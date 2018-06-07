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Мумию "ленина" нужно возвратить в Германию
Мумию "ленина" нужно возвратить в Германию
07/06/2018 00:55
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лесничий
https://news.yandex.ru/story Украине предложили забрать Ефремова после слов о Крымском мосте
DOORWAY MASTER
Совки тормозят развитие общества https://youtu.be/euE-7Vqfg_s?t=2503
DOORWAY MASTER
Совки тормозят развитие общества https://youtu.be/euE-7Vqfg_s?t=2503
Пабло Рикардо Карвалио Плюх
Совки тормозят развитие общества https://youtu.be/euE-7Vqfg_s?t=2503
Smailey Face
Не раз возникало такое ощущение и тут даже писал, что это вроде спектакля. Тут не сама эта возможность страшна, а цель: они это могут делать только в одном случае - уничтожить Русскую нацию, извести под корень.
Smailey Face
думал, что тоже посмотрю "новый формат", но блин не смог потому, что просто не выдержал! Хорошо, что каналов теперь много. Когда в машине по радио появился снова он, врубили музон, всё, видимо лично меня допекло это балабольство, в край уже
Smailey Face
ну и у евреев там что-то про козла отпущения, которого выгоняли в пустыню страдать за грехи людей
Вадим Di
https://youtu.be/XvJ1TCkzLMI
Вадим Di
https://youtu.be/XvJ1TCkzLMI?t=1s
Эйнар Счастливый
Любые деньги русским всегда принесут только добро)) А распространить заразу большевизма по европам, - в упор не вижу в этом ничего плохого. "Пусть теперь сами помучаются"(с).
Рустем Бохани
есть пророчество "козел с запада, сокрушит рога овна с востока"
Рустем Бохани
Существует некое пророчество древнее "Козел с Запала сокрушит рога Овна с востока".
Вит Ла
Русская диалектология П С Кузнецов (Вкладка)
khuan hachi
"Мумию "ленина" нужно возвратить в Германию" Думаю в Германии она так же нужна как и у нас. Хотя как ход сокрального и поэтапного освобождения, было бы правильно.
Sl. Ru
Заноза....
Maxim Egorov
Назовите хоть один фильм этого "гениального режиссёра"...
Александр Верный
Хорошая идея, но одним вагоном не обойдешься.
Люсьена Чуйко
)))) мумию отдать Меркель на всегда!
Люсьена Чуйко
Люсьена Чуйко
Люсьена Чуйко
Люсьена Чуйко
Геннадий Ковалев
Сомнительно , что б в гадюшниках вообще каких либо взглядов придерживались , а уж языческих ...
Николай Толубаев
Можно и Израилю предложить. Евреи любили Вальдамара . Парвус ведь был ни немец
Николай Толубаев
Можно и Израилю предложить. Евреи любили Вальдамара . Парвус ведь был ни немец
Рустем Бохани
Грязный бизнес. Деньги от сифилитической гадины не принесут добра. Это хуже чем возить на показ говняшки. Возя эту чуму. можно распространить заразу
Алексей
При чем тут Германия? Надо эту падаль отправить в Ирак, по месту зарождения культа, и там уже как-нибудь утилизировать - первый правитель нового Шумерского царства должен упокоиться окончательно на исторической родине.
Вит Ла
В полиции процветает черносотенство. Висят иконы и строят часовни. Полицаи стоят на службах и устраивают крестные ходы.
Владимир Сидоров
Мумию Ленина заберут китайцы и положат рядом с Мао. Китайцы чтят своих вождей.
Геннадий Ковалев
Когда рискуешь жизнью -веришь в то, что работает, дает результат. Даже если это просто кажется.
Владимир Сидоров
В полиции процветает черносотенство. Висят иконы и строят часовни. Полицаи стоят на службах и устраивают крестные ходы.
сажин герман
Про бензин прямо в точку. Это касается всех "удачных" реформ и полит ходов последних лет. Они на западе чувствуют, что скоро загнутся, вот и используют своих агентов здесь по полной. Это не тупость чиновников, это расчетливое, осознанное намеренное действие. И так мы должны воспринимать следующие вехи оптимизации, коих в следующие 6 лет будет очень много. Вероятно они могут считать эту шестилетку последней и используют все свои ресурсы в полную силу. Крепитесь друзья, пятая колонна заработала на 110%
Андрей Романов
это как чернобыльский реактор возить, ни к чему хорошему не приведет.
Вит Ла
А у пожизненных сидельцев камеры увешаны образами . не удивлюсь если они в одной колонне скоро с полицаями пойдут .
Вит Ла
А что б ситуацию до абсурда довести , кто сейчас вспомнит Магнитского , его список да вообще как все начиналось .Была бы небольшая сплоченная мотивированная группа единомышленников .Разбирающаяся а it- технологиях и манипулятивных возможностях не вполне свободного интернета .Больших вложений то не надо что б реально раскрутить вопрос о судьбе останков ВИЛа и поставить в неудобную ситуацию как местных так и западных клоунов типа из правящих элит .
Вит Ла
В мире заканчиваются запасы ирландского виски - грустно https://news.mail.ru/economics/33699718/?frommail=1
Вит Ла
Ну зачем ?
Езя Гебя
Я уже высказывал идею на АРИ : По поводу мумии терафима членина мысль пришла - надо требовать от чайки возбудить уголовное дело по статье 244 УК РФ " Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Установить в ходе расследования: совершали ли збарский , сталин, зиновьев и прочая кодла преступление или не совершали, когда из трупа своего пахана делали чучело. А представьте, вы у себя в квартире совершите такое деяние ? Что в отношении вас предпримут власти))) Если это преступление,а нормальный человек другое объяснение дать не сможет, мумию надо признать вещдоком и по решению суда утилизировать. А если не признают преступлением, они создадут прецедент и будут выглядить реальными некрофилами-трупопоклонниками...
Serge Rakitin
Назовите хоть один фильм этого "гениального режиссёра"...
Сергей Панченко
Преступление длящееся и надо найти тех, кто тратит бюджетные деньги на эту мумию. Они до сих пор издеваются над трупом своего пахана.По этой цепочке мы выйдем на настоящих трупопоклонников-членинцев. Если с этой камуняцкой сволочью поговорить их методами, они вспомнят все, кто хоть когда-то упоминал о мумии и необходимости ее финансирования
Татьяна Стафеева
РФ колония, это не государство. Правит бал тут корпорация или правильнее кооператив - содружество акционеров -пользователей территории России. Русские в число акционеров РФ не входят. Это ЗАО РФ не является государством стато: Тут нет ничего долговечного и постоянного, тут нет уверенности в будущем, потому, что в правящей банде постоянно идут движения : В 90 в фаворе была околосинагога, потом вышли вперёд чеченцы , сейчас верховодят армяне. Стато тут только русофобия. Общий враг -русские, сплачивают разномастные корпорации: этнические, территориальные, номенклатурно- партийные (КПСС). Поэтому они и не могут отказаться от советизма -ленинизма-это хороший фундамент, что бы давить русских Поэтому и "деды воевали" -как основа советского. Паразитирование на ВМВ -"помню горжусь" это почва, что бы удерживать власть.
Николай Толубаев
Грязный бизнес. Деньги от сифилитической гадины не принесут добра. Это хуже чем возить на показ говняшки. Возя эту чуму. можно распространить заразу
aladin aladin
а свирипулькин убился об стену. из за угла теперь наблюдает, вампир хренов.
aladin aladin
смотрел конец прямой линии с гарантом, на что обратил внимание. голова открывает рот не в попад словам, то есть голос наложен на изображение. цирк и комбинированная сьемка.
Smailey Face
За название выпуска уже плюсую! Скачаю, чтобы не спеша и с удовольствием прогуливаясь, послушать
Aleks Bach
по этой теме есть некое пророчество.может поэтому
Вит Ла
Я за .Вот тока как процесс запустить ?
Maxim Egorov
Я смотрел почти все её фильмы.
Razzhivin Alex
Konstantin Zh
Юрий Мухин попытался поиграть по ихним правилам на ихнем же поле .
Вит Ла
Юрий Мухин попытался поиграть по ихним правилам на ихнем же поле .
Николай Толубаев
РФ колония, это не государство. Правит бал тут корпорация или правильнее кооператив - содружество акционеров -пользователей территории России. Русские в число акционеров РФ не входят. Это ЗАО РФ не является государством стато: Тут нет ничего долговечного и постоянного, тут нет уверенности в будущем, потому, что в правящей банде постоянно идут движения : В 90 в фаворе была околосинагога, потом вышли вперёд чеченцы , сейчас верховодят армяне. Стато тут только русофобия. Общий враг -русские, сплачивают разномастные корпорации: этнические, территориальные, номенклатурно- партийные (КПСС). Поэтому они и не могут отказаться от советизма -ленинизма-это хороший фундамент, что бы давить русских Поэтому и "деды воевали" -как основа советского. Паразитирование на ВМВ -"помню горжусь" это почва, что бы удерживать власть.
Езя Гебя
Для них это не издевательство, а духовная необходимость.
Антон Филатов
Да знать бы еще для кого эта духовная необходимость - вот вопрос вопросов ...То . что для кого-то это духовная необходимость несомненно .
Антон Филатов
Шутку оценил, но реально вряд ли закончится - в США его наверняка больше чем в самой Ирландии. Да еще и шотландский есть.
Антон Филатов
Тут на радио, еще в передачах года 10-11го, уже говорилось что актера держат в помещении сутками. Сутками идет запись и его снимают и т.д. Так что заготовок, возможно, на десятки лет.
Рустем Бохани
без соответствующих действий с мумией это лишь мумия не более.
Николай Толубаев
РФ это промысловая компания или союз промысловиков . Группы акционеров РФ (среди них нет русских) рассматривают территорию России как угодья для наживы. Тут у разных группировок свой промысел: Есть промысел добыча полезных ископаемых, есть промысел утилизация мусора, есть промысел игра в оборону, есть промысел ГАИ и т.д. Всякие администрации, изображающие из себя муниципальные государственные структуры - это тоже форма промысла. На государство всем наплевать, да его и нет. На народ тем более правителям копании РФ насрать, это же просто аборигены. Главное иметь добычу. Есть изображение государства пропагандой и игра в политику , где артисты изображают из себя всяких "героев" . Людям спектаклями внушают что они живут в государстве -для того что бы им спаслось спокойно. Народ нужен лишь для обслуживания промысловых компаний. У этой ОАО РФ есть смотрящие за порядком -полиция и служба безопасности -ФСБ и ЦПЭ. Главная задача СБ ГОРФ это смотреть за русскими что русский народ не проснулся что бы русы не со организовались ни объединились и предъявили свои права на России -по праву хозяев. Ведь если придут русские -конец промыслу "Британская ост индийская компания" должна будет сматывать удочки https://www.youtube.com/watch?v=xoa01Ic1UUA
Maxim Egorov
"Путина" случайно пришлось слушать по радио и ящику, все слова о противодействии врагам и затяжке поясов."Все вместе мы сможем вывести нашу экономику вперед" "Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики" ... Да, конечно, вышла. И тут же одноклассник из Сеула по whats app присылает видео,про свое путешествие, видно сразу,что такое нормальные дороги, отличный сервис, качественная еда, чистые улицы и человеческое отношение. В век интернета и международных перелетов так сложно уже врать про успехи и рост. Впрочем, кремлевским пофиг, прокатит и так. Всегда прокатывало.
Вит Ла
Да знать бы еще для кого эта духовная необходимость - вот вопрос вопросов ...То . что для кого-то это духовная необходимость несомненно .
Антон Филатов
Довольно сильная и свежая(актуальная) передача. Владислав, на Украине не два народа соединили. Там условно если брать, примерно пять крупных этно-групп. Самая крупная - русские и субэтнос русских, малоросы. В основом центр Украины. Ближе к югу, Днепропетровская и Запорожская области - казаки/запороги/черкасы. Кто был в этих областях заметили наверное много чернявых людей с носами с горбинкой. Запад Украины это русины чистые - Ужгородская область и русины северные, ополяченные - так называемые "западненцы". По-русски говорят прекрасно, вопреки пропаганде, в отличии от чистых, русин с русофильским настроем. Так же в западной части, есть странные этносы-субэтносы - бойки/лемки/гуцулы. Которые родственны неясно кому. Возможно микс из славянских и балканских народов. Нам, в принципе, важна "битва" за малороский центр(условно) Украины. Они генетически русские, но советское руководство настояло на том, что ихние малороские(их там тоже несколько) диалекты и есть отдельный украинский язык. То есть, если упростить, в советское время, этническое большинство - как численно так и территориально, присоединили к этническому меньшинству, тоже самое: и численно, и территориально. Усугубили языковое разделение искусственно внедряя в новобразованный украинский язык польские и прочие слова.
Антон Филатов
Я когда смотрю отрывки этих трансляций, раз в пять лет, смотрю только чтоб отследить поведение этого PU. Движения глаз, рта, где оно лжет, где обманывает, где нам что-то хотят навязать и что вообще хотят сказать, донести кукловоды через эти трансляции. Если используют такие фишки с наложением звука, - возможно есть желание чтоб их слабее отслеживали.
Рустем Бохани
по этой теме есть некое пророчество.может поэтому
Владимир Сидоров
А каких вождей русского народа надо признавать? Какие были вожди у русского народа в прошлом? Например! У американского народа Вашингтон, Линкольн, Рузвельт. У французов Наполеон, Де Голь. Да же у поляков есть Костюшко или Пилсудский. У нас русских кто по вашему бы бы вождём русского народа? Кого русский народ признавал бы своим вождём? Мао с соратниками прекратил в Китае сорокалетнюю войну. Изгнал интервентов. Создал атомную бомбу. Мао вождь китайского народа.
Timon White
Их правила на их поле;) хорошо сказано;)
Fiksik Piksel
Бланка надо закапать в каком нибудь , самом большом, полигоне отходов . Зделать отхожее место , ихай там покоится в жижах. По мощам и миро. Или пустить в свободное плаванье по реке Ганг, как прокажённого.. А вот мне припомнилось совет старых людей про то , чтоб Вас не сглазили,( не нанесли вреда) надо в кармане фигу держать (дулю , кукиш).Сам то я не москвич ,южанин.но будете ходить у зикурата ,он к вам ладошкой ,а Вы ему фигу кажите., да и идолам можно.. Мысль мне пришла.
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=F5BlKJGvmOw это уже чисто по восточному славословия.
Maxim Egorov
PU о криптовалютах)) https://bits.media/news/vladimir-putin-k-kriptovalyutam-nuzhno-otnositsya-ochen-akkuratno/ Я думаю, что тему с криптой запустили американцы и сейчас идёт своего рода обкатка технологии. Скоро будут доведены до ума биржи, системы типа эфира на которых выпускаются токены. Когда это всё сформируется, крипту начнут разрешать. В эрэфии решат, что нужно тоже начать заниматься, возьмут угрохают кучу денег и сделают то чем никто не пользуется. В Китае то наверно дурачки сидят и поэтому они так активно кинулись развивать свои криптовалюты.
Sl. Ru
За!
Езя Гебя
В этот раз показывали молодого актера, кругломордого, с большими ушами ,с более низким и покатым лбом, узкими и глубоко посаженными гляделками и высокими скулами. Опять придыханьица, заиканьица, "е-е-е-е","бе-е-е-е", слова паразиты "значит","чтобы хотел сказать", нехарактерные для других актеров облизывание нижней губы изнутри , сытая отрыжка, махание ручонками , чирканье в книжице кругов и подчеркивания,все говорит о том, что он тупо повторяет за многоканальным радиосуфлером и очень старается это скрыть. Не может нормальный человек держать в голове все цифири, начиная с гвоздей и кончая суммами, которые неэффективно разместил чубайс. А сам даже в рожу не знает ивановского губерка стасика воскресенского, которого сам же под свет юпитеров "назначал" совсем недавно на должность и этот самый воскресенский толкал ему лично чуть ли не передовую речь о снижении налоговых поборов. Заметьте , актера никто не перебивает. Чтобы актер ,повторяя за радиосуфлером, не сбился с речи, шоумэны реально обрубают микрофон после того как задающий вопросы закончит свой вопрос. Шоумэны вырубают звук для того, чтобы актер мог свободно, не вступая в диалоги и без осложнений высраться монологом за радиосуфлером. И опять актер спалился: с южно-русским акцентом произнес "боХ" , вместо присущего коренным ленингадцам-петербуржцам твердым произношением согласных "боГ". Интересно, кем этот паренек был в другой жизни и как часто этих бедолаг кладут в закрытые институты головного мозга для очередной фрагментации. Прогресс двинулся вперед и куклы уже не читают по бумажкам шрифт с увеличенным масштабом. А еще было бы интересно поставить этого паренька рядом с людой путиной и сравнить их разницу в возрасте. Игра отвратительная,неужели кто-то еще ведется в ресурсной федерастии на этот 18-й ремикс.
Андрей Романов
https://coub.com/view/189v1q
Константин Алланд
"Путина" случайно пришлось слушать по радио и ящику, все слова о противодействии врагам и затяжке поясов."Все вместе мы сможем вывести нашу экономику вперед" "Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики" ... Да, конечно, вышла. И тут же одноклассник из Сеула по whats app присылает видео,про свое путешествие, видно сразу,что такое нормальные дороги, отличный сервис, качественная еда, чистые улицы и человеческое отношение. В век интернета и международных перелетов так сложно уже врать про успехи и рост. Впрочем, кремлевским пофиг, прокатит и так. Всегда прокатывало.
Константин Алланд
Все это слова. Упырь как лежал, так и лежит в зиккурате и , скорее всего, будет лежать долго. Тальков еще про это пел.Сколько лет уже минуло!
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