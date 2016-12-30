слушать радио
Видеотрансляция

Чей стукачок Родченков?

30/12/2016 00:49
Мнения

Допинговый скандал и последующие санкции против спортсменов РФ был в значительной степени подогрет главным спецом российской антидопинговой комиссии Родченковым. Наш старый знакомый Дмитрий Кинасов дает свои пояснения  на этот персонаж. Ред. АРИ 

 Спецслужбы разобрались, наконец, чей агент Родченков. Всё-таки, ихнинский, а не нашинский! Мировое  сообщество стало  свидетелем  махрового  и  рафинированного  идиотизма,  проявленного деградирующими   спецслужбами России,  Канады  и  США.  Дело в том, что назначение Родченкова, как аксиома, происходило с согласия Администрации Президента РФ. В этой организации не  дадут согласия  на  назначение, без согласования со спецслужбами, которые, в свою очередь, не утвердили бы Родченкова, без его согласия, работать с органами безопасности или  разведки  РФ. Надо полагать, что согласовывал кандидатуру Родченкова руководитель   СВР Фрадков, по  представлению Минспорта  РФ. 

Во  время длительного процесса  согласований в  стране  происхождения, объект, носящий  фамилию Родченков, продолжал  работать на ЦРУ  и  РСМПИ, дуря  наших, и, подписывая  обязательства,  согласно,  нормативным  актам отечественных  спецслужб.  Люди  Фрадкова  знали,  с кем имеют дело, и,  видимо,  без  коррупции  и предательства  не  обошлось.   Причины прокола ведомства,  возглавляемого президентским другом,  которые  можно было  бы  связать с  наивностью,  или  профнепригодностью, исключаются при  сборе  анамнеза в  отношении этой конторы.  Дело, ещё  и в  том, что  по непонятным  причинам, в  феврале 2016 года, ушли  из  жизни  два высокопоставленных чиновника РУСАДА: Председатель исполнительного Совета Вячеслав  Синев и Исполнительный  директор Никита  Камаев.  Случайность? Не  думаю. Заметание  следов?  Похоже!  Надо полагать, за это и перевели работать гражданина  Фрадкова, поближе к шлагбауму, в  РЖД.

 Руководителем Администрации Президента, в то время, работал другой друг Президента - Иванов, известный своей выходкой с мемориальной доской Маннергейму. Без такого  начальника как  Иванов, согласование кандидатуры Родченков обойтись, не могло. После  скандала, и его равно удалили  от  власти.  Как можно, объяснить обилие  согласий  по  кандидатуре  Родченкова,  без  коррупционной  составляющей? По  мнению  нашего  Президента: «Родченков таскал  в  Россию  всякую  гадость!». Каким  образом, он  мог  это  делать,  в  одиночку,  без  помощи  «вымпелов»  на  отечественной и  иностранных таможнях? Значит,  отечественные  и  западные  «вымпела» старались, совместно!  Назначение Родченкова можно   объяснить  только  взяткой,  полученной  от заинтересованных лиц, а это  западные  спецслужбы.  

В "собачьей  свадьбе" спецслужб и  чиновников, единственный  пострадавший - мировой  спорт.  Кураторов Родченкова, в связи с таким грандиозным провалом, можно привлекать к ответственности за "Измену Родине". Мы не перестаем удивляться, почему Сталин расстрелял множество  чекистов – разведчиков? Разумеется,  за предательство  и коррупцию!   Он с ними не чикался, а Путин - их бывший сослуживец, вряд ли, пойдет на жестокие меры, потому что  занят  войной  с  другими  «изменниками»  Родине:  шахтерами, пенсионерами, врачами, учителями; и складывает из паззлов Российскую империю времен Николая II. Мне,  как  простому  обывателю,  платившему  налоги  в  бюджет,  интересно,  какую  пользу  принесли  «вымпела» своими  дешевыми  манцами  вокруг,  Родченкова,  WADA,  РУСАДА, российского и мирового спорта? Хотели таким  способом  прославить Россию?

 Однако,  кроме  позора, они  не  добились, ничего! Большего  ущерба спорту,  ещё, никто, ни  в  одной  стране,  не  наносил. Надо  задать  вопрос  Президенту,  почему Мутко  продолжает  занимать  своё  место,  как и  Медведев -  его  непосредственный  начальник? Надо  полагать,  что  политику  обеспечения  высоких  достижений в спорте,  путем индустриального  применения  допинга,  вырабатывали, под их непосредственным руководством, и  прикрытием  со  стороны  спецслужб. 

P.S. "Вымпелами" я называю сотрудников всех разведок, всех стран.  Если, повсеместно,  не  ликвидировать их структуры, ставшие бандитскими притонами, то  мир  может  оказаться  втянут  в  свою последнюю  войну.  Они  её  спровоцируют,  мастерски, не  задумываясь о  последствиях, так же, как  это  сделали  с мировым  спортом, фактически,  уничтожив  его совместными  усилиями. На  восстановление доверия  в  спорте  уйдут  десятилетия.

Дмитрий Кинасов

Обсуждение