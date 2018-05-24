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Загадки Алоизыча
24/05/2018 00:48
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Обсуждение
Василий Свирлипулькин
Милосердный, спокойный и культурный германец... ? Ню - ню...
ночной патруль
Мелкий упырь боготворит упыря-Монстра. Это диагноз.
Антон Филатов
А никаких дел и не нужно. О чем речь? На него кто то ставит? Владислав Карабанов еще лет десять назад писал что он системный политик и более менее во что-то посвящен. От того интересное и проговаривает.
Serge Rakitin
Кста, по-итальянски "Единая Россия" - Rusia Fascista. Забавно.
Константин Пахомов
Вы здесь постоянно верите всякому говну. Чем говнее, тем у вас больше веры.
Владимир Шолков
Позорное бегство из Турции: «Сбербанк» получает убыток в 300 миллионов долл Регнум.ру опубликовал новость.
Олег Леонидович
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ufLoLs-j3es Совершенно верно За спиной .у Русского народа огромный многопрофильный, в том числе и социальный, исторический опыт. Не взирая ни на какие изощрения , наших заклятых врагов , количество последователей,продвигающих в широкие массы, идеалы справедливого русского народного мироустройства увеличивается.Причем эти идеалы охватывает умы и сознания представителей, также и других комплементарных нам народов, живущих с нами единой судьбой.В начале всегда- МЕЧТА Мечта через мыслеформы в последующем трансформируясь выражается через идеологию .Идеология подкрепленная политической философией это то, что лежит в основе концепции. конкурентной ,обновленной страны с новым мышлением , правовым порядком, политико- экономическим устройством общества ,как цивилизации,На мой взгляд, на данный момент благодаря самоотверженности современных русских мыслителей теоретическая работа над выше сказанным практически закончена .,идет процесс оформления и приладки всех звеньев в системы мировоззрения .. Вера в себя и будущие свершения,подкрепленная волей и уверенность в удачу поможет нам . Так одержим великую ПОБЕДУ.,вернем былое величие нашего Рода. С нами БОГ. мы с БОГОМ.
Олег Леонидович
https://www.youtube.com/watch?v=ufLoLs-j3es&t=12 Совершенно верно За спиной .у Русского народа огромный многопрофильный, в том числе и социальный, исторический опыт. Не взирая ни на какие изощрения , наших заклятых врагов , количество последователей,продвигающих в широкие массы, идеалы справедливого русского народного мироустройства увеличивается.Причем эти идеалы охватывает умы и сознания представителей, также и других комплементарных нам народов, живущих с нами единой судьбой.В начале всегда- МЕЧТА Мечта, через мыслеформы ,в последующем трансформируясь выражается через идеологию .Идеология подкрепленная политической философией это то, что лежит в основе концепции. конкурентной ,обновленной страны с новым мышлением , правовым порядком, политико- экономическим устройством общества ,как цивилизации, На мой взгляд, на данный момент благодаря самоотверженности современных русских мыслителей теоретическая работа над выше сказанным практически закончена .,идет процесс оформления и приладки всех звеньев в системы мировоззрения .. Вера в себя и будущие свершения,подкрепленная волей и уверенность в удачу поможет нам . Так одержим великую ПОБЕДУ.,вернем былое величие нашего Рода. С нами БОГ. мы с БОГОМ.
Олег Леонидович
https://www.youtube.com/watch?v=ufLoLs-j3es&t=12 Совершенно верно За спиной .у Русского народа огромный многопрофильный, в том числе и социальный, исторический опыт. Не взирая ни на какие изощрения , наших заклятых врагов , количество последователей,продвигающих в широкие массы, идеалы справедливого русского народного мироустройства увеличивается.Причем эти идеалы охватывает умы и сознания представителей, также и других комплементарных нам народов, живущих с нами единой судьбой.В начале всегда- МЕЧТА Мечта, через мыслеформы в последующем трансформируясь выражается через идеологию .Идеология подкрепленная политической философией это то, что лежит в основе концепции. конкурентной ,обновленной страны с новым мышлением , правовым порядком, политико- экономическим устройством общества ,как цивилизации, На мой взгляд, на данный момент благодаря самоотверженности современных русских мыслителей теоретическая работа над выше сказанным практически закончена .,идет процесс оформления и приладки всех звеньев в системы мировоззрения .. Вера в себя и будущие свершения,подкрепленная волей и уверенность в удачу поможет нам . Так одержим великую ПОБЕДУ.,вернем былое величие нашего Рода. С нами БОГ. мы с БОГОМ.
Олег Леонидович
Совершенно верно https://www.youtube.com/watch?v=ufLoLs-j3es&t=12 За спиной .у Русского народа огромный многопрофильный, в том числе и социальный, исторический опыт. Не взирая ни на какие изощрения , наших заклятых врагов , количество последователей,продвигающих в широкие массы, идеалы справедливого русского народного мироустройства увеличивается.Причем эти идеалы охватывает умы и сознания представителей, также и других комплементарных нам народов, живущих с нами единой судьбой.В начале всегда- МЕЧТА Мечта, через мыслеформы в последующем трансформируясь выражается через идеологию .Идеология подкрепленная политической философией это то, что лежит в основе концепции. конкурентной ,обновленной страны с новым мышлением , правовым порядком, политико- экономическим устройством общества ,как цивилизации , На мой взгляд, на данный момент благодаря самоотверженности современных русских мыслителей теоретическая работа над выше сказанным практически закончена .,идет процесс оформления и приладки всех звеньев в системы мировоззрения .. Вера в себя и будущие свершения,подкрепленная волей и уверенность в удачу поможет нам . Так одержим великую ПОБЕДУ.,вернем былое величие нашего Рода. С нами БОГ. мы с БОГОМ.
Олег Леонидович
Совершенно верно https://www.youtube.com/watch?v=ufLoLs-j3es&t=12 За спиной .у Русского народа огромный многопрофильный, в том числе и социальный, исторический опыт. Не взирая ни на какие изощрения , наших заклятых врагов , количество последователей,продвигающих в широкие массы, идеалы справедливого русского народного мироустройства увеличивается.Причем эти идеалы охватывает умы и сознания представителей, также и других комплементарных нам народов, живущих с нами единой судьбой.В начале всегда- МЕЧТА Мечта, через мыслеформы в последующем трансформируясь выражается через идеологию .Идеология подкрепленная политической философией это то, что лежит в основе концепции. конкурентной ,обновленной страны с новым мышлением , правовым порядком, политико- экономическим устройством общества ,как цивилизации, На мой взгляд, на данный момент благодаря самоотверженности современных русских мыслителей теоретическая работа над выше сказанным практически закончена .,идет процесс оформления и приладки всех звеньев в системы мировоззрения .. Вера в себя и будущие свершения,подкрепленная волей и уверенность в удачу поможет нам . Так одержим великую ПОБЕДУ.,вернем былое величие нашего Рода. С нами БОГ. мы с БОГОМ.
Олег Леонидович
Совершенно верно . За спиной .у Русского народа огромный многопрофильный, в том числе и социальный, исторический опыт. Не взирая ни на какие изощрения , наших заклятых врагов , количество последователей,продвигающих в широкие массы, идеалы справедливого русского народного мироустройства увеличивается. Причем эти идеалы охватывает умы и сознания представителей, также и других комплементарных нам народов, живущих с нами единой судьбой .В начале всегда- МЕЧТА . Мечта, через мыслеформы в последующем трансформируясь выражается через идеологию .Идеология подкрепленная политической философией это то, что лежит в основе концепции. конкурентной ,обновленной страны с новым мышлением , правовым порядком, политико- экономическим устройством общества ,как цивилизации ,На мой взгляд, на данный момент благодаря самоотверженности современных русских мыслителей теоретическая работа над выше сказанным практически закончена .,идет процесс оформления и приладки всех звеньев в системы мировоззрения .. Вера в себя и будущие свершения,подкрепленная волей и уверенность в удачу поможет нам. . Так победим.. С нами БОГ. мы с БОГОМ.
ночной патруль
А тут-то... хуже чем в Персии!!! Оо-ёй, Пякин.то - криптожидЪ!!! https://www.youtube.com/watch?v=16IgspAMCEM&t=1s
Василий Свирлипулькин
Ню - ню... Не объявляли. Но действовали соответственно. Не стесняясь.
ночной патруль
чуток поэзии... ...приник к АРИ Али -бабаич впился, прилепился... как мелкий упырь - мамкиной титьки вечный присосок... пятнистый, крикливый младенец - прыщавая пасть свёрток смердящий завёрнут в портянки не мыт и не стиран... ...а на левой груди профиль сталинааа а на правой... Алиска в анфас... (цитата)
Владимир Сидоров
Автор прав на счёт Гитлера. Его раскрутили как дешёвую поп звезду. Воспользовались экономическим кризисом 29-30 годов, когда в германии ели да же крыс и продвинули ефрейтора к власти. В России было всё по другому. У Гитлера не было серьёзных врагов. Коммунисты и социал-демократы это были дети по сравнению с Савенковым и Корниловым. К августу 17 года остались реано две силы большевики и милитаристы, а Керенский был гланоговаривающий. Народ бежал с фронта домой с оружием. Гражданская война началась с 1 марта а не с приходом большевиков к власти. В Германии армию разоружили после первой мировой а в России армия разбежалась с оружием. По большевикам пришлось усмирять весь этот дурдом, а вот у милитаристов это могло не получится. Лично для меня Ленин и Троцкий больше симпатичны чем Корнилов и Савенков. Большевикам дали денег только к осени. Если бы дали раньше то они власть взяли бы в июле.
ночной патруль
...даме "по вызову" на грудь - "Георгия"!!! заслужила.
ночной патруль
...исполняй, что велено!
ночной патруль
тоскливая цинга. "...вштавай проклятим заклиймёный" поминальная молитва вертухаев
Антон Филатов
Владимир, чушь какую-то двигаешь. Думал ты серьезно...
Кирилл Белый
https://panorama.pub/3737-alkhimiki_protiv_lzhenauki.html
Кирилл Белый
https://panorama.pub/3737-alkhimiki_protiv_lzhenauki.html
ночной патруль
Да-уж! впечатляет
Константин Пахомов
Да ладно! Чо серьезно?
Константин Пахомов
Да ладно! Чо серьезно?
aladin aladin
Жду не дождусь комментариев по "самоварам" от товарища Свирлипулькина. Чего затих? Самое время слово свое сказать, веское.
Андрей Романов
Вы в интернете бываете? Это мундир шотландских драгун, Николай II был полковником 2-го Драгунского гвардейского полка Шотландских Серых Драгун. Это просто Гарри клоунадой занимается
Timon White
Как же ты заебал, пизданутый. Поселился тут, как клоп в матрасе.
ночной патруль
Аркадий Аверченко. Приятельское письмо к Ленину. http://muz-color.ru/?s=Аркадий+Аверченко
Вит Ла
Ссылочку если можно .
Константин Алланд
Сидит и Ари слушает.Потом как своё толкает.
Константин Алланд
Достаточно посмотреть на физиономии идеологов и вождей III рейха и станет ясно, что они родня обвинителям.
Константин Пахомов
Вот опять у вас нервы шалят.
ночной патруль
Помню... самое низкосортное из вин назывались - бормотуха. Лучшего имени для суррогатной дряни не придумаешь.
Василий Свирлипулькин
"А может на земле существуют разные виды людей?" Ты прав , камрад. Общество животных и общество людей . Холодная гражданская война между ними продолжается. Мы живём на "острове доктора Морро". Людей и полу-собак здесь действительно меньше , чем вас - полу-шакалов и прочих.... Люди и полу-собаки не доминируют. Но это пока. Едете в транспорте... Закройте глаза и мысленно осмотрите окружающих. На месте людей и полу-собак - красноватые пятна. Если вы обладаете способностью видеть... Вы ужаснётесь. На месте большинства - пустота. Красноватых пятен совсем мало. Я МОГУ это видеть. И мне становится жутко. Да.... желаю тебе камрад , всё - таки очутиться в мире НАСТОЯщей конкуренции. Где у НАС не будут связаны руки. Люди - ВСЕГДА побеждают в конкуренции с животным миром.
ночной патруль
Али-бабаич, тебя здесь за маркер держат... для тонуса - ты в фаворе у модератора. Я здесь - человек обычный, без решающего статуса.
ночной патруль
https://www.youtube.com/watch?v=v3RQ6x9qD8w
Антон Егоров
Я вас забыл спросить кто меня тут держит.
ночной патруль
...вот твоя "родина-мать", вот твой "русский народ"... вполне - документальная махровая архаика.
Антон Егоров
Я вас забыл спросить кто меня тут держит а кто нет.
Sl. Ru
.....эфир?
ночной патруль
Василий Али-бабаич, скажи пожалйста... За что ты любишь савецкую муз-группу "ленинград" и Алису Вокс?... https://www.youtube.com/watch?v=m5W-gtsawfc
Антон Егоров
Я вас забыл спросить...
ночной патруль
Али-бабаич!?... А ты... что? У китаёзов за шкурную блядь праканаешь? капроновый галстук тебе не грозит... ...("посмотрим на твоё поведение" - твои слова) не зачёт, базар не фильтруешь.
ночной патруль
Не маячь пугалками, конкурент. Это уже не гражданская, а межвидовая война! Так что и ты... ...и ты, Али-бабаич - тагда уж не пишщи. (в Ужгороде живёшь поди?)
ночной патруль
не забудь Али-бабаич... только песня, остаётся с человеком... тебе, барцу за щасте народнае... пляшет и паёт... ))) Аалиса Вокс!!! https://www.youtube.com/watch?v=ql6R5b4aBII
ночной патруль
он казённое молоко лакал от пуза - вместо воды, контужен, отравился напрочь халявным харчем, рот не закрывается, моск как пластилин - вязок и однороден. безнадёжен, умрёт инвалидом.
ночной патруль
Странно-очень странно?!... Ты-вы-он. своего уссатого йосю нежно в дёсна любите, трупным ядом не брезгуете... а некроманты почему-то мы.
ночной патруль
Али-бабаич, с твоим интеллектом пожилого кролика писать диагноз закоренелым адептам... это - отнимать хлеб у Петросяна.
Константин Пахомов
Чо ломки без выпюска?
ночной патруль
В г. Мукачево у него садик с вишней.
Василий Свирлипулькин
И тут у вас советское... Вы точно - больные психически.
Василий Свирлипулькин
Мне вас - тоже. Дорогая Метла.
Езя Гебя
Останутся людоеды-камуняки и прочая уголовная сволочь, русский народ будет полностью утилизирован и превращен в овощей, а тогда(как говорил Карабанов) зачем вам Байкал и Приамурье?
Timon White
Карабанов, сылко.
Timon White
Модератор Карабанов, вы сыкло.
Viktor B
https://vk.com/timeportt?z=photo187825499_456259771%2Fwall-160512124_1350
Dexter
Создать нацизм, чтобы иметь потом повод бороться с нацизмом) У Владислава есть склонность все усложнять. Как с теорией о том, что ВТЦ уничтожили инопланетяне.
Владимир Ганцовский
Космическая Дева III Рейха https://www.youtube.com/watch?v=5lOiwFzd--Y
Arkadiy Polyakov
Просмотрел выступление Алоизовича, мнение противоположное, Адольф молодой полный сил и решимости вести нацию к победе, ну а то что произошло позже... Короче не поддерживаю ВК!
Arkadiy Polyakov
поддерживаю, ВК слишком уж всё усложняет, всё гораздо проще потому как сложные системы склонны к саморазрушению, а тут ну удалось же, получилось же, результаты есть и на протяжении 70-ти лет идёт замазывание и не удаётся никак замазать и не удастся...
Юрий Рыков
https://weekend.rambler.ru/items/39900874-vopiyuschie-lyapy-na-gerbe-sssr/?utm_source=head_old&utm_campaign=self_promo&utm_medium=mcol&utm_content=news Вопиющие ляпы на гербе СССР Несмотря на мощные символы солнца, пшеничных колосьев и красной звезды, исследователи обнаружили на гербе множество, как эзотерических, так и графических ляпов. В эзотерических практиках всего мира серп является олицетворением смерти, а молот в восточных духовных практиках символ торжества темных сил. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://weekend.rambler.ru/items/39900874/?utm_content=rweekend&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Vladislav Shamanov
Гитлер ставленник опредёлённых сил, не самостоятельная фигура, чьи деньги подняли Германию давно известно. Вначале унизили потом высрали нацискую идею на германский народ, потом подняли и направили на основного врага. Возможно ИС такой же агент, задача подорвать здоровые силы Белой рассы. Подготовить к последующим шагам. Поэтому и произошла абсолютно самоубийственная Вторая мировая война и с таким сценарием и с таким количеством жертв. Некие чёрные колдуны опять поимели нас и достигли поставленных целей. Поэтому нужно исходить из того чтот нас в покое не оставят и желательно вычислить где у них самые главные колдуняки.
Александр Верный
Вы напомнили про фильмы… сразу всплыло из памяти.. многочисленные ленты о войне, причем, ещё глубоко советского периода(!) – прикольно: немцев показывали опрятных … тихо и спокойно обсуждающих стратегию: наступать – отступать… советских (комиссаров) взбудораженных, истошно орущих в телефон или друг на друга: ..рррасссстрелять!!! … любой ценой!! ..ни шагу назад – расстрелять; расстрелять… Вечно: нет снарядов, нет патронов (…не подвезли!?) - ....клепали их клепали.. все заводы страны...
Arkadiy Polyakov
Самоубийственна потому что воевали друг против друга два народа лучшие представители Белой рассы давшие миру множество культурных, научных и технических шедевров. И потому что погибло слишком много людей. Да были героизм подвиги и сила духа. Но по итогу Белая расса оказалась в проигрыше. Значит кому то это было нужно. С другой стороны это единственное что у нас сейчас есть за последние годы, что говорит о величии русского духа. Чем сейчас и прикрываются "менеджеры" по сути просравшие победу доставшуюся такой страшной ценой.
Arkadiy Polyakov
а кто по вашему нормален? и что такое норма? человек который ничего не видит и не слышит и думать разучился, зато смотрит в телевизор? Уверен что нет и Вы так не считаете. У некоторых есть дар о котором Вы упоминаете именно потому что они и видят и слышат и понимают больше чем другие. Но Вы правы для многих Алоизович напоминает Чарли Чаплина, не многие ощутят разницу, да но может и Чарли не был настолько комиком?
Sergey Nomatter
Тоже посмотрел выступление гитлера, он чем то похож на меркель, выражением лица и жестами, как бы забитой мышки которая пытается что то показать.
Vladislav Shamanov
Самоубийственна потому что воевали друг против друга два народа лучшие представители Белой рассы давшие миру множество культурных, научных и технических шедевров. И потому что погибло слишком много людей. Да были героизм подвиги и сила духа. Но по итогу Белая расса оказалась в проигрыше. Значит кому то это было нужно. С другой стороны это единственное что у нас сейчас есть за последние годы, что говорит о величии русского духа. Чем сейчас и прикрываются "менеджеры" по сути просравшие победу доставшуюся такой страшной ценой.
Arkadiy Polyakov
Уважаемый Владислав конечно воевать должны самые лучшие иначе не добьёшься такого накала страстей. Где-то слышал что самая жестокая конкуренция внутривидовая, то есть внутри Рода, в самом селе, потом уже идут внешние враги, сперва среди своих покажи на что ты способен, потом можешь выходить на внешних соперников. По поводу менеджеров совершенно с Вами согласен используют те самые предки которых засекречены за семью печатями в архивах, конечно их бы самих привлечь за списки понесённых потерь.
Алексей
Создать нацизм, чтобы иметь потом повод бороться с нацизмом) У Владислава есть склонность все усложнять. Как с теорией о том, что ВТЦ уничтожили инопланетяне.
Владимир Шолков
На мой взгляд, Гитлер взял на себя во первых слишком высокие нотки. Вывел германцев из арийцев не имея под этим ничего , вывел чистую расу не имея на то оснований и т.д. Задрал и выбрал путь так называемой точки бифуркации. А те кто задирают нос до точки бифуркации должны знать что это высшая точка после которой всегда идёт по любому падение. Если бы реально пришли нац ориентированые лица в Германии тех годов то нужно было поступать по мне по иному . Если ты решил отстаивать права германцев на что то выше чем другие то почему просто в духе того времени не дать спонсирование на развитие тех отраслей которые поддерживают хотя бы продовольственный пункт , в духе того времени по мне это бы не выглядело так вычурно, достаточно создать было некое новое сословие куда принимались не все и дать им льгот , чтоб жиру набивались за счёт других. И все бы было хорошо
Вит Ла
https://www.youtube.com/watch?v=xHMEWVbGmtk
Алексей
Посмотрел видимо тот отрывок, о котором говорил ВК. Не увидел особого актерства - скорее естественный результат нервного возбуждения. В обычной жизни есть люди которые также во время спора или обсуждения начинают махать руками и трясти кулаками. Да и у самого такое бывает - не могу о чем-то говорить просто спокойно стоя или сидя на месте. Особенности темперамента.
Василий Бакланов
Сильная буря разрушила еще одну пирамиду в Астане. https://www.gismeteo.ru/news/klimat/27631-silnaya-burya-razrushila-vizitnuyu-kartochku-astany/
Антон Филатов
Вы всегда тут верите всякому говну. Чем говнее говно, тем больше веры.
сажин герман
Он не был куклой, его продвинули, чтоб он всё развалил, но действовал он по-своему разумению, а не по-приказам.
Arkadiy Polyakov
ну и на западе не всё так однозначно, для чего-то нужны разные башни, одни делают одно другие другое, благо для подобных дел группировок хватает. А почему Вы решили что он кукла, ну а если даже так то кукла не могла ничего решать, к примеру это американцам надо было передавать, а СССР и сами могли захватить.
Dexter
...не до пенсии - до старости :) 1) окреп - перешёл черту контролируемости (испугались) 2) ..пропуск/оплата в послевоенную жизнь - чтобы черепом размахивали и напоминали периодически - Гитлера не существует более...
Dexter
Вы напомнили про фильмы… сразу всплыло из памяти.. многочисленные ленты о войне, причем, ещё глубоко советского периода(!) – прикольно: немцев показывали опрятных … тихо и спокойно обсуждающих стратегию: наступать – отступать… советских (комиссаров) взбудораженных, истошно орущих в телефон или друг на друга: ..рррасссстрелять!!! … любой ценой!! ..ни шагу назад – расстрелять; расстрелять… Вечно: нет снарядов, нет патронов (…не подвезли!?) - ....клепали их клепали.. все заводы страны...
Владимир Зобнин
А это "шаг конём"... Очень не хотят допустить падения
Dexter
А у кого возможности для глубокого анализа и видения происходящего слишком раскрываются, тем бан и комментарии стирать! Тоже поддержу Владислава - молодец!
Yury Safonov
а теперь представьте, что он дал бы русским независимость, сейчас бы была глобальная арийская империя на планете. И ни о какой толерантности никто бы даже не заикался. У Гитлера была слишком огромная власть, и пара ошибок ввергли мир в эпоху деградации и угасания белого общества https://youtu.be/f-sRE384Pr8
Андрей Романов
а теперь представьте, что он дал бы русским независимость, сейчас бы была глобальная арийская империя на планете. И ни о какой толерантности никто бы даже не заикался. У Гитлера была слишком огромная власть, и пара ошибок ввергли мир в эпоху деградации и угасания белого общества https://youtu.be/f-sRE384Pr8
Harry Ziegenhagel
стоит посмотреть на физиономии "обвинителей" на Нюрнбергском процессе - и сразу становится ясно, что за стратеги замутили ослабление и уничтожение Белой расы
Николай Толубаев
Как бы ни было жестоко внутривидовая конкуренция особи одного вида не убивают друг друга
Антон Филатов
Велингтон, столица Новой Зеландии. Масса одно-двух этажных зданий. Ведь можно же так жить. https://www.youtube.com/watch?v=EqM6l0fZbg8
Алексей
Не понимаю отношения ВК к Жириновскому. Жириновский - типичный хитрожопый образованец, нашедший свою нишу клоуна-националиста. Может конечно на фоне большинства представителей россиянской "элиты" он выглядит и неплохо, да и языком умеет лихо молоть. Но не более.
Arkadiy Polyakov
Совершенно верно и подмечу что убийством называется лишением жизни человеком человека, лишение жизни какого другого существа убийством не считается имеется в виду вниз по иерархии, то есть не является убийством представителя другого биологического вида. Но мы же не в компьютерном симуляторе играем, жизнь есть жизнь или по крайней мере должна казаться жизнью для игроков, то есть живущих в ней людей. А как иначе добиться искренности и подлинного проявления характера человека если не прибегать к таким методам как война?
Arkadiy Polyakov
Почему Вы решили Гарри что война была заведомо проигрышной? первая фаза войны до зимы 41-го года показала что это было не так. А Сталинград был в конце 1942 года уже. До 1943 года немцы только и делали что побеждали. ВК правильно отметил что могли бы и победить если бы не, много всяких ошибок. У западных немцев есть какая-то патологическая неприязнь к русским не могу её объяснить, возможно это связано с их происхождением и они забыли кто они есть, то есть часть из прусов и есть западные русы, но кто об этом сейчас помнит?
Антон Филатов
Сидит и Ари слушает.Потом как своё толкает.
Антон Филатов
Типа убрать "раздражитель" западных "элит" и местных арабов?
Юрий Рыков
каждая профессиональная бл_дь умеет профессионально оральный секс... каждый профессиональный политик умеет профессионально, серьезно говорить на любые темы... и профессиональный политик отличается умением впоследствии соскочить с ответственности за сказанное...
Николай Толубаев
"Гитлер совестно с Джугашвили осуществили акт геноцида русского народа" Партнёры значит... Вместе панимашь, трудились уничтожая 27000000 советских людей. Ну ты и здоров врать, камрад! Нет уж дорогой ... Каждый из них отвечает за себя. Один в АДУ. Другой - перед памятью русского народа. Народ уже давно рассудил и грехи Сталина... И его подвиг.
Николай Толубаев
Кто виноват? Животные инстинкты людей, ведущие к построению пирамидального иерархического общества с пахаными. При тоталитарных, авторитарных режимах народ становится жертвой лениных, сталиных и гитлеров. "Демократию нужно все время поддерживать политической активностью граждан, не позволять пробраться к власти «паханам» и «шестеркам». https://www.litmir.me/br/?b=111063&p=64
Антон Филатов
слишком близко всё наляпано, в России земли больше, участки можно и по крупнее. а так то дома, из каких нибудь сип панелей, или каркасники ... да вообще без проблем ... дешево, быстро ... тебе на жизнь хватит, если следить, тепло, меньше расход на отопления ... помоему одни плюсы, если технологию соблюли. сам себе думаю дом из СИП панелей в будущем, нафига с кирпичем возится, и помереть на стройке, отдав за это всё бабло. а тут реально быстро и дешево, на жизнь хватит, дети потом себе так же быстро построят
Василий Свирлипулькин
тоскливая цинга. "...вштавай проклятим заклиймёный" поминальная молитва вертухаев
Василий Свирлипулькин
А никто твоего садиста шизика юдо джугу и не спрашивал что делать с немцами. Американцы на свой территории начали строить немцам государство по своим лекалам. бесы -коммунисты по своим. Что получилась мы знаем
Василий Свирлипулькин
скажи ню ню.
Сергей Панченко
Мой диагноз для адептов АРИ ? Хроническая бандеровщина . Это заразно. Вот такой мой будет для вас - диагноз. Есть ещё пострадавшие от Советской Власти. А всё этот проклятый капитализм виноват - разрушил Российскую Империю. Оттуда беды. Капитализм разрушит и Запад. Так что всё впереди.
Сергей Панченко
Дела такие: поддержка во всем гаранта и голосование по всем пунктам в думе "за".
Harry Ziegenhagel
Если Вы учтёте практически безграничные, территориальные (а это продовольствие и полезные ископаемые), промышленные и человеческие ресурсы СССР, США, Британской империи и десятков остальных стран-противников, то ответ напрашивается сам собой. Патологическую неприязнь к русским насаждают с детства те же кукловоды через СМИ и голливудские фильмы. Ту же самую неприязнь к немцам у русских насаждают через безконечные фильмы про проклятых фашистов. Приехав из совка, я тут поначалу поражался нормальности немцев, потому что мой дух был также контаминирован совковой пропагандой (хоть сам я и этнический немец), как и теперь восприятие русских моими детьми отравляется царящей на западе неприязнью ко всему русскому.
Сергей Панченко
стоит посмотреть на физиономии "обвинителей" на Нюрнбергском процессе - и сразу становится ясно, что за стратеги замутили ослабление и уничтожение Белой расы
Василий Свирлипулькин
Немцы ничего не объявляли это объявили идеологи третьего рейха. Кстати расовую теорию разрабатывали русские, и в создании НСРПГ участвовали русские мигранты
Николай Толубаев
Ты просто - дурак. Или провокатор. Или больной. А вернее всего - бандеровец.
Николай Толубаев
Я не собираюсь защищать Сталина. Не от кого его память защищать. Вы просто НИЧТО, И мне странно читать ваше тявканье . Только и всего. Я лично , про Сталина и не вспоминал бы. Это история . Меня нынешнее положение волнует. А не ваши фантомные боли ... Дико просто! Сталина нет уже 100 лет... А вы всё лаетесь против него. Вы что - БОЛЬНЫЕ тут все чё ли?! Или рекламу Сталину делаете? Может вам тут по 90 лет? Тогда да... Тогда для вас это всё ещё актуально. Подеритесь на костылях. Вставными челюстями покидайте друг в друга.
Николай Толубаев
То - то эти работяги и победили Гитлера. Под руководством Сталина и партии большевиков. Ваши - то ..... Все лапки сложили перед немцами . Вам ли Сталина поминать всуе..... Вы против него - пыль ничтожная, вообще - то. Так что - не трогайте память Сталина. Не заслужили вы. Нечем вам похвастать, кроме ненависти и злобы.
Николай Толубаев
Немцы ничего не объявляли это объявили идеологи третьего рейха. Кстати расовую теорию разрабатывали русские, и в создании НСРПГ участвовали русские мигранты
Николай Толубаев
Вот немцы- правильнее дойчи В твоих глазах печали след; Ты, верно, плакал, друг?» «О чем грущу, то в сердце мне Запало глубоко; А слезы… слезы в сладость нам; От них душе легко». «К тебе ласкаются друзья, Их ласки не дичись; И что бы ни утратил ты, Утратой поделись». «Как вам, счастливцам, то понять, Что понял я тоской? О чем… но нет! оно мое, Хотя и не со мной». «Не унывай же, ободрись; Еще ты в цвете лет; Ищи — найдешь; отважным, друг, Несбыточного нет». «Увы! напрасные слова!
Владимир Шолков
Кстати можно ли фашизм приравнять как и расовую идеологию к сектанству или к религии,?
Николай Толубаев
Нет, это типичное поведение животных (животные тут не оскорбление -а звери планеты . это рефлексы -программы поведения, идущие из животного мира)
aladin aladin
Шел бы ты молодой осёл в стойло... Там корыто с тёплым варевом тебя ожидает.
aladin aladin
А только это и можно сказать в ответ на вашу тупость и всепожирающую злобу. Русские не такие. Их злоба не душит. После горячки , они даже и пожалеют оставшихся.... Но вы бандеровцы - не такие. Вы планомерно убьёте всех. До единого. С чады и домочадцы. Это нас от вас и отличает.
Антон Филатов
В толковании существования расы. По мне само существование расы является сомнительным моментом. Да можно подразделить условно людей на 4 расы, но из за преславутой возможности межрасовых браков и рождение в них людей, уже саму теорию ставит под сомнение, т.к. допускает условности. А если есть исключения значит тут как не крути ошибка в самом существовании рас. С другой стороны есть семья, где родство особо не нуждается в особых научных изысканиях, когда есть биологический мать и отец.
Maxim Egorov
Смотрю все так завелись от одного упоминания... В фильме "Он снова здесь" есть кадры с реакцией реальных людей на актёра в образе Гитлера. https://www.youtube.com/watch?v=wfUUSXLl8nU&t=65s
Arkadiy Polyakov
ну мы же знаем, что против СССР воевала не Германия, а весь Евросоюз это Болгары, Румыны и прочие, причём вот этих самых Румын в отличии от немцев даже в плен не брали красноармейцы. и в трофеях захваченных у немцев был и французский коньяк и много чего ещё чего даже в Европе не делали, но Американцы умудрялись поставлять товары для обоих армий, так что о каких ресурсах Вы говорите? Этнических немцев за полноценных немцев наверное и не считают в Германии?
Serge Rakitin
Кстати, по-итальянски партию "Единая Россия" можно перевести и как Rusia Fascista. Забавно. Ещё забавнее, что основные принципы фашистской идеологии Муссолини заимствовал у большевиков, с которыми познакомился в Швейцарии в годы ПМВ. Был лично знаком с ВИЛом.
Рустем Бохани
Точно, и такие же выводы.
Владимир Шолков
Расы это разные подвиды ,а может и виды , Хомосапиенес
Владимир Шолков
И как не крути, искусственное это оплодотворение или сурагатная мать но не нужен жрец
Константин Пахомов
Какое количество?
Maxim Egorov
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rhyd875Qtlg
Константин Пахомов
Вы всегда тут верите всякому говну. Чем говнее говно, тем больше веры.
Андерсен
Точно, и такие же выводы.
Константин Пахомов
А у кого возможности для глубокого анализа и видения происходящего слишком раскрываются, тем бан и комментарии стирать! Тоже поддержу Владислава - молодец!
Maxim Egorov
Войну на Украине начали бандеровцы.Начали своим законом " о языке ". Это их и погубит. Любой возмутится, если заставить его разговаривать на чужом языке.
Константин Пахомов
ЧЁ?
Николай Толубаев
Фишка рас в том что без жреца ты не сможешь никак определить к какой все таки расе относится тот или иной человек. Хорошо. Допустим белый. Жрец скажет он белый и все дружно захлопуют в ладоши. Но жрец скажет он белый но в крови течет помимо белой крови ещё черная кровь и в любой момент это может проявится. И люди не захлопуют в ладоши. А будут думать. А белый ли он или не белый. Т.е. определяющим здесь будет слово жреца, судьи.
Maxim Egorov
ЧЁ?
Юрий Рыков
Лидеров нет. Остались.... Лидары.
Владимир Шолков
Фишка рас в том что без жреца ты не сможешь никак определить к какой все таки расе относится тот или иной человек. Хорошо. Допустим белый. Жрец скажет он белый и все дружно захлопуют в ладоши. Но жрец скажет он белый но в крови течет помимо белой крови ещё черная кровь и в любой момент это может проявится. И люди не захлопуют в ладоши. А будут думать. А белый ли он или не белый. Т.е. определяющим здесь будет слово жреца, судьи.
Владимир Шолков
Другое дело когда глава семейства скажет он сын мой и следовательно он мой один из наследников. Тут жрецов не нужно. Глава семейства сам определил и всем сообщил свое решение. Или же глава семейства скажет а это отпрысок чуждого человека, он не наследник мне. И тут как не крути но не наследник он. И тут жреца не нужно. Все как бы однозначно определено.
Леонид Стгромов
Тебя небось советская мама родила ? Чё не убьёшься тыквой о стену ? Вы просто психически больны на голову! У вас везде " савецкие " мерещатся в глаза .
Владимир Шолков
А это по карме все. Государство построенное на предательстве изначально не долговечно. Он не имеет опоры ни в чем. Для того чтобы территория как наличия ДНР, ЛНР существовали все должны быть уверены что это территории принадлежать России. Ведь вот возьмем Крым. Несмотря на позицию Украины можно сказать ли что Крым спорная территория? Кажется вопросов не имеется по той причине что там сразу паспорта российские, сразу озаботились водоснабжением,сменой власти, сразу инакомыслие убрали, сразу стали планировать территорию, т.е. пришли как собственники. А можно ли такое сказать про ДНР, ЛНР? Неа. По законы они имеют конечно некоторые привилегии по сравнению с мигрантами , но беженцы. Статус беженец? Льготы при прописке В ЛНР, ДНР , т.е. нет собственника как не крути.
Рустем Бохани
А Персия всегда была в жопе. Вот и сейчас ей не везет. Вместо того чтобы минусы ставить, бумажек побольше жгите. И формат увеличьте. Поможет.
Константин Пахомов
А тут-то... хуже чем в Персии!!! Оо-ёй, Пякин.то - криптожидЪ!!! https://www.youtube.com/watch?v=16IgspAMCEM&t=1s
Николай Толубаев
Поподробнее. Голодомор, Гулаг, депортации. Про тысячу миллионов я уже слышал.
Василий Свирлипулькин
чуток поэзии... ...приник к АРИ Али -бабаич впился, прилепился... как мелкий упырь - мамкиной титьки вечный присосок... пятнистый, крикливый младенец - прыщавая пасть свёрток смердящий завёрнут в портянки не мыт и не стиран... ...а на левой груди профиль сталинааа а на правой... Алиска в анфас... (цитата)
Василий Свирлипулькин
Войну на Украине начали бандеровцы.Начали своим законом " о языке ". Это их и погубит. Любой возмутится, если заставить его разговаривать на чужом языке.
Василий Свирлипулькин
А только это и можно сказать в ответ на вашу тупость и всепожирающую злобу. Русские не такие. Их злоба не душит. После горячки , они даже и пожалеют оставшихся.... Но вы бандеровцы - не такие. Вы планомерно убьёте всех. До единого. С чады и домочадцы. Это нас от вас и отличает.
Василий Свирлипулькин
Шел бы ты молодой осёл в стойло... Там корыто с тёплым варевом тебя ожидает.
Василий Свирлипулькин
...исполняй, что велено!
Василий Свирлипулькин
Я не собираюсь защищать Сталина. Не от кого его память защищать. Вы просто НИЧТО, И мне странно читать ваше тявканье . Только и всего. Я лично , про Сталина и не вспоминал бы. Это история . Меня нынешнее положение волнует. А не ваши фантомные боли ... Дико просто! Сталина нет уже 100 лет... А вы всё лаетесь против него. Вы что - БОЛЬНЫЕ тут все чё ли?! Или рекламу Сталину делаете? Может вам тут по 90 лет? Тогда да... Тогда для вас это всё ещё актуально. Подеритесь на костылях. Вставными челюстями покидайте друг в друга.
Василий Свирлипулькин
Ты просто - дурак. Или провокатор. Или больной. А вернее всего - бандеровец.
Василий Свирлипулькин
Али-бабаич, с твоим интеллектом пожилого кролика писать диагноз закоренелым адептам... это - отнимать хлеб у Петросяна.
Алексей
Если эти установки реально пошли на Украину, то в минобороны совсем тупые. Перемещать их в открытую, днем, не замазав все возможные опознавательные знаки перед началом перемещения. Как будто и правда живут в 20-30е годы xx века - думают, что никто кроме бабок на завалинке у дороги это не увидит. И здесь уже не важно, сбили ли они боинг или нет - сами дали жирный повод для обвинений. Если ходишь по улице с топором, то не удивляйся, что если кого-то топором убьют, то все посиотрят на тебя.
Владимир Сидоров
Автор прав на счёт Гитлера. Его раскрутили как дешёвую поп звезду. Воспользовались экономическим кризисом 29-30 годов, когда в германии ели да же крыс и продвинули ефрейтора к власти. В России было всё по другому. У Гитлера не было серьёзных врагов. Коммунисты и социал-демократы это были дети по сравнению с Савенковым и Корниловым. К августу 17 года остались реано только две силы большевики и милитаристы, а Керенский был гланоговаривающий. Народ бежал с фронта домой с оружием. Гражданская война началась с 1 марта а не с приходом большевиков к власти. Учредительное собрание могли собрать в пик популярности Временного правительства или к августу после неудачного восстания большевиков. Тогда бы гражданская война прекратилась. В Германии армию разоружили после первой мировой а в России армия разбежалась с оружием. К "брестскому миру" русской армии на пути германский войск не было. Немцы беспрепятственно могли дойти до Питера и Москвы. Большевикам пришлось усмирять весь этот дурдом и договариваться с немцами на их условиях, а вот у милитаристов это могло не получится. тогда Россия распалас бы на милитаристские области как Китай к 20 году. Лично для меня Ленин и Троцкий больше симпатичны чем Корнилов и Савенков. Большевикам дали денег только к осени. Если бы дали раньше то они власть взяли бы в июле.
Алексей
...даме "по вызову" на грудь - "Георгия"!!! заслужила.
Yury Safonov
Дык это асимметричный ответ за санкции США.
Рустем Бохани
А разве вы были в Германии времен Гитлера? Или СССР времен Сталина? И чего вам с той Персии? Что за нервная реакция?
Алексей
и сразу в полковники ФСБ произвести, за выявление агента госдепа)
Валерий Иркитов
слишком близко всё наляпано, в России земли больше, участки можно и по крупнее. а так то дома, из каких нибудь сип панелей, или каркасники ... да вообще без проблем ... дешево, быстро ... тебе на жизнь хватит, если следить, тепло, меньше расход на отопления ... помоему одни плюсы, если технологию соблюли. сам себе думаю дом из СИП панелей в будущем, нафига с кирпичем возится, и помереть на стройке, отдав за это всё бабло. а тут реально быстро и дешево, на жизнь хватит, дети потом себе так же быстро построят
Алексей
Вам интересна. Вон сколько разузнали уже. Всё правильно, изучайте. Только на АРИ про это нельзя писать, не палитесь.
Константин Пахомов
по моему нервы у вас как раз шалят
Константин Пахомов
Поподробнее. Голодомор, Гулаг, депортации. Про тысячу миллионов я уже слышал.
Константин Пахомов
Вам интересна. Вон сколько разузнали уже. Всё правильно, изучайте. Только на АРИ про это нельзя писать, не палитесь.
Антон Филатов
Леонид, в том то и дело, что для "РФ" русские совсем не свои, а презренные чужие.
Кирилл Белый
Прочитал текст, чуть мозг не вывихнул. Картинка там зачётная.
Вадим Волков
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении «Боинга» над Донбассом https://lenta.ru/news/2018/05/25/boeing_777/
Yury Safonov
Прочитал текст, чуть мозг не вывихнул. Картинка там зачётная.
Макс Браун
Чешуя :)))
Yury Safonov
Чешуя :)))
Алекс Алекс
Не костюм, а мундир. Конечно один в один, потому, что это английский кавалерийский мундир у обоих. Royal Regiment of Scots Dragoons
Алексей
И то и другое из сундука прапрабабки)
Николай Толубаев
Владимир Шолков
Очень интересная статья https://pikabu.ru/story/prokhodyat_stoletiya_no_moda_ostayotsya_prezhney_5923727
Владимир Шолков
Жрец это тот кто общается с наивыщим господином , доминантном над всеми доминантами. Тут опять пирамидальная иерархия. Это у семитов пастухов, от которых христианство и ислам
Николай Толубаев
Именно, но главная затея это толкование
Yury Safonov
Люди деньги зарабатывают. Если начнут зависеть и получать прибыль от короля лиловых крокодилов, будут во всё горло его нахваливать.
Smailey Face
Цель-10% , более чем достаточно .Убеждать не убеждаемых это как искать алмаз в куче дерьма ,при том что его там нет .
Smailey Face
Рыжие люди, признаться, всегда как-то отталкивали, что-то в них есть, имхо, ущербное что ли. Единственным утешением для них служит поговорка "рыжим везёт" и всё . А уж обо всей этой англосаксонской кутерьме со свадьбами, престолонаследием и прочей хернёй, вообще подбешивает, идут они все в пень
Smailey Face
фактология нулевая там, Лавров тут прав, сказав что это как с делом Скрипалей, полная профанация
Земеля в натуре
Генерал спрашивает солдата: - Где твоя шинель, сынок? - Спиздили, товарищ генерал! - Запомни, сынок, в армии нет слова "спиздили", в армии есть слово "проебал"!
Владимир Шолков
https://m.gazeta.ru/politics/news/2018/05/23/n_11569993.shtml Прикольно не правда ли
Владимир Шолков
Именно, но главная затея это толкование
Сергей Панченко
Ниччо не понимаю! Ты по - русски пиши. И если тебя родила советская мама - убейся об стену . Ты же так ненавидишь всё советское.
Вит Ла
Когда лично тебя заставят говорить только по китайски... А за ослушание пригрозят ВЕШАТЬ... Посмотрим на твоё поведение.
Fiksik Piksel
Ну вот насколько я слышал , от одного моряка, петр1 не велел брать во флот баб и рыжих." Даже пример приводил из своего боевого опыта.
Вит Ла
А я всегда с вами соглашаюсь - говно народишко! Нация рабов и терпил. Что от них толку? Только на вас, готов пассионариев и надежда! Пора вам уже перестать в дерьме рыться. Руки не забудьте помыть перед едой!
Maxim Egorov
Всё больше убеждаюсь, что здесь в большинстве - просто больные на почве коммунизма . На дворе 2018 год... Страна гибнет. А эти трухлявые пни - всё ещё воюют с прошлым. Всё ещё " коммуняк " давят. Иди в кремль .... Дави. К рыжему наведайся. Их много - бывших коммуняк во власти . Чего ты всё со Сталиным воюешь ?! Он сдачи не отвесит ?
Иван Грозный
Персия между прочим никогда не теряла государственности в отличие от Индии, Китая и Турции и вообще одна из древнейших империи с 539г до н.э. на ряду с Римской империей.
Иван Грозный
Согласен если бы не абсолютно дебильная идея "похода на Восток" и не истребление евреев , то все бы пошло по совершенно другому сценарию .
Константин Пахомов
Константин Пахомов
Не костюм, а мундир. Конечно один в один, потому, что это английский кавалерийский мундир у обоих. Royal Regiment of Scots Dragoons
Иван Грозный
https://www.facebook.com/theonereece/posts/210212636442535
Константин Пахомов
Помню... самое низкосортное из вин назывались - бормотуха. Лучшего имени для суррогатной дряни не придумаешь.
Константин Пахомов
Это не та ли страна, в которой министр иностранных дел врал, что был у Путина на даче? И там слышал как терран собирается захватить Европушку? Потом правда неловко получилось.
Константин Пахомов
А я всегда с вами соглашаюсь - говно народишко! Нация рабов и терпил. Что от них толку? Только на вас, готов пассионариев и надежда! Пора вам уже перестать в дерьме рыться. Руки не забудьте помыть перед едой!
Константин Пахомов
Ну я хотя бы не размещаю посты с шизофреником Девятовым и ещё так на полном серьёзе, типа вот просвещайтесь.
Езя Гебя
Да какой ты русский, если тебе "плевать-займут ли китайцы Приамурье обратно..." или не займут? Ваш путин итак отдал о.Байкал с забайкальем и с бурятией на разграбление китайцам,так что заняли уже.Вывозят воду,тайгу, уничтожают все как саранча, а вам плевать! Во истину магия зиккурата превратила вас в зомби.
Константин Пахомов
Гражданская война началась с того момента когда Керенский подписал приказ №1. После этого солдаты стали рвать погоны офицерам. Восстание чехов это эпизод в гражданской войне. Милитаристы это Корнилов и Савенков. Алексеев, Духонин и Деникин были против большевиков в месте с Корниловым.
Земеля в натуре
В бригаде парень работал.Дали путевку в Румынию.Поставили условие.Надо вступить в КПСС.Тогда поедешь.(1977)Вступил в кандидаты и т.д Съездил.Хороший рабочий и никакой член организации
сажин герман
Никого привлекать не будут, просто будут действовать аналогично, самолет за самолет и т.п. скорей всего а321 над Египтом это и была кара за мн-17
Maxim Egorov
Ты на полном серьезе можешь продемонстрировать только свое невежество. И духовную инвалидность.
Константин Пахомов
Ты на полном серьезе можешь продемонстрировать только свое невежество. И духовную инвалидность.
Константин Пахомов
https://www.facebook.com/theonereece/posts/210212636442535
Maxim Petrov
Вероятность что на нары загремят - есть. Но она не большая: ботексом со всех сторон обколят себя, и фиг узнаешь кто из них кто )))
Валерий Иркитов
сегодня выпуска не будет?
Владимир Сидоров
Гражданская война началась с того момента когда Керенский подписал приказ №1. После этого солдаты стали рвать погоны офицерам. Восстание чехов это эпизод в гражданской войне. Милитаристы это Корнилов и Савенков. Алексеев, Духонин и Деникин были против большевиков в месте с Корниловым.
Рустем Бохани
по моему нервы у вас как раз шалят
Рустем Бохани
А по моему нервы у вас как раз шалят
Константин Пахомов
с чего бы?
Рустем Бохани
Вы всё же явно не без еврейских кровей.
Константин Алланд
Дела такие: поддержка во всем гаранта и голосование по всем пунктам в думе "за".
Константин Пахомов
подойдите к зеркалу и повторите это
Константин Пахомов
Ну... разве што раз в 10 лет примерить лавры - я "поэт"?...
Константин Алланд
Война это всегда антиотбор. Лучшие гибнут.
Константин Алланд
Жду не дождусь комментариев по "самоварам" от товарища Свирлипулькина. Чего затих? Самое время слово свое сказать, веское.
Рустем Бохани
подойдите к зеркалу и повторите это
Константин Алланд
Была еще когда-то новость про казака сашку и дагестанца. Вот это было днище..
Константин Алланд
Ну все правильно, это и есть матриархат.
Nordic rassvet
Да какой ты русский, если тебе "плевать-займут ли китайцы Приамурье обратно..." или не займут? Ваш путин итак отдал о.Байкал с забайкальем и с бурятией на разграбление китайцам,так что заняли уже.Вывозят воду,тайгу, уничтожают все как саранча, а вам плевать! Во истину магия зиккурата превратила вас в зомби.
Кирилл Чайкин
больше на перья похоже
Владимир Ганцовский
Почему принц Гарри надел на свадьбу костюм Николая 2 https://www.youtube.com/watch?v=IpyO5UV7AdM
Василий Свирлипулькин
Не маячь пугалками, конкурент. Это уже не гражданская, а межвидовая война! Так что и ты... ...и ты, Али-бабаич - тагда уж не пишщи. (в Ужгороде живёшь поди?)
Василий Свирлипулькин
не смотри телевизор.
Василий Свирлипулькин
Всё больше убеждаюсь, что здесь в большинстве - просто больные на почве коммунизма . На дворе 2018 год... Страна гибнет. А эти трухлявые пни - всё ещё воюют с прошлым. Всё ещё " коммуняк " давят. Иди в кремль .... Дави. К рыжему наведайся. Их много - бывших коммуняк во власти . Чего ты всё со Сталиным воюешь ?! Он сдачи не отвесит ?
Василий Свирлипулькин
Ниччо не понимаю! Ты по - русски пиши. И если тебя родила советская мама - убейся об стену . Ты же так ненавидишь всё советское.
ночной патруль
Ну... разве што раз в 10 лет примерить лавры - я "поэт"?...
Василий Свирлипулькин
Али-бабаич, тебя здесь за маркер держат... для тонуса - ты в фаворе у модератора. Я здесь - человек обычный, без решающего статуса.
Василий Свирлипулькин
Лидеров нет. Остались.... Лидары.
Василий Свирлипулькин
Когда лично тебя заставят говорить только по китайски... А за ослушание пригрозят ВЕШАТЬ... Посмотрим на твоё поведение.
Василий Свирлипулькин
Странно-очень странно?!... Ты-вы-он. своего уссатого йосю нежно в дёсна любите, трупным ядом не брезгуете... а некроманты почему-то мы.
Василий Свирлипулькин
А почему ваша капиталистическая власть не наказала НИ одного из ныне здравствующих вертухаев? Ни власть ЕБН ... Ни власть нынешняя. Я бы лично - был бы не против увидеть суд над палачами. Буде они такие существовали. "Огласите весь список пжалста!"
Антон Егоров
Я не верю в беспристрастность Голландского правосудия. Они себя полностью дискредитировали , когда не вернули скифское золото законным владельцам. Теперь им веры нет. Меня уж никак нельзя заподозрить в симпатиях к оккупационному режиму РФ. Я ненавижу коммунистов ,вплоть до того что всяких "путиных" готов убить. Если даже кремль признает, что они сбили самолёт. я всё равно не поверю. Потому, что я им тоже не верю . Они все вруны и враги русского народа и те и те.
Василий Свирлипулькин
твои мысли расходятся не только с ведущим
Константин Алланд
В какую ещё "реальную политику" ? где она?
Alex White
Это не Николай 2
Люсьена Чуйко
Ничего себе... родственники?
Аятолла Хомейни
https://www.youtube.com/watch?v=Ed7xOW7XQ7s
Люсьена Чуйко
Может Николая и его семью никто не убивал??? Где нибудь дожил свой век...
Аятолла Хомейни
Нам Оно вообще по - барабану. Какое отношение к России имеют эти Клоуны? Даже если окажется, что гарри? - внук николая - дурака, Романовы свою "игру" дано проsrали...
Земеля в натуре
Vasiliy Andreev
Судя по всему, нет.
Антон Егоров
Никого привлекать не будут, просто будут действовать аналогично, самолет за самолет и т.п. скорей всего а321 над Египтом это и была кара за мн-17
Вадим Волков
Судя по всему, нет.
Валерий Иркитов
да все кому интересны факты, прекрасно знают что боинг сбили укры самолетом, а буки тут хоть в возили, хоть не ввозили ... они не пределах!
Валерий Иркитов
"зарабатыванием денег, благо пока это возможно." Умри сегодня ты. А я - завтра ? Ну заработай. А завтра ты будешь кушать зелёную бумагу ?
Maxim Egorov
Это опять какие то КОБовцы засирают поляну. Видно, что костюм имеет оккультное значение и сам по себе выглядит очень странно, это всё что мы знаем наверняка. Любой может снять точно такое же видео и навыдумывать всякой херни, как это всегда делают КОБовцы и прочие твари.
Timon White
https://www.youtube.com/watch?v=JrYZiiR5Zno Доказательство того, что боинг сбили русские...
Николай Толубаев
Ты нищеброд, чернь и халявщик?
Николай Толубаев
Я не верю в беспристрастность Голландского правосудия. Они себя полностью дискредитировали , когда не вернули скифское золото законным владельцам. Теперь им веры нет. Меня уж никак нельзя заподозрить в симпатиях к оккупационному режиму РФ. Я ненавижу коммунистов ,вплоть до того что всяких "путиных" готов убить. Если даже кремль признает, что они сбили самолёт. я всё равно не поверю. Потому, что я им тоже не верю . Они все вруны и враги русского народа и те и те.
Вит Ла
Заставляют Василий . а от Рассиянцев ноль эмоций ,вот что удивительно .А вот скажем в Туркмении оставили одну русскую школу и туда хрен попадешь- блатные туркмены там учатся .Тоже в тряпочку . А вот в Узбекистане.... а вот в Таджикитане ... и прочих еще хуже с этим вопросом дела обстоят и ничего все нормально таньга даем . долги прощаем .как никак будущее население России Эх , не хочешь ты Вася своей советской бестолковкой думать
Вит Ла
Кто служил в двухтысячные годы . что сейчас перевозка вооружения выглядит как фотосессия ? Не удивлюсь что это так , ну все ровно странно .
Вит Ла
Когда отгребаешь Василий ? Нам тебя будет не хватать ...
Smailey Face
твои мысли расходятся не только с ведущим
Smailey Face
нет фактологии никакой, как со Скрипалями, всё шито белыми никтами, жаль, что вы повторяете эту муть. Если, конечно, вы не хохол
khuan hachi
Может он женщина? Молодая девушка социал-анархист?
aladin aladin
Во дурак - то ! Мы по - русски и живём. Вас проклятых животных - во власть уже не впустим.
aladin aladin
А ты холоп с тонкой кишкой, 146%. Ведь слабО признать правду даже самому себе? Занимаешься самообманом. analid analid эта ни наши, это хохлы! росcию всегда во всём абвиняют, а мы ни в чём ни винаватые. эта всё запад руками хохлов козни строит против Путена, потому что он поднял страну скален. ихтамнет! АБЫРВАЛГ!!!!
aladin aladin
не смотри телевизор.
Антон Егоров
Типичные "аргументы" ваты: ты хохол, я вам ни верю вы все врети, тебя тут никто не держит вали в сша или гейропу. :)
Аятолла Хомейни
https://www.youtube.com/watch?v=JrYZiiR5Zno Доказательство того, что боинг сбили русские...
Земеля в натуре
а этот похож?
Земеля в натуре
однако вампир компьютерный
Timon White
Да кому вы доказываете, у этих умственно отсталых одни аргументы: я вам ни верю, ваши доказательства-не доказательства. Посмотрите, оно на реальные факты выложило ссылку на какой то бред. Эти люди не в адеквате.
Земеля в натуре
https://www.vladtime.ru/nauka/589383 жамкни
Антон Егоров
А по-моему вася типичный представитель здешнего бомонда:)
Serge Rakitin
https://www.youtube.com/watch?v=u-i9MKi-JeM
Антон Егоров
Да кому вы доказываете, у этих умственно отсталых одни аргументы: я вам ни верю, ваши доказательства-не доказательства. Посмотрите, оно на реальные факты выложило ссылку на какой то бред. Эти люди не в адеквате.
Timon White
Мой дедушка говорил мне, что из их семьи не убили только Алексея, по той причине, что он болел гемофилией и думали, что он без помощи врачей умрёт, но волею судьбы он попал старообрядцам и те изличили его.
Timon White
А ты холоп с тонкой кишкой, 146%. Ведь слабО признать правду даже самому себе? Занимаешься самообманом. analid analid эта ни наши, это хохлы! росcию всегда во всём абвиняют, а мы ни в чём ни винаватые. эта всё запад руками хохлов козни строит против Путена, потому что он поднял страну скален. ихтамнет! АБЫРВАЛГ!!!!
Timon White
https://www.youtube.com/watch?v=Ed7xOW7XQ7s
Timon White
Фрагмент, ссылку на который я скинул, видел собственным глазами по телевизору. А через несколько часов, узнал о сбитом боинге и репортаж с данным видео с сайта lifenews удалили. Кроме того, информация о сбитом АН-26 не подтвердилась... так что же в таком случае сбили "ополченцы"?
Аятолла Хомейни
Не, журналисты ВСЕГДА неподкупны, беспристрастны и говорят правду только тогда, когда обсерают другие страны, а когда говорят о России и её делах в невыгодном свете, то сразу журнализды продажные, даже если сказали правду. И насчёт фейка, где вы тут фейк увидели? Видео было? Было! Ополченцы что-то сбили? Сбили! И они об этом ещё и сами сообщили. К тому же LifeNews пророссийский канал. Даже если в передаче главная тема была боинг, вы бы всё равно тут кипятком ссали, что это не наши.
Василий Свирлипулькин
Ваша немощность при попытках нам нагадить достойна умиления. А тупость и бессодержательность угрожает рейтингу АРИ чреватыми неприятностями.
Василий Свирлипулькин
Та уймись ты. Прими валерианы. Нету Сталина. Умер он. Давно. Ты другого Сталина жди. Он обязательно придёт. Всегда так было.
Василий Свирлипулькин
Не понимаю упрёка. Какие эмоции вам нужны? Крым ответил. Донецк ответил. Чем должны ответить " россиянцы ". Пишите яснее. Захотите ли вы разговаривать по китайски под страхом смерти ? Или всё же будете сопротивляться ? Хотя бы патроны подносить. Но только не бензин по бутылкам разливать , как делали эти дуры на камеру в Одессе. Они ведь ответят за это. И это будет по заслугам.
Василий Свирлипулькин
Писал Гаврила прямо в точку! Гаврила в точку стихом бил... И огурцов солёных бочку Он своим творчеством добыл...
Василий Свирлипулькин
Таки я могу теперь что хочу - то и верчу? Могу " водку пьянствовать и безобразия нарушать " ? Можно теперь и на дверь редакции на...клеить объявление - все пошли на...фронт ?
Василий Свирлипулькин
Не смотрю.
Василий Свирлипулькин
Постараемся . Так ты соглашаешься конкурировать в джунглях по законам зверей ? Ты слишком самонадеян.
Василий Свирлипулькин
Не видишь ? Тогда она сама к тебе придёт.
Василий Свирлипулькин
"зарабатыванием денег, благо пока это возможно." Умри сегодня ты. А я - завтра ? Ну заработай. А завтра ты будешь кушать зелёную бумагу ?
Василий Свирлипулькин
По вашему - да.
Василий Свирлипулькин
Ну а чё.... Ножки у Алисы красивые. Фигурка тоже.... Есть чем прихвастнуть. Голос тоже необыкновенный. Мне она нравится. Не на Ротару же смотреть! Плюсую. А это тебе вдогонку : https://youtu.be/O33RpvRQqVY Слышишь как зал подпевает? Как хлопает... Наслаждайся и брызгай йадом.
Василий Свирлипулькин
Это справедливо. Это же естественно. Это вы тут колеблетесь параллельно линии Гуру.
Василий Свирлипулькин
Во дурак - то ! Мы по - русски и живём. Вас проклятых животных - во власть уже не впустим.
Timon White
Не, журналисты ВСЕГДА неподкупны, беспристрастны и говорят правду только тогда, когда обсерают другие страны, а когда говорят о России и её делах в невыгодном свете, то сразу журнализды продажные, даже если сказали правду. И насчёт фейка, где вы тут фейк увидели? Видео было? Было! Ополченцы что-то сбили? Сбили! И они об этом ещё и сами сообщили. К тому же LifeNews пророссийский канал. Даже если в передаче главная тема была боинг, вы бы всё равно тут кипятком ссали, что это не наши.
Аятолла Хомейни
Лента не врёт, ведь событие в виде обвинения действительно было! Цитата: "Об этом сказано в докладе главы украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутата Верховной Рады Ирина Фриз, передает УНИАН." Ирина Фриз, депутат Верховной рады: «Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам соединения Эбола с вирусом оспы». Фриз добавила, что другие исследовательские учреждения активно занимаются разработкой новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов.
Timon White
Лента не врёт, ведь событие в виде обвинения действительно было! Цитата: "Об этом сказано в докладе главы украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутата Верховной Рады Ирина Фриз, передает УНИАН." Ирина Фриз, депутат Верховной рады: «Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам соединения Эбола с вирусом оспы». Фриз добавила, что другие исследовательские учреждения активно занимаются разработкой новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов.
Timon White
Но ведь Лента не врёт, ведь событие в виде обвинения действительно было! Цитата: "Об этом сказано в докладе главы украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутата Верховной Рады Ирина Фриз, передает УНИАН." Ирина Фриз, депутат Верховной рады: «Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам соединения Эбола с вирусом оспы». Фриз добавила, что другие исследовательские учреждения активно занимаются разработкой новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов.
Антон Егоров
А ты совсем дурак или притворяешься? Все знают что москва признала выводы следственной комиссии что лайнер был сбит ракетой земля-воздух, очнись ты уже там наконец в своем танке.
Timon White
Проблеял баран в защиту своего пастуха.
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