Недавнее послание президента Федеральному собранию в 2016 году, на взгляд редакции АРИ, нет необходимости комментировать по ряду причин. В первую очеред потому, что все уже сказано давно и много раз. Однако наш старый знакомый подготовил материал со своими комментариями. Ред. АРИ
Дмитрий Кинасов
«Послание» народа Президентом происходит каждый год. На, сей раз, Путин, во многом, повторился, говоря о демагогах, консолидации, желании дружить с Китаем и Америкой, но имеются, и новые оригинальные моменты. По его мнению, кризис преодолен, и всё успешно развивается. Можно было, не реагировать на очередное «послание», но Путин не сказал, в каком направлении развиваются многие процессы, поэтому надобность разоблачения «хорошей мины, при плохой игре», всё-таки, есть. Издание «Коммерсант» мгновенно отреагировало на «послание» Путина своими комментариями, которые написаны авторами, как бы, в подтверждение того, что сказал Путин, а, если, и есть сомнения, то какие-то робкие, для серьёзного издания, поддерживающего концепцию объективного изложения информации, и, поэтому, «теневую» часть объективности, автор данной статьи взял на себя.
12:10. Граждане сами предопределили итоги избирательной кампании в Госдуму, заявил Владимир Путин. «Граждане выбрали путь созидательного развития страны, доказали, что мы живем в здоровом, уверенном в своих справедливых требованиях обществе, в котором укрепляется иммунитет к популизму и демагогии и высоко ценятся значимость взаимоподдержки, сплоченности, единства»,— подчеркнул президент.
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Оппонируя Президенту, укажу на его основную ошибку в оценке выборов, прошедших 18 сентября 2016 года. Рассмотрим официальные итоги. Из 111,7 миллионов избирателей проголосовало 52, 6 миллиона. За Единую Россию 28 миллионов, или 54,2%, пришедших на выборы. за КПРФ, ЛДПР, СР, вместе - 17,2 миллиона человек, или 32,7%. Около 6 миллионов, или 13,1% проголосовали за другие партии и объединения, не прошедшие в Госдуму. Более 23 миллионов человек, или 45, 8%, пришедших на выборы отдали голоса, согласно своим убеждениям, и против ЕР. Около, 60 миллионов избирателей, просто взяли, и не пришли на этот фарс. Этим людям, видимо, не до выборов, потому что, среди них имеется более 20 миллионов, живущих за чертой бедности, и более 5 миллионов, официально признанных безработных. Итого, более 80 миллионов избирателей России, фактически, против Путина, и его политики. Предполагаю, что из 28 миллионов избирателей, проголосовавших за «Единую Росси», большая часть голосовала по принуждению, видимо, получив от начальства все прелести, так называемой, российской демократии. На прошедших выборах отмечены традиционные процессы: вбросы и «карусели», как способы фальсификации в пользу, заранее, определенного победителя. По причинам, названным, выше, «победа» Единой России, и легитимность законодательной власти, сомнительна. На фоне итогов прошедших выборов, слова Президента о взаимоподдержке, сплоченности и единстве, есть, демагогия и популизм. Как можно быть единым и сплоченным с сомнением, и сомнительностью, в которых пребывают народы Российской Федерации, в результате «выборов», проводимых, более 20 лет, по одному, и, тому же, сценарию?
Не понимаю, что может быть общего, например, у Сечина, или Миллера с человеком, живущим «за чертой бедности»? Какое единство у Ротенбергов с водителями грузовиков, кроме системы «Платон», и безобразных российских дорог, и кто, кого взаимоподдерживает? Будем считать, что Президент имел в виду чьи-то, а не наши: сплоченность, единство, и взаимоподдержку. Например, волков с овцами, или лис с курами.
В Госдуму попали люди, для которых республиканский строй в России, прописанный в Конституции - пустой звук, как и сама Конституция. Такие, как Жириновский, и Поклонская должны быть, немедленно привлечены к ответственности за пособничество ползучему государственному монархическому перевороту, идущему полным ходом с ведома, и согласия Президента, трижды, клявшегося на Конституции. Желающим восстановления монархии в России, видимо, очень хочется стать господами, имея рабов, насиловать крепостных девок в своем имении, пороть крестьян за провинности, и обирать рабочих на заводах и фабриках. Господами, конечно, они мнят себя, а рабами, кого-то! Господа юристы-законодатели – жириновские, и поклонские, вожделея монархию, вляпались в уголовщину. Законодательная власть, выбранная 18 сентября 2016 года, не успев занять рабочие места, начала беспредел в отношении людей, бедствующих, в результате, их же, политики, инициируя принятие репрессивных законов против безработных. Ни один, легитимно избранный орган, не позволил бы, даже, рассмотрение таких людоедских законопроектов. Этот правовой беспредел происходит с ведома, и согласия Путина. Ничего, такого, граждане не хотели, не хотят, и, разумеется, за это не голосовали. Будь, на месте Путина нормальный Президент, он бы распустил эту думу, сразу, а двигателей государственного переворота арестовал, и предал суду.
12:59. Путин: любые изменения в экономике надо проводить аккуратно, они не должны вызывать дисбалансы и «пузыри».
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Правительство, назначенное Путиным, только, тем, и занимается, что устраивает дисбалансы и «пузыри». То, пригородные электрички отменяет, в виду «нерентабельности», то опускает рубль «ниже исторических минимумов», а то, нащупывает, какое-то, «дно», постоянно делая безответственные заявления о том, что экономика снижает темпы роста, ВВП уменьшается и т.п., за которые, в любой, уважающей себя стране, попросят в отставку. Это правительство не способно избегать дисбалансов и «пузырей», т.к. оно их организует, занимаясь вредительством, и коррупцией, чему свидетельство аресты видных деятелей режима, таких, например, как Улюкаев.
12:56. Кредитование экономики РФ демонстрирует неустойчивую динамику, надо нарастить кредитование реального сектора, считает президент.
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Президент, может быть, не в курсе дел, что коммерческие банки выдают кредиты под 20-28% годовых, и являются тромбирующим фактором для экономики. Такие кредиты никто брать не хочет, поэтому, экономика не развивается. Дело дошло до того, что ликвидируются магазины крупных торговых сетей. На фасадах офисных зданий в Москве можно видеть объявления «Аренда, продажа», которых становится, всё больше, с каждым днем, и не, только, в Москве. Предпринимательство разоряется, повсеместно. Власти проявляют «заботу о бизнесе» только на словах. На деле, в результате их программной, и целенаправленной политики бизнес разоряется, а предприниматели переходят за черту бедности, и чтобы их добить, окончательно, придумали «Налог на бедность». Сохранение высокой ставки Центробанка основано на ложных экономических теориях, основанных на представлениях, озвученных, однажды, банкиром Костиным: «Политика высоких процентных ставок правильная. Нельзя заваливать экономику дешёвыми деньгами». Каким образом, они собираются наращивать кредитование реального сектора, живя по заветам Гайдара? И, по данному вопросу, проявлена некомпетентность советников Путина, формировавших для него «Послание».
12:23. «Самое важное, что волнует родителей и учителей — содержание образование». Путин вспомнил академика Дмитрия Лихачева, который считал, что общество определяет нравственная основа.
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12:24. Путин: с экспериментами в школьном образовании надо быть аккуратнее.
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Действительно! Я, вполне, согласен с гарантом Конституции. Надо быть аккуратнее! Особенно, когда гарант, трижды, клявшийся на Конституции, попустительствует церкви, дав молчаливое согласие на насилие над свободой совести, гарантированной Конституцией. На каком основании служители церкви допускаются к преподаванию «Закона божьего» детям в государственных школах? В своих учебных заведениях, пусть преподают, что хотят, если не противоречат законам. А в государственных учебных заведениях, как его не назови, по сути, это «Закон божий». Планируется его преподавание с 1-го по 11й класс, что является нарушением Конституции. На каком основании, в государственных ВУЗах организованы религиозные кафедры, и на каком основании религиозные специальности введены в государственный реестр? «..История ничему не учит…»- В.О. Ключевский. История не научила бывшего коммуниста Путина тому, что нельзя вбивать догмы в головы, насильно. При насильственном вбивании религиозных догм, ни о каком нравственном содержании не может идти речи! Наверное, он, и его команда не помнят, чем это закончилось для СССР, все 70 лет существования, которого коммунистические догмы вбивались, насильно! Закончилось крахом в 1991 году, и многие, даже, самые верные коммунисты отвернулись от этой правильной, в своей основе, идеологии. Тем же, закончатся эксперименты Путина с насильственным распространением религиозных догм. «Основы православия», или «Закон божий», или «Основы православной культуры» ничего общего не имеют с предметами, которые должны преподаваться в школах, в связи с потребностью России в технических специалистах, и прогрессу в делах образования служить не могут, по определению.
12:14. «Сбережение людей – главный смысл нашей политики»
«Мы единый народ и Россия у нас одна»,— заявил Владимир Путин, после чего зал зааплодировал.
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У меня не идет из головы уголовное дело няни Бобокуловой, отрезавшей ребёнку голову, и, фактически, оправданной судьей, и прокурором, которых назначал Путин. После этого позорного процесса, Президент, не обеспечивший защиту людей от преступников, должен отправить всю свою прокуратуру и весь свой суд, немедленно, в отставку. Однако, этого не произошло, и по умолчанию, Путин считает решение суда правильным. Я не понимаю, о каком сбережении людей он говорил, и какие достижения в медицине, призванной обеспечивать «сбережение людей» он имел в виду, если в результате его реформ, в районной поликлинике, к врачу можно попасть не в день обращения, как было, раньше, а, только, через неделю.
12:13. Владимир Путин: «Никто не может запретить кому-то, открыто мыслить и высказывать свою позицию в вопросах политики и экономики». Подробнее: http://kommersant.ru/doc/3157789
Президент, либо, не в курсе, либо, умышленно говорит неправду. Могут запретить, и могут посадить за решетку лица, назначенные Путиным, за, так называемое «Оскорбление чувств верующих»! Могут, и сажают, а, так называемые, верующие, пользуясь правовым беспределом, в виде это закона, только, и смотрят на кого бы написать донос за фразу: «Бога нет», или за ловлю покемонов в церкви. Это ли, не пример «единства», «сплоченности», и «взаимоподдержки», культивируемые Президентом?
Катастрофу в правоохранительных органах, произошедшую в результате «реформ» Путина и Медведева, не хочу, даже, комментировать.
С внутренней политикой, и «успехами» Единой России, пожалуй, всё ясно, а по поводу внешней политики напрашивается один совет: «С такими гнилыми тылами в походы не ходят, и, пока, у тебя в стране бардак, никто с тобой на равных дружить не будет, а все, только, и будут тыкать тебя в собственные памперсы, что, и делают, успешно».
Наверное, нет смысла комментировать другие высказывания Президента в «послании». Автор статьи считает это «послание» изощрённой формой издевательства, однако, Путин, уверенный в своей правоте, давно «не чует страны», полагая, что такой «единый», и «сплоченный» народ выдержит все эксперименты, затеянные им, лично, и его командой.
83 миллионов избирателей, из которых 23 миллиона, открыто, против, и 60 миллионов против, по умолчанию, это не овечье стадо, а протестная среда, которая, в связи с нескончаемыми посягательствами на своё благосостояние со стороны всех ветвей власти, может, согласно законам природы, самоорганизоваться, очень быстрыми темпами, почти, мгновенно, и спонтанно. Например, после очередной античеловеческой инициативы, Госдумы, или структур, подчиненных Президенту, или оправдания следующей няни Бобокуловой. Притчу о верблюде, которому сломала спину последняя соломинка, Путин должен помнить, если не помнит уроков истории.