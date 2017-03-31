Артефакты на земле Франца-Иосифа

На днях, президент РФ и премьер-министр страны побывали на самой северной территории России (и мира) земле Франца-Иосифа.
Земля Франца-Иосифа — одна из самых северных территорий России и мира. Состоит из 192 островов[10], общая площадь 16 134 км².
С чего бы это ездить на места где официального населения – 0?
Согласно официальной версии проводили совещание????!!! А также откалывали там какие-то куски льда с пузырьками древнего воздуха. Для исследований. Больше видимо некому было это сделать.
На каком точно острове они побывали не вполне ясно. Но вот к острову Чампа из архипелага Франца-Иосифа присмотреться стоит.
На этом острове разбросаны странные каменные шары, похожие на те, что есть ещё в Коста-Рике. Потуги ученых доказать, что что шары продукт воздействия естественных природных сил, как то не убедительны. Тогда кто? Чей дух витает над этими местами?
Наверняка на островах есть и ещё масса интересных вещей.
АРИ
Ниже предлагаем фотографии этих замечательных артефактов.
Фото взято отсюда: http://el-tolstyh.livejournal.com/6176453.html