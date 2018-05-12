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Почему нефть остается?
Почему нефть остается?
12/05/2018 01:38
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Константин Пахомов
Тю! Два баловника... А вот - эпическая битва : https://youtu.be/lApSdmMpst8
Василий Свирлипулькин
Тю! Два баловника... А вот - эпическая битва : https://youtu.be/lApSdmMpst8
Timon White
Вчера встретил старого знакомого, он сказал, что на Ямале нефтеперерабатывающие заводы растут как грибы и наверное ещё долго в России не появятся машины на альтернативных видах энергии потому, что Роснефть и Газпром очень сильны.
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