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Люди Матрицы и люди Зиона
Люди Матрицы и люди Зиона
19/07/2018 00:41
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Обсуждение
Кирилл Дудин
Я навёл ЭЛЬФИЙСКОЕ колдовство на Россиайнский Флаг! Написал на своём изначальном космическом языке готическим шрифтом. "ЭОНЛЕ КХАЛЛ СТАОН ГИЛЛО ФОЛДН ХИОНЛ СОАНК ФАИНД ДИОНЛ ЭЛКОН". СТИЛЬНО И ЭЛЕГАНТНО!
Кирилл Дудин
Здравствуйте Владислав и все слушатели АРИ! Повествую свой мистический опыт. Я ЭL-AION. ЭЛОЙ. ЭЛФ. ДОЙЧ. Я вспомнил себя доподлинного. Просто здесь родился и живу в России. Но с Русо-Скифами никак себя не связываю. Не моё. ЭNLO-KHALLONNЭ - ЭДИНСТВО ОСНОВЫ. Это для меня главноэ. Я и мне подобные совершенно другие. В основном они воплощаются в Странах Запада. А я здесь - так вот угораздило. В Екатеринбурге. Но я ездил в Германию. Ездил по Европе много. В США пока не был - но обязательно буду. НА ТОНКОМ ПЛАНЕ БЫЛ В ВАШИНГТОНЕ НЕ РАС! МОЙ АЙДЭАЛНЫЙ МИР КОСМИЧЕСКИЙ НОУМЭНАЛНЫЙ НАПОМИНАЕТ ГОРОД ВАШИНГТОН ТОКА ЭЛЕГАНТНЕЕ И СОВЕРШЕННЕЕ ЗЕМНОЙ ПРОЕКЦИИ! КАПИТОЛИЙ OSSAIGLIANЭL - ЭТО КОСМИЧЕСКАЯ ВЕЧНАЯ ЦИТАДЭЛ И ВСЕ ЭТИ ХРАМЫ С КОЛОННАМИ....Я ПРОСТО СОХРАНЯЮ И УДЕРЖИВАЮ ВЕСЬ ДУХ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ! Я ЭONVЭ медетирую вхожу в СОСТОЯНИЭ ЭLOI-OA-AION-ЭNKHOLLЭ! Мне по земным меркам всего 28 лет. Я и мои Братья ЭL-AIONS - не из этого мира. Мы за пределами всего. В моёй ВЕЧНОСТИ - НЕТ ВРЕМЕНИ. ПОЭТОМУ ТАМ AIDЭAL И ЭOALON. Подсказываю - прочтите самоэ главноэ произведение Джона Толкиена "SILMARILLION". В этой книге йэст подсказки о Элфах и Айнурах(Эл-Айонах). На этой планете нужно больше сбалансированности, логики, осознанности, спокойствия, элегантности, эстетики, чистоты и созерцания! CONKLUDЭ.
Igor D'Arbino
Теперь Dimony140276 снится воля.
Игорь Максимов
Сион говоришь. Матрица- это когда идут философские рассуждения вокруг синтетического искусства кина Матрица подетально, где есть много заблуждений, в плане американского мировосприятия на реальную жизнь в мире. Интеллект колонистам отформатировали со страшной силой, я даже задумался, как там русичи из тех же колонистов сегодня живут, думают, рассуждают, понимают. Текст по ссылке, это творческая работа в действии философии частного индивидуума, живущего в матрице, весь смысл текста. Так как архитектор по тексту готов видоизменить матрицу, на правление любовью. Кстати хорошо прочищает мозги человеку, когда он попадает в монастырь, в тюрьму, на необитаемый остров, на выходе один на один с дикой средой обитания. Вот где настоящие физические законы природы работают по правде. Войну брать в пример не стоит, так как она всегда была управляемой. И человек слаб перед системными обстоятельствами, которые идут в разрез со свободой его Воли. Те же сказки, когда всегда Любовь побеждает, да в любой сказке- той же матрице, а в реальности оглянись, и ты видишь совсем другое, постоянную борьбу за пространство ( в городском шизополисе) которая облучает все остальные окружающие пространства, а если ещё и через теле-иглу, то здесь вообще капитально всё планируется наперёд для форматирования новых людей. Только вмешательство богов-учителей способно всё здесь разрулить, но не люди-мученики при жизни. Вот тебе ещё одна реальность сионистов : https://news.mail.ru/society/34151211/?frommail=1 Надо понимать сколько денег уходит на Сирию и впк. С таким потенциалом не грех яйцами трясти на весь мир. Тоже касается самое и сша, Индии, Китая. Вопрос философский, а зачем это нужно экзополитикам? Чего у них не получается то?
Arkadiy Polyakov
Варварами стали с тех пор когда кто то запустил очередную волну из них как кочевников по мне. Достаточно запустить грубую чужеродную волну . Сюда попадают не все арабы и африканцы, а лишь те кто составляют волну. Пусть даже волна состоит из представителей интеллегентов, но стоит в этой волне появится кучке недоносков, как окружающие назовут всю волну недоносков и теперь бывшие интеллегенты в силу вновь приписанного им качества станут недоносками. Эффект толпы будет.
Vladimir Sholkov
И ничего не понятно
Serge Rakitin
Про Великую Армию Наполеона У нас в Саратове был пересыльный пункт военнопленных, которые в 1813-14 году использовались для закладки Городского парка, существующего поныне - посаженным французами дубам уже более 200 лет. Самым известным пленником стал лейтенант Николя Савен, который остался в России, сменил фамилию на более привычную для русских Савин, стал купцом первой гильдии, женился, дожил до 126 лет и перед Первой мировой войной получил из рук Президента Франции, приехавшего на встречу с Николаем Вторым, орден Почетного Легиона как последний в мире ветеран Наполеоновской эпохи. Между прочим, обучал французскому языку Николая Чернышевского и бывал в саратовском доме Елены Петровны Блаватской. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Die_Gartenlaube_%281894%29_b_716.jpg/401px-Die_Gartenlaube_%281894%29_b_716.jpg
Vladimir Sholkov
Варварами стали с тех пор когда кто то запустил очередную волну из них как кочевников по мне. Достаточно запустить грубую чужеродную волну . Сюда попадают не все арабы и африканцы, а лишь те кто составляют волну. Пусть даже волна состоит из представителей интеллегентов, но стоит в этой волне появится кучке недоносков, как окружающие назовут всю волну недоносков и теперь бывшие интеллегенты в силу вновь приписанного им качества станут недоносками. Эффект толпы будет.
Vladimir Sholkov
По мне, сейчас в странах борются как раз с тем чтобы не допустить в сознании людей осознание неконтролируемой толпы, хотя на самом деле оно так и есть. Все кукловоды под разными причинами и соусами выводят через отрицание понятие толпы. И цель состоит в том чтобы в конечном итоге предъявить населению ультиматум или все переходят под единый язык, единую власть или же вот вся орда которая наплыла займет ваши места и просто конкуренты всех вытеснят. По факту мозги давно уже сконцентрированы в неких научных городках. Высокое производство в Китае. Т.е. нет особой нужды в странах в высокоинтеллектуальных кадрах. Р. как экспериментальная база показала что в настоящее время мозги не нужны и государь вполне может существовать.
Serge Rakitin
Кстати, на Западе Северная Африка традиционно называлась "Варварским Берегом" - Barbarian Coast. Отсюда же происходит и слово "берберы" применительно к жителям севера Сахары. Первой внешней войной США были "Берберийские войны" с алжирскими пиратами в самом начале 19 века, но это в переводе на русский. В оригинале Barbarian Wars - Войны с Варварами, если дословно, но не политкорректно.
Serge Rakitin
Николай Еременко (старший) белоРусский актер
Vitaliy Muromskiy
Просто Трэш металл, а до этого было иудейским.
Алексей
ВК называя тех, кто воевал с Россией, почему-то забывает тех, кто успешно захватил ее в 17-м и продолжает до сих пор вести войну на уничтожение с русским народом.
Serge Rakitin
При том, что евреев там чуть больше 60%. А в России русских 82%, но почему-то она не является Русским государством.
Dimon140276
Ох, сон приснился интересный, хочу поделится. Снится мне будто пукин арестован. Да-да, арестован, но самого ареста я не видел. Снится мне будто мы сидим(я, друзья мои, знакомые) в какой-то комнате и так смело обсуждаем его личность, называя его и ругая всякими словами нехорошими и все прекрасно понимают, что он арестован и теперь можно смело его поливать, ругать прилюдно. Вот такой сон снился)) Не знаю почему он снился, к чему. Может роликов на политическую тему в последнее время много смотрел, может устал уже от всего этого дурдома и душа моя жаждет каких-то перемен. Да только скажу вам, что три раза в моей жизни мне снились пророческие сны, не вру. Не буду там детали описывать о чём были те сны, но все сбывались или мне как бы ангел-хранитель через сны показывал что меня ждёт если я приму такое-то и такое решение. Все сны снились в момент какого-то психического напряжения, то есть передо мной стояла какая-то дилемма и надо было принимать важное, жизненно важное решение.
Igor D'Arbino
Igor D'Arbino
Николай Еременко (старший) белоРусский актер
Андерсен
Сион говоришь. Матрица- это когда идут философские рассуждения вокруг синтетического искусства кина Матрица подетально, где есть много заблуждений, в плане американского мировосприятия на реальную жизнь в мире. Интеллект колонистам отформатировали со страшной силой, я даже задумался, как там русичи из тех же колонистов сегодня живут, думают, рассуждают, понимают. Текст по ссылке, это творческая работа в действии философии частного индивидуума, живущего в матрице, весь смысл текста. Так как архитектор по тексту готов видоизменить матрицу, на правление любовью. Кстати хорошо прочищает мозги человеку, когда он попадает в монастырь, в тюрьму, на необитаемый остров, на выходе один на один с дикой средой обитания. Вот где настоящие физические законы природы работают по правде. Войну брать в пример не стоит, так как она всегда была управляемой. И человек слаб перед системными обстоятельствами, которые идут в разрез со свободой его Воли. Те же сказки, когда всегда Любовь побеждает, да в любой сказке- той же матрице, а в реальности оглянись, и ты видишь совсем другое, постоянную борьбу за пространство ( в городском шизополисе) которая облучает все остальные окружающие пространства, а если ещё и через теле-иглу, то здесь вообще капитально всё планируется наперёд для форматирования новых людей. Только вмешательство богов-учителей способно всё здесь разрулить, но не люди-мученики при жизни. Вот тебе ещё одна реальность сионистов : https://news.mail.ru/society/34151211/?frommail=1 Надо понимать сколько денег уходит на Сирию и впк. С таким потенциалом не грех яйцами трясти на весь мир. Тоже касается самое и сша, Индии, Китая. Вопрос философский, а зачем это нужно экзополитикам? Чего у них не получается то?
Василий Свирлипулькин
Я плакаль ! "Романьтизму нет"... Аналитики нету! Душно .... Кругом вилы . Намёки....Кругом одни намёки. Интересная мысль о том, что слушать можно и врагов. Мы не враги . Оно нам нада!? Народ просто хотит разобраться!
Василий Свирлипулькин
Человек сам решает кто ему враг, при это враждебен или нет этот человек не имеет никакого значения ) Это игра. Но про вас в передаче ничего не сказано. Кстати искать врагов это тоже морок, игра. Тому кто избавился от морока или как говорят в восточных учениях стал просветленным, все люди земли друзья (интернацим тут не причем, что очевидно, глупо даже об этом оговариваться, но знаю специфику этого форума) Враг только внутри бывает. Люди приходят сюда в морок, чтобы играть, учиться и избавляться от него, это радио не свет истинны а тоже часть матрицы, просто отличие, что Владислав ищет и щупает дух ), а большинство нет, это не значит что большинство его слов правда, просто он играет в свою игру по направлению к духовному развитию. А большинство передач аналитических, просто играют в морок беспросветно и перемалывают и переливают из пустое в порожнее, они не чувствуют дух и нет направления движения. Сейчас опять воспримут все в штыки, но ведь в фильме матрице любимом, был только 1 нео и даже он до поры жил в матрице.
Yury Safonov
Кто за что боролся, кто за гол, а кто за свой народ.
Yury Safonov
Кто за что боролся, кто за гол, а кто за свой народ.
Андерсен
Кремлёвские болтуны режыма, в совершенстве владеют техникой Йоги в этом направлении, когда у них на лицах умиротворение при плохой игре. И готовы с таким непоколебимым лицом на кол сесть или голову подставить под удар топора.
Алексей
А те кто хотят того же в России как были "придурками и провокаторами" так ими и остались.
Сергей Константинов
Вообще я бы написал то с чем Владислав точно не согласиться, но это так ) Суть игры не важна, главное направление, можно стать просвлетленным смотря футбол, какое кощунство )) Будда просто под деревом сидел.
Николай Толубаев
Пока Росси раскачивается, а синтестич думают В России изобрели портативный атомный генератор. Механизм его действия до такой степени прост, что инженер боится его патентовать. "Я постоянно пишу письма руководству Якутии, полпреду Дальнего Востока Трутневу, но мои письма остаются без ответа. В последние годы, если честно, начал уставать... Я отнюдь не молод, и иногда закрадывается мысль, что не успею. С женой договорились: ждем еще два года, если здесь ничего не получится, то уедем за границу. Это не шантаж, а просто констатация факта: стране не нужны технические прорывы", - объясняет Чомчоев. Инженер из Якутии предложил дешевую автономную систему обеспечения энергией жилых домов в любой точке мира. Ей заинтересовалась Tesla https://realty.newsru.com/article/20jun2018/atom?utm_medium=exchange&utm_term=rt:727632
FLOMASTER
В ютубе единомышленников АРИ 1 к 500
Сергей Константинов
Вообще я бы написал то с чем Владислав точно не согласиться, но это так ) Суть игры не важна, главное направление, можно стать просвлетленным смотря футбол, какое кощунство )) Будда просто под деревом сидел.
Игорь Максимов
Скорее всего ты тащишь пространство радости из прошлых воплощений, которые на Руси занимались беспределом. Одна "идея несправедливости", чего стоит, а не "идея зависти", это какой интеллект нужен для такого словосочетания. Интересно из-за какого вихря Каин убил Авеля?
Игорь Максимов
7 цветов-7 старцев, что освободили Илью Муромца. 7 чакр, очистив и уравновесив которые он исцелился, победив в себе кощея и выстроив радужный мост в Асгард.
Maxim Egorov
Не зря слова "выйти из матрицы" у Игоря взяты в кавычки.
Андерсен
Скорее всего ты тащишь пространство радости из прошлых воплощений, которые на Руси занимались беспределом. Одна "идея несправедливости", чего стоит, а не "идея зависти", это какой интеллект нужен для такого словосочетания. Интересно из-за какого вихря Каин убил Авеля?
Игорь Максимов
7 цветов-7 старцев, что освободили Илью Муромца. 7 чакр, очистив и уравновесив которые он исцелился, победив в себе кощея и выстроив радужный мост в Асгард.
Николай Толубаев
На бетту вся надежда.
Fiksik Piksel
Вашими устами да мёд пить.Вообще слышал что сны под пятницу сбываются.
Андерсен
Просто Трэш металл, а до этого было иудейским.
Fiksik Piksel
Был у меня напарник на работе , Серёга, он расказывал что в роду у него то же французы .. И таких наверняка много.
Сергей Вишняков
Сегодня во сне увидел матрицу. У каждого человека своя клетушка на своем замке. Каждый человек работает на своей волне. До многих просто не достучаться. Хозяева могут включать и выключать потоки. То есть основной массой могут управлять включая и выключая их интересы, их мотивацию. Хозяева внеземная цивилизация. Подключения (подключки) почти у каждого, самая тяжелая через контакт 6 рода.
Николай Толубаев
А вы считаете- низко ранговые, но вышедшие из матрицы, могут что то изменить? У них настырности и самоуверенности нет для этого .
Fiksik Piksel
Ужо на форуме G+ гуляет высказаное здесь выражение "хохложопый шумер".
Юрий Рыков
Не обощайте ;) Я про россиянскую политику слушаю только здесь, тв не смотрю лет 10,там одна пропаганда и промывка мозгов, максимум новости в интернете рбк, банки.ру и жж. На остальных сайтах слишком много кремлевских редакторов.. Почитайте например книгу Трансерфинг реальности (там про маятники и эгрегоры и не тратье свое время и энеригию на всякий зомбированный биомусор.
Константин Пахомов
На бетту вся надежда.
Константин Пахомов
Дмитрий Браунинг
так я не про споры здесь
Василий Свирлипулькин
Вы бы вот этой девахе про плохой СССР сказали : https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/108872/pub_5b493d8383eff800a931049a_5b493d891f242d00a9b9568e/scale_600 Ваше счастье - она уже старенькая, немощная . Она для вас сейчас - пенсионерка - " нахлебница ". Не может ответить . Не в силах уже...
Maxim Egorov
Вася мне напоминает одного персонажа https://www.youtube.com/watch?v=EMn3s35SQoU
Юрий Рыков
так я не про споры здесь
Алексей Огородников
Случайно набрел на это https://urban3p.ru/category/military В очередной раз поразился как в СССР бездарно тратили энергию и жизни людей и попутно громадное количество ресурсов. По какому вопросу не коснешься Совка, так прямо каждый раз убеждаешься в том, что это была убыточная и враждебная русскому народу система. Его итог был закономерен.
Константин Поляков
Не зря слова "выйти из матрицы" у Игоря взяты в кавычки.
Yury Safonov
Вот и попробуй объяснить, даже думающим людям, что такое придумать могли только враги.
Александр Верный
https://www.youtube.com/watch?v=Z3ut3Jy1em4 9 сек.это эмоция страха бессознательно проявляется напряжением мышц шеи у дамочки.
Алексей Огородников
Вот и попробуй объяснить, даже думающим людям, что такое придумать могли только враги.
Алексей Огородников
Интересно комментарии под видео почитать
vadim galuzin
меня ну очень терсают очень смутные самнения и очень смутные очючения ! сдаётся мене, что этот Трамп ну не очень простой пресидент, а подстава, провакатор,джокер , трооллль. приколист....от ЦРУ ФБР АНБ....... Конечно, у чекистов есть на Трампа кампрамат типа педофилии или гомосятины, но ето не поможет Рияосии. После всех кривляний Трампа в мире происходит вредная для Рияосиии реакция . Все почемуто ещё ресче напрягаются, набычиаются, объединяются, увеличиваются в расходах на армии . И не против Омерики и Сапада с НАТОй и ГейЕвропы, а супротив высокодуховных рияосиян . Вот
Yury Safonov
Легко. https://ari.ru/ari/2018/04/14487/nemeckie-korni-latyshskih-strelkov
Алексей
Так я всегда говорил, что сталинстами становятся те, кому нравится ощущение крепкого члена у себя в заду. Сильный и уверенный в себе человек никогда сам не захочет иметь над собой хозяина. А в целом - все зависит от человека - кому-то нужна стабильность, даже если эта стабильность - баланда, параша и казарма. Кому-то - свобода и возможность развиваться важнее.
Секундант
Это как 6 рода контакт?
Ilya Tarasov
Тот самый момент, когда Рагнар Лодброк воюет с русскими (Rutheni — латинский средневековый экзоэтноним для русинов/русских). Из «Истории данов» Саксона Грамматика (ок. 1140 — ок. 1216).
Алексей
Вы хотите сказать, что если я бы этой девахе про плохой ссср сказал, она бы мне пулю промеж глаз?
Ilya Tarasov
Вся эта либерасня в очередной раз доказала, что россиянский либерал － тот же совок, только впрофиль. И приди эта мерзота к власти, будет уж точно не лучше, чем сейчас. Так как, по сути, перед нами те же наследнички молотовых-кагановичей-залкинд, что и нынешние сидельцы кремля. И точно также как путинцы, а возможно даже более охотно, они будут “сажать и не пущать”, не сомневайтесь. Уж как только ни изголялись демшизоидные бесы, очерняя в своей статье Николая II и подводя к тому, что, мол, расстреляли （а на самом деле ритуально убили）русского царя с семьёй “за дело”. Видимо, советские швондеры дали немалое потомство, и ругать царя у homo soveticus в крови. Кстати, обратите внимание на проскальзывающие у “либералов” классические клише коммунистической пропаганды: ”Николай Кровавый” и т.п. Ощущение, будто читаешь не либеральный паблик, но газету “Правда” за 67-й год. Ах да, монархистом не являюсь. Однако же чётко осознаю, что любое подтрунивание над жертвами трагедии в Ипатьевском доме, равно как и оправдание палачей, － есть очевидный акт русофобии. Это бесспорно.
Ilya Tarasov
Где-то, в глубине души, теплится надежда, что Поклонская проявила свою позицию, а не тупо исполнила указивку хозяев. А так, её, конечно же, использовали АПшники в духе: мол, посмотрите, оппозиционеры, не принимая наш прожект по ограблению пенсионеров, вы стали в одну упряжку с тем, кого так долго шельмовали (после нескольких её весьма экстравагантных выходок).
Ilya Tarasov
По поводу 404. Напомню, что временно отторгнутый Киев (если кто не знал, то до первых советских лет он являлся великоросским городом (https://goo.gl/1tUz7E) (https://goo.gl/5shsPK)) ещё сто лет назад был центром Русского национализма (https://goo.gl/D6xy7U), а само население Малороссии именовалось, как и мы, русинами (русаками, рускими, русскими) (подробнее здесь: https://goo.gl/wQSZGy). Киевляне и тогда и даже в эпоху Гетманщины считали себя русскими и не мыслили себя отдельным от русских Москвы (Суздаля, Смоленска, Пскова и Новгорода) народом (https://goo.gl/pQvojt) (https://goo.gl/qme4Nu). Чернигов и Новгород Северский — таке же русские города, чьих жителей-русинов (русских) поляки именовали с начала XVI в. «московитами». Летописи также именуют эти города «московскими» (т.е. «московитскими»): https://goo.gl/ijFWu8. Сами малороссы — это не некие «укрáинцы царского времени», как нам часто хотят их представить, а обозначение вообще всего южнорусского населения (в том числе полещуков, севрюков, кубанцев и т.д.), чьи диалекты несколько отличались от великорусского. Малороссы в своей массе не только выступали против обособленности от великороссов, но и являлись русскими националистами (к примеру, небезызвестный Анатолий Савенко или Андрей Стороженко). В «укрàинцы» записалась лишь часть потомков малороссов (т.е. южных русских). Значительная часть потомков малороссов — это нынешние полещуки Беларуси, либо русские Краснодарского края и Ростовской области. Называть их предков, малороссов, «укрáинцами царского времени» — это всё равно что записывать первых праславян на территории нынешней Польши в «древние поляки». #история #русские #Киев
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