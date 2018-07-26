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Когда правду заменяют пугалками
Когда правду заменяют пугалками
26/07/2018 00:35
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Обсуждение
Ночной патруль
"вася пупкин" - улыбнуло...
Андерсен
На счёт референдума конца восьмидесятых годов, прояснить нужно, какой референдум? Я впервые слышу, что бы официально стоял вопрос о самоопределении народов, советкости и русскости. Напомните, кто в был в теме? состоявшийся 17 марта 1991 года в Советском Союзе и обсуждавший вопрос о сохранении СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик. «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»
Fiksik Piksel
https://vk.com/doc21178596_451259465?hash=1915b118c456dad3c0&dl=46157a2f4637f26f4a&wnd=1&module=profile&mp4=1
Fiksik Piksel
https://psv4.userapi.com/c816732/u21178596/docs/dbf3795c6f98/BORSCH.gif?extra=VYoV2kFUp0ni_Omk-x34Kvou-JcBAH81Ub4loetmQPhXsXpNEfOyliYgj52MNz3mOaAN6ZoGG73OcPAR5mShRcZNpvq_Mwqn7wDWRLBbH9h2snxuX0VY89jch4ohqg
Fiksik Piksel
https://psv4.userapi.com/c816732/u21178596/docs/dbf3795c6f98/BORSCH.gif?extra=VYoV2kFUp0ni_Omk-x34Kvou-JcBAH81Ub4loetmQPhXsXpNEfOyliYgj52MNz3mOaAN6ZoGG73OcPAR5mShRcZNpvq_Mwqn7wDWRLBbH9h2snxuX0VY89jch4ohqg
Fiksik Piksel
https://sun1-20.userapi.com/c543104/v543104732/31a3d/i3kK0QmsjW4.jpg
winter mosquito
https://youtu.be/KguUtafZtN8?t=738
winter mosquito
https://youtu.be/KguUtafZtN8?t=738
Василий Свирлипулькин
" Россия , которую мы потеряли ". https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1361478/pub_5b3999b5e34ebe00a9ebfe90_5b3999d26b6bb700a969d451/scale_600
Василий Свирлипулькин
Так сеять картошку и помидоры или нет?! А пшеницу высаживать ? https://youtu.be/vlUe8ciyh4w
Олег Ружейников
"силовиков" забыл. ментовские войны - не по телевизору (бесконечный сериал) https://www.youtube.com/watch?v=92XvKqaQmiA
Земеля в натуре
Так здесь хватает таких заси.... ков. На одного больше...... А ты уже и вежливости научился ?? На " ВЫ " обращаешься.... Однако подЫмаешься над собой. Растёшь. https://youtu.be/FxtnUKZFy_Y
Василий Свирлипулькин
Так здесь хватает таких заси.... ков. На одного больше...... А ты уже и вежливости научился ?? На " ВЫ " обращаешься.... Однако подЫмаешься над собой. Растёшь. https://youtu.be/FxtnUKZFy_Y
лесничий
"силовиков" забыл. ментовские войны - не по телевизору (бесконечный сериал) https://www.youtube.com/watch?v=92XvKqaQmiA
Dexter
комент. навеян очередным смешным заголовком в СМИ: ..Трамп говорит что торговые переговоры «идут хорошо». Представители США и Китая спрашивают: «Какие переговоры?»… как уже подмечено на АРИ - феноменальный человек. :) Очень энергичный – в одном лице может замещать большую политику и СМИ… всё выкладывает в твиттере. ..сегодня может всех объявить врагами, а завтра всех позвать в Вашингтон на дружеский обед. Участвует в устроенной матрицей игре на полную катушку, шарашит от души. Ловит кайф.
Алексей Курлов
Для россиян готовят цифровые водительские удостоверения, трудовые договора и визы Подробнее: http://www.cnews.ru/news/top/2018-07-25_dlya_rossiyan_gotovyat_tsifrovye_voditelskie_udostovereniya В цифровой концлагерь - ускоренным шагом.
Алексей Курлов
Бесплатное лечение сотрудников московской мэрии от рака за границей сочли законным Подробнее: https://www.newsru.com/russia/26jul2018/onko_zakonno.html Дело Кирюшкина. Станет ли в РФ подача жалоб и заявлений наказуемой? https://forum-msk.org/material/news/14865861.html
Николай Толубаев
у Столыпина спроси.
Андерсен
Поясни , не все же в теме .
Андерсен
По-моему, как раз против голосовали в основном противники России, ведь распад СССР означала раздел России на нарезанные большевиками куски.
Vladimir Sholkov
По мне это лишь очередной эксперимент. Потом снимут статистику , получат гранты за успехи в изучении мартышек и приведут систему для запада и Америки .
сажин герман
Да не заморачивайтесь про фильмы. Они - дрянь и все их быстро забывают.
Рустем Бохани
чинуш маловато что то
Евгений Михайлов
"Я впервые слышу от главреда, что бы официально вопрос стоял о самоопределении народов России о советкости и русскости к примеру?" Там даже из 5-ти позиций ничего близкого нет по голосованию в референдуме. Где вопрос о русском статусе самоопределения? Твоя моя не понимать? Так кто кого когда предал, крестьянский русский народ или элита? А может быть это фуфлогония на счёт предательства Богов со стороны крестьянского-русского народа, так как вся писанина ПВЛ лживая. То есть теперь понял мою претензию? Истоки все отравлены, чтобы обвинять русских крестьян в предательстве Богов своих.
Андерсен
"Я впервые слышу от главреда, что бы официально вопрос стоял о самоопределении народов России о советкости и русскости к примеру?" Там даже из 5-ти позиций ничего близкого нет по голосованию в референдуме. Где вопрос о русском статусе самоопределения? Твоя моя не понимать? Так кто кого когда предал, крестьянский русский народ или элита? А может быть это фуфлогония на счёт предательства Богов со стороны крестьянского-русского народа, так как вся писанина ПВЛ лживая. То есть теперь понял мою претензию? Истоки все отравлены, чтобы обвинять русских крестьян в предательстве Богов своих.
Николай Толубаев
Контуры русской истории и происхождения русского народа мы более или менее востановили: На скифской -русской равнине, на северном побережье русского -чёрного моря жили кемиры, скифы, сарматы - аланы, готы; севернее жили венеды-вандалы. Всё это предки русского народа. Были ли это разные народы?, Возможно, в разный периоды истории, эти союзы племён просто назывались по разному. Кто то из греков писал: сарматы, готы , вандалы хоть и называются по разному, но говорят на одном языке, выглядят одинаково и исповедуют одну веру.Конечно же они состояли из разных родов и племён . Некоторые племена сарматов участвовали в этногенезе и других -не русских народов. Но русские должны понимать , что скифская история в Таврии и на русской равнине, готская история северного Причерноморья , Приднепровья , Поволжья, Сарматская история европейской части России -это всё русская история. Этноним рус видимо идёт из древности так называли себя предки из которых вышли и скифы, сарматы и готы. Некоторые племена сохраняли эту приставку в своём названии. Сейчас нам надо раскопать знания о древнерусской вере и богах. Так вот если внедрении греки -эллины пришли в Греции со скифской равнины и были так же ариями, значит богов они то же принесли от сюда. Значит греко-римские боги похожи на русских богов. Гермес- Сварог. Зевс -Перун.
Василий Свирлипулькин
никто не любил мАсквичей)
Arkadiy Polyakov
в нашем районе есть село называется Гунайка - Туапсинский район. Как это может быть связанно с гуннами? там есть определённые артефакты в виде пирамид поросших лесом, скал непонятного происхождения, кладок из мегалитических блоков на вершинах гор и много чего ещё. Живут там в основном турецкие армяне, но и русские тоже есть немного. У немцев во времена ВОВ операция Аттика там был военный аэродром подскока и тылы обеспечения.
Роман Котов
никто не любил мАсквичей)
Maxim Egorov
Сегодня как раз видел сон. Там вообщем вода из под крана стала воспламенятся и сразу почему то пошла мысль, что так будет в Москве, когда это начнётся. Она не горела как бензин, а как будто она в себе стала содержать газ.
Fiksik Piksel
возможно огненная религия как огонь в символизме солнца.
Роман Котов
Дурья голова, я с УРБ, Серова и Хиневича начал выбираться, а ты с пелевина.
Роман Котов
возможно огненная религия как огонь в символизме солнца.
Валерий Русанов
Гей славяне из улицы разбитых фонарей,до отъезда в Неаполь младшей жены
Валерий Русанов
Заладили религия,башкой об пол или стены биться,и что спасёт от чего или каво
Роман Котов
не смотрел сериал
Elizaveta Egorova
В США уже начали готовиться к перевыборам Трампа. нам домой звонят и спрашивают довольны ли мы им, причем это автоматическая служба. уже два раза звонили.
Дмитрий Браунинг
Нашел фильм, трейлер интересный. думаю посмотреть на ночь глядя ) Действие происходит в языческом эстонском селе, где водятся оборотни, ведьмы и появились странные существа. Молоденькая крестьянская девушка Лийна безнадёжно влюблена в сельского парня Ханса. Ему же нравится прекрасная барышня из поместья. Страна: Эстония, Нидерланды, Польша Год: 2017 http://kinovod.net/film/6274-noyabr
Василий Свирлипулькин
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE Там все хорошо
Земеля в натуре
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE Там все хорошо
Виталий Серко
Мы единое целое Силы породившей нас.
Igor D'Arbino
Ясно, рубли не всплывут...
Вит Ла
Поясни , не все же в теме .
Роман Котов
Заипали ностальгирующие ипанаты. Понятно что советская власть создавала эти посёлки искусственно. И как только она ослабила хватку и у людей появилась возможность оттуда...съе...уматать. Тут же люди это и сделали.
Вит Ла
Песня хорошая .Кстати Василий процесс умирания деревень был запущен на ранней стадии совка .Для примера посмотри эту тему по Новгородской области , очень показательно .Но ты не найдешь ни одного примера что бы кто-то деревню начал возрождать в СССР . а сейчас этих примеров много . хотя в общем то умирание деревень продолжается .
Леонид Стгромов
Папа Римский периодически посещает приюты и целует ноги беженцам, Владислав на Ваш взгляд какой в этом смысл? https://imgprx.livejournal.net/7dac168fcfae6098405ab0f33f1df6aac5f32321/3g7dsgY9gKecPTUgZGWhqHcRZ12rK7LAJeEAdfWSMQ-qeFyZMhc4oX8wlDWILeF36mccqqiVpiYjXZ6sAGUX6sAZTHsPFXcQhAPHSW-ftJk
Леонид Стгромов
Ты что Укаинець?
Леонид Стгромов
Нормальный человек не может желать такую судьбу миллионам людей
Александр Макогонов
папа сумасшедший вот и все
Константин Поляков
Вот ведь как бывает. Когда-то Владислав хвалил систему ЕГЭ из-за того, что родители и выпускники перестали зависеть от мнения директора школы. Но директору хотя бы можно было плюнуть в лицо. А теперь... неугодных выпускников заваливают уже на федеральном уровне. https://gazeta-n1.ru/news/66017/
Серёга Ларюшкин
Дурья голова, я с УРБ, Серова и Хиневича начал выбираться, а ты с пелевина.
сажин герман
Владислав, прокомментируйте пожалуйста знамения: Падение камней из стены плача Кровавая луна с Марсом
Maxim Egorov
Какой то тёмный ритуал. Для них наверно это в порядке вещей окунаться в грязь. Вера у них такая.
Vladimir Sholkov
Читаю Рыбакова по следам Геродота. Впервые узнал что колхида это западная Грузия где правили потомки египтян.
Vladimir Sholkov
В этой связи возможно египтяне владели способом вызова НЛО и часть потомков по прежнему живут в колхиде. В нужный момент кто то что то делает и опля контакт налажен. Колхида ещё славится тем что там находилось золотое руно за которым плыли аргонавты. Но и само появление золотого руна специфическое. Гермес выковал золотого Тельца чтобы спасти детей царя чтоль. И на золотом тельце двое детей улетели в Колхиду. Один ребенок по пути выпал.
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