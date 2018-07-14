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Бесы и брехня пришли в Европу

14/07/2018 01:14
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Обсуждение
  • тема как из советского анекдота ".... верёвки, мыло самим приносить или профсоюз выдавать будет ?"
  • тема как из советского анекдота ".... верёвки, мыло самим приносить или профсоюз выдавать будет ?"
  • ну да да да . Европой упраляют закрытые общества и организации начиная от масонов и рыцарских орденов до современных спецслужб. это понятно, и уделять столько внимания декаративным фигурам типа комиссаров евросоюза вызывает недоумение. А слушать ваапче силов нету. Где ты, моё АРИ, 2006 -- 2012 годов .
  • профессиональный танцор из Донецкой филармонии ряженный в форму советского матроса ВМФ. не-а . мне с такими "русскими" не по пути
  • если для вас Россия не мрачная страна, то стОит задуматься о своей жизни в России.
  • Я был в Европе много рас в этом воплощении. А раньше воплощался европейцем(англичанином, германцем итд). В прошлые эпохи на этой планете. Больше всего из Европы нравится мне конечно жэ ГЕРМАНИЯ! Последний раз был в Мюнхене, в мае-июне 2018 года. Очень всё понравилось и много положительных впечатлений. Во-первых - много красивых эталонных белых людей. Германцев. Во-вторых - красивая эталонная архитектура и природа. В-третьих - чувствуется что в Германии есть положительные изменения, страна восстанавливается. Мигрантов я видел немного, в Мюнхене и окрестностях. Ещё меня удивил Музей Техники в Мюнхене. Германский музей. Такого количества технических изобретений и приборов я просто не видел! Что касаемо Великого Рейха - был и в тех местах. Альпы. Орлиное Гнездо Адольфа Гитлера. Там сейчас сделали кафэ. Водят туристов и всё рассказывают. Ещё в Германии водятся настоящие ОРЛЫ! Видел одного в полёте а другого в поле - сидел такой....Ну их там и изображают в каменном виде на зданиях итд. - Дух Германской Расы! Насчёт ихней руководительницы - Ангелы Меркель, честно говоря незнаю, вроде тётка простая, но хитрая. Возможно она втайне возрождает Германию, так-как можэт, незаметно ни для кого. Я много смотрел видеозаписей - парадов Бундэсвера(Германской Армии) - ходят юноши эталонные красивые с факелами, играют те жэ самые марши на духовых трубах, что и при Гитлере, АНО КАК БЫ НАМЕКАЕТ! Я чувствую своё плёмя и свою расу - знаю, они снова восстанут....Только с учётом ошибок прошлого конечно)))).https://www.youtube.com/watch?v=kKbaUYQkNCc
  • Вашему Учителю петушаре за бан спасибо передайте. Тупое чмо не в состоянии аргументами поддержать свою позицию. Ну на это у него есть бан. Фэйсбучный выблядок.
  • Аффтарок пидарок как всегда комментарии оперативно подчищает. Не нравится когда хуесосят тебя? Так ты веди себя как человек, тогда и к тебе будут по человечески.
  • Костик из отпуска вернулся! Наверно со сверлипопкиным на пляже жарились в какой нибудь толерантной стране?
  • Просто ЗАСР начали снова финансировать.
  • как вам нестыдно
  • Просто ЗАСР начали снова финансировать.
  • сам какол щирый
  • Да эти коммуняки всегда были гомосеки, наркоманы и психически неуравновешенные. Так что Васька тот ещё старый гомосек с Костиком на пару.
  • это анжела дэвис чтоли?
  • вадим квазилупа.
  • профессиональный танцор из Донецкой филармонии ряженный в форму советского матроса ВМФ. не-а . мне с такими "русскими" не по пути
  • Да эти коммуняки всегда были гомосеки, наркоманы и психически неуравновешенные. Так что Васька тот ещё старый гомосек с Костиком на пару.
  • Какая лупа ?
  • Какая лупа ?
  • сколько кровей намешано в Ленине, вот на те национальности и влияет мафсалей
  • без намордника?
  • сколько кровей намешано в Ленине, вот на те национальности и влияет мафсалей
  • Короче деградация прогрессирует. Гомосятина и зиккурат, это вся нужная вам рюсская информация.
  • это анжела дэвис чтоли?
  • ну поскольку евреи переехали в Европу из России не удивительно что теперь там начался АДэ
  • если для вас Россия не мрачная страна, то стОит задуматься о своей жизни в России.
  • В тройном размере финансировать начали . сдается мне что их здесь три в одном ..
  • Гыы ,Костик , да я смотрю ты себя обеими руками любить научился На курсах что-ли пропадал .....Ну да , це Еуропа .
  • пучков-гоблин вряд-ли по-глупости в красные записался.
  • А ещё Ельцин пописал на шасси самолёта в Шотландии днём. И ещё там же кажется прилетел с визитом и не смог выйти из самолёта, хотя его встречала делегация, ждали полтора часа. Точнее он пытался выползти, но Коржаков спас от позора, - залил в него стакан водки, и Борис вырубился. Коржаков сам об этом по тв рассказывал. А ещё будучи в Красноярске нажрался на пароходе и приказал охране выкинуть за борт Костикова. Что те с удовольствием и сделали. Ещё Наине своей в глаз дал при гостях. Отдал Крым Украине пр разделе тоже по пьянке. И много где ещё он появлялся в служебное время бухим в сисяру.
  • как это не заменяли ?! А русских на советских кто заменил в СССР? а русских на россиян? а 18 млн среднеазиатов кто завез и продолжает? Кстати - полукровки - это большая опасность для русских. Для них нет другого пути, кроме интернационализма.
  • Русские по крови как были, так и остаются 80% населения. Будет смешанное население и его запад уведёт из под контроля кремля. Кремлю лучше иметь дело с русскими зомби, чем с непонятной массой, которой они не смогут управлять. Если бы хотели реально заменить, то сделали бы это ещё в советское время и никого не спросили.
  • Кстати, у готского историка Иордана прямым тестом (правда, "учоные" упорно не желают этого видеть) написано, что племя гуннов произошло от изгнанных за недостойное поведение готских женщин, которые нашли себе новых мужей у восточных соседей готов в районе современного Азовского моря. По-готски guna - "женщина", что не так сильно отличается от греческого аналога gyne. Дословно гунны - это "женоуправляемые". Кстати, у готов и современных шведов есть довольно популярное женское имя Gunilla, т.е. "Женственная".
  • Наткнулся в Шримад Бхагаватам на интересный стих, в котором население России-Германии именуется хууны, турки это яваны, кавказцы - абхиры, греки -пулинды. кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша абхира-шумбха йаванах кхасадайах йе ’нйе ча папа йад-апашрайашрайах шудхйанти тасмаи прабхавишнаве намах "Хуна. Территория нынешней Восточной Германии и части России называется провинцией хунов." "Кшатриев, в страхе бежавших от Парашурамы и укрывшихся в горах Кавказа, впоследствии также стали называть абхирами, а земли, которые они населяли, — Абхирадешей." почитайте, ШБ 2.4.18, интересный стих, там и про другие народы есть. западные ученые говорят, что ШБ был записан в 9 веке, однако, есть мнение, что он появился в начале Кали-Юги, 3100 до н.э.
  • какие ваши доказательства? скриншоты док-тов так трудно сделать?
  • какие ваши доказательства? скриншоты док-тов так трудно сделать?
  • какие ваши доказательства? скриншоты док-тов так трудно сделать?
  • а он ёщё и коментарии убирает. а я так старался, потел, кнопки жмал, старался что то очень умненькое написать, поделиться с соратниками мысл Ями. А Бараканов бац бац и стёр. Правда я уже не помню что я настрочил. Но всё равно очень Абидна. Вот.