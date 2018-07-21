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Израиль принял закон о национальном характере государства
Израиль принял закон о национальном характере государства
21/07/2018 01:05
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Обсуждение
Кирилл Дудин
Здравствуйте Владислав! Да, я знаю что здесь удаляют мои комментарии. Но тем не менее. Касаемо евреев = это ALIENS! ЧУЖИЕ! Пришельцы с демонических миров. Их вывели не на этой планете, создали искусственно - с одной единственной целью = уничтожить Белую Расу на этой планете! ЭТО INVASION OF ALIENS - ЭТО ВТОРЖЕНИЕ ЧУЖИХ! А ГЕНРИ КИССИНДЖЭР - ТИПИЧНЫЙ ALIEN! ХОТЯ КОЕ-ЧТО ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ ОН! А ПРЕЗИДЭНТ ТРАМП - ДОСТОАЙНЫЙ ВОЖДЬ АНТЛАНТОВ! ВСЕ ВОЕННЫЕ И ВЕТЕРАНЫ РАЗВЕДКИ США ЗА НЕГО! Я чувствую что ТРАМПА - поддерживают Высшие Военные Круги, Генерал Джозеф Данфорд - Глава Начальников Штабов. Осталось разобраться с ФРС - провести национализацию центробанка США который захватили эти твари! Я ВЫЖГУ БЕЛОСНЕЖНЫМ ПЛАМЕНЕМ ВЕЧНОСТИ ВСЁ ВАШЕ СРАНОЕ ВАШИНГТОНСКОЕ БОЛОТО - ВАШИНГТОН БУДЭТ ОЧИЩЕН ОТ ЭТОЙ ЗАРАЗЫ ALIENS! ЭL-AION!
Сергей Панченко
Есть такая интересная закономерность. Скажем, компания принадлежит русскому владельцу, бизнес идёт отлично. Потом наступает кризис - и всё: слив, развал, банкротство, ликвидация. Если у руля еврей - с трудом, но выкарабкивается. Это я к тому, что стоит поучиться умению держать удар. Полезное качество по жизни.
vadim galuzin
остальные выводы радиоведущего -- поддакивание кремлёвским сми
vadim galuzin
остальные темы --- минус 5
Земеля в натуре
рр
Арий Русович
Вячеслав здравия. да что вы этого Трампа хвалите. почитайте интервью Джма Керри о том что он видел на тусовке какой-то элитной как Трамп перевоплощался в ящера. Ещё пару актеров намекали на подобное, в том числе АЛекс Джонс заявил что за кулисами Трамп -другой человек, он инопланетянин. К тому же случай снятый на видео где к Трампу подходит ребенок в костюме динозавра и тот опешил. Посмотрите.
лесничий
https://www.youtube.com/watch?v=1WfBgws1xY4&t=2s Как Хорватия встречает свою сборную...
Сергей Константинов
Весело живешь
Андрей Апасов
Планета Земля, центральный теле канал одного из государств, время прайм тайм, выходит ведущий и говорит: " Добрый вечер, в эфире программа "Русский взгляд" и с вами Владислав Карабанов" Вчера в этой стране приняли закон О национальном характере государства Русского народа. Вопрос времени.
Шерин Дана
Не успел новый выпуск выйти, а уже тролли понабежали. Значит точно стоит послушать.
Alex White
Кирил посмотри американское шоу ты уволен или сгорел, где достойный вождь атлантов измывается в самых низких формах на молодыми, получше холодной ванны будет, и не смеши так больше, уже здоровье не то.
vadim galuzin
по теме Израиля -- 5(пять) с плюсом.
Василий Свирлипулькин
Вот ты скажи, какой смысл дергаться и негодовать по поводу того, что изменить не в силах. Не лучше ли , к примеру, прокачать пресс, освоить английский и сделать ремонт в квартире?Ну подергаешься, ну станешь правдорубом...молодец...все будет по прежнему, кроме потраченных нервных клеток.Менять можно то, до чего в силах дотянуться.Главное в жизни это внутреннее состояние-спокойное , радостное и уверенное.Несмотря на внешние декорации.Лучше поставить перед собой 100 своих целей(пусть самых скромных, но своих) и добиться их реализации.Больше пользы. Объединись с кем-то рядом, для достижения общих целей.
vadim galuzin
Кстати, все прорывные российские военные технологии (атом, ракеты, ПЛ. авиация) - корнями в том самом Оружии Возмездия от сами-знаете-кого.
Maxim Petrov
Во всех этих примерах были изначальные линии раскола, которые просто реализовались в ходе кризиса. Скажем, Север и Юг США по сути были разными государствами. Юг - бывшие британские королевские колонии, воспроизводившие феодальную модель, где вместо лордов - плантаторы, вместо крепостных - рабы из Африки. Север - изначально протестантская вольница, основанная ВОПРЕКИ королевским указам. Совершенно другой мир, ценностный набор. Разве что язык один, да и то на Юге он заметно отличается. И спустя 150 лет после войны эти различия никуда не делись, ну не любят на Юге янки - и ничего с этим не поделаешь.
Serge Rakitin
Про Израиль Понравилась фраза израильского профессора: "Израиль - это восточноевропейская страна, созданная подданными Российской империи". Это к вопросу о том, кто русским ближе - евреи или арабы, если уж выбирать между хреном и редькой. Про готов Их выход на Балтику произошел через т.н. "Готский коридор", условную линию между Крымом и Пруссией. Кстати, Пруссия (нем. Prussen) - это слегка искаженное Порусье, по аналогии с соседними Полесьем и Поморьем (Померания).
Сергей Константинов
Между строк я слышу только пропаганду дичайшего социал-дарвинизма. Работайте на хозяина до 70 лет . Умрите за станком. Вас отвезут в крематорий и сожгут. Счёт за " услугу " - пришлют вашему ребёнку ( буде у вас хватит денег его вырастить ) . Вот такое будущее для вас( или нас ) пропагандируют эти между строки.
Serge Rakitin
Кстати, все прорывные российские военные технологии (атом, ракеты, ПЛ. авиация) - корнями в том самом Оружии Возмездия от сами-знаете-кого.
Сергей Константинов
Информация и знание без опоры на дух полностью пуста. Вообще любая идея в своем корне верна, не бывает ничего не реального, в футболе например столько же духа как и в русской идеи, как говорят разные учителя, что Бог во всем. Когда человек с чем то борется он борется с тенями внутри себя, просто удобно персонифицировать этих теней к конкретным людям или идеям и противопоставлять их себе, но если этим слишком увлекаться то в итоге попадешься на том что будешь со всем бороться и тебя будет все меньше, а вокруг будет чудиться один сплошной морок. и враги которые паразиты все с ног на голову переставляют ) Желательно разделять потоки и видеть врага внутри, а не снаружи. Это легко показать на примерах, например Владислав часто говорит что православные попы не спорят потому что боятся, им дали приказ ни с кем не спорят, а иначе он их бы разгромил в пух и прах, но сам же постоянно говорит слушателям, что не нужно ни с кем спорить, нужно слушать только себя, почему же отказывает в этом так называемым попам? Просто потому что ассоциирует их с определенной тенью внутри себя, борется с ней, не любит ее и попов ) А откуда можно знать, что у них внутри, морочит ли их православие или помогает открывать дух внутри себя, откуда это можно знать постороннему человеку и думать что только твоя игра и твоя секта самая правильная, нельзя поймать дух и сказать что нужно идти таким путем, а не другим и не нужно путать дух и знание, что постоянно делает Владислав, дух это не верная истинна, можно что называется быть "пьяным мастером" и вообще постоянно врать, как написано у Кастанеды, делать контроллируемую глупость и при этом так же идти к духу. Если не предвзято Владислав на это посмотрит, то увидит что это так )
Василий Свирлипулькин
Нет Владислав любит свободу какая пропаганда, В принципе у вас в словах какая то обида, если так не нравиться, то смысл слушать, это мазахизм, или по телику вообще нечего смотреть? Понимаю )
Serge Rakitin
Есть такая интересная закономерность. Скажем, компания принадлежит русскому владельцу, бизнес идёт отлично. Потом наступает кризис - и всё: слив, развал, банкротство, ликвидация. Если у руля еврей - с трудом, но выкарабкивается. Это я к тому, что стоит поучиться умению держать удар. Полезное качество по жизни.
Василий Свирлипулькин
Кто тебе сказал, что они мои ?! Я никогда не защищал коммунистов. Ибо они ошиблись. Наломали дров, не учитывая сущность человека. Ведь массовый человек - животное всегда гребущее под себя. Настоящих людей совсем мало. И они никогда не придут во власть. Хотя - выиграют в будущем ( но это другой разговор ). Я защищаю общество для именно людей а не для двуногих хищников. А коммуняки - это уже ваши. Ведь именно они построили нынешний АД в России. И продолжают строить. Именно они, как и вы - за дикий " рынок ". То-то ещё для вас будет.... Или надеетесь на свои деньги? Наивно надеетесь. Ваши коммуняки - доведут вас до края . Это я вам говорю.... А мои прогнозы сбывались всегда. Все до единого.
Сергей Константинов
Именно! Надеялся здесь послушать аналитику но... Здесь вообще - лекции для несовершеннолетних бандеровцев. " СССР, коммуняки , сталинисты, анон... Гунны, готы, французы... Снова - СССР, бабушки - дармоедки на скамеечках... Всё надеюсь послушать аналитику вместо пропаганды. Надежда вымирает последней. А может я и так очень умный и мне ничего слушать не надо ?! Я ведь прогнозировал распад СССР... Сбылось! Прогнозировал предательство кремля в отношении Новороссии... Сбылось! Много чего сбылось.
Serge Rakitin
Во всех этих примерах были изначальные линии раскола, которые просто реализовались в ходе кризиса. Скажем, Север и Юг США по сути были разными государствами. Юг - бывшие британские королевские колонии, воспроизводившие феодальную модель, где вместо лордов - плантаторы, вместо крепостных - рабы из Африки. Север - изначально протестантская вольница, основанная ВОПРЕКИ королевским указам. Совершенно другой мир, ценностный набор. Разве что язык один, да и то на Юге он заметно отличается. И спустя 150 лет после войны эти различия никуда не делись, ну не любят на Юге янки - и ничего с этим не поделаешь.
Василий Свирлипулькин
Именно! Надеялся здесь послушать аналитику но... Здесь вообще - лекции для несовершеннолетних бандеровцев. " СССР, коммуняки , сталинисты, анон... Гунны, готы, французы... Снова - СССР, бабушки - дармоедки на скамеечках... Всё надеюсь послушать аналитику вместо пропаганды. Надежда вымирает последней. А может я и так очень умный и мне ничего слушать не надо ?! Я ведь прогнозировал распад СССР... Сбылось! Прогнозировал предательство кремля в отношении Новороссии... Сбылось! Много чего сбылось.
Сергей Константинов
Я думаю вы нигде не найдете нужную аналитику, потому что не ее ищите, а то что внутри потеряли, и привязываете это к конкретным вещам, типо ностальгии. Не надо биться лбом об голые факты то.
Elizaveta Khabarovsk
Мое мнение ВК а американской политике ставит всегда не на ту лошадь. Для американского обывателя Генри Киссенджер, что бабка Новодворская была для русского - послушай Кисенджера и делай, думай наоборот. Этот чел подвел Никсона под импичмент Уотергейтского скандала (он был советником национальной безопасности), амеры свою историю знают и любят. Да, Кисенджеру позволили в 70х быть у руля экспансии капиталов отцов основателей США в Китай, но в 2013 Китай сделал фатальную ошибку по "Говнороссии" за спиной США, подписав скрытный пакт с Януковичем. Китаю это самовольство деньги не простят. Политику определяют деньги, а не "поберушки" Кисенджеры. Деньги за клюшкой гольфа, да кружкой виски порешали, - "поберушки" зарвались, решили, что хвост может вилять собакой, нет! Дональд будешь президентом, всех вякоющих "козлов" лишим финансирования на перевыборы." Я в отличие от многих политолухов с конца 2015 нисколько не сомневалась, что Трамп будет президентом. Я это видела по рейтингу американских сериалов, какое г-но закрывается после первого сезона, а какое финансируется и набирает рейтинг. Трамп в тренде, его тролиг в твитах "по выявлению дурней бегущих вперед паровоза" восхищает.
Кирилл Дудин
Да плевать мне на это шоу. Это всё для людей-овец. Трамп сильный и мощный дух! Я сразу в него поверил как только он появился в США. Удел людей-овец питаться слухами да смотреть именно что шоу - ну что тут мне сказать?! NO COMMЭNT! Питаться этими шоу и всякими домыслами, что США небыли на Луне и всё сняли в Голливудэ - ну питайтесь этим дерьмом. Кстати, ещё Трамп инопланетянин и превращался в ящера - я сам был в Овальном Кабинэте когда он это делал, инфа 100%)))).
Maxim Egorov
Гляньте, гляньте как же Рашку колбасит от израильского закона. Видно, что Рашка управляется из-вне и не о каком русском или хотя бы российском государстве не может идти речь. Самая настоящая колония. https://www.youtube.com/watch?v=6gpvdaV4jSk https://www.youtube.com/watch?v=zyosNDK5ijo
Кирилл Дудин
Неужели одержимость Левашова кому-то еще не ясна?!
Maxim Egorov
Обоснуй. В чём бред?! Н.В.Левашов тожэ бред тогда?! Эх земляне, всё бы вам ярлычки вешать. То, что эта планета захвачена ЧУЖИМИ и управляется из вне - об этом масса источников говорит - как конспирологических так и эзотерических, и то, что есть другие виды инопланетян как биологической так и не биологической природы - это тожэ элементарный факт! Дэвид Уилкок и Кори Гуд - раскрыли тему очень хорошо! Блин, что тебе лень погуглить "ПЛЕЯДАНЦЫ" "ПОКАЗАТЬ КАРТИНКИ" - "НОРДИЧЕСКИЕ ПРИШЕЛЬЦЫ" "ПОКАЗАТЬ КАРТИНКИ" итд. СТОЛЬКО ХУДОЖНИКОВ РИСУЮТ ЭТОТ ЭЛЬФИЙСКИЙ РАСОВЫЙ ТИП - ПРИЧЁМ КАК ЗАПАДНЫХ ТАК И РОССИЙСКИХ! НА ТЕМУ ТОЛКИЕНА - ТЕ ЖЭ РИСУНКИ, ТОТ ЖЭ ЭТАЛОННЫЙ ТИПАЖ - СТРАННО ДА?! А МИНИСТР ОБОРОНЫ КАНАДЫ ДЯДЕЧКА СТАРЫЙ - ТОЖЭ БРЕД СКАЗАЛ, О 4 ТИПАХ ПРИШЕЛЬЦАХ ПОСЕЩАЮЩИХ НАШУ ПЛАНЕТУ! СРЕДИ НИХ ВЫСОКИЕ БЕЛЫЕ КАК РАС! ДАЖЕ НА РАШША ТУДЭЙ ЕГО ИНТЕРВЬЮ БЫЛО "ПОЛ ХЕЛЛИЕР О НЛО". http://paranormal-news.ru/_nw/124/76123481.jpg СТОЛЬКО ИНФЫ В ИНЭТЕ ОБ ЭТОМ - РАСКРЫТИЕ УЖЭ СОСТОЯЛОСЬ МОЖНО СКАЗАТЬ. Тем паче я во сне это видел очень часто.))))
Leonid Rahametov
Что куришь?
Elizaveta Khabarovsk
У нас русских есть хорошая поговорка "На Бога надейся, но сам не плошай" Вообще-то надежда только для безнационалов "компас земной". Для нормального русского это НАПАСТЬ, которая осталась не выпущенной на дне ящика, который открыла Пандора, когда выпустила на свет все земные напасти, раздоры и бедствия. На все должна быть своя точка зрения, иначе заведут на убой в какую-нибудь Сирию или Донбасс, сдадут, как "Вастамнету" У Пушкина есть поэма "К Овидию". Как самозванцы романовы не позволили опубликовать поэму полностью, так и нанятые ими краснопузые Ленсралинцы не опубликовали. Август Октавиан, даже будучи халдейским самозванцем, в начале 1века н.э. был вынужден сослать Овидия, за пасквили на Богов "Метоморфозы" в Крым в Скифию, в колыбель зодчества, храмов и скульптур. г. Афины названы в честь дочери Зевса Громовержца Афины-Паллады, по скифски дочери Перуна Громовержца Паллады -Богини мудрости и справедливой войны. Жрецы храмов Богини Паллады назывались паладинами-воинами света, еще Карл великий назывался паладином и его рыцари. Франко-италийский(лонгобардский) эпос о паладинах Карла Великого "Роланд и Ринальдо" Мувик великой игры о надежде и верах в избранных, "Есть только мы и наши враги" https://youtu.be/eJWYfQbCx3Q
Константин Алланд
Вот ты скажи, какой смысл дергаться и негодовать по поводу того, что изменить не в силах. Не лучше ли , к примеру, прокачать пресс, освоить английский и сделать ремонт в квартире?Ну подергаешься, ну станешь правдорубом...молодец...все будет по прежнему, кроме потраченных нервных клеток.Менять можно то, до чего в силах дотянуться.Главное в жизни это внутреннее состояние-спокойное , радостное и уверенное.Несмотря на внешние декорации.Лучше поставить перед собой 100 своих целей(пусть самых скромных, но своих) и добиться их реализации.Больше пользы. Объединись с кем-то рядом, для достижения общих целей.
Константин Алланд
Что ты лично можешь с этим сделать и лично что можешь изменить ? Ну написал ты это здесь 100500 раз, потратил время и нервы и чё?
лесничий
Тьфу на них, тошнит.
Alex White
А ещё не верят в переселение душ, так кожанкой и прет из семнадцатого. Ладно пошёл на поиски, блин забыл что ищем?
Кирилл Дудин
Человек пишет капсом - значит правда!
Maxim Egorov
Ну они вообще, что думают, что никто заметит такой выпад? Надеюсь, что местные евреи заметят и сделают соответствующие выводы по поводу кремлёвских товарищей.
Maxim Egorov
Я твою х. . . ню даже не читаю, что ты тут пишешь. Так что можешь не стараться.
сажин герман
Неужели одержимость Левашова кому-то еще не ясна?!
сажин герман
Человек пишет капсом - значит правда!
Владимир Кутиков
Судя по свободному перемещению по планете Земля-весьма возможно.
Земеля в натуре
Случай в театре. Спектакль для детей. Момент, где вот-вот должен появиться главный злодей - свет выключен, оркестр настороженно так жужжит. в зале тишина. И тут такой тоненький детский голосок: "Еб твою мать! Страшно-то как!!!"
Fiksik Piksel
Евреи помогают друг другу.У нас на судостроительном заводе 3 интернацыонал, в 90 бандитские годы развала, директором поставили еврея. Голандские соплеменники помогли ему с проэктом и заказами судов. Пошла деньга, поднялась зарплата,появились рабочие места. Но нашы московские товарыщи бандиты видя что есть прибыль , стали третировать директора для продажи им завода. Директор по совету голандцев продал , а чё с козлами воевать ?, Завод в итоге развалился , рассыпался и стоят руины и ржавые кранья. и по ныне..Вот такая пятрушка. К сведению.......
Кирилл Дудин
Одержимость чем?! Ах да - наверное Знаниями и Пониманием. Что такое неоднородное пространство и структура перво-энергий и перво-материй. Да. Хорошая одержимость! У Александра Хиневича и у Ведагора Трихлебова инфа тожэ хорошая. Все вопросы разбираются по Слайвяно-Арийянским ведам досконально и конкретно. У меня была книжка Слайвяно-Арийянские Веды. Я дажэ одного ведического Казака знаю, здесь на Урале. Он мне рассказал кое чего - видит этот дядька Высшие Я существ на тонком плане, раньше он собрания организовывал, к нему в том числе и я ходил, слушать лекции А.Хиневича. Потом он такой рассказывает мне - типа там видит юноши в доспехах стоят, мужики в доспехах стоят, типа войны Белой Расы - блин, ну я вижу это-жэ самоэ порой! Не всегда. Но бывают чёткие моменты детально и конкретно приходят такие эталоны и образы! Здесь на Урале была раньше нео-языческая движуха - Капище и костры и весь этот стиль и антураж! Можэт и сейчас есть, просто я не общаюсь с ними, отошёл от этого. Этот дядька-Казак мне ещё про евреев рассказывал - какие они подлюги и всегда всем гадят! Ну как бы ано понятно мне и так - просто инфа сходится эта. У Н.В.Левашова есть понятие "АЛЬФА-ГЕНЕТИКА" - то есть ЧИСТАЯ ГЕНЕТИКА. И если в АЛЬФА-ГЕНЕТИКУ(ФЭНОТИП+ГЭНОТИП) воплощается ещё СУЩНОСТЬ такого жэ Эталона И Архетипа - Это ИДЕАЛЬНО ПОЛУЧАЕТСЯ ВСЁ! В АЙДЭАЛЭ - Должно быть Эталонный Дух Эталонное Тело Эталонное Сознание Эталонная Порода! Это и есть смысл Законов РИТА(указанных в Слайвяно-Арийянских Ведах) - Закон о Чистоте Духа и Крови! На Других Планетах - БЕЛАЯ РАСА ПО ТАКОМУ ЗАКОНУ И СУЩЕСТВУЕТ И ЖИВЁТ!
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