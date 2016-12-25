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Катастрофа ТУ-154: Если это не теракт, тогда что ....?

25/12/2016 20:57
Редакционные материалы

Не успело пройти и пары часов после крушения ТУ-154 вылетевшего из Сочи в Сирию, как  прозвучали заклинания каких-то официальных «экспертов», что это не теракт. Очень напомнило события когда погиб А-321 над Синаем.  Там тоже заявили, что это не теракт, в один голос голосили все.  Хотя с самого начала по всем характеристикам было ясно, что самолет взорвался в воздухе, а значит вероятнее всего был теракт.

В этот раз  независимые эксперты все же осторожно высказали версию, что самолеты просто так на взлете не падают.

Газета "Коммерсант" приводит мнение майора ВВС, летчика-инструктора Андрея Красноперова, который практически не сомневается в том, что лайнер взорвался в воздухе. В качестве главных аргументов, выдвигаемых в пользу такого предположения, он называет два факта, которые установлены к настоящему моменту: во-первых, слишком большой разброс обломков, достигающий 15 км; во-вторых, слишком резкое и скорое прерывание полета после момента взлета.

"Это слишком подозрительно, что самолет после взлета в наборе высоты пропадает с экранов радара", — заявил он, отметив, что "резкое падение "резкое падение… бывает в том случае, когда что-то нештатное случилось, что-то взорвалось, что-то отвалилось".

Источник

А вообще-то, ничего далеко искать не надо и если недостаточно характеристик, есть вполне очевидное видео из Адлера, где видна вспышка взрыва. Это разные камеры с разных мест. 

 

Если кому-то нужно убедится, здесь: http://www.dikar-sochi.ru/webcamera/1/ архив видеокамеры наблюдения. Выставляете число и день и сами все смотрите.

Ниже видео с другой камеры.

 

В Кремле страшно боятся огласки факта теракта, который может вызвать у населения ненужные выводы. Конечно, позже всплывет, но задача разнести события, чтобы смазать восприятие. Однако публика уже стала  поумнее, народ раскусил в чем дело сразу.

Очень жаль всех, и среди них Доктора Лизу.

Тут самый щепетильный момент, кто подложил бомбу в аэропорту Сочи? 

Ред. АРИ

Обсуждение
  • Сегодняшний вечер продолжится красочным фейерверком и веселыми танцами под традиционную клейзмерЗкую музыку Цитаты из Талмуда о гоях "Лучшего из гоев убей" youtube.com/watch?v=DuC9JAbzHK0
  • Ещё сегодня ханука
  • удалили
  • хохлы недели две назад хвастались какой-то ракетой и чем-то с именем У. уж не они ли опять попали цель? другой вариант - столкнулись с НЛО.
  • правильно Кедми сказал, что у сильных стран самолеты не сбивают. блин, такая тоска. только Пу похвастался, что мы круче всех и на тебе. и пресс конференция с П была ужасной, все журналисты как мертвые были.
  • Как показывает практика кто с чем борется, тем и занимается(зарабатывает на жизнь) , убежден что это теракт как и все остальные взрывы, захваты заложников в РФ дело рук силовиков в генеральских погонах. А у раба на галерах очко играет, что разорвут, как тузик грелку ,со всеми его прихлебателями, если не свои , так друзья из за границе.
  • Оба варианта претендуют кормление автора усиленным курсом веселых таблеток.
  • Хохлы - вряд ли. Они не дураки и прекрасно сознают свою слабость по сравнению с Россией. Понимают, что любой подобный выпад чреват полномасштабной войной, к которой они пока не готовы. Они пока набираются сил. А трусами они никогда не были. Ты, видно, плохо хохлов знаешь. Вот пройдёт еще пару лет и... Хохлы - это тебе не Сирия. А нас они ненавидят за Крым, Донбасс и десятки тысяч трупов. С ними мириться нужно и дружить, а не воевать!
  • Да скорее всего это терракт. И даже если пилоты по внутренней что то успели сказать всё это замажется с типичным для этой своры комментом типа - "она утонула". Морда ботаксная была весьма напугана - глазки бегали как у дворового жулика, пойманного на мелком воровстве. Гниды...
  • вот вопрос кто за ним стоит
  • вот вопрос кто за ним стоит
  • Какие могут быть ещё сомнения: ИГИЛ давно в столице изображает молебны составом в 100 тысяч боеготовых солдат и офицеров, изображающих Мусульман. Давно уже страны третьего мира ведут войну против первого мира и не входящей в него РФ. Лиц соответствующих убеждений, происхождения и безбашенности для такого теракта - полно и в Москве, и в Сочи. Так что теперь мы знаем, что это значит - доверять заведомым врагам и врать с трибуны про "дружбу народов" и стран. ИГИЛ - в РФ, и с ним надо разбираться полиции и силовикам ЗДЕСЬ. Но, видимо, легче получать звёздочки за посаженных по 282, да и безопаснее...
  • самолёт скорее всего взорвали изнутри.
  • ПЗРК может привести к разрушению самолета в воздухе с последующим падением обломков на большом расстоянии. И кто говорил, что пилоты не пытались спасти подбитый и разрушающийся самолет? Да и, как правило, бомбы, взрывающиеся на борту, не имеют такой силы, но тем не менее наносят самолету достаточное для гибели повреждение.
  • вы лучше поинтересуйтесь что дальше по сценарию
  • рзрк наводится на двигатели, подрывается дистанционно а не врезается в фузеляж, что и способно оторвать кусок материала самолёта.
  • Тех, кто сейчас стоит у руля на Украине, точно смелыми не назовешь, ещё более гнусная сволочь, чем та, что в Кремле. А если все таки теракт, то за ним явно стоят фанатики, которым плевать на то, что их потом после этого уничтожат - как убийца посла - всё сделал спокойно, хотя и понимал, что живым не уйдет. Либо кто-то использует фанатиков для каких-то пока не очень ясных целей. Кремлянам, в отличие от взрывов домов в Москве и Волгодонске, это не выгодно. По крайней мере, на первый взгляд.
  • Странно, что Владислав не заметил явный оккультный момент. Самолет взорвали на Рождество, в День Рождения Нового Солнца. Взорвали фактически на Восходе. Самолет летел в Сирию, на большинстве языков мира она читается как Сурия, "Страна Солнца". Летели там музыканты, причем в основном "народники" - не полный состав, а баянисты и балалаечники, т.е. представители как раз русского (арийского ,солнечного) направления в музыке,.летели на концерт Русским воинам. А кто у нас не любит Солнце? Правильно, Луна. У кого на флагах месяц со звездой? Кто сильно обижен на Россию после Алеппо? Так что с послом не проняло, теперь вот с такой стороны зашли. И не факт, что это "носители бороды", для их микроскопических мозгов это слишком сложно. А вот кто поумнее вполне мог сделать и "передвинуть стрелу".
  • Все таки скорее совпадение - если бы организовали хозяева Кобзона - пожертвовали бы старой жабой не раздумывая - никто бы его предупреждать не стал.
  • Тех, кто сейчас стоит у руля на Украине, точно смелыми не назовешь, ещё более гнусная сволочь, чем та, что в Кремле. А если все таки теракт, то за ним явно стоят фанатики, которым плевать на то, что их потом после этого уничтожат - как убийца посла - всё сделал спокойно, хотя и понимал, что живым не уйдет. Либо кто-то использует фанатиков для каких-то пока не очень ясных целей. Кремлянам, в отличие от взрывов домов в Москве и Волгодонске, это не выгодно. По крайней мере, на первый взгляд.
  • Все таки скорее совпадение - если бы организовали хозяева Кобзона - пожертвовали бы старой жабой не раздумывая - никто бы его предупреждать не стал.
  • По мне так это очередная месть за Алеппо,а кремль на трагедии решил опять опустить страну в траур,как ни крути даже это с точки зрения оккультной подпитки им выгодно.Цинизм зашкаливает,смакуют и обсуждают,все информационные полосы забиты драмой и это в наш Йоль(Yoll).
  • рзрк наводится на двигатели, подрывается дистанционно а не врезается в фузеляж, что и способно оторвать кусок материала самолёта.
  • Йоль был 21 декабря, не притягивайте за уши.
  • Хаббатники тут конечно же не при делах ...
  • Ночь перед зимним солнцестоянием,продолжается 12 дней.
  • Наведенный импульс со спутника, короткое замыкание в топливной системе, взрыв топлива. Иллюминаты беснуются, под хануку работают, шито белыми нитками. Сейчас можно дистанционно изменять кристаллическую решетку металлов, делать трещины, клинить запчасти. Вокруг вас когда-нибудь на улице бегали несколько кошек по кругу? То-то и оно.
  • Согласен, у руля в Украине стоит кучка редких сволочей. Но речь идёт о 48 миллионах населения европейской расы, говорящих на русском и украинском языках. Это больше, чем в России. У нас нацменов в три раза больше, чем русских. Правильнее сказать, что в России русские - нацмены, из которых каждый третий корнями с Украины, а каждый пятый с украинской фамилией. Так против кого воюем? Против своих. И командует монголоид Шойгу. Древнеримскую поговорку помнишь: "Разделяй и властвуй!" А за убийством посла вполне возможно стоят те же, кто взрывал дома. Убийцу быстренько завалили на месте - чтоб не болтнул лишнего
  • Однозначно Григорий !! А я уже сразу понял, что эхо Сирии и это только начало !!! Вове же по хрену на народ он себя поставил выше всех на земле вот и рулит как ему надо !!! ДЕСПОТ И ТИРАН !!!
  • Однозначно их рук дело уж слишком пазлики сходятся !! А про чёрные ящики я даже и слышать не хочу !! До нас вскроют, подотрут что нужно и не нужно, а официалка будет какая им нужна !! И через год всё как всегда забудется !!! Живём дальше . Пока живём !!!
  • Как ночь можно считать днями? (О_о)
  • Собаки Шувалова летают на собачьи выставки на новом самолёте за 50 миллионов долларов Разбившийся сегодня самолёт МинОбороны РФ был 1983 года выпуска и пережил 3 капитальных ремонта. Это всё, что вам нужно знать о величии вставшей с колен россиянии
  • Что?