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Артефакты на земле Франца-Иосифа

31/03/2017 02:30
Мнения

На днях, президент РФ и премьер-министр страны побывали на  самой северной территории России (и мира) земле Франца-Иосифа.

Земля Франца-Иосифа — одна из самых северных территорий России и мира. Состоит из 192 островов[10], общая площадь 16 134 км².

С чего бы это ездить на места где официального населения – 0?

Согласно официальной версии проводили совещание????!!! А также откалывали там какие-то куски льда с  пузырьками древнего воздуха.  Для  исследований. Больше видимо некому было это сделать.

На каком точно острове они побывали не вполне ясно. Но вот к острову Чампа из архипелага Франца-Иосифа присмотреться стоит.

На этом острове разбросаны странные каменные шары, похожие на те, что есть ещё в Коста-Рике. Потуги ученых доказать, что что шары продукт воздействия естественных природных сил, как то не убедительны.  Тогда кто? Чей дух витает над этими местами?

Наверняка на островах есть и ещё масса интересных вещей.

АРИ

Ниже предлагаем фотографии этих замечательных артефактов.

Фото взято отсюда: http://el-tolstyh.livejournal.com/6176453.html

 

 

 

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