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Загадка премьера Европы и других персон

05/07/2018 00:01
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Обсуждение
  • Таких родословных с ясельного возраста селекционируют. От горшка два вершка и уже кандидаты.
  • В очередной раз Запад спокойно сольет УССР в угоду кремлевским людоедам. Им не нужна сильная, независимая и богатая УССР. Могут чекисты и нагрянуть на ржавых танках в Киев, 5-15 тысяч контрактного мяса решат вопрос. Русские со стороны уссср и рсфср друг с другом активно воевать не будут, это не поляки, литовцы, латыши, венгры,югославы. Всегда будут между ними ровные и уважительные отношения. Слишком много родственных, кровных связей. Поэтому режим отправляет воевать кавказцев и бурятов. Противостояние наиграно, идет планомерное уничтожение русских под руководством мвф. Камуняки рвут на жопах волосы по декоммунизации УССР, кремляди и киевские уголовники легли под вашингтонских товарищей, как в свое время лег адольф алоизович под гарантии личной безопасности. Тянут бодягу и перемалывают потихоньку прокаженный камуняцкой заразой народец ресурсной федерастии и усср. Но одно радует- истуканы- идолы членину они расколошматили, но никогда усср не сможет оказать решающего влияние на рсфср, слишком сильно в основой России колдуны постарались и разные весовые категории.
  • Как то сломалась моя машина. Меня подвезли, разговорились с водителем. По смыслу и стилистики речи водителя я предположил что он слушает АРИ. Но как оказалось,нет. Давно не встречал таких людей, но они есть! И это здорово. Ну и в итоге я задал ему вопрос: "Что нам делать?" Ответ:"Приспосабливаться, учиться и учить других." Поразительно, не правда ли?
  • Управляет миром тот кто их фотал
  • ...однако все девочки с одного острова)) И мы знаем название этого острова
  • Чем реально обеспечен рубль?? НЕТ не ресурсами! Он обеспечен мафиозными кланами, русофобами, предателями, которые действуют исключительно в своих интересах. Когда им будет нужно, его грохнут, поднимут, заменят. Сделают всё возможное для своей личной выгоды. Рубль обеспечен мразью!
  • "И не забывайте про другого русского бразильца Марио Фернандес". Звучит как-то необычно.
  • Чем реально обеспечен рубль?? НЕТ не ресурсами! Он обеспечен мафиозными кланами, русофобами, предателями, которые действуют исключительно в своих интересах. Когда им будет нужно, его грохнут, поднимут, заменят. Сделают всё возможное для своей личной выгоды. Рубль обеспечен мразью!
  • google поиск по картинкам: angela merkel theresa may and gina haspel https://2.bp.blogspot.com/-mH7_SUq42Kw/WwqWDf-y_GI/AAAAAAAAEGM/0VzWxBhqy3YOVkyCNmdne_ImLsU8P4usQCLcBGAs/s1600/angela+4.jpg https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDTf_3YPSmditNJCEjqKsIVicaqasPcmiK_b60dy3L9iOp7fQe https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKJz3M5sLJ8zqJ51GlARoQZn-6CVh0ahKt-QhEhS0C64lTRYNM
  • интересно а какой они все национальности?
  • Соседи такиеже
  • Управляет миром тот кто их фотал
  • Не в тему, про футбол. Чемпионат Мира 2018. Магия, символизм и взгляд из многомерности https://digitall-angell.livejournal.com/931660.html
  • В эфире один из слушатель предложил отправлять недалёких и тупорылых работать скотниками, этим он оскорбил животноводов. Работать в животноводстве сложней, чем на заводе. Рабочий на заводе работает по схеме как робот, животновод должен иметь соображалку. У этих Юнкеров и Меркелей все поросята подохнут и коровы не будут давать молока.
  • Если руководители, кукловоды назначают на руководящие посты людей не способных, да и не могущих и не желающих проявлять инициативу, не желающих вникать в суть,людей с половинчатыми мозгами, туповатых которые только и делают что болтают да склоки устраивают, значит не всё ладно в системе управления,может вообще вся система рухнула -по причине отсутствия нужных кукловодам людей., значит положение кукловодов шатко, значит у них нет людей, которым можно доверит секрет, значит они не могут или не хотят довести до подчинённых свои цели и задачи. Значит положение настолько серьёзно, что всё переведено на прямое управление кукловодов. Значит настолько всё шатко, что даже малейшая инициатива исполнителей может всё порушить , поэтому на должностях нужны просто место заниматели, чурки с говорящими ртом,нанятые артисты играющие роль по написанному сценарию.
  • Юнкер - люксембуржец, и он не аналог премьер-министра Европы, а аналог президента ФРГ. Вы о последнем слышали? А он есть.
  • В Гражданской войне много любопытных эпизодов. Во многом это была ситуативная война, как сейчас в Сирии, где союзники и противники постоянно менялись местами. Например, когда финны заявили о желании построить Великую Финляндию до Урала, в Карелии и Архангельске против них рука об руку воевали отряды Красной Армии и английские интервенты из экспедиционного корпуса на Русском Севере. В то же самое время 1200 англичан помогали оборонять Баку от турецких войск азербайджанцам (что интересно, Ленин и Троцкий признали независимость Азербайджана, но Баку считали частью РСФСР, т.е. по факту английские интервенты защищали часть советской территории от турецких интервентов). Чуть позже британцы вели боевые действия с красными на Балтике, а 4 английских танка Mark помогли казакам взять Царицын, который они безуспешно осаждали несколько месяцев. Вот такое ситуативное разнообразие.
  • Что интересно, ведь граница ГДР и ФРГ практически совпадает с границей империи Карла и лужицких сербов. Сталин и западники поделили Германию не от балды. В ГДР жили (и живут) онемеченные сорбы и поляки, в ФРГ - собственно немцы. И сохраняющаяся до сих пор пропасть между весси и осси объясняется не столько 40 годами социализма, а тем, что народ-то разный в принципе. Так же и с Украиной. Что бы ни говорили о братстве, но в 13-15 вв. эта земля была фактически заново заселена - тюрками, пятигорскими черкасами (косаками), чуть позже евреями и поляками. Конечно, с 1654 года очень многое перемешалось и нивелировалось, но многое и осталось. Тот же жовто-блакитный прапор - это же родовые тюркские цвета: голубое Небо Тенгри и Золотое Солнце. Сравните флаги казахов, крымских татар и прочих.
  • Про Шойгу есть интересная информация Его дедом (по матери) был ссыльный питерский рабочий-еврей Ривкин. Отца его звали Шойгу Кужугет, но при выдаче паспорта имя и фамилию перепутали местами (то есть он должен быть Сергей Шойгович Кужугет). В юности Сергей Кужугетович за деньги водил приезжих гостей из Центральной России к местным шаманам, во время одной такой "экскурсии" его и заприметил кто-то из комсомольско-партейных шишек. Так началась карьера будущего министра обороны РФ.
  • Про Деникина Родился он Польше, в семье русского офицера (из крепостных крестьян), служившего там. Знал польский язык. После Второй Мировой войны (а Деникин жил во Франции после 1920 г.) из-за францущзских леваков была реальная угроза выдачи в СССР. Он решает кехать в США, но "русская квота" была выбрана сотнями тысяч бывших пленных узников концлагерей из СССР. И он эмигрирует в Америку как... поляк, по месту рождения. Что касается Кавказа, то хоть Деникин и не взял Москвы, но именно деникинцы выбили грузинские войска в 1919 году из Сочи и Адлера. Собственно, это обстоятельство и позволило им остаться в составе РСФСР, иначе они вошли бы в Союз в 1921 году в составе Грузинской ССР и сейчас были благополучно потеряны. А грузинские планы простирались тогда вплоть до Анапы и всех республик Северного Кавказа. По сути именно благодаря Деникину южная конфигурация современной России имеет тот вид, что сегодня.
  • Государство не будет принимать токены к оплате налогов и что вы будете делать? Если коробка спичек будет стоить миллион рублей , то и прикрутить гайку ( подмести двор, просверлить дырку, постирать , подстричься, обстругать доску, покрасить и пр.) будет стоить миллиард. Всё поднимется по эквиваленту, только накопления пропадут
  • "И не забывайте про другого русского бразильца Марио Фернандес". Звучит как-то необычно.
  • Да, и ещё такое замечание. Белое движение Юга России возглавлял внук крепостного Деникин, а начальном Генштаба красных был потомственный аристократ Брусилов. Собственно, это обстоятельство и послужило тому, что прорыв Юго-Западного фронта мы знаем сейчас как Брусиловский, хотя в годы Первой Мировой его чаще называли Калединским, по имени казачьего генерала, на участке которого был наибольший успех. Тогда же прославились и русские партизаны Первой Мировой, совершавшие лихие рейды по австрийским тылам. И ведь фигуры все как на подбор: полковник Шкуро, бароны Врангель и фон Унгерн. Вот почему о партизанах Первой Мировой войны сегодня в России никто не занет...
  • Во- первых : возьми и убери силовую составляющую -- сразу получишь другую силовую сос тавляющую, а во-вторых : почитайте об определении и функциях государства, хотя бы в справочнике
  • И последнее замечание про Белых и Единую-Неделимую Благодаря Советской власти в умах до сих пор бытует мнение, что были такие вот исключительные большевики, а вокруг одни враги-реакционеры. На самом деле к власти на обломках Росс. империи практически везде пришли социалисты. Тот же Пилсудский был польским социал-демократом, представителем крайне радикального крыла (напоминал бандитов Дзержинского и Сталина - те же силовые акции, чистая уголовщина). А вот теперь представим, мог ли генерал Деникин договориться с одним "социалистом" (Пилсудским) о совместной борьбе с другими "социалистами" (Лениным и Троцким)? Я полагаю, что это было исключено и отнюдь не из-за "единости и неделимости". То же самое Махно, грузины и горцы - все они выступали под левацкими лозунгами. В глазах белых они были ничем не лучше красных из Москвы. Так что разницы между московскими большевиками, грузинскими меньшевиками. малороссийскими анархистами и польскими национал-демкратами деятели белых не видели. Да и она действительно была не столь велика, просто большевики были самыми сильными, подлыми и циничными из всех.
  • Шведы тоже тюрки что-ли ? У них желто-синие цвета флага.
  • Шведы тоже тюрки что-ли ? У них желто-синие цвета флага.
  • Ренова-торы не угомонятся пока их всей депутатской частноинвесторовской кодлой вперёд ногами не попросить на выход.
  • Фишка привлечения инвестиций: ты строишь? Неа. Но кого допустят? Вот то то же. Круг избранных, а если не попал в круг то придет дядечка и скажет А от куда боблишко? Так что все это ерунда
  • Ренова-торы не угомонятся пока их всей депутатской частноинвесторовской кодлой вперёд ногами не попросить на выход.
  • Я думаю образ у белого движения не солнечный был , а христианский
  • Во- первых : возьми и убери силовую составляющую -- сразу получишь другую силовую сос тавляющую, а во-вторых : почитайте об определении и функциях государства, хотя бы в справочнике
  • https://coub.com/view/dkn7m
  • Это как лозунг Раб должен бороться за звание раба. Это ведь смешно. Поэтому и проиграли.