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Откроют ли могилу Александра Македонского?
Откроют ли могилу Александра Македонского?
24/07/2018 00:53
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Обсуждение
Алексей Пожарсский
Если вы батенька чавойто там на чавойто намякамъ, нельзяли по конкретнее.битэ.Поделитесь своими знаниями , аль информацией. Наверняка вы в чём то посвящены, просвятите.
Александр Верный
полятическая простятутка, таких токмо туды и пускамъ для обслуживания.
Igor D'Arbino
Какая глыбокая мысля и тончайший намёк!
Fiksik Piksel
Если вы батенька чавойто там на чавойто намякамъ, нельзяли по конкретнее.битэ.Поделитесь своими знаниями , аль информацией. Наверняка вы в чём то посвящены, просвятите.
Fiksik Piksel
Больше похож на вентиль для спуска пара у народа.
Виталий Серко
Мы единое целое Силы породившей нас.
Андерсен
Здравия. А это знаковое событие? Крупный камень весом в 100 килограммов выпал из Стены плача в Иерусалиме в понедельник и упал на площадке, предназначенной для общих молитв, при инциденте никто не пострадал. Камень раскололся возле одной из молившихся на месте женщин, однако не причинил ей вреда.
Алексей Огородников
Больше похож на вентиль для спуска пара у народа.
Fiksik Piksel
какой умный камень.
Fiksik Piksel
Ну да. Оне там все дурилку включили на ютюбе и типа я не я. За лохов всех держат перед своей забразганной слюнями тумбочкой,.
Езя Гебя
Нет никаких махов. Камуняки давно под вашингтонский обком легли и эти космомольские шлухи наибулины, кюдрыны,чупайсы, шкеты-митяи, батый-кожугет, это же цирк сплошной. Всю эту гадость найдем и их опарышей-выплядков обязательно накажем за украденное время и ресурсы
Igor D'Arbino
Yury Safonov
Стена слезу пустила.
Роман Котов
Запросы будешь писать в Англию с просьбой о выдаче)).
Роман Котов
Кто-то стену проклял. Один знакомый в стену бумажку совал с просьбой о раскачке в игре своего героя до 17-го уровня.
Николай Николаев
Ты, если чего знаешь, скажи, а напускать туман не надо, дураком выглядишь.
Сергей Панченко
нафига запросы? старым проверенным способом - ледорубом )))
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