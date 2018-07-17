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Трамп в Хельсинки и другое
Трамп в Хельсинки и другое
17/07/2018 00:40
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Обсуждение
Serge Rakitin
Или русское имя Юрий - это никакое не искаженное Георгий, а исконное имя Юрик, у готов Eurich (трансформировалось у современных немцев в Эрих), т.е. "Соплеменник". Вообще одно из древнейших арийских имен - вспомним "хеттеянина Ури" из Ветхого Завета, погубленного Давидом ради его жены Вирсавии.
FLOMASTER
Может быть кукловоды негры?
FLOMASTER
Может быть кукловоды чернокожие
Алексей
Народы режут друг друга тысячи лет. Одни выживают за счет жизни других. Я не говорю что это хорошо, но от этого никуда не денешься. Борьба за выживание нации - вполне естественный процесс. Иногда эта борьба может мутировать во что-то чудовищное. И это плохо. Но одновременно когда нация полностью утрачивает волю к борьбе - она умирает. Способность народа дать в случае необходимости отпор - залог его выживание. Конечно при этом надо постараться не потерять человеческий облик. Не у всех этот получается, ненависть увы ослепляет.
Константин Пахомов
https://www.kp.ru/daily/26855/3897653/
Maxim Egorov
Давно взрастили новое поколение лжецов, и как правило под заказ этого ментовского- воровского режима. Где еврейская молодёжь активно принимает участие прямо и косвенно.Капитально убедился вчера в офисе застройщика девелоп-самолёт, когда притащили доверенность иванова без серийного номера паспорта и адреса, сославшись на серию номера риестра в доверенности, а их две и они разные.( на договоре и на доверенности, два иванова стало быть) И даже если номера совпали, то по графику первой очереди заселения, это лицо за год даты регистрации выступает новым доверенным. То есть пробить можно только информацию записи в ФНП. А кто он на самом деле, вымысел или синяк, концов не найдешь, если случится на стройке " аказия".
FLOMASTER
Помнится пару месяцев назад когда сливали Настю Рыбку и Алекса Лесли, Владислав сказал что им надо было сразу сливать инфу о Трампе потому что там уже договорились между собой. Но видимо не совсем договорились
Андерсен
Давно взрастили новое поколение лжецов, и как правило под заказ этого ментовского- воровского режима. Где еврейская молодёжь активно принимает участие прямо и косвенно.Капитально убедился вчера в офисе застройщика девелоп-самолёт, когда притащили доверенность иванова без серийного номера паспорта и адреса, сославшись на серию номера риестра в доверенности, а их две и они разные.( на договоре и на доверенности, два иванова стало быть) И даже если номера совпали, то по графику первой очереди заселения, это лицо за год даты регистрации выступает новым доверенным. То есть пробить можно только информацию записи в ФНП. А кто он на самом деле, вымысел или синяк, концов не найдешь, если случится на стройке " аказия".
Аким Корибут
Возможно, клоуны из Пусси Райот для этого и выбежали. Какой-то магический жест... Как и в 2012, когда они устроили провокацию в храме.
Кирилл Белый
Фрагмент из фильма про Петре 1 https://youtu.be/ipC92U7CjYo
Serge Rakitin
По поводу британцев и Романовых Оказывается, что в ополчении Минина и Пожарского важную роль сыграл отряд английских наемников численностью в несколько сотен человек, прибывший в Россию через Архангельск в 1612 году. А значительную часть денег на сбор самого ополчения дали именно англичане. Так что связи с Англией у этой династии очень давние, можно сказать, изначальные, равно как и обязательства.
Serge Rakitin
Относительно Трампа и евреев В иудаизме около 2500 лет назад , во времена Вавилонского плена, произошел фундаментальный разлом. Часть иудеев выступала за возвращение в Израиль и воссоздание собственного национального государства. Другая часть настаивала на том, что многие чуждые народы живут лучше и богаче евреев, поэтому нужно не замыкаться в своем маленьком и бедном Израиле, а интегрироваться в чужеродную среду, занять там ведущие позиции и использовать ресурсы этих народов в своих интересах. Вот, собственно, суть продолжающегося до сих пор противостояния сионистов (еврейских националистов) и евреев-"интернационалистов". К последним относились и ранние христиане, и европейские социалисты 19-20 веков, и нынешние американские глобалисты (процентов на 90 их верхушка либо этнические евреи, либо адепты протестантских иудеохристианских сект, считающие себя "духовным Израилем"). Трамп симпатизирует сионистам, благо его зять Кушнер - ортодоксальный иудей, дочка Трампа перешла в иудаизм и поменяла имя. А чморят и Трампа , и израильских евреев те представители глобальной еврейской элиты, для которых гораздо приятнее рулить большими, сильными и богатыми странами, чем ютиться на краю пустыни в окружении злобных соседей.
Vladimir Sholkov
Зато есть контрагент который если что заплатит за двоих ивановых
Сергей Вишняков
Грамотный работник полиции и грамотный информационный слив. Это разборки "башен красного домика".
Виктор Бобылёв
403 Forbidden
Serge Rakitin
Стрельцы - вольные люди, достойная политическая элита с оружием. При них никакого закрепощения народа не прошло бы. Не удивительно, что Петр и его окружение (по сути те, кто организовал начало крепостничества в худшем его значении) первым делом расправились со стрелецкими полками и набрали зарубежных "рейтаров".
Fiksik Piksel
403 Forbidden
Serge Rakitin
Теперь про Петра Нет почти никаких сомнений в том, что вернувшийся из Европы "Пётр" не имел отношения к поехавшему туда Петру Алексеевичу Романову. Скорее всего, подмена произошла в Голштинии, где с середины 17 века жил один из самозванцев, оспаривавший трон у Романовых. Вероятнее всего, сын этого человека вернулся в Россию под именем Петра. Это объясняет и засилие немцев в 18 веке, причем не просто немцев, а выходцев из Северной Германии - Померании, Шлезвига, Голштинии, Мекленбурга. Прибалтики. И использование немецкого языка при дворе, и династические браки на протяжении 200 лет с голштинцами и их соседями датчанами, и вступление Руси в совершенно ненужную ей Северную войну со Швецией на стороне Дании, Голштинии, Саксонии и Польши. И даже русская военная форма, введенная "Петром", воспроизводила цвета голштинского войска - зелёный кафтан с красным. Становится понятной и тайна основания Петербурга, и перенос туда столицы - из него было легко сбежать морем, в отличие от Москвы, где погибли оба Лжедмитрия. Особенно забавным выглядит это "окно в Европу" в свете того, что до 1830-х годов (масштабных дноуглубительных работ при Николае Первом) туда могли заходить только плоскодонки - морские суда не проходили по осадке. Это обстоятельство и не позволило Питеру стать главным портом Российской империи - проще было использовать присоединенные примерно в то же время Ригу и Таллин/Ревель.
Serge Rakitin
Сейчас понемногу изучаю готский язык. Интересно, что по-готски Kar-Ab(j)an - "Забота о будущем"
Николай Толубаев
https://nktv1tl.livejournal.com/2632775.html Заметки твоего кореша. Христофор грядёт (=
Николай Толубаев
Готы это собирательное названия многих и многих племён. Я склонен полагать, что предъявленный нам готский язык, на котором была написана библия Вульфилы , это язык малых готов или гетов, которые жили во Фракии. Язык настоящих готов должен быть похож на русский. Ведь в то время русский, немецкий, шведский языки отличались как сейчас русский и украинский. Это готский язык уж очень отличается от русского и звучит на слух как то по восточному типа Индия или Персия
Роман Котов
Он просто констатировал очевидный факт, что Иерусалим - историческая столица Израиля, который не хотят признавать "интернационалисты". Как и очевидный факт, что Крым - Русская земля.
Роман Котов
Вообще глядя на тенденции в России я вижу их именно в положительном ключе. И объясняется это тем, что КГБ теряет хватку и удавку над человеком в РФ. Например тот же Герман Стерлигов как внук генерала КГБ он же по идее должен был бы пойти в школу КГБ и там научиться "душить" людей, а он как нормальный вася пошел своей дорогой и плевать ему на тотальный контроль. И эта тенденция разбегающихся от совка внуков "элиты" всё же сделает человека в РФ свободным.
Serge Rakitin
С русским много параллелей, как и с тюркским: по-готски Отец - Atta, отсюда Attilla - "Главный Отец, Вождь". Atalarich - Atta-Alle-Reich - Отец Всей Страны. Суффикс "-ила" в ходу в современном русском, как превосходная степень, например: "чудак - чудила" Например, давно интересовался, откуда пришли названия кровных родственников, скажем, свекровь - по-готски swaihor. Практически все все русские слова на "х" готские. Или "броня" - Bronjo. Кстати, Kar (заботится, лечить, исправлять) - вполне перекликается с английским Care.
Ilya Tarasov
Админ, не сочти за спам! Помощь казакам-нерасовцам. 11 июл 2018 в 9:49 Любезные подписчики, мы редко просим вас о помощи, но видимо пришла пора.. Ныне гибнет огромный архив записей казаков некрасовцев. И мы тут инициируем сбор средств среди интересующихся народной культурой людей. Есть огромный комплекс архивных записей которые необходимо отцифровать. На эту работу требуются деньги из которых большая часть уже найдена среди меценатов и городских чиновников наших. В архиве огромная масса культурного наследия от игр до обрядовых комплексов которые архиважны к сохранению. Убедительно просим помощи. Гибнут бабины и видеокассеты с записями нематериального культурного наследия. Благо часть уже цифруется. С уважением и надеждой, Владимир! реквизиты карты - 676280609003828825 - получатель Гуськов В.В. все получения помечать "архив некрасовцев". Надеемся на поддержку. Ссылка: https://vk.com/wall-15667008_237499
Ilya Tarasov
Интересно: сказки казаков-некрасовцев https://vk.com/=wall-50313747_18634 Админ, не сочти за спам!
Ilya Tarasov
Армянский националист рассказывает о желании Турции присвоить себе русскую Тавриду (устар. Крым). https://www.youtube.com/watch?v=zZKchQvc5Sk
Ilya Tarasov
Вот что бывает, когда люди отходят от своей арийской религии в сторону ближневостчных бедуинских воззрений. Выборы по-пакистански: минус один кандидат в депутаты и 128 трупов на митинге По меньшей мере 128 человек погибли в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны.
Ilya Tarasov
Бывший тренер сборной Хорватии Игор Штимац высмеял факт, что в сборной Франции играет ряд выходцев из африканских стран. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте. «Кто-нибудь знает, с кем мы в финале играем? Кимпембе — ДР Конго, Дембеле — Мавритания, Сидибе — Мали, Умтити — Камерун, Погба — Гвинея, Толиссо — Того, Матюиди — Ангола, Канте — Мали, Нзонзи — ДР Конго, Мбаппе — Камерун, Менди — Сенегал, Манданда — ДР Конго, Фекир — Алжир. Респект!» — написал Штимац незадолго до финального матча. Примеч. РН: Сказал то, о чём другие думают, но бояться озвучить. Кому вообще такой футбол нужен? #левацкая_диктатура #толерантность
Ilya Tarasov
Что тут сказать... Организаторам чемпионата — "неуд." за работу, без права пересдачи. Безопасность стадиона, болельщиков и иностранных футболистов, как видим, на низком уровне. Россиянские пузатые «щи» даже каких-то четырёх поехавших фриков умудрились проморгать. А что, если бы террористы из запрещённого ИГИЛ управлялись не спецслужбами, а реальными фанатиками и на полном серьёзе хотели бы взорвать что-то или зарезать футболистов? Проморгали бы и их, не сомневайтесь. Но россиянским "илитариям" всё до лампочки, они сделают хорошую мину при плохой игре, не вынесут ничего из этой ситуации и продолжат дальше искать комментаторов в интернетиках, дабы повысить "раскрываемость". https://www.youtube.com/watch?v=VZTKUoufKRY
Ilya Tarasov
Нынешний готский - это язык "малых готов" Вульфилы, живших в малой Скифии близ устья Дуная. Остроготский язык до нас не дошёл, от везиготского остались мизерные следы. Русов я считаю ругами (руги - современное название, в реале было что-то вроде ruthi, после У был труднопередаваемый звук между С и Ж), вместе с готами их часть пришла в Причерноморье во 2-3 вв.
Ilya Tarasov
Стрельцы - вольные люди, достойная политическая элита с оружием. При них никакого закрепощения народа не прошло бы. Не удивительно, что Петр и его окружение (по сути те, кто организовал начало крепостничества в худшем его значении) первым делом расправились со стрелецкими полками и набрали зарубежных "рейтаров".
Ilya Tarasov
Интересная статья: Почему именно стрельцы устраивали бунты? Рассказ о Русской воинской элите, которую уничтожил Пётр. Стрельцы заслуженно считали себя военной элитой России. Они героически сражались с неприятелем, обживали новые земли, но также стрельцы, недовольные своим положением, подрывали устои русской государственности. Как все начиналось В 1546 году новгородские пищальники пришли к Ивану Грозному с челобитной, однако их жалобы царем выслушаны не были. Обиженные просители устроили бунт, который вылился в массовые столкновения с дворянами, где были и раненые, и убитые. Но дальше – больше: собравшегося ехать в Коломну царя бунтари не пустили, заставив государя добираться объездной дорогой. Это событие разгневало царя, что имело свои последствия. В 1550 году Иван Грозный издает указ о создании постоянного стрелецкого войска, которое пришло на смену опальным пищальникам. Первых стрельцов набирали «по прибору» (по найму), и состав их пополнялся в основном из бывших пищальников, приспособленных к военной службе. Поначалу количество стрелецкого войска было небольшим – 3000 человек, разделенных на 6 приказов. Туда большей частью входило свободное посадское или сельское население, а вот командовали приказами выходцы из бояр. Несмотря на то, что в стрельцы нанимались преимущественно люди бедного сословия, попасть туда было не так просто. Людей брали по доброй воле, но главное - умевших стрелять. Однако позднее стали требовать поручительства. Достаточно было нескольких человек из бывалых стрельцов, своим поручительством отвечавших за побег новобранца со службы или утерю им оружия. Предельный возраст для вновь нанимаемых был не выше 50-ти лет – это немало, учитывая небольшую среднюю продолжительность жизни в то время. Служба была пожизненной, однако она могла передаваться и по наследству.
Ilya Tarasov
Возможно, клоуны из Пусси Райот для этого и выбежали. Какой-то магический жест... Как и в 2012, когда они устроили провокацию в храме.
Serge Rakitin
Он просто констатировал очевидный факт, что Иерусалим - историческая столица Израиля, который не хотят признавать "интернационалисты". Как и очевидный факт, что Крым - Русская земля.
aladin aladin
а зачем эвреям на трампа обижаться. у трампа зять эврей, дочка иудаизм приняла, в америке сильно эврейское лоби которому трамп не препятствует. в росиянии тоже самое, хабадник раввин берл лазар сказал, что никто столько не сделал для эвреев, как путин. так что у эвреев все в порядке, это не украинцы не благодарные, которые отца родного путина всяко обзывают.
Андерсен
https://nktv1tl.livejournal.com/2632775.html Заметки твоего кореша. Христофор грядёт (=
Николай Толубаев
Интересно, с Трампом встречалось новая кукла, или старя так потрепалась? Какая морда у исполнителя роли пу странная
сажин герман
Скорее хотят "перейти" в пул негроидной расы.
Александр Макогонов
а как аудио скинуть Леонида Мациха про иудаизм?
Дмитрий Браунинг
Черчиль дейтвительно очень часто называл немцев гуннами. Только недавно перечитывал его труды. Умнейший человек, но к сожалению как это часто бывает, своё, т.е. британское гимоно не замечал. Т.е. обьективности по моему очень нехватает. Насчет гуннов рекомендую серию БиБиСи "Великие Воины" или что то вроде этого. Там они показали, что гунны действовали вместе с готами и сaрматами. Причем играли светлые европейские актеры. Кроме того, рекомендую работы современного немецкого спецы по скифам профессора археолога Германа Парцингера. Он пишет о том, что у русских и германцев общие корни.
Роман Котов
да насаст , не как у башкира бульбой.
Роман Котов
Кто читал указы Николашки во время революции говорят что он там такой неадекватный бред писал...ппц)).
Сергей Константинов
Франция весь чемпионат на голову лучше хорватов играла, причем тут сразу кукловоды. То что игроки вялые были так они отыграли 3 игры подряд с дополнительным временем по 120 минут, это вообще то нормально, ведь Владислав вы же сами говорили футбол не смотрите, а такие выводы далеко идущие. Игроки проигравших команд плачут, а у вас все договорники, кукловоды, сатанисты, перебарщиваете. Слезы им тоже наверное спец устройства делают или тренеры специальные есть )) Не все руководствуются только разумом и деньгами, у людей еще даже эмоции иногда бывают. Если чемпионат мира кукловоды сатанисты сделали для отвлечения внимания от главных проблем, то по этой логике хорваты должны были победить, сенсация, тут можно крутить как хочешь. Должны были победить, но техника не сработала и кукловоды обделались )) вот это поворот
Константин Пахомов
Что себе позволяете!? Тут вам не здесь! https://youtu.be/i7x_jmbpBxQ
Сергей Константинов
Так тут кроме хейтеров и нет никого. Браття готского роду. Это же укроинский сайт.
Viktor Hofmann
https://www.kp.ru/daily/26855/3897653/
Viktor Hofmann
Черчиль дейтвительно очень часто называл немцев гуннами. Только недавно перечитывал его труды. Умнейший человек, но к сожалению как это часто бывает, своё, т.е. британское гимоно не замечал. Т.е. обьективности по моему очень нехватает. Насчет гуннов рекомендую серию БиБиСи "Великие Воины" или что то вроде этого. Там они показали, что гунны действовали вместе с готами и сaрматами. Причем играли светлые европейские актеры. Кроме того, рекомендую работы современного немецкого спецы по скифам профессора археолога Германа Парцингера. Он пишет о том, что у русских и германцев общие корни.
Сергей Константинов
Странно, что у Незалеженцев эти же медиа Слава Украине уже четвертый год в упор не видят, а у Виды сразу заметили и записали всю хорватскую команды в нацисты. Причем те же медиа, которые нахваливают Меркель и клеймят позором противников муслимизации Европы. И еще, футбол - это командная игра. Количество звезд в нем легко компенсирует дух. Это хорошо показали исландцы. Кроме того, хорватская команда очень и очень сильная. Манджукич и Модрич настооящие легенды.
Serge Rakitin
Англичане и американцы называли немцев гуннами (Huns) с Первой Мировой. И как в любой шутке тут только часть шутки. Гунны были полугерманским племенем, а пруссаки, инициаторы как Первой, так и Второй Мировых войн, также полу-немцы/полу-балты.
Viktor Hofmann
Странно, что у Незалеженцев эти же медиа Слава Украине уже четвертый год в упор не видят, а у Виды сразу заметили и записали всю хорватскую команды в нацисты. Причем те же медиа, которые нахваливают Меркель и клеймят позором противников муслимизации Европы. И еще, футбол - это командная игра. Количество звезд в нем легко компенсирует дух. Это хорошо показали исландцы. Кроме того, хорватская команда очень и очень сильная. Манджукич и Модрич настооящие легенды.
Сергей Константинов
Вот подотрут ваши комментарии и забанят ещё, поймете какой тут интеллектуальный смысл доминирует.
Viktor Hofmann
И самое интересное. Все мои знакомые и коллеги немцы хотели победы хорватов. Так же и моего сына футболлиста в юношеском футбольном клубе.
Viktor Hofmann
Я вообще ничего не отрицал, про Украину не так понял, ничего страшного. Франция и так гораздо сильнее, хейтили хорватов не хейтили не вижу разницы, была какая то причина, не вижу связи с выигрышем Франции. По моему кто куда копает то и видит, реально объективных людей и на этом форуме и на других почти нет. Ведь заметно же что Владислав принимает только те мнения и замечания, что укладываются в его мировозрение, в итоге получается что вообще все подстроено и под колпаком у рептилоидов. Например в эфир написал какой то человек что хорваты лучше играли Владислав даже матч не смотрел но согласился и уже авторитетное мнение =) Хотя сам же сказал что они бегали как вялые мухи, не находите что он себе противоречит, как они могли и лучше Франции играть и бегать как вялые мухи, это уже просто гон какой то. Все кто разбирается в футболе видели кто лучше играл на самом деле, на эмоциях можно что хочешь сказать. Стоит 1 слово написать и уже набегают минусят, даже не читают толком что пишут, неужели так интересно делать. Это же и есть тот морок о котором говорит Владислав, когда подчиняешься непонятным роботизированым импульсам.
Fiksik Piksel
да насаст , не как у башкира бульбой.
Константин Пахомов
Из всех присутствующих на этом сайте по наполняемости бредом ты в первых рядах.
Константин Пахомов
https://www.kp.ru/daily/26855/3897653/
Константин Пахомов
Вот подотрут ваши комментарии и забанят ещё, поймете какой тут интеллектуальный смысл доминирует.
Константин Пахомов
Европейские лидеры и ФИФА это две большие разницы. Они играют в разных командах. Если упрощенно, то меркель-мэй это клинтоноиды, а ФИФА это трамписты-путинисты. Все они представляют конкурирующие группы "рептилоидов".
Вит Ла
Просто надо понимать, что политикам постоянно приходится корректировать свои "хотелки" в соответствии с суровой реальностью. Скажем, русский титан составляет 90% в балансе Боинга, а закупки американцев - более 50% в структуре сбыта российской "Ависмы". Запрет на продажу (с любой стороны) бьёт по собственному же бизнесу. Поэтому поступают по принципу "здесь вижу, здесь не вижу".
Роман Котов
Из всех присутствующих на этом сайте по наполняемости бредом ты в первых рядах.
Василий Свирлипулькин
Рейкьявик 2.0 чё.....
Serge Rakitin
Просто надо понимать, что политикам постоянно приходится корректировать свои "хотелки" в соответствии с суровой реальностью. Скажем, русский титан составляет 90% в балансе Боинга, а закупки американцев - более 50% в структуре сбыта российской "Ависмы". Запрет на продажу (с любой стороны) бьёт по собственному же бизнесу. Поэтому поступают по принципу "здесь вижу, здесь не вижу".
Ilya Tarasov
Гуннами в средневековой традиции называли ещё и фризов (Hunnaland). А вообще если говорить о "традиционных гуннах", то в их составе был высок процент сарматов. Вообще гунны - собирательное название тюркских, угорских и иранских племён. И некоторые сарматские и германские (гепиды, остроготы, скриы) племена были в подчинении у Аттилы.
Сергей Константинов
Я вообще ничего не отрицал, про Украину не так понял, ничего страшного. Франция и так гораздо сильнее, хейтили хорватов не хейтили не вижу разницы, была какая то причина, не вижу связи с выигрышем Франции. По моему кто куда копает то и видит, реально объективных людей и на этом форуме и на других почти нет. Ведь заметно же что Владислав принимает только те мнения и замечания, что укладываются в его мировозрение, в итоге получается что вообще все подстроено и под колпаком у рептилоидов. Например в эфир написал какой то человек что хорваты лучше играли Владислав даже матч не смотрел но согласился и уже авторитетное мнение =) Хотя сам же сказал что они бегали как вялые мухи, не находите что он себе противоречит, как они могли и лучше Франции играть и бегать как вялые мухи, это уже просто гон какой то. Все кто разбирается в футболе видели кто лучше играл на самом деле, на эмоциях можно что хочешь сказать. Стоит 1 слово написать и уже набегают минусят, даже не читают толком что пишут, неужели так интересно делать. Это же и есть тот морок о котором говорит Владислав, когда подчиняешься непонятным роботизированым импульсам.
Василий Свирлипулькин
Да, французы добрые, они не зверствуют. Поэтому их сейчас во всяких позах имеют арабы и африканцы. А туда, где можно тесаком получить, африканские и азиатские братушки особо не любят соваться.
Серёга Ларюшкин
У нас любят во всём евреев винить. слова главвреда. И тут приводится пример Трампа. А есть что нибудь из нашей внутренней политики страны, что бы можно было сказать - у нас любят во всём евреев хвалить? И причём тут связи Трампа на семейном уровне и "хвала" еврейского быта в россиянии? От себя вкратце на все аргументы и факты сторонников евреейских корней, семя семитов не приживётся в среде антисемитов, для этого нужно полное уничтожение сознания Русского Духа. И за турбулентность так сказать: https://ari.ru/ari/2013/05/19/rech-premer-ministra-avstralii
Вячеслав Алексеевич
Так он был марионеткой в руках англичан, за это и поплатился. Не готов он был умирать за русских. За англичан, немцев и французов - всегда пожалуйста, царь интернационалист - своих подданных в кирпичных столбах конопатил.
Алексей
Да, французы добрые, они не зверствуют. Поэтому их сейчас во всяких позах имеют арабы и африканцы. А туда, где можно тесаком получить, африканские и азиатские братушки особо не любят соваться.
Dmytro Lapshyn
Просто отменно и достаточно объективно о расстреле царской семьи в 2х частях от Егора Яковлева: https://www.youtube.com/watch?v=Ht6bp9XApFo&t=3673s https://www.youtube.com/watch?v=wqSQl0OOdVw
Константин Алланд
не всегда желания совпадают с возможностями
Константин Алланд
Часто под магией и колдовством скрывается многолетнее, доведенное до совершенства и сверхсовершенства умение использовать естественные способности человека. Просто большинство людей ленивы, нелюбопытны и не верят в себя.Лишены поддержки и правильного обучения-воспитания. А кто-то бодр, активен и полон амбициозных планов, поддерживаемый временнЫм, информационно-психологическим и финансовым ресурсом тайного клана, причем с самого раннего детства.Представьте чего можно достичь за 40-50 лет непрерывных тренировок по наработке любых навыков, опираясь на чей-то тысячелетний коллективный опыт.А если еще имеется способ продления жизни лет на 200-300 ...
Serge Rakitin
Оттого, что хорваты вместе с немцами сносили с лица земли Сталинград в 1942 г., лично Вам теплее на душе? Если уж выбирать между французами и хорватами, я выберу французов.
Константин Алланд
Вряд ли, скорее используют негров как таран или торпеду, для достижения своих целей.
Serge Rakitin
За 100 лет стрельцы из воинов превратились в "крепких хозяйственников", на поле боя толку от них было немного. Под Царицыным Степан Разин уничтожил тысячный стрелецкий отряд, почти не понеся потерь, но был позднее наголову разбит "рейтарами". Под Нарвой стрельцы что-то тоже не блистали, единственные бившиеся до конца - два полка нового строя.
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