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Началась мировая война - торговая

07/07/2018 00:46
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Обсуждение
  • Достала нечисть с торгашами.Наше счастье что эта мразь залезшая козья порода в земли Богов и Богородицы Иер Русь Салим где русские которых как и евреев среди жидовской саранчи ,крайне мало осталось родовых.просто достали своим мироустройством бюрократическим маразматически,губительско -паразитарным-Кто не работает тот ест,Вседержителя Кришня -Христа не читали;,-Радоваться ли Мне или печалиться что Сын Мой презирает всякое начальство,тем более быдлячьей.Больший из вас да будет вам слуга.По делам их узнаете.-Дела говно и мерзость 95 процентов всякого чиновничье-офисного планктона грабители ничего не какеровы в ад навеки.
  • Истинно конец времени для мракобесов паразитам
  • Лёва лев помазанник с кольцом ОМ в зубах,был хозяин дома,его рожа всем знакома,подсчитал/по миллиону в золото валюте на счету каждого,чтобы перейти на самоуправление/и сразу в суд как древнерусский УД подал...И пойдут делающие добро в жизнь вечную,а злоба муку вечную вообще ПЖ...