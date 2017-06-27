РФ против Скифского золота

В одном из выпуском программы было обещано дать информацию о развитии дела о Скифском золоте из Крымских музеев, которое Голландия хочет отдать Киевскому режиму. На этот счет уже было решение судебной инстанции. С редакцией АРИ связались наши соотечественники Виталий Виктор и Ирины Гончаров, из бельгийской радиостанции RuBel, которые активно участвуют в деле. Фактически они не дают этому делу выпасть из общественного поля зрения. Ранее они организовали сбор подписей за возврат Золота скифов Крымским музеям. Вот что они сообщают. Ред. АРИ
Мы передаем привет и наши комментарии по поводу продвижения дела о возврате скифской коллекции на родину в Крым.
На наш взгляд, безусловно, первичное решение амстердамского суда отдать коллекцию Украине является исключительно политическим решением. В Голландии на протяжении всего этого периода спорят только два лагеря- те, кто хотят оставить коллекцию себе, т.е. Голландии ( например, в качестве трофея-компенсации за сбитый самолёт, но как мы считаем они прекрасно представляют духовную ценность коллекции ) и те, кто считает, что коллекцию надо отдать Украине, потому что ненавидят Россию и всё, что с ней связано и пусть русским станет кисло и больно. Других мнений практически нет. Со стороны Украины и музея Алларда Пирсона, который отказался возвращать коллекцию в Крым, нанято лучшее адвокатское бюро со специализацией в спорах по коллекциям и искусству, ко всему прочему бюро находится в городе Амстердам, где проходит суд. Само собой разумеется, что эти адвокаты знают судью и всех клерков суда. Говорить о какой-то объективности и непредвзятости не приходится. Также эти адвокаты входят попечителями в различные советы по культуре и культурные фестивали Нидерландов. Это серьезные противники. Учитывая всё это, мы поначалу думали, что российская сторона приложит максимум усилий по возврату коллекции. Но как мы убедились, россоеды не хотят возврата коллекции, они занимаются саботажем и даже препятствуют нашим усилиям, а то, что против них выступают лучшие адвокаты Голландии, является для их саботажа очень удобным алиби. Проиграв апелляцию, они обязательно скажут, что ничего нельзя было поделать - вмешались и политика и более сильная адвокатская фирма. На первый и поверхностный взгляд так оно и есть, но у нас другое мнение. Мы считаем, что несмотря на такое серьезное противодействие, коллекцию можно было бы вернуть, но как показал наш опыт- россоеды поставили себе задачу провалить суд.
Мы приведем несколько примеров.
1. Для защиты коллекции и представления интересов крымских музеев нанимается адвокатская фирма из другого города ( Роттердам) и плюс специализирующаяся по спорам в морском праве. То есть они абсолютно далеки и физически и ментально от рассматриваемой темы.
2. Никто не является куратором продвижения дела. Как вы знаете, сейчас готовится апелляция. Чисто технически это министр культуры Мединский, который отчитается президенту России о провале, но нет человека который бы мониторил продвижение дела, следил и давил в течении всего процесса. Даже если и есть какой-то куратор, то это опять таки исключительно для формальности. Он ни разу не вышел с нами на связь.
3. Примеры саботажа: когда была запущена петиция, то ее текст был разослан представителям различной россоедской прессы , которые могли бы помочь с распространением информации. Репортажи о петиции были сделаны, но на сайтах газет не было ссылок на саму петицию. Иногда давались неработающие ссылки. Совсем недавно, когда в Бельгии появилась первая школа, где выпускники могут сертифицировать свое знание русского языка, агентство "РИА новости" написав об этом, дало так же ссылку на сайт этой школы. Поясним - школа основана нашими эмигрантами, живущими в Бельгии. РИА новости пишет для России, понятно, что россиянам не нужно сертифицировать знание русского языка и тем не менее ссылка на сайт школы в Бельгии была дана. То есть ссылки на другие ресурсы в российских газетах практикуются. Далее - когда наш человек, бельгиец, находился на канале "Звезда" и выступал там в передаче, то люди телеканала, которые хотели, чтобы он сделал выступление по поводу петиции тоже, имея его номер, не смогли его найти в здании. Они хотели, чтобы он рассказал о петиции, но не смогли до него дозвониться и пояснили нам затем, что он сидел в студии и им занимались люди из другого отдела. Встреча не состоялась, хотя физически он находился в другой комнате и не так много бельгийцев приезжают в студию выступить. Еще пример - голландский адвокат как-то упомянул, что был бы нескончаемо рад, если бы хоть какой-то музей выступил бы с поддержкой крымских музеев. Голландский адвокат заверил нас, что уже обращался сам в различные музеи, но ему отказали. Он подробно рассказал, какой музей нужен, что должно быть отражено в тексте и прочее.
Когда через два дня мы нашли ему такой музей, он попросил прислать текст от музея на проверку перед тем как его вставлять в апелляцию. Спустя 2 месяца и несмотря на многочисленные звонки и письма голландскому адвокату и российской стороне, никакого ответа на это мы не получили. Голландец говорит, что ждет "окей" из Москвы, россоеды говорят, что "ответят - вот - вот ответят". Причем директор бельгийского музея сказал нам, что непременно подключит и другие музеи, если убедится, что Кремлю это надо. Но ответа от нашего адвоката нет. Мы информировали неоднократно адвокатов о том, что директор бельгийского музея разочарован реакцией и темпами ответа. Но им всё равно, это видно из того, что что никаких шагов они не предприняли. Мы можем привести ещё достаточно примеров такого целенаправленного саботажа.
Мы видим, что вместо того чтобы использовать любую возможность и применить любой аргумент для возврата коллекции в музеи, россоедская сторона изыскивает аргументы и способы отцепиться от нас. Мы уверены, что все усилия направлены на то, чтобы дело проиграть, а людям это будет представлено таким образом, что "мы старались, но политическая ситуация была против нас".