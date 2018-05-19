Время новых знаний

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19/05/2018 01:51
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Обсуждение
Константин Алланд
Швеция страна победившего феминизма и толерантности.А такое г.. долго не живёт. Природа против.
Igor D'Arbino
Через пару лет ажиотаж вокруг криптоденег пройдет, а "Тесла" благополучно обанкротится Заработает реактор трансмутации и... Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, - так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением он сказал - Джентльмены... Я - Гарин... Я принес миру золото...
Igor D'Arbino
Через пару лет ажиотаж вокруг криптоденег пройдет, а "Тесла" благополучно обанкротится/ Заработает реактор трансмутации и... Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, - так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением он сказал: - Джентльмены... Я - Гарин... Я принес миру золото.
Igor D'Arbino
Через пару лет ажиотаж вокруг криптоденег пройдет, а "Тесла" благополучно обанкротится/ Заработает реактор трансмутации и... Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, - так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением он сказал: - Джентльмены... Я - Гарин... Я принес миру золото.
Igor D'Arbino
Через пару лет ажиотаж вокруг криптоденег пройдет, а "Тесла" благополучно обанкротится/ Заработает реактор трансмутации и... Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, - так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением он сказал: - Джентльмены... Я - Гарин... Я принес миру золото.
Igor D'Arbino
Через пару лет ажиотаж вокруг криптоденег пройдет, а "Тесла" благополучно обанкротится/ Заработает реактор трансмутации и... Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, - так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением он сказал: - Джентльмены... Я - К*****нов... Я принес миру золото.
Igor D'Arbino
Ну вот,стали не пропускать комменты.
Антон Филатов
Хорошая, главное чтоб все вышло на отлично.
Евгений Степанов
владик, на ворованных бактериях далеко не уедешь...
Igor D'Arbino
Через пару лет ажиотаж вокруг криптоденег пройдет, а "Тесла" благополучно обанкротится/ Заработает реактор трансмутации и... "Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, - так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением он сказал: - Джентльмены... Я - (Гарин)Карабанов... Я принес миру золото."
Земеля в натуре
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=eHKjgCB9jYQ
Юрий Рыков
организация нужна...
Юрий Рыков
организация нам нужна
Fiksik Piksel
Зачем обращать внимание на цирк?
Fiksik Piksel
„имеющий уши слышать да слышит”
Fiksik Piksel
„имеющий уши слышать да слышит”
Fiksik Piksel
„имеющий уши слышать да слышит”
Андрей Романов
Нужно научится правильно читать знаки, и если они нам благоволят, то в свою очередь мысленно направить энергию этим силам. Далеко не секрет, что высший мир не однороден, там не все так просто, там тоже присутствуют разные сферы влияния. Одна из них уже сто лет курирует Россию. Поэтому у кремлевских все так хорошо, и им прет в делах. Но там также присутствует группа союзных нам сил, которая соответствует нашим чаяниям. Долгое время они были в аутсайде, но сейчас собрались и проводят решительные меры. И не поднявшийся флаг был их саботажем. Нужно оказать им внимание и поддержку, поблагодарить их, послать им сил для их задач, проведите свой обряд от души. Даже простой свечи уже будет достаточно, Огонь выступает как окно для общения в более энергоемкое пространство. Поэтому в ритуалах используют свечи или костер. Этим силам нужен знак от нас , что мы тут еще живы, что еще есть кого спасать) В ином случае вы ничего не теряете.
Василий Свирлипулькин
При " правильных экономических отношениях" даже даровая энергия приводит к хаосу и краху...?! https://youtu.be/W2HLopUKfUU?list=PL7QyrfHCeCfFUSWWLxf8FAuu6nv_R42NN
Василий Свирлипулькин
Не надо взаимопомощь и взаимоподдержка называть социализмом. Касса взаимопомощи это не социализи. Социализм это азиатский способ производства, Это когда все рабы
Владимир Шолков
Значит вы согласны жить при шведской модели ? Ведь там не социализм . А то здесь говноявленные господа - против почему - то.
Maxim Egorov
Ещё немного поживут при социализме и там будут афрошведы.
Maxim Egorov
Да какие два года...шесть лет стабилизец продлится ещё, как минимум "Где великие мудрецы имеют власть, подданные не замечают их существования. Где властвуют невеликие мудрецы, народ бывает привязан к ним и хвалит их. Где властвуют еще меньшие мудрецы, народ боится их, а там, где еще меньшие, народ их презирает". сказано давно, а так точно...про кремлёвских мудрецов
Igor D'Arbino
Как вы думаете, кто выиграет : то кто ставит свечку или тот кто строит мост?
Константин Алланд
Да какие два года...шесть лет стабилизец продлится ещё, как минимум "Где великие мудрецы имеют власть, подданные не замечают их существования. Где властвуют невеликие мудрецы, народ бывает привязан к ним и хвалит их. Где властвуют еще меньшие мудрецы, народ боится их, а там, где еще меньшие, народ их презирает". сказано давно, а так точно...про кремлёвских мудрецов
Константин Алланд
Сказала старушка выходя навстречу КАМАЗу (Или это раньше Анна Каренина сказала?)
Maxim Egorov
Сегодня женится принц Гарри. Про него уже не скажут "ЗЯТЬ НЕХ..Й ВЗЯТЬ!" По мимо мировых каналов даже сам YouTube будет вести онлайн трансляцию. У них там интересно, будет тамада и пошлые конкурсы? Он вроде такой парень весёлый, любит оттянутся как следует.
Maxim Egorov
"Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство." В 1708 г. Пётр I издал указ о «лихом и придурковатом» виде подчиненного
Василий Свирлипулькин
Значит вы согласны жить при шведской модели ? Ведь там не социализм . А то здесь говноявленные господа - против почему - то.
Василий Свирлипулькин
Только мужья до сих пор считают , что командуют парадом .
Василий Бакланов
Аудио-файл. http://ari-radio.podfm.ru/my/1130/file/
Serge Rakitin
Tesla Motors готовит заявку на банкротство...
Igor D'Arbino
Китайский софизм, извращённая мудрость.
Igor D'Arbino
Сказала старушка выходя навстречу КАМАЗу (Или это раньше Анна Каренина сказала?)
Maxim Petrov
Благодарю!
Юрий Рыков
это как производство 50-ть лет назад полупроводников... х.з.
Юрий Рыков
Кстати, украинская фирма GSC анонсировала возобновление работ по проекту Сталкер-2! Это хорошая новость.
Serge Rakitin
Именно в Швеции самая высокая доля мигрантов - более 25%.
Serge Rakitin
Кстати, сможете ли Вы назвать хоть один шведский товар, купленный за последние 10 лет? Я вот не смог. Норвежские, финские, датские есть, шведских нет. Вся ИКЕА делается за пределами Швеции. Есть, конечно, машины Volvo, но их доля на нашем рынке менее 0,1%, да и это уже давно китайско-шведский бренд.
Denis Dorofeev
Husqvarna например, так же много стротельного материала
Антон Филатов
завязывайте по-карабановски называть пару-тройку примеров "массой". пустобрехство и краснобайство какое-то
Антон Филатов
Владислав в одной из передач говорил, что при некоторых обстоятельствах и поляки могут заявлять о том, что они русские. До поляков пока не дошло, но литовец вполне признался. Хотя может на самом деле русский с именем и фамилией переделанной под литовские стандарты. С 2:10 https://www.youtube.com/watch?v=BYJjIQZwG3c
Валерий Русанов
ты ругаешься с ошибками
Maxim Egorov
Максим, это ты зря, игр много хороших. Но если нужен прям эпос, то есть "Ведьмак", имеющий общевропейские корни.
Александр Верный
Я бы так не сказал по углеводородной теме,что товарищи передумали ломать схему,там так не поступают у дядечек аналитической достоверной информации предостаточно и про социум они знают поболее чем президенты, время не пришло для перемен. Разговоры по поводу альтернативной энергетики пошли с их попустительства и для решения их же тактических задач,если надо они прятать и замалчивать умеют, а здесь дали поболтать и не более. Я думаю только после глобальной перестройки общества пойдут новые технологии и даже не мечтайте о дешевой и доступной энергии, этого не будет в обозримом будущем.
Fiksik Piksel
Зачем же на встречу лбом , можно и подмаслить дорогу
Maxim Egorov
Интересно, кто нибудь верит: 1.Что боевики из западных(христианских) стран хотели хотели взорвать христианскую церковь на Кавказе? 2. Что Кадыров любит христиан и готов их защищать? Видимо под христиан намекают на русских. Вряд ли в Чечне есть арабские или малайзийские христианские церкви. Неужели люди поверят , что чеченец воспылал любовью к русским? Делают из Кадырова нового отца народов? Есть же люди которые боготворят русобойцу Джугашвили, а уж вздыхателей по совку пруд пруди. Вот вам и новый сталин
Maxim Egorov
Пока таким способом товарищи пытаются усидеть на троне, запад готовится перейти в новый мир. В один прекрасный день выяснится, что нефть никому не нужна, в космос спокойно летают без эрэфии, даже новый шёлковый путь проложен в обход.
Владимир Шолков
Нет, я говорю, что не вижу ничего в том что написано хоть намёка на социализм.
Владимир Шолков
По мне выглядит все так . Есть некие силы которые питаются углеводородами, пока они питаются они создают для себя инфраструктуру, т.е. почву. Они взращивают культурные растения которые могут расти лишь под парником. Они лелеят свои детища, а тех кто мешает их возделыванию почвы как сорняков уничтожают. Появление альтернативной энергии по мне должен был спровоцировать рост нац...тов. Точнее альтернативная энергетика это ведь путь к обретению самостоятельности, а кто будет поддерживать самостоятельность и за счёт чего, нужны те кого выкинули на свалку вместе с сорняками. Поэтому единственный способ распространения альт энергетики это подаро...ая энергия, типа черного рынка, на котором предлагают из под палы добывать энергию
Сергей Панченко
ага. и своего первого русского он защитил в 16 лет
Сергей Панченко
ты ругаешься с ошибками
Сергей Панченко
завязывайте по-карабановски называть пару-тройку примеров "массой". пустобрехство и краснобайство какое-то
Василий Свирлипулькин
Да. Там плохо! Там халявы для населения много. Это возмутительно! В РФ есть халява - природные ресурсы но.... Говноявленные господа вероятно захочут эти ресурсы прикарманить. А нам предложат конкурировать с китайцами в изготовлении табуреток.
Igor D'Arbino
Тогда по всем пешеходам пройдет
Люсьена Чуйко
Пока русские НЕ будут жить, на их горбу будут жить все остальные.
Люсьена Чуйко
))) нана-деньги в нана-банках...
Maxim Egorov
Когда в России будет русское государство, то Кавказ будет жить отдельно в своём государстве и без русских денег.
Алексей
Пока русские НЕ будут жить, на их горбу будут жить все остальные.
Igor D'Arbino
Хи-ХИ
Антон Филатов
Максим, это ты зря, игр много хороших. Но если нужен прям эпос, то есть "Ведьмак", имеющий общевропейские корни.
Антон Филатов
ну вот вы привели "доказательства" ))) а Саныч (человек умный и умеющий излагать свои мысли) ну как ввернёт эту свою "массу" - я аж кушать не могу прям! ибо никаких подтверждений никогда не звучит. смахивает на гопниковское "Да я те ващще отвечаю!" ))
Роман Котов
Пусть хоть миллионы зарабатывают, лишь бы за забором. И в Россию только по визам.
Maxim Egorov
Пусть хоть миллионы зарабатывают, лишь бы за забором. И в Россию только по визам.
Роман Котов
Ну да. А пока россиянцы поддерживают эту власть, власть балует кавказцев, последние думают что они боги (как грузины при совке) и развращаются. За это россиянцам положено кармическое воздаяние, в том числе и от кавказцев.
Алексей
Пионер всем ребятам пример!
Роман Котов
Ха-ха. Как раз ВК говорил что именно в скандинавских странах построен ярко выраженный капиталистическо-демократический строй.
Maxim Egorov
Я в смысле наполнения. Да куча технически хороших игр, но они ни про что. Монстры и разные существа вообще никак не трогают, образы пустые. Нужен мир с историей на подобие варкрафта, только с нашими персонажами. Горыныч, гамаюн, русалки и остальные. Было бы очень круто сделать мобу с такими персонажами.
Добрейший Он
http://ari-radio.podfm.ru/my/1130/ Мысль Миром Правит.
Николай Толубаев
Не надо взаимопомощь и взаимоподдержка называть социализмом. Касса взаимопомощи это не социализи. Социализм это азиатский способ производства, Это когда все рабы
Николай Толубаев
Ну так убейся об стену! Ты же самый совковый совок.
Владимир Шолков
По мне, просто произошло временное стечение обстоятельств. Время подточило , а молодой поросли не дало. То что 117 лет может указывать на то, что не нашлось конкурента сильного на престол. Это как если расти дерево деликатное , а остальную поросль уничтожать чтобы это дерево росло и росло. В конечном итоге дерево все одно загнётся , но сорта превышающего по качествам этого сорта не найдется.
Антон Филатов
А я и не с тем спорю, что такая игра бы помешала - наоборот, при хорошее реализации очень интересно было бы, я не согласился с тем, что игр много и они ни о чем. "Battlefield" о первой мировой; "FarCry" - начиная с четвертого; "Биошок" - все части; "Сталкер" и "Метро"; "Мафия"; "Fallout"; "Wolfenstein" - последние три. Ну и т.д.
Роман Котов
Расиянец это злобное забитое существо без национального стержня. Когда он видит кого то слабее себя, то начинает реализовывать свои комплексы. Кто в России слабее расиянца?? Расиянец боится абсолютно всех и вся, даже маленьких узбеков)) И тут ему правительство наконец то нашло на кого можно тявкать, это оказались украинцы.
Maxim Egorov
Расиянец это злобное забитое существо без национального стержня. Когда он видит кого то слабее себя, то начинает реализовывать свои комплексы. Кто в России слабее расиянца?? Расиянец боится абсолютно всех и вся, даже маленьких узбеков)) И тут ему правительство наконец то нашло на кого можно тявкать, это оказались украинцы.
Николай Толубаев
Выпей йаду. Полегчает.
Timon White
Пока русские рабы, Кавказ будет жить.
Anton Latjuk
Ставропольский музей представил уникальное скифское изваяние - http://stavgorod.ru/content/novosti/kultura/stavropolskiy-muzey-predstavil-unikalnoe-skifskoe-izvayanie~93870
Василий Мараховский
Это все хорошо, но лучше б золотишко вернули из Голландии)))
Сергей Панченко
ну вот вы привели "доказательства" ))) а Саныч (человек умный и умеющий излагать свои мысли) ну как ввернёт эту свою "массу" - я аж кушать не могу прям! ибо никаких подтверждений никогда не звучит. смахивает на гопниковское "Да я те ващще отвечаю!" ))
Василий Свирлипулькин
Таки вы тоже - за СОЛИДАРНОЕ общество ?! Спасибо за поддержку! А то здешние меня совсем заминусили, панимашь...
Василий Свирлипулькин
Там халява расцветает пышным цветом. Но АРИ против халявы?! Значит - против капитализма ? АРИ совсем меня запутало! Так где же построено общество с " правильными экономическими отношениями " ? В котором даровая энергия не приведёт к потрясениям и хаосу.
Николай Толубаев
Интересно, кто нибудь верит: 1.Что боевики из западных(христианских) стран хотели хотели взорвать христианскую церковь на Кавказе? 2. Что Кадыров любит христиан и готов их защищать? Видимо под христиан намекают на русских. Вряд ли в Чечне есть арабские или малайзийские христианские церкви. Неужели люди поверят , что чеченец воспылал любовью к русским? Делают из Кадырова нового отца народов? Есть же люди которые боготворят русобойцу Джугашвили, а уж вздыхателей по совку пруд пруди. Вот вам и новый сталин
Василий Свирлипулькин
В Швеции население нищее или нет ? Там социализм или капитализм? Даровая энергия ввергнет это государство в хаос и депрессию? А СССР с даровой энергетикой - выжил бы ? А США ? Разложите по полочкам пжалста... Если нас будут кормить РОБОТЫ и мы станем заниматься творчеством и спортом... Это будет считаться ХАЛЯВОЙ ? Или мы должны работать кайлом и лопатой , добывая пропитание себе и своим родителям ?
ночной патруль
Если бы что-то подобное случилось на Украине, вой от россиянских патриотов был до небес. Конечно, понятно, это не исключительный случай. Но это не значит что к этому надо относятся нормально, как к чему-то обыденному - это наглядный пример разложения общества на всех уровнях. Про ту же "Зимнюю вишню" уже почти забыли. Интересно, по поводу данного случая выскажется кто-нибудь из борцунов за "русский мир" вроде Стрелкова? Вон, про убийство Драчева сподобились написать только через несколько дней, когда вопросы начали задавать.
Андрей Драгомир Владимирович Болотенков
http://ari-radio.podfm.ru/my/1130/ Мысль Миром Правит.
Юрий Рыков
меня вот что всегда удивляет: надочтобы видео посмотрело как можно больше людей. И? и что? что будет дальше? ну посмотрели видео, ну и дальше что? и еще: самое лучшее место для употребления алкоголя у себя дома. а еще лучше его не употреблять.
Serge Rakitin
Таки Вы видели Husqvarna с надписью Made in Sweden? У меня есть типа шведская газонокосилка Gardena, только сделана она не в Швеции. И Electrolux, и Gislaved, и много чего ещё из шведского сделано где угодно, только не в Швеции. Потому что в Швеции из-за их гребаного социализма делать ничего невозможно.
ночной патруль
А чего... Жена с подругой ходят в гости друг к другу. Никаких кафе. В последний раз я притаранил им штук 15 мороженого на выбор. До сих пор с насморком маются.
Юрий Рыков
Оккупанты никогда не позволят населению на подконтрольной территории создать какую-то "народную партию". Рабы не могут в принципе контролировать хозяев.
Добрейший Он
Благодарю!
Константин Пахомов
Ну так убейся об стену! Ты же самый совковый совок.
Константин Пахомов
Выпей йаду. Полегчает.
Константин Пахомов
Пионер всем ребятам пример!
Константин Пахомов
Как в Китае?
Константин Пахомов
https://youtu.be/dCDMGu-xi30
Константин Пахомов
"Но там также присутствует группа союзных нам сил, которая соответствует нашим чаяниям." - Путин?
Константин Пахомов
Самое сильное чувство — разочарование. Не обида, не ревность и даже не ненависть… после них остается хоть что-то в душе, после разочарования — пустота. Эрих Мария Ремарк
Константин Пахомов
Кстати она еврейка.
Константин Пахомов
https://vk.com/wall-87010855_295499
Антон Филатов
Чеченцы - любовь - Сталин?) - это парадокс)))
Константин Пахомов
https://youtu.be/7RteQJ3i_ig
Нергал Энлильевич
Нет. Типичная славянка южного типажа.
Алексей
Оккупанты никогда не позволят населению на подконтрольной территории создать какую-то "народную партию". Рабы не могут в принципе контролировать хозяев.
Василий Свирлипулькин
Такая мощная цивилизация сожрала сама себя...! Удивительно! А нынешняя недоцивилизация созданных иномирными генными инженерами из предков земных мохнатых абизьян... Нынешняя недоцивилизация гребущих под себя - уже совсем скоро сама себя удавит. " Правильные экономические отношения " - каждый жрёт столько - сколько сможет отжать у соседа.
Василий Свирлипулькин
Кафе в лесу ? С подругой ? Среди пьяных подростков решили посидеть ?? А муж знал ? Тут в магазин отпустить опасаешься.... Инструктируешь . Бойся того и того тоже - бойся. Никому не верь. На крики и просьбы зайти за забор чтоб помочь типа ребёнку - предлагай вызвать помощь по телефону... И т. п.
Fiksik Piksel
Мы есть то, о чем целыми днями думаем. Поэтому и стараются овладевать и манипулировать умами "людишек" темнейшие мира сего. К своим 60 летам невольно сделал вывод о том , что замышлишъ , то со временем и воплотится(материалезуется). https://cont.ws/@infobazasm/950684
Василий Свирлипулькин
А чего... Жена с подругой ходят в гости друг к другу. Никаких кафе. В последний раз я притаранил им штук 15 мороженого на выбор. До сих пор с насморком маются.
Fiksik Piksel
Клинтон заявила, что тоже принесла шляпу — русскую шапку-ушанку. «Если вы не можете победить их, то присоединитесь к ним», — сказала политик и продемонстрировала студентам головной убор.( говорящая голова озвучивает чъюто мысль.?) https://lenta.ru/news/2018/05/21/klinton/ https://www.youtube.com/watch?v=MeN9IxxFW6Q „имеющий уши слышать да слышит”
Вит Ла
Ученые выявили связь особенностей мозга с уровнем доходов https://ria.ru/science/20180521/1520968939.html
Алексей
Если бы что-то подобное случилось на Украине, вой от россиянских патриотов был до небес. Конечно, понятно, это не исключительный случай. Но это не значит что к этому надо относятся нормально, как к чему-то обыденному - это наглядный пример разложения общества на всех уровнях. Про ту же "Зимнюю вишню" уже почти забыли. Интересно, по поводу данного случая выскажется кто-нибудь из борцунов за "русский мир" вроде Стрелкова? Вон, про убийство Драчева сподобились написать только через несколько дней, когда вопросы начали задавать.
Алексей
И?
Владимир Шолков
Допустим в одном из множества идёт такое же мзда,грабеж, произвол. И там появляется некто кто каким то способом все ликвидирует. Но мзда и произвол завязаны на органах, поэтому туда направляются все силы чтобы вершить правосудие а именно ликвидировать то что уничтожило мзду и произвол. Если ничего не получилось и все молчат значит. Поселок как бельмо на всем государстве выделяется. А там где все хорошо начинают интересоваться обычные как же так живут, как поселится и т.д. но фишка в том что места все уже запланированы и туда поселится уже просто так нельзя. И начинается борьба уже системная. Как же так ? И все поселения начинают борьбу с бельмом. Итог . Только когда все являются соучастниками. Вольно или невольно. Им необходимо лишь сыграть роль для тех кто создает конкуренцию.
Константин Пахомов
Насчет "сама себя" есть сомнения.
Константин Пахомов
Бедные, бедные, ни в чем не виновные украинцы! Они так страдают. А готов расиянцы тоже боятся?
Алексей
Зачем обращать внимание на цирк?
Maxim Egorov
Готов, панков и байкеров, от всех трясутся. https://www.youtube.com/watch?v=7vC-hK_HjHs
Николай Толубаев
Нужно добавить хороших новостей на форум: В Синбирске, по кличке ульяновск , площадь ленина переименовали в "Соборную" (свидетели кургинана на говно изошлись) Вексельберг тайно получил 550 млрд. рублей бюджетных средств https://zen.yandex.ru/media/kremlin/spasti-oligarha-7-maia-vekselberg-taino-poluchil-550-mlrd-rublei-biudjetnyh-sredstv-5aff1c47bce67eb9a3064dbf
Smailey Face
Неожиданно как-то, ибо перед этим даже не думалось ни о чём таком, но приснилась в субботу мне бабушка Ванга, отчётливо так, но как вы знаете, проснувшись трудно вспомнить подробности сна, однако совершенно точно помню поразивший даже во сне меня её ответ "искусственный интеллект", вроде бы относилось ко всем людям, но допускаю, что могло быть обращено и ко мне, а затем, видимо на моё удивление, добавила "да, роботы..." Впечатлило, скажу я вам, не знал правда, кому и поведать, в итоге вы первые
Smailey Face
полностью с вами согласен, мысли материальны и в этом есть также отрицательный момент - не стоит думать о плохом, о болезнях например. Наверняка помните, как говорили "не читай журнал "Здоровье", а то заболеешь"
Smailey Face
самый простой пример самопоедания - экология. Сначала человек подчинялся Природе матушке, потом жил в гармонии с ней, а потом вдруг: "не ждать милости у Природы, наша задача - взять её", вдруг решили побеждать матушку Природу, а по сути пожирать пространство для жизни вокруг себя. Из всех проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся или живём с ними, убийство Природы - самая острая и главнейшая из всех. Это натуральный суицид человека, который больше смахивает на паразита, пожирающего организм хозяина и погибающий вместе с ним. Ни финансовые, ни военные, ни политические, никакие другие кризисы тут и рядом не стояли. И здесь одной из причин является глобализация, навязанная человечеству, в русле которой также действует и власть в РФ. Она не собирается отказываться от глобального "сотрудничества", даже несмотря на противостояние с Западом...
Smailey Face
конечно, особенно с учётом того, что народного единения не допускалось в России практически со времён христианизации
Роман Котов
https://youtu.be/OO7iGq29k5c
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