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Реальность и мир кривых зеркал
Реальность и мир кривых зеркал
03/07/2018 00:39
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Феномен))
Сергей Константинов
ВК говорит что футбол не продуктивен, это похоже на взгляд какого нибудь деятеля из ЦК про рок группу, а сколько они металла переплавили, бездельники. Нельзя так просто взять и определить, что кому нужно и что продуктивно, а что нет, у ВК одна игра у других людей другая, он в ней ничего не видит и она кажется мертвой, а кому то это радио пустое брюзжание. Уже пора понять, что нет какого то истинного взгляда, и ВК как и другие люди не хочет видеть противоречий в своих взглядах, просто его интеллектуальная игра гораздо более продвинутая, чем у большинства. Могу составить огромный список противоречий, просто лень этим заниматься,. Например ВК говорит что Джошуа говорил что он принес меч, а не мир, поэтому он такой плохой, а сам же очень воинственен и когда ему нужно то же самое говорит, и что святоши всякие это ерунда и тд и месть хорошо, и что все чухи в матрице и с этим нужно бороться не нужно их жалеть, и тд и тп. Просто огромный список могу составить таких противоречий =) С каждым годом высказывания все менее категоричные, надоедает же упираться. Я не отношу себя к какой то религии и не оправдываюсь в этом, к христианам хорошо отношусь, есть христианская матрица, есть языческая матрица. К радио и ВК хорошо отношусь. Вообще боятся не продуктивно лучше бы посмотрел футбол расслабился, сам же говорит затягивать стало, а потом бы на радио расскритиковал, к чему такое ханжество =) А то ой затягивает какой кошмар. То что энергию собирают со стадионов, так люди сами выплескивают, и чтоб не пропадала, и нечего везде сатанизм-рептилоидов искать, собирают значит разрешили. Все случиться не раньше чем когда возможно, ВК хорошо мозги людям тренерует =)
Константин Поляков
Кто это "ВЫ"? И как вас можно куда-то загнать, если вы хрен знает где, а ВК например в женеве. Он что из монитора к вам вылезти должен?
Владимир Хохлачев
Почему господин Карабанов в качестве объекта для подражания предложил женщин из древнего Вавилона, а не женщин с Кавказа или из представительниц так любимого им богоизбранного племени. И не там ли находились города Содом и Гоморра. На Кавказе самым большим оскорблением является оскорбление их матери, а Карабанов прямо намекает стать нашим женщинам шлюхами. Не надо называть себя другом если оскорбляешь наших женщин и теперь понятно какими такими трансмутациями вы там занимаетесь. Предложите лучше своей дочери пойти в притон пред свадьбой.
Elizaveta Egorova
За последние 100 лет все нетерпеливые в основном в гробу.
Vladimir Sholkov
Почему и зачем? На мой взгляд это звоночек, что скоро все обязаны будут через банк сдать все свои данные и соответственно если у тебя открыть счётв банке то человек существует , а если нет то человек не существует. Крепостное право так сказать в ноу хау свете.
Vladimir Sholkov
Почему и зачем? На мой взгляд это звоночек, что скоро все обязаны будут через банк сдать все свои данные и соответственно если у тебя открыть счётв банке то человек существует , а если нет то человек не существует. Крепостное право так сказать в ноу хау свете.
Юрий Рыков
Граждане!!! Хочу заявить!!!!! Про мяч с сеткой и ворота с сеткой, про напряженность поля, и про оператора в кремле - ЭТО ВСЕ ВЫДУМКА!!!! PS: Почему не у всех есть чувство юмора?((((
Владимир Ганцовский
Неразгаданные тайны - футбол. http://www.suhkruta.ee/ru/jalgpall/
Yury Safonov
"Футбольные мощи". Хэх! Хорошо сказано.
Владимир Кутиков
За последние 100 лет все нетерпеливые в основном в гробу.
Andrey Gordeev
Вопрос не в отсутствии чувства юмора, а в отсутствии мозгов.
Arkadiy Polyakov
Сталина не траванули, его оставили без участия или помощи, по причине возможных последствий, Смерть Сталина хорошо описывает Даниил Андреев в Розе Мира, и причины и следствие, конечно информация о смерти Сталина не из этого мира.
Igor D'Arbino
В Ереване под проливным дождем проходит футбольный матч, играют " Арарат" и "Нефтчи" Баку Счет 0:3 в пользу гостей. "Нефтчи" забивают 4 мяч. Стоит гробовая тишина и вдруг раздается голос на весь стадион : Мэня душыт смэх!!!
Сергей Константинов
А Вы предлагаете бросить все и снова присоединиться к массе, людей не желающих заморачиваться в этой жизни. И продолжать тратить свою энергию на чужие проекты и в чужих интересах?
Алексей Огородников
А Вы предлагаете бросить все и снова присоединиться к массе, людей не желающих заморачиваться в этой жизни. И продолжать тратить свою энергию на чужие проекты и в чужих интересах?
Сергей Константинов
Я такого не предлагал, просто вы хотите меня упросить и загнать в рамки. Нужно уметь общаться и излагать мнение, а не просто делить на одобряем-с и не одобряем-с
Роман Кроман
Бросать Вам просветительскую работу нельзя; что делать: "...мы (Вы) в ответе за тех, кого приручили". :)
Vladimir Sholkov
Т.е. не население начинает выбирать себе элиту, а элита становится как круг ответственных лиц за благополучие. Но тут соответственно встаёт вопрос а что делать с элитой которая не способна на это? И тогда встаёт вопрос о выборе другой конкурирующей главы с элитой.
Vladimir Sholkov
Элита не ответственная за благополучие своего народа автоматические перестает быть элитой. Другое дело, что народ далеко не сразу в это может разобраться. И первые, кто разберется станут кандидатами в новую элиту. А элиту, как вы сами написали никто не выбирает ее признают. Или нет. Выбор может быть только между конкретными представителями элиты, типа кто круче. Но выбора между элитой и не элитой быть не может.
Константин Поляков
Вы еще скажите, что все люди разные и пойдите дайте пендель академику психологических наук. Типа чой они там исследуют, ну разные же все люди. Ан нет, тут собираются люди в чем-то общие. И вам похоже здесь не место.
Андрей Апасов
У Михаила Серяковв в книге про Даждьбога есть такой примечательный абзац тескта. Впереди несли богов, потом если знамёна с символами богов. И поэтому на знамени на навершии золотой шар как символ солнца. Мы идём за богом солнца. В свое время те кто нем символы бога могли делать что угодно, т к. считалось что ими правят боги. В данном контексте если смотреть на деньги то на них должны быть символы богов, которые позволяют что угодно делать их владельцам.
Сергей Панченко
дать нормальной Русской власти минимум 70 лет - и никто не будет болеть-истерить и смотреть всякую ногамячную шнягу. так что ждать можно. и нужно. при правильном подходе нефиг делать канализировать энергию людей в нужном, созидательном русле и превратить их из говно-сапиенсов обратно в гомо-сапиенсов. даже дизлайк не стал ставить твоей букво-печатной шизне, ты со своей "критикой" В.А. зело смахиваешь на собачку из басни "Слон и Моська"
Сергей Константинов
А кто будет истерить тех в гулаг? )
Serge Rakitin
Я уже писал в предыдущей теме, но пост попал на модерацию, появился поздно и на него не обратили внимания. Поэтому повторюсь. Футболом я не увлекаюсь от слова "совсем", краем уха слышал, что 1 июля Россия играет с Испанией, для себя сделал вывод, что результат очевиден. Итак, в воскресенье ЗА 2 ЧАСА до матча случайно включил ТВ (НТВ ) и смотрю анонс вечерних новостей, в котором ведущая взахлеб рассказывает о триумфальной победе сборной России со счетом 3-1. В тот момент я вообще не знал, что матч ещё НЕ СОСТОЯЛСЯ. Просто подумал, что странно, как это смогли победить испанцев. Пошел по своим делам, через какое-то время соседи по даче садятся смотреть "ящик". Я им говорю: "Так это же запись, я уже слышал по ТВ результаты". Мне отвечают: "Мол, ты в своём уме - прямая трансляция. Нам только что звонили знакомые по телефону со стадиона, сидят, ждут начала матча". Я им говорю: "Россия победила со счетом 3-1". Естественно, мне никто не поверил. Я всё это к тому, что либо вся эта ситуация была смоделирована на тонком плане и произошла некая утечка (что более вероятно), либо я каким-то образом заглянул в будущее (что менее вероятно, т.к. футбол меня вообще не интересует и зачем мне было в такое будущее глядеть?).
Константин Поляков
Элита не ответственная за благополучие своего народа автоматические перестает быть элитой. Другое дело, что народ далеко не сразу в это может разобраться. И первые, кто разберется станут кандидатами в новую элиту. А элиту, как вы сами написали никто не выбирает ее признают. Или нет. Выбор может быть только между конкретными представителями элиты, типа кто круче. Но выбора между элитой и не элитой быть не может.
Vladimir Sholkov
По моему все проще. Если я вижу человека, который сам крут, умен, влиятелен, дает возможность заработать моим соплеменникам и поддерживает тех кто похож на него то, я его элитой и считаю. Боги лишь ставят дорожные знаки на пути человека "пойдешь на право станешь элитой, но и ответственности больше", "пойдешь налево станешь богатым, но всю жизнь будешь опасаться снайпера", и т.д.
Vladimir Sholkov
У Михаила Серяковв в книге про Даждьбога есть такой примечательный абзац тескта. Впереди несли богов, потом если знамёна с символами богов. И поэтому на знамени на навершии золотой шар как символ солнца. Мы идём за богом солнца. В свое время те кто нем символы бога могли делать что угодно, т к. считалось что ими правят боги. В данном контексте если смотреть на деньги то на них должны быть символы богов, которые позволяют что угодно делать их владельцам.
Vladimir Sholkov
У Михаила Серяковв в книге про Даждьбога есть такой примечательный абзац тескта. Впереди несли богов, потом если знамёна с символами богов. И поэтому на знамени на навершии золотой шар как символ солнца. Мы идём за богом солнца. В свое время те кто нем символы бога могли делать что угодно, т к. считалось что ими правят боги. В данном контексте если смотреть на деньги то на них должны быть символы богов, которые позволяют что угодно делать их владельцам.
Константин Поляков
По моему все проще. Если я вижу человека, который сам крут, умен, влиятелен, дает возможность заработать моим соплеменникам и поддерживает тех кто похож на него то, я его элитой и считаю. Боги лишь ставят дорожные знаки на пути человека "пойдешь на право станешь элитой, но и ответственности больше", "пойдешь налево станешь богатым, но всю жизнь будешь опасаться снайпера", и т.д.
winter mosquito
Фуллерены: история открытия и свойства https://postnauka.ru/faq/61661 История возникновения футбола. Китайцы, японцы, индейцы, египтяне, русские. https://all-radio.livejournal.com/274722.html
Vladimir Sholkov
Не думаю. Человеку сопутствует такое качество как удача. Да, у человека могут быть задатки, которые он может развить, но для того чтобы получить больше необходимо уже иметь некий доступ к источнику, который может предоставить боги. Поэтому я все таки считаю что да возможно человек умный, с характером, что то из себя представляет , но без благосклонности богов он также быстро падёт как и появится. Нужно некое предвидение. Но это моя точка зрения. Не просто человек а человек на одной ноге с богами. Хотя он может это и не знать
Vladimir Sholkov
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, И Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин — на верность народу На труд и на подвиги нас вдохновил.
Vladimir Sholkov
Из книги про Даждьбога, про мистицизм приемственности культа солнца.
Николай Толубаев
Акт русофобии на ЧМ по футболу В сети,особенно ютуб полно роликов на тему "Русские девушки на ЧМ по футболу",В которых показывают девушек с низкой социальной ответственность, и называют их русскими и всячески их поносят и показывают с неприглядной стороны Зачем акцентировать внимание что это именно русские девушки? И кто проверял какой они национальности? Названия роликов оскорбительны для русского человека, и унижают национальное достоинство русского народа. Посмотрите как ведут себя евреи: Стоит только упомянуть слово еврей, жид - в негативном контексте,евреи сразу поднимают вселенский плачь и жаляться вовсе двери на антисемитизм. В ФБ за одно слово жид , и еврей в- не хвалебном контексте сразу блокируют. А русские привыкли терпеть и терпят всё. Требуйте у ютуб, гугл и рокомнадзор блокировать такие ролики
Константин Алланд
Ну да, часто в сагах конунг этот то с кем удача, это важно
Vladimir Sholkov
Это давно заметно. Они даже термины применяют времен гитлерск. Германии. Мол русских монголы топтали триста лет. Хорошо, допустим топтали и что из этого? Они хотят навязать мыслишку, как руссктм, так всемозможным нашим соседям, что раз русские смешанны, значит русских нет. А раз нет, то и прав ни каких не нужно.
Антон Филатов
Или с завидным интузиазмом двигают тему , что раз русских нет, то не нужно не перед кем отчитываться. Раз нет русских то власть они получают от малых народов и благодарность соответственно заслуживают только малые народы.
Антон Филатов
Интересная у тебя история) Конечно эта ситуация запланирована и смоделированна оккультистами-кукловодами и преследует сразу несколько целей.
Vladimir Sholkov
С другой стороны это может доказывать что у русских нет представителей и органов власти через которые они могут воле зъявлять свою волю. А следовательно те кто гол ...л соответственно не признают себя народом , а именно русскими
Vladimir Sholkov
С другой стороны это может доказывать что у русских нет представителей и органов власти через которые они могут воле зъявлять свою волю. А следовательно те кто гол ...л соответственно не признают себя народом , а именно русскими
Vladimir Sholkov
Ведь ничто не может голосовать за ничто
simurg simurg
В целом согласен с мнением ведущего АРИ о спортивных делах и футболе в частности. Но должен заметить что игра сборной команды на чемпионате мира это сильный индикатор состояния нации, национального самосознания и тд. Успешная игра самой слабой команды на начало турнира говорит о многом, при этом совершенно не важно кто играет за команду и кто тренер, потому что эта команда подключена к эгрегору и получает энергию той нации которая за эту команду болеет. Почему и ведущий и слушатели говорят что просмотр игры завораживает, а потому что кроме всего прочего пробуждается национальное чувство и не стоит это недооценивать. Думаю кремлёвские товарищи уже в четверть финале будут колдовать и в прямом и в переносном смысле на то что бы сборная проиграла потому что выход в полу финал приведет к слишком сильному росту национального чувства. Ход и исход матча с хорватами будет очень сильным индикатором потому что и в Хорватии национальный подъем и сборная Хорватии посильней будет. Однако если вообще про эгрегор можно рассуждать в количественных показателях то русский эгрегор потяжелей будет.. Так что думаю не стоит бороться с футболом и с ветряными мельницами лучше направить их энергию себе.
Николай Толубаев
Это ты случайно заглянул в будущее. Ты дремлил . В полудрёме можно нырнуть информационное пространство , или тонкий мир -не знаю какой термин применять. Подремли ещё может ещё что увидешь
Nikolay Pavlov
Обыдлить народ поливая из ТВ всевозможными Шурыгиными, нищетой и унижением, а потом его же обвинить в распущенности это элементы геноцида.
Maxim Egorov
Теперь понятно, почему в южной Америке так хорошо играют в футбол. Потому, что всех кто проигрывал, приносили в жертву)). Поэтому теперь там живут потомки футбольных чемпионов.
Serge Rakitin
В Америку это дело, похоже, пришло от атлантов. Ведь в Европе (Британия, Франция, Иберия) ещё в ранее Средневековье играли примерно в такие же игры. Их даже запрещали короли по наущению церкви как пережитки языческого прошлого. Если по обе стороны океана играют в одно и то же, логично предположить, что научились этому из одного источника.
Fiksik Piksel
Рысиянская кодла напоминает, по Пушкину , бабку с корытом .которая наглеет, возвышается , хамеет , поднимается. А в итоге хорошо мордой к корыту возвращается. И как бы "вайно" там не замышлял дисонанс., люди и "природа" спустят "его"с лестницы ,с удавкой в финале.
Иван Грозный
че за тяжелый бред? счет 1:1 был , выиграли по пенальти
Иван Грозный
Такой шанс заработать бывает раз в 100 лет грех не воспользоваться, ну а русских среди шлюх большинство в силу того что русских в РФ более 80%
Сергей Константинов
Россия - Египет 3-1 ты просто ослышался, причем тут тонкие планы, ты хоть ауру то видишь.
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