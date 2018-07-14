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Бесы и брехня пришли в Европу
Бесы и брехня пришли в Европу
14/07/2018 01:14
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Обсуждение
Василий Свирлипулькин
тема как из советского анекдота ".... верёвки, мыло самим приносить или профсоюз выдавать будет ?"
vadim galuzin
тема как из советского анекдота ".... верёвки, мыло самим приносить или профсоюз выдавать будет ?"
vadim galuzin
ну да да да . Европой упраляют закрытые общества и организации начиная от масонов и рыцарских орденов до современных спецслужб. это понятно, и уделять столько внимания декаративным фигурам типа комиссаров евросоюза вызывает недоумение. А слушать ваапче силов нету. Где ты, моё АРИ, 2006 -- 2012 годов .
Ivan Sarmatov
профессиональный танцор из Донецкой филармонии ряженный в форму советского матроса ВМФ. не-а . мне с такими "русскими" не по пути
Marina Vernalde
если для вас Россия не мрачная страна, то стОит задуматься о своей жизни в России.
Кирилл Дудин
Я был в Европе много рас в этом воплощении. А раньше воплощался европейцем(англичанином, германцем итд). В прошлые эпохи на этой планете. Больше всего из Европы нравится мне конечно жэ ГЕРМАНИЯ! Последний раз был в Мюнхене, в мае-июне 2018 года. Очень всё понравилось и много положительных впечатлений. Во-первых - много красивых эталонных белых людей. Германцев. Во-вторых - красивая эталонная архитектура и природа. В-третьих - чувствуется что в Германии есть положительные изменения, страна восстанавливается. Мигрантов я видел немного, в Мюнхене и окрестностях. Ещё меня удивил Музей Техники в Мюнхене. Германский музей. Такого количества технических изобретений и приборов я просто не видел! Что касаемо Великого Рейха - был и в тех местах. Альпы. Орлиное Гнездо Адольфа Гитлера. Там сейчас сделали кафэ. Водят туристов и всё рассказывают. Ещё в Германии водятся настоящие ОРЛЫ! Видел одного в полёте а другого в поле - сидел такой....Ну их там и изображают в каменном виде на зданиях итд. - Дух Германской Расы! Насчёт ихней руководительницы - Ангелы Меркель, честно говоря незнаю, вроде тётка простая, но хитрая. Возможно она втайне возрождает Германию, так-как можэт, незаметно ни для кого. Я много смотрел видеозаписей - парадов Бундэсвера(Германской Армии) - ходят юноши эталонные красивые с факелами, играют те жэ самые марши на духовых трубах, что и при Гитлере, АНО КАК БЫ НАМЕКАЕТ! Я чувствую своё плёмя и свою расу - знаю, они снова восстанут....Только с учётом ошибок прошлого конечно)))).https://www.youtube.com/watch?v=kKbaUYQkNCc
Константин Пахомов
Вашему Учителю петушаре за бан спасибо передайте. Тупое чмо не в состоянии аргументами поддержать свою позицию. Ну на это у него есть бан. Фэйсбучный выблядок.
Константин Пахомов
Аффтарок пидарок как всегда комментарии оперативно подчищает. Не нравится когда хуесосят тебя? Так ты веди себя как человек, тогда и к тебе будут по человечески.
Константин Пахомов
Костик из отпуска вернулся! Наверно со сверлипопкиным на пляже жарились в какой нибудь толерантной стране?
Maxim Egorov
Просто ЗАСР начали снова финансировать.
Василий Свирлипулькин
как вам нестыдно
Алексей Огородников
Просто ЗАСР начали снова финансировать.
vadim galuzin
сам какол щирый
vadim galuzin
Да эти коммуняки всегда были гомосеки, наркоманы и психически неуравновешенные. Так что Васька тот ещё старый гомосек с Костиком на пару.
Василий Свирлипулькин
это анжела дэвис чтоли?
vadim galuzin
вадим квазилупа.
vadim galuzin
профессиональный танцор из Донецкой филармонии ряженный в форму советского матроса ВМФ. не-а . мне с такими "русскими" не по пути
Maxim Egorov
Да эти коммуняки всегда были гомосеки, наркоманы и психически неуравновешенные. Так что Васька тот ещё старый гомосек с Костиком на пару.
Секундант
Какая лупа ?
Fiksik Piksel
Какая лупа ?
Maxim Egorov
сколько кровей намешано в Ленине, вот на те национальности и влияет мафсалей
Земеля в натуре
без намордника?
vadim galuzin
сколько кровей намешано в Ленине, вот на те национальности и влияет мафсалей
Константин Пахомов
Короче деградация прогрессирует. Гомосятина и зиккурат, это вся нужная вам рюсская информация.
Роман Котов
это анжела дэвис чтоли?
Роман Котов
ну поскольку евреи переехали в Европу из России не удивительно что теперь там начался АДэ
Роман Котов
если для вас Россия не мрачная страна, то стОит задуматься о своей жизни в России.
Вит Ла
В тройном размере финансировать начали . сдается мне что их здесь три в одном ..
Вит Ла
Гыы ,Костик , да я смотрю ты себя обеими руками любить научился На курсах что-ли пропадал .....Ну да , це Еуропа .
Роман Котов
пучков-гоблин вряд-ли по-глупости в красные записался.
Иван Помидоров
А ещё Ельцин пописал на шасси самолёта в Шотландии днём. И ещё там же кажется прилетел с визитом и не смог выйти из самолёта, хотя его встречала делегация, ждали полтора часа. Точнее он пытался выползти, но Коржаков спас от позора, - залил в него стакан водки, и Борис вырубился. Коржаков сам об этом по тв рассказывал. А ещё будучи в Красноярске нажрался на пароходе и приказал охране выкинуть за борт Костикова. Что те с удовольствием и сделали. Ещё Наине своей в глаз дал при гостях. Отдал Крым Украине пр разделе тоже по пьянке. И много где ещё он появлялся в служебное время бухим в сисяру.
Иван Помидоров
как это не заменяли ?! А русских на советских кто заменил в СССР? а русских на россиян? а 18 млн среднеазиатов кто завез и продолжает? Кстати - полукровки - это большая опасность для русских. Для них нет другого пути, кроме интернационализма.
Maxim Egorov
Русские по крови как были, так и остаются 80% населения. Будет смешанное население и его запад уведёт из под контроля кремля. Кремлю лучше иметь дело с русскими зомби, чем с непонятной массой, которой они не смогут управлять. Если бы хотели реально заменить, то сделали бы это ещё в советское время и никого не спросили.
Serge Rakitin
Кстати, у готского историка Иордана прямым тестом (правда, "учоные" упорно не желают этого видеть) написано, что племя гуннов произошло от изгнанных за недостойное поведение готских женщин, которые нашли себе новых мужей у восточных соседей готов в районе современного Азовского моря. По-готски guna - "женщина", что не так сильно отличается от греческого аналога gyne. Дословно гунны - это "женоуправляемые". Кстати, у готов и современных шведов есть довольно популярное женское имя Gunilla, т.е. "Женственная".
Max Müller
Наткнулся в Шримад Бхагаватам на интересный стих, в котором население России-Германии именуется хууны, турки это яваны, кавказцы - абхиры, греки -пулинды. кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша абхира-шумбха йаванах кхасадайах йе ’нйе ча папа йад-апашрайашрайах шудхйанти тасмаи прабхавишнаве намах "Хуна. Территория нынешней Восточной Германии и части России называется провинцией хунов." "Кшатриев, в страхе бежавших от Парашурамы и укрывшихся в горах Кавказа, впоследствии также стали называть абхирами, а земли, которые они населяли, — Абхирадешей." почитайте, ШБ 2.4.18, интересный стих, там и про другие народы есть. западные ученые говорят, что ШБ был записан в 9 веке, однако, есть мнение, что он появился в начале Кали-Юги, 3100 до н.э.
Dmytro Lapshyn
какие ваши доказательства? скриншоты док-тов так трудно сделать?
Сергей Панченко
какие ваши доказательства? скриншоты док-тов так трудно сделать?
Сергей Панченко
какие ваши доказательства? скриншоты док-тов так трудно сделать?
vadim galuzin
а он ёщё и коментарии убирает. а я так старался, потел, кнопки жмал, старался что то очень умненькое написать, поделиться с соратниками мысл Ями. А Бараканов бац бац и стёр. Правда я уже не помню что я настрочил. Но всё равно очень Абидна. Вот.
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