афер, мздоимства. Гордиться этим не хочется никоим образом.
“Группа ответственных товарищей”, вырабатывающая тактику нынешнего политического режима в РФ, не желает и не может браться за решение стратегических задач российского общества (о которых на голос уже кричат ведущие специалисты) по ряду понятных оснований. Некоторые из них:
1. Умений, необходимого для этого инструментария (хотя бы четко работающих правоохранителей, чиновничества, отлаженной системы жесточайшего спроса за казнокрадство, нерадение должностных лиц) нет. Желаний браться за отлаживание надлежащей работы инфраструктуры власти - тоже. Согласия по принципиальным вопросам здесь нет и в помине.
2. Разбалансированное состояние российского социума, обилие животрепещущих проблем в нем прочно понуждает все внимание “группы руководителей” государства на удержании ситуации хоть в каком-то равновесии. На что направляются все имеющиеся ресурсы власти. Об неуверенности, что удастся справиться с завтрашними вызовами в дополнение к нынешним, цепенеет всякое желание проявлять инициативу, грузить плохо работающий чиновный аппарат дополнительными задачами.
3. Чрезвычайно велика занятость всех участвующих в управлении страной своей карьерной устойчивостью, наращиванием и безопасным сохранением личных состояний - основными мотивирующими составляющими образа жизни высшего чиновничества.
4. Весь нынешний “личный состав” структур власти и управления в РФ “селектировался” (и продолжает отбираться) из гешефтмахеров, авантюристов, проныр, блатников, которых нет ни надлежащего для госслужащих мировоззрения, ни мощной мотивации служить Отечеству, нации не за страх, а за совесть.
Позволять этой ситуации сохраняться никаким образом тоже нельзя. Работать для разумного, осмысленного изменения состояния российского общества надлежит каждому осознающему проблему соотечественнику (естественно, по возможности советуясь с дружественными инопланетянами, но пердварительно уточнив, не симпатизируют ли они ЦРУ).
Вполне обоснованы и понятны основные очевидные выводы:
- Пропитанный насквозь коррупцией режим российской клептократии сам себя надежно обезопасил от любых рисков, прежде всего от конфискаций, и будет только мздоимствовать и казнокрадствовать во все отпущенное ему время.
- Российская стабильно самовоспроизводящаяся клептократия никак не заинтересована в качественном управлении страной с помощью востребованных специалистов, умелых организаторов. Этот человеческий материал - худшее, что есть в нашем обществе. Любые мобилизующие призывы российских лидеров бесследно и безрезультатно растворяются в этой аморфной паразитарной биомассе. Не реагирующей даже на отдельные показательные порки крупных чинов, которые, как правило, происходят только в процессе передела зон кормления.
- Упыри, составляющие российскую клептократию, как и все природные паразиты, мотивированы только накопительством любыми преступными путями и средствами и не вразумляемы ничем, кроме петли или пули палача. Но, имея формальное неплохое образование, в состоянии просчитывать нынешние практически нулевые риски, а потому не имеют и сдерживающего начала в виде животного страха за свою шкуру. А с российскими “братьями” в правоохранительных структурах установлены почти навсегда партнерско-рыночные отношения.
- Сейчас в России нет ничего, что могло хотя бы вселить некоторую надежду на оздоровление режима: нет ни политических лидеров, кровно желающих, а главное, способных “построить” и привести в чувство орды российских клептократов - коррупционеров, без чего наше историческое место - погост уже в блидайшее время. А и объявись бы вдруг кто-то, кто бы за такую задачу взялся, “инструментарий” для наведения законного порядка с властвующими напрочь отсутствует: то, что именуется у нас правоохранителями, в своей основной массе переродились напрочь в мародеров и ни к чему из того, что жизненно важно для государства и общества совершенно непригодны - как сгнившая говядина для приготовления колбас или чего-то иного съедобного.
- Перспектива обновления руководства страны (желательно бы в ходе избирательной кампании) - тоже никакой: все, кто вокруг российского “трона” по своим личностным (в том числе мировоззренческим, волевым, моральным характеристикам) похожи друг на друга своей обвальной посредственностью. При этом смертельно сами бояться правежа по закону. Мертвой хваткой впились в свои должности, статусы, бдительно при этом следя, чтобы никто из потенциально опасных для них особей не пробился в “цари”.
- Думать, что гибельная российская ситуация - наш приговор истории, не следует торопиться: резкие перемены возможны хотя бы потому, что зная высочайший накал внутрироссийской “классовой ненависти”, не дремлют могущественные враги России. Прежде всего, в лице англо-саксонских элит и их спецслужб. Естественно, с единственной зловещей целью - вычеркнуть русскую нацию из исторической реальности.
Не перестают своим ненасытным крысятничанием сжирать жизненные ресурсы нации и орды российских клептократов -коррупционеров, постоянно как древесный грибок, разрушая несущие конструкции государства и общества. Локально это может произойти примерно так, как это имело место на броненосце “Потемкин”, где матросская ненависть полыхнула после чьего-то возгласа: “В борще - черви!”. Что из этого может получиться - не ведомо никому, но хорошего обрести на этом пути надежд мало, а хаос получить и внешнюю агрессию - шансы куда как больше.
Так что объективно усилия множества наших внешних и внутренних врагов и скрытая разрушительная работа российской клептократии вполне согласуются между собой по возможным сокрушениям России. Наша клептократия - естественный и желанный союзник навечно антироссийской “элиты” США и ее спецслужб, хотя позиционирует себя эта генерация упырей только как яростных воинственных патриотов России. И ничто им сейчас не мешает творить их черные, проклятые для нас дела.
- Для наведения же хотя бы элементарного (как в той же Финляндии) порядка нужно было бы сделать только несколько очевидных шагов:
а) восстановить нормативным актом полную конфискацию имущества, собственности, уличенных в казнокрадстве, мздоимстве;
б) ввести полную имущественную ответственность (конфискацию) за неосновательное (сверх официального дохода) обогащение;
в) в качестве первого обязательного шага вычистить правоохранительные органы спецслужбы от неосновательно обогатившихся, и больше не оставлять эти структуры в режиме “свободной охоты”, четко определяя им конкретные задачи и спрашивая за их исполнение полной мерой.
г) Опираясь на научные достижения, ввести обязательную систему отбора кандидатов на государственную службу по нравственно-деловым качествам, пресекая непотизм, семейственность во всех их формах. Тогда со временем не понадобятся кровавые чистки режима 1937 года.
д) разобраться с добросовестностью, законностью обретений каждого российского нувориша, выведшего свои капиталы, активы в офшоры, за рубежи, других (не вывезших) особо не трогать, если настоящим делом заняты - речь ведь идет только о нескольких десятках тысяч;
е) спецслужбам (не ожидая указаний сверху) нещадно, на корню душить всех оппозиционеров, хоть в малой мере получающих помощь из-за рубежей в любом виде - опыт такой имеется в избытке у всех служб безопасности в мире;
д) с “элитарными” - англосаксами вести любые диалоги только по своей инициативе и только держа руку на кнопке “пуск” в центре управления ракетных войск. И всячески помогать исполниться приговору английского писателя Олдингтона: “Добрая старая Англия! Пусть покарает тебя сифилис, старая сука!”.
и) делать все невозможное, находить все более сильные средства для полной ликвидации монополии доллара как главной международной валюты - единственной реальной основы экономической мощи США, позволяющей вести мощную разрушительную работу против России.
к) руками очищенных (хотя бы высшем эшелоне руководства) правоохранителей привести в порядок и все государственные контролирующие органы, постоянно координируя и направляя их работу на решение конкретных задач с помощью координирующего центра в администрации президента.
По-мелочи еще можно было бы восстановить советскую практику запрета обращении в суды должностным лицам на государственной службе, а для ряда должностных лиц государства учредить “кабинеты психологической разгрузки”, где могут вельможу (по опыту Петра I) быть до тех пор, пока не вернет все, что украл.
Такой вот мечтательный набор нужд получился и при нем, пусть и эфемерная, но надежда: “Дай Бог нашему теляти да вашего вовка зьисты!”.
К тому же умных, грамотных голов на Руси еще вполне достаточно - могут предложить кое-что и получше, поэффективнее.