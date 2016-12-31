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Русская рецензия на фильм «Викинг»

31/12/2016 03:18
Мнения

Широко разрекламированный фильм под претенциозным названием “Викинг”, про князя Владимира Святославовича, вызывал смутное ожидание подвоха. Во-первых , не вполне понятно почему “Викинг”, ведь основатель рода Рюрик, вроде, записан варягом был. Во-вторых, в продюсерах известный безнационал и россиянец – рулевой Первого канала, Костя Эрнст. Ну и так далее. Ниже впечатления одного из первых зрителей, которое любезно предоставил нам старинный наш единомышленник, который выступил под ником Ургор Златоярович. Ред АРИ

Знакомый сходил на Викинга! Вот его мнение: Давненько я не видел более унылого говна. Создателям удалось сделать первостепенное говно по всем статьям. Об исторической правде нет и намека. Но я в общем-то и не ждал. Я ждал какого-нибудь лубка типа мультика "Князь Владимир", где КРСолнышко будет красивый борец за справедливость и вообще няша. Не, тут это невнятный неврастеник. Его конечно попытались оправдать - типа Рогнеду насиловал потому что гады опоили его мухоморами и он в несознанке, типа брата тоже не он убил: он же поговорить просто хотел, но какие-то гады прям из темного угла как выскочат.. Киев показан группкой сараев за гнилым тыном. Ни намека на великий город - так, прибежище дикарей. Город чумазый, все кругом чумазые.. за исключением представительницы просвещенной Византии Ирины - ей каким-то чудом удается оставаться чистой, прилично одетой и изрядно накрашенной.

Картинка более чем уныла - все дерганное, половина фильма в каких-то потемках. Диалогов нет. Ну вот не говорят между собой люди предложениями более 5 слов и диалогами более 5 предложений. Смысла тоже маловато. Супруга моя не знает истории так как я и она вообще ничего не поняла - кто откуда зачем пришел, какого отца кто убил и причем тут узкоглазые печенеги.

В общем ни богу свечка ни черту кочерга. Люди, которые сняли это не любят и не знают историю своего народа. Те, которые не знают, но любят снимают лубки типа "Князя Владимира". А тут и не знают и не любят. Ну и вишенкой на торте были лысые жрецы, из которых только один мужик и то немой.. Занавес.. Зря потраченное время и деньги.

От редакции: В общем, как ожидалось, очередной россиянский фильмец за русские деньги на тему засирания русской истории. Только зритель тут мягко выразился, эти люди ненавидят и русский народ и русскую историю. Казахов наняли бы снимать, что-ли (не российских казахов, а именно казахских). У них про казахов хорошо получается.

Обсуждение
  • Дайте мне миллиард семьсот тысяч я на свой русский народ насру гораздо гуще . Эти моржи совсем бездари . Даже испражняться , как следует разучились . Ведь , если посудить по чесноку , раз окрестили огнём и мечом , значит слишком много было предателей , трусов и дураков в тот момент в русском народе . Что подтверждается положением и сегодня . Как это не горько . Доказательства ? Да , пожалуйста . Зная , что это кине - очередные помои на русский народ зачем на , как бе , русском ресурсе давать о нём статью ? Это ли не предательство и глупость ? Как делают моржи ? Ни слова о гоях и их достижениях , особенно , если это им вредит . Редактор или предатель или мазохист или дурак ?
  • "Покажите моей птичке кремлёвское кино-чудо!"
  • Да оно так и есть, на половине фильма хотелось уже просто уйти
  • все верно! фильм - недостоин внимания !
  • Как чувствовал, не пошёл на него.
  • унылое гавно за лярд триста..... это Россия, Карл...
  • Решил сходить, подумав "А, вдруг!". Сходил. А, вот и не "вдруг" ни раз. Шлак полный.
  • Лучше бы про викингов и сняли тогда, чё совсем тупые. Актёра жаль хороший вроде актёр.
  • Лысый немой жрец - Федя Бондарчук?
  • Рассеянские фильмы не заслуживают не то что похода в кинотеатр, а даже скачивания с трекера. Для себя лет 15 назад поставил на рассеянском фильмотворчестве крест, разбираться в сортах этого г...на безполезно.
  • надо прямо говорить , что это зловонное говно снимают откровенные враги русского народа. Задача этих гопников выставить русских и их многотысячелетнюю историю в неприглядном свете , постебаться и поглумиться , кроме того параллельно украсть из карманов русских налогоплательщиков не хилое бабло.
  • надо прямо говорить , что это зловонное говно снимают откровенные враги русского народа. Задача этих гопников выставить русских и их многотысячелетнюю историю в неприглядном свете , постебаться и поглумиться , кроме того параллельно украсть из карманов русских налогоплательщиков не хилое бабло.
  • - Ой, этот Карузо! Столько шума - “хороший певец, хороший певец”... А он и фальшивит, и картавит! - А ты что, слушал Карузо? - Нет, мне Изя напел!
  • Продюсеры выбрали для фильма героя по зову сердца: яркого девианта - братоубийцу, насильника, ренегата - не неофита, а ренегата, вынесенного через сломанную стену... Зато сексуального! ...А может, Эрнсту просто так повелел Куратор его.
  • Да не - там же сказано, лысый был мужиком...
  • За 25 лет в россиянии сняли только два нормальных фильма-это "Особенности национальной охоты" и "Брат" все остальное шлак... Если б снимали за свои $, то давно бы обанкротились бы с таким "творчеством". Понимание, что такое современное российское кино пришло после просмотра разрекламированного "Сталинграда"-дерьмище редкостное, я ожидал увидеть эпическую битву перевернувшую весь ход 2-ой мировой, а увидел "санту-барбару", главным вопросом которой был:"А кто же папа?". Ждал хотя бы подобия "Спасти рядового Райна", но так и не дождался...
  • Вий шляпа. Дуэлянт - убожество. Я бы отметил фильмы Балабанова - гадкий, но отличный "Груз 200".
  • Может оникрестил Русь из за слбственных ништяков? Контроль над всем. Ваша конспирология не подтверждена ничем
  • Фильм неплохой. Однако, Русские города (Полоцк, Киев) представлены в фильме очень микроскопически - как какие-то городище племен бронзового века, на 10-20 домов. Народ, да, показан чумазым, в отличие от грекыни (скрытая пропаганда правоверного хритианства, мол, оно "сняло с деревьев" русичей). 2) Постоянно делается акцент на том, что викинги (а варяги - это не только викинги, но и балты и славяне побережья Балтийского (Варяжского) моря) - это движущая сила и главная защита Руси, без неё даже Киев оборонить не могут и едва не сдают город печенегам. Какая-то группа кочевников в 100-150 чел едва не взяла город, если бы язычник не пригрозил убить княгиню с ребенком (тогда Варяжко, руководивший процессом, приказал отступить). В другой раз - уже князя - спас корабль ромеев (увидев его, печенеги поспешили прочь, отстав от Владимира, который был в шаге от смерти). Ну серьёзно, не столица великого государства, державшего в свое время Византискую империю за горло и получавшая с неё дань, а маленький племенной посёлок на 1000 - 2000 жителей.. (до принятия правоверного христианства, разумеется). 3) Показан христианин Фёдор, совершивший дерзкую вылазку и спасший город, и потом преданный язычниками - его с сыном убили. Опять навет на язычество. 4) Язычники представлены какими-то дикарями, какие-то лысые размалёванные мужики, кровавые жертвы. А где же чинные старцы - волхвы с окладистыми бородами? И ещё меня очень смутил момент, когда князь отпиздил волхва. Да за такое у русов с князя могли и спросить. А в целом фильм смотреть можно. Жалко что денег не хватило на массовку и более зрелищные декорации. Ощущение, будто фильм снят про венедов IV в., сражавшихся с гуннами. Ну правда, ЭТО НЕ КИЕВ конца X столетия (через 20-30 лет в этом городе Титмаром Марзебургским будет насчитано 400 церквей! - оцените масштабы города!).
  • В защиту режиссёра и сценариста скажу - в конце, на исповеди Владимир признался, что изнасиловал Рогнеду и убил Ярополка. Видимо, автор статьи на Ари не досмотрел до конца или заснул. Так что спасибо авторам фильма хоть на том, что хотя бы в конце ленты сказали правду. Да, по поводу правды. Понятно, что нынешний кинематограф - это отражение пожеланий тех, кто даёт на съёмки бабло. Получили создатели "Викинга" деньги от государства и каких-нибудь православных инвесторов - сняли такое кино, выставили языческую Русь слабым, диким племенным княжеством. (Посмотрите на Корсунь - она в фильме представлена раз в 50-100 крупнее Киева. Это как владетель маленького Киева смог почти без боя овладеть таким огроменным городом? :) )
  • так понятно что не шедевры, я и пишу что относительно нормальные фильмы, на уровне восточноевропейского кино, еще неплохой боевик "Антикиллер" (2002), у Балабанова еще "Брат 2"
  • так понятно что не шедевры, я и пишу что относительно нормальные фильмы, на уровне восточноевропейского кино, еще неплохой боевик "Антикиллер" (2002), у Балабанова еще "Брат 2"
  • Может оникрестил Русь из за слбственных ништяков? Контроль над всем. Ваша конспирология не подтверждена ничем
  • Может оникрестил Русь из за слбственных ништяков? Контроль над всем. Ваша конспирология не подтверждена ничем
  • Фильм удивителен! Я историк по образованию! Удивительный фильм,а вашей жене пора браться за учебники! Это вы не знаете историю , уважаемый! Речь и язык на Руси появился с приходом христианства,если вы не знали, откуда им более 5 слов произносить! И все это-талант режиссера,такую мелочь запечатлеть! Верно,в вашем случае,лучше потратиться на учебник по истории,чем в кино ходить! На этот шедевр приглашаю полюбоваться грамотных и образованных людей,знающих историю своего народа! Спасибо!
  • Эх, совсем Вы истории не знаете! Каждому же известно - дохристианские славяне жили исключительно на деревьях, одевались в шкуры и произносили строго шипящие и гортанные звуки. Числом не более пяти, разумеется.
  • Я не люблю российское кино. Наши делают кино примерно также, как и автомобили. Но тут так получилось, что по времени, что мы гуляли с Наташкой в Авиапарке, можно было попасть только на "Викинг". К Бондарчуку я отношусь плохо: на мой взгляд он своим быдло-лысым образом прикрывает полную пустоту внутри. После "Викинга" я этого товарища больше за нормального человека воспринимать не могу. За тупорылыми и провальными в ноль попытками длинной в 2,5 часа изображать древнерусский "экшен" на экране скрыта банальная религиозная пропаганда. Единственный посыл картины такой - посмотрите, какими уродами были наши предки-язычники, и посмотрите, что взамен князь Владимир, вдруг прозрев от своих грехов, принес на Русь светлое христианство, которое население с огромной радостью приняло без всякого сопротивления за исключением пары лысых голов-отщепенцев-язычников. Я не думаю, что Бондарчук, потратив 1млрд. руб. и 7 лет на это, не удосужился разузнать про крещение Руси "огнем и мечем". И не мог он не знать, что основной версии о том, как князь Владимир принял решение об обращении в христианство была, которая утверждает, что это было обязательным условием заключения брака между ним и сестрой византийского императора; Внутренних причин для "перехода на христианство" не было вообще никаких. Но, очевидно, Владимиру хотелось войти в знатную византийскую династию, и ради этого он переломал хребет собственному народу. И все равно, у него получилось это отчасти. Спустя больше 1000 лет, наш народ продолжает красить яйца на Пасху, ставить елку на новый год, отмечать день Ивана-купалы, поклоняться различным предметам одежды и человеческим останкам, проповедовать Веды, верить в кучу суеверий, смотреть "Шоу экстрасенсов" и читать гороскопы.И Бондарчук не мог этого не знать. А если он знал, то сознательно пошел на подлог. С одной стороны он распилил лярд рублей, а с другой - подыграл РПЦ, которой, конечно, невыгодно выставлять историю своей религии в неприглядном виде.
  • Только режиссер не Бондарчук, а Кравчук.
  • +. Настолько толсто, что даже тонко. Хотя его вк не смахивает на фейковый. И всё может быть гораздо страшнее - он искренне верит в то, что написал.
  • Эта голимая дрянь изначально задумывалась как пасквиль на русских . Живя в условиях россиянии русские сами не могут снимать фильмы про свою историю , им просто этого не дадут сделать и не выделят денег , поэтому такие экскременты за русский счёт заказывают у гусских. Смотрим , кто был консультантом этого дерьма , некий петрухин в.я. , а кто он : С 1991 — профессор ЕВРЕЙСКОГО университета в Москве, курсы лекций по истории России в древности и средневековье, истории ЕВРЕЕВ в России в древности и средневековье, введение в археологию, археологическая практика. С 1994 г Член редколлегий журналов: «Вестник Еврейского университета» (М. - Иерусалим) С 1995 — член академического совета научных работников и преподавателей иудаики в вузах центра «Сэфер», участвовал в исследовании СЛАВЯНО - ИУДАИСТИЧЕСКИХ связей (сб. «От Бытия к Исходу», отв. редактор. М., 1998), публикации и комментировании источников (Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х в. М.-Иерусалим, 1997, 2-е изд. 2003, научный редактор). С 1999 — КООРДИНАТОР ХАЗАРСКОГО проекта в ЕУМе, член оргкомитетов международных симпозиумов «Хазары» в Иерусалиме (1999) и Москве (2002). Участник междисциплинарных экспедиций по исследованию памятников ЕВРЕЙСКОЙ истории и культуры в Подолии (Украина, 2001), Западной Белоруссии (2003) и др. Ярый сторонник норманнской теории. У кого-то ещё есть вопросы?... https://www.facebook.com/bog.heimdall/posts/593792650817077?pnref=story
  • Если бы не АРИ и ФБ, то никогда бы не узнал, что такой "фильм" вообще есть :) Блин, заставили знать! Чхать хотел. Расеянское кино не смотрю, вообще не смотрю, никак, никогда, нигде. Что говорить, даже озвученные западные на русский не смотрю, перестраховываюсь ...Однако спасибо, что предупредили, что мол там вон за углом лежит, не наступи.
  • Эх, совсем Вы истории не знаете! Каждому же известно - дохристианские славяне жили исключительно на деревьях, одевались в шкуры и произносили строго шипящие и гортанные звуки. Числом не более пяти, разумеется.
  • Фильм плохой!
  • Особенности наци - анальной охоты двойной шлак .
  • российское кино ? Не не слышал .
  • а) Если бы я снимала фильм о Владимире то: 1)Он бы был первым и любимым сыном Святослава, язычником до мозга костей, каким он и был. Обязательно бы вскользь исторической вехой напомнила печальные для ПОПов (Предавший обеты предков) события 860 г. из Фотиевской летописи, в которой якобы крестили скифов, а они в ответ на 360 судах(это примерно 8000тыс. воинов) вокруг Константинополя выжгли все поля и зарубили весь скот, заставили платить дань восточно-римскую ымперию. Фотий не указывает, кто был во главе скифов в 860г, но в моем фильме это были бы Рюрик(из Новгорода на берегу Черного моря в районе нынешней Евпатории), его Корсуньский( Корсунь ныне Севастополь) флот, Аскольд и Дир Киевские. Через 100 лет к выдуманному крещению Владимира в 988г. и Руси в Корсуни(от чего-то Херсонесе) скифов не стало. 2) Младшие дети Святослава Ярополк и Олег дети от венгерской(угорской прынцесы) именно они в моем фильме начали крестить русь. Огнем Олег в своем двевлянском княжестве, а Ярополк мечом в Киевском. "Ярополк нелюбим у людей, потому что христианам дал волю великую" Татищев ссылаясь на Иоакимовскую летопись. Ярополк расторг помолвку с Рогнедой - Полоцкой княжной и вступил в брак с византийской прынцесой, которую привезли из какого-то монастыря.(Повесть временных лет ПВЛ имя прынцесы не указывает). Когда Ярополк в 977г.(через 5 лет после смерти отца Святослава) отправился на брата Олега в Обруч, его византийская княжна была беременна. Олег погиб защищая свой Обруч, в давке битвы на мосту упал в ров и был задавлен падающей лошадью. Ярополк наушканый ПОПами объявляет себя царем всея Руси. ПОПы это такая же едкая аббревиатура как БИЧ или БОМЖ
  • б)3)Владимир потрясен, что его сводный брат за власть убил своего родного брата, потрясена его Новгородско-тьмутараканьская дружина и корабелы Керчи( севастополь), потрясен дядька Владимира Добрыня Никитич (Победоносец, русская Богиня победы Ника). Все решают на вече, что братоубийце Ярополку не быть на киевском престоле. Владимир с войском и идет на Киев, заслуженно карать смертью Ярополка и его хрыстоснутых советчиков. Владимир с дружиной через Запорижье и Чернигов(Червоную Русь), собирает еще большее войско и идет за войском и отвергнутой Ярополком Рогнедой в Полоцк(Беларусь). 4)Отец Рогнеды князь полоцкий Рогволод и братья присягнули братоубийце Ярополку, за что были казнены Владимиром на площади и никто из их дружины за них не вступился. Полоцкая дружина присягнула Рогнеде и Владимиру против Ярополка. Рогнеда напомнила всем на площади, что сын робича по русским обычаям не преграда для княжения, только по византийским преграда, но ПОПы несут на землю раздор и братоубийство. Напомнила, что сам Святослав сын робички Ольги, что Святославом Владимир назначен княжить в Новгороде Тьмутараканьском. В июне 978 года Владимир и Рогнеда взяли Киев, Ярополк бежал от мятежа киевлян в Родно, но его достали и дружина "подняла на мечах под пазухи" . Первое что Владимир сделал в Киеве восстановил шесть храмов-капищ русских богов(Перуна-громовежца, Херса-солнца, Сварога или Даждьбога -благосостояния и солнечного света, Стрибога - ветров, Мокощи- плодородия и загробного мира, Симургу- жар-птице древа познания). Младенца Ярополка усыновил, вырастет он в Святополка Окаянного, убил братьев Бориса ростовского, Глеба муромского и Святослава древлянского. Союз Владимира и Рогнеды был очень счастливым, семеро детей без любви не рождаются! В доказательство, что он не был хрыстоснутым - это одновременное наличие еще двух жен, политического союза чехини и болгарки
  • в) 5)В 987 г болгары и лонгобарды разгромили войска росточно-римской ымперии Василия II, взяли Константинополь. Василий чудом спасся и бежал морем, обманом захватил Корсунь, объявил Тьмутаракать византийской Тавридой, а Корсунь Херсонесом. Владимир в это время считался князем и Киевским и Тьмутараканьским, собирает войско и в 988(6496г по русскому календарю ПВЛ) начинает осаду Корсуни. В поход взял сыновей Рогнеды Ярослава 7 лет и Мстислава 3 лет. Василий бежал морем в Армению, потом в Венецию к доджам и восселся в Константинополе только в 992. То что Владимир крестился в Корсуни(севастополе-херсонесе) вранье хрыстоснутых, такое же как и вранье фотиевской летописи о крещении скифов Руси 860 года. при неизвестных князьях. То что Владимир взял себе в жены в Корсуни какую-то византийскую княжну Анну поповские сказки, не было у него такой жены и детей не было от сказочной великомученницы.
  • 6)Трехлетнего Мстислава Владимир оставил княжить в Новгороде Тьмутараканьском под защитой воеводы Ижборна. Вырастет в Мстислава Храброго или Удалого, ярый солнцепоклонник, как и отец. Будет освобождать матушкино Половецкое княжество от ПОПов, около 50 вышлет в Византию(византийско-христоснутый не мог в априори высылать ПОПов). Как и отец будет вынужден разбираться со Святополком братоубийцей, будет вынужден идти войском до Северного Новгорода, брать старшего брата Ярослава за шкирку и везти его в Киев княжить. Ярослава прозвали Мудрым он согласился княжить в Киеве только на пополам с братом только левобережным Киевом, с условием, что Мстислав будет править правобережным, потребовал признать Северный Новгород Великим Новгородом. Ярослав был влюблен в строящийся Великий Новгород , и уехал в свой город почти сразу после коронации на княжество в Киеве. Вернулся в Киев после смерти Мстислава в 1036году. Мстислав тоже не баловал Киев своим присутствием, город управлялся посадниками. На долю Мстислава выпала защита Кавказско-Аланской Сарматии. Касогский князь Редедя Таманского княжества метался между халдеями греко-византийства и напиравшими халдеями ислама. Касоги извращенная запись и перевод халдейских рукописей - казаков Тамани и Кубани. Если представить экономическую географию того времени, где, в каких пустынях халдеям ислама было растить овес для лошадей, где их пасти? Кони и фураж главный трофей войны того времени. И плодородные степи Тамани и Кубани, где и хлеб родил, и овес, и травы для пастбищ и горы с моря богатые магнетитами для железа были вожделенной сферой влияния для халдеев. Знаменитая победа в рукопашной Мстислава над Редедей написана маслом в картине Рериха или А.Иванова 1812г. Эпос Фердоуси, когда воины ширваншаха были потрясены КАЗАЧКАМИ и казаками в легких кожаных доспехах, клепаных железными пластинами, на скаку прячущихся от стрел под крупам лошадей, с вытянутыми каплеобразными щитами- эгидами Перуна.
  • 6)Трехлетнего Мстислава Владимир оставил княжить в Новгороде Тьмутараканьском под защитой воеводы Ижборна. Вырастет в Мстислава Храброго или Удалого, ярый солнцепоклонник, как и отец. Будет освобождать матушкино Половецкое княжество от ПОПов, около 50 вышлет в Византию(византийско-христоснутый не мог в априори высылать ПОПов). Как и отец будет вынужден разбираться со Святополком братоубийцей, будет вынужден идти войском до Северного Новгорода, брать старшего брата Ярослава за шкирку и везти его в Киев княжить. Ярослава прозвали Мудрым он согласился княжить в Киеве только на пополам с братом только левобережным Киевом, с условием, что Мстислав будет править правобережным, потребовал признать Северный Новгород Великим Новгородом. Ярослав был влюблен в строящийся Великий Новгород , и уехал в свой город почти сразу после коронации на княжество в Киеве. Вернулся в Киев после смерти Мстислава в 1036году. Мстислав тоже не баловал Киев своим присутствием, город управлялся посадниками. На долю Мстислава выпала защита Кавказско-Аланской Сарматии. Касогский князь Редедя Таманского княжества метался между халдеями греко-византийства и напиравшими халдеями ислама. Касоги извращенная запись и перевод халдейских рукописей - казаков Тамани и Кубани. Если представить экономическую географию того времени, где, в каких пустынях халдеям ислама было растить овес для лошадей, где их пасти? Кони и фураж главный трофей войны того времени. И плодородные степи Тамани и Кубани, где и хлеб родил, и овес, и травы для пастбищ и горы с моря богатые магнетитами для железа были вожделенной сферой влияния для халдеев. Знаменитая победа в рукопашной Мстислава над Редедей написана маслом в картине Рериха или А.Иванова 1812г. Эпос Фердоуси, когда воины ширваншаха были потрясены КАЗАЧКАМИ и казаками в легких кожаных доспехах, клепаных железными пластинами, на скаку прячущихся от стрел под крупам лошадей, с вытянутыми каплеобразными щитами- эгидами Перуна.
  • 7)В общем меня поражают курицы сыгравшие женские роли фильма, неужели им так не повезло в школе с училками истории, литературы, географии, что не научили читать, чувствовать историю между строк первоисточников? Кто из этих куриц может объяснить, что знаменитый переход Суворова через Альпы - это оккультная антирусская война в защиту халдеев католического папского престола, против Французской революции просвещения, приведший к власти Наполеона и к войне романовых 1812 против русского народа? Понятно, что эти гламурные курицы не могут удержать мужей , сынов в погонах от антирусской оккультной войны в Сирии за халдейские интересы.
  • Редкостное говнище - не смотрите, только время потеряете.
  • Не смотрел, но осуждаю! И не буду смотреть, только за одно название:"Викинг". Проталкивается норманнская теория Российской государственности, которую осуждал М.В. Ломоносов и многие видные историки. А "Варяг" бы посмотрел!
  • Не смотрел и не собирался
  • Ахах, ну как же без жидов :-D Всегда, во все времена во всём виноваты жиды)))
  • Очередная доза героина, чтобы поддержать состояния наркотического опьянения.
  • да накипело просо у народа!
  • Ахах, ну как же без жидов :-D Всегда, во все времена во всём виноваты жиды)))
  • Да работяга он с промытыми мозгами. И скорее всего парень не плохой.
  • До прихода христианства, такие как вы по деревьям лазали, лебедой питались, говорили "бе", "ме". Не знали что такое баня. А когда привнесли православие головного мозга, так воспряли духом и телом, стали хеликаптёры изобретать. Ложку в конце концов держать в правой руке научили. Да и обезьянам неотесанным "бога" показали - "Во имя овса и святого сена алюминь".
  • Да работяга он с промытыми мозгами. И скорее всего парень не плохой.