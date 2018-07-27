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Раз в 25 тысяч лет такое сочетание Луны и Марса
Раз в 25 тысяч лет такое сочетание Луны и Марса
27/07/2018 23:59
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Обсуждение
Василий Свирлипулькин
Нам говорят , что Запад и Ленин на германские деньги инициировали революцию в России... Смешно. Попробуй раскачать миллионы - никаких денег не хватит. На что уж кремляне стараются.... Миллиардами ворочают. А народ молчит. Значит - причина революции была уж слишком мощной. Так что, про " большевичков" - мелко всё это . Не про них всё же говорить бы надо. " Лишние " люди в России образовались по воле буржуев. Что происходит и сейчас. А для " лишних " людей и государство становится лишним. Что происходит и сейчас. Последствия ? Произойдут и сейчас. http://rusnext.ru/recent_opinions/1532606343 Может на эту тему передачи будут ? Надоело слушать про ни о чём.
Василий Свирлипулькин
Не смотрел но осуждаю. А вот комету Галлея - смотрел ночью. Уже сколько лет пролетело! А как будто вчера было. Сидел в кабине крана на ж/д ходу ночью и смотрел на комету. Представлял - как через тысячи лет какой - то человек ночью, у входа в пещеру своего племени, опёршись на копьё - будет смотреть ту же самую комету на которую смотрел когда - то и я .
Fiksik Piksel
Возможно.Как в принцепе домино, одна косточка потеряла равновесие и пошла реакция разрушения. Равновесие может нарушить и дыхание земли(она реально дышит , но не заметно для нас "микробов") или от банальной мухи, таракана.
Василий Свирлипулькин
Снова про Ленина и СССР.... Выключаю.
Езя Гебя
Иосиф кобельзон собрался в поход, что его ждет???? Ад или рай???? В ящике рожи их не светят, в ящике видно сразу- куда эта сущность была направлена этими силами. Рожу накрасят, а будет испуг и мука на оболочке, парик этот, тьфу,человечешко,галактика,миру-мир, притяжение Земли....
Сергей Панченко
98% баб. и это утешает )) ибо курица - не птица, а баба - не человек
Константин Пахомов
https://youtu.be/Gv5o5nNjsg4
Константин Пахомов
https://youtu.be/Gv5o5nNjsg4
Canapsis
На Дальнем Востоке не было видно.Хотя на затмения смотрят только невежды.
Константин Алланд
На Дальнем Востоке не было видно.Хотя на затмения смотрят только невежды.
Алексей Пожарсский
*Зашифрованая сказка* Небыло ещё так, Чтобы небыло ни как : Как-нибудь да будет. Может быть, волшебный кварк Дубна нам добудет. Небыло ещё так, И не будет. Время вперёд тик-так, Сидят волки в кустах, Спят медведи в лесах, - Никто их не разбудит. Колесо ещё крутится, И хомяк пока не сдох. Но вокруг чудится Странный подвох. Ветер шуршит тревожно, И кругом всё не так. И прислушался осторожно К этим делам хомяк. Силентиум паурум эст. (*Молчанье- золото) Хомяк фигни не ест. Раздельное питание, Концентрация внимания, И буддистское молчание. И странные видения Крутятся в колесе, В колесе прозрения - Видны подвохи все. Но Силентиум паурум эст. До времени, до времени. До прозренья всего племени. И Хомяк разгадал квест. ***
Вадим Волков
На сколько знаю, солнечные затмения смотреть не рекомендуется, про лунные слышу впервые.
Алексей
https://www.rbc.ru/society/27/07/2018/5b5b61279a794725a6c87b4b?from=main одна опора режима порезала другую
Филипп Филиппыч
верить нельзя никому и ни во что. тока неопровержимым доказательствам! когда-то нам всем, малышам-несмышлёнышам, показали глобус и сказали: "Так выглядит наша Земля" - и пошёл необратимый процесс "уверования" во всё, что скажут-покажут вовсе не прямые свидетели или непосредственные участники событий, а обычные рабы матрицы
Maxim Egorov
Какие же всё таки мерзкие эти христиане. Смотреть противно. Коммуняки и то не так сильно вызывают отвращение как эти вот. https://www.youtube.com/watch?v=gVFJMz3TeSE
Arkadiy Polyakov
достойный анекдот имеет глубинные корни бардак он и на небесах присутствует, а иначе почему мы так живём? и это хорошо иначе бы жизнь и ад стали бы невыносимыми.
Arkadiy Polyakov
ВК а почему Вы решили что сексуальные домогательства и звезда вещи не совместимые? есть такое понятие инкубы и сукубы это демоны, которые питаются выделениями сексуальной энергии, для того чтобы человек начал её выделять необходимо прибегать к подобным приёмам...
Сергей Панченко
верить нельзя никому и ни во что. тока неопровержимым доказательствам! когда-то нам всем, малышам-несмышлёнышам, показали глобус и сказали: "Так выглядит наша Земля" - и пошёл необратимый процесс "уверования" во всё, что скажут-покажут вовсе не прямые свидетели или непосредственные участники событий, а обычные рабы матрицы
Роман Воронин
Что??? Вы что то хотите рассказать про теорию "фарфорового чайника" который двигается по орбите вокруг Земли?
Николай Толубаев
Самая большая беда, что он фактически разрознен. А юридически... Законы можно и поменять.
Юрий Рыков
про андропова, думаю, что к тому времени народ "совок" и "застой" уже достали конкретно, народ уже начал роптать. (кстати восстания в СССР: https://ivanesergeev.livejournal.com/232579.html ). компартии и андропову ничего не оставалось как отпустить гайки... власть отпускала гайки из страха... если бы народ бы восстал бы, то компартия просто исчезла бы...
Константин Поляков
Самая большая беда, что он фактически разрознен. А юридически... Законы можно и поменять.
Ivan Sarmatov
Какая эпоха Атантиды? Где была эта Атлантида?
Maxim Egorov
Вроде как, где то в районе Кубы была.
Серёга Ларюшкин
Бермудский треугольник сейчас там.
Шерин Дана
Нашел в Интернете, что такое событие было последний раз в 1830 году. Почему вы говорите, что раз в 25000 лет?
Igor D'Arbino
и так вышло неплохо:
Николай Толубаев
Потому что даже умные не хотят самоопределяться https://vk.com/club36931538?w=wall-36931538_83629%2Fall
Сергей Константинов
Звук водопада, а не фонтана . Вот так у тебя с понятием матричного мировоззрения, неуч.
Сергей Константинов
Как вы и говорили один из видов духовной борьбы слушать только себя и быть всегда для себя правым, это легче чем всегда открыто смотреть на вещи без фильтра, но это всего лишь один из способов, не лучше и не хуже других, при этом не имеет значение какие то объективные факты и тд, т.к. внутри человека свой собственный мир и он всегда настоящий независимо не от чего, что бы он не подумал он внутри себя всегда прав, его дух прав, просто не надо путать информацию, знания и дух. Как вы сами говорили, что роботы могут следовать каким то логическим законам, но у них нет мотивации, что такое мотивация, это прежде всего желания, голова опирается на ноги, землю, желания, муладхара чакра, без этого это пустая логика и это не мое мировоззрение, а объективная реальность, так что знания не первичны и не самое главное, а лишь один из аспектов человека, маги как раз про которых вы говорили в этой передаче, опираются на свою волю, для них важнее что они могут, а не что они знают, просто это сложно понять головой, тем кто опирается на знания =) с этим можно или согласиться или проигнорировать, не пропустить через фильтр, как раз когда что то не пропускают, руководствуются желанием, не хочу это понимать, знать и тд, хочу чтоб все было по другому, мой мир другой, а вовсе не знанием. И религия это прежде всего направление духа, как частный случай этого, это могут быть знания, а вовсе не на первом месте. Хотя вряд ли это кто то прочитает и поймет, это сложно )
Андерсен
Ну понять твой текст, это не над шумерскими резами думать. Я так понял тебя зацепило высказывание главреда, о том, что нужно не только себя слышать, но и слышать правильно высказыные мысли потенциальных врагов, воспринимая и фильтруя всё взвешанно и хлоднокровно. И не надо сравнивать знания с информацией.
Андерсен
Звук водопада, а не фонтана . Вот так у тебя с понятием матричного мировоззрения, неуч.
Сергей Константинов
Да нет меня не зацепило, просто разминка мозгов. Ну немного другое имел ввиду)
Vladimir Sholkov
По мне религия это и есть знания. Направление духа, мотивация второстепенны. Конечно можно предположить что кто то не хочет наступления таких то событий и делает все возможное чтобы их не было. Но факт остаётся фактом эти события наступят в силу знаний.
Земеля в натуре
это мясо -навоз для произрастания других этносов. кто их окучит . теми они и будут
Роман Котов
вот кстати диалог 2х евреев американцев в США о политике https://youtu.be/vDLDk9uUbK8
Николай Толубаев
Все только охать да ахать , "путиных" ругать, да ж.. в обвинять, себя в грудь стучать-что я русский, я за русских и страдать что у русских ничего нет. А как дело доходит до дела, что бы хотя бы официально заявить что "я русский" -самоопределиться и дать субъектность русскому народу, то все молчок, зубы на крючок и в кусты
Николай Толубаев
это мясо -навоз для произрастания других этносов. кто их окучит . теми они и будут
Земеля в натуре
http://re2ro.ru/kuzbass-leto-1989-iz-opyita-massovyih-protestov/ Пытался.Все не просто.
Николай Толубаев
Вы тогда лучше сразу печатайте на мягкой бумаге, чтобы кремлёвским было удобно эти документы использовать по назначению. Никакая бумажка не подарит вам свободы, за исключением денег. Если нет единства в народе, то ничем его не соберёшь. Возможно будет так, что после демонтажа зиккурата страна разлетится на сотню окраин.
Роман Котов
А по проще есть кто?
Роман Котов
Путятишна говорят где-то на северном полюсе нырял.
Роман Котов
Какое там. Даже ленина-бланка не могут собраться и захоронить или отправить обратно откуда привезли.
Maxim Egorov
Вы тогда лучше сразу печатайте на мягкой бумаге, чтобы кремлёвским было удобно эти документы использовать по назначению. Никакая бумажка не подарит вам свободы, за исключением денег. Если нет единства в народе, то ничем его не соберёшь. Возможно будет так, что после демонтажа зиккурата страна разлетится на сотню окраин.
Dmytro Lapshyn
Помимо затмений, тут в Киеве еще дождь мерзость знаково вымывает https://www.youtube.com/watch?v=xH9pTGoNcqw
лесничий
путин не виноват... https://www.youtube.com/watch?v=PTYMRlIsD-Y
Дмитрий Браунинг
Ну а Колумб, ну а Колумб, ну а Колумб...ни в чем не виноват)).
Роман Котов
Ну а Колумб, ну а Колумб, ну а Колумб...ни в чем не виноват)).
Андрей Апасов
Вторая строка:" кто то не виноват". Как можно обвинить Чебурашку, что режиссёр придумал его и дал ему такую роль? Получается конгресс уже существует? А им кто дал Соответствующую бумагу? А где такой комитет, который выдаёт бумагу и кто ему дал бумагу?
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