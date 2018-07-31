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Трудная и успешная история
Трудная и успешная история
31/07/2018 03:13
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Обсуждение
Oleg Veres
Хорошо что не болеешь, Уасяя!
Эдуард Зямин
В романе Сергея Алексеева "Аз Бога ведаю", есть аналогия с книгой Бояр! (тема кукловодов и закулисья, скрытая борьба светлых с тёмными) Вроде художественное произведение, а правды больше чем у историков. Странно, что Владислав Карабанов не знаком с его творчеством. Большой пробел, на мой взгляд.
Езя Гебя
18:33, 31 июля 2018 По данным СМИ, в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев
Езя Гебя
мм
Езя Гебя
18:33, 31 июля 2018 По данным СМИ, в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев
Vladimir Sholkov
Это бессмысленно.
Pavel Vladyka
Гудогай называется пункт пропуска. сорри. Отсутствует функция редактирования.
Андерсен
вчера ёзя постил новость, почему нет на стенде форума не понял.
Дмитрий Голубев
Угу. А негодник это не гот. А если что-то годится, то значит по готски сделано. А укроиньцы это славянизированные германцы. Чорноброви та чорноокы. Д,Б!
Александр Верный
Поддерживаю историю Владислава про Хазарию и еврейское присутствие на Украине и насчет идиша очень даже может быть.
Igor D'Arbino
К сожалению кроме меня твой троллинг никто здесь не оценит.
Василий Свирлипулькин
Чем дальше в лес - тем толще коммунисты. Кроме перемывания косточек почившего ( вроде бы ) СССР - и поговорить не о чем ?? Похоже, что СССР не умер а просто временно отошел в сторону. А чтоб наелись капитализьмы досыта... До кровавой отрыжки. Отсюда и постоянная долбёжка по мозгам . Чем больше долбят против СССР , тем сильнее ностальгия по Советской власти . В армии все разговоры сводились к бабам... На АРИ все разговоры скатываются к СССР. " Хорошие сапоги - надо брать ! "
Serge Rakitin
Относительно исконных занятий предков Родоначальник скифов царь Таргитай легко "читается" по-русски: корень "торг/тарг" и суффикс "-ай/-арь", обозначающий вид деятельности. Например, у белорусов пахАРЬ - "оратАЙ" от глагола "орать" - "пахать". То есть предок скифов носил имя "Торговец/Купец"
Serge Rakitin
Кстати, ВК как-то говорил про данов (датчан), это дословно "речные люди", т.к. ДН- "река". Отсюда - Дон, готское название Днепра - Данапр, Дунай/Данай, Днестр/Донестр и т.д. Даже современное русское слово "вода" лингвисты возводят к пракорню ДН, т.е. "вода" - это во-ДН, "(то, что) в реке".
Денис Кукшинов
Дмитрий послушай предыдущие выпуски и узнаешь что не просто отметились ;)
Serge Rakitin
Скот и остался деньгами, вспомните "Кавказскую пленницу" : - 20 баранов, холодильник "Rosenlew"....., почётная грамота!
Vitalij Victor
Мой дед родом из днепропетровской области. Я когда был маленький постоянно слышал от него выражение: ,,Давай погутарим,,
Igor D'Arbino
Скот и остался деньгами, вспомните "Кавказскую пленницу" : - 20 баранов, холодильник "Rosenlew"....., почётная грамота!
Николай Толубаев
Чё же ты такой туповатый........ Хто ж тебя такого в социализм зовёт?! Я пишу просто о том, что твой идеал под названием социал/дарвинизм а быстрее всего нынешний либерал/фашизм - угробит и тебя в том числе. Спасти тебя может только социальное государство. В настоящих джунглях ( куда ты так рвёшься ) ты просто не выживешь. Конкурентов слишком много. Или ты думал, что после всей истории на тебя будут безропотно горбатиться миллионы холопов? Уже не будут. Даже не потому, что восстанут... ИХ самих - не будет. А попробуй оседлать татар или китайцев.... Или башкир. А может кавказцев заставишь на себя работать? Тебя просто порвут на ленточки . Ну да что те объяснять - неразумному... Часы тикают.
Николай Толубаев
Политическую субъектность в каких границах будешь выводить?
Аким Корибут
В границах без национальных, ничейных на сей момент, областей и краёв
Эдуард Зямин
В романе Сергея Алексеева "Аз Бога ведаю", есть аналогия с книгой Бояр! (тема кукловодов и закулисья, скрытая борьба светлых с тёмными) Вроде художественное произведение, а правды больше чем у историков. Странно, что Владислав Карабанов не знаком с его творчеством. Большой пробел, на мой взгляд.
Алексей Огородников
https://www.youtube.com/watch?v=q9RpiLSUNi0&t=
Андерсен
Это пособие для беспринципных, (Новый Завет). Анестезия головного мозга.Ещё страшнее когда её никто не читает и считает себя искренним христианским православным(ой).
Николай Толубаев
Название какое у этого субъекта будет?
Аким Корибут
Название уже есть: Русская республика и она провозглашена
Николай Толубаев
Название уже есть: Русская республика и она провозглашена
Vladimir Sholkov
Поэтому так долго и сопротивлялись насчёт перевода писанины на нац языки.
Николай Толубаев
книжка Откровение чего стоит,
Роман Котов
Во-первых её писали/переписывали по 100 раз, поэтому копаться там выискивая крупицы истины смысла никакого нет. Во-вторых некоторые сваливают на неточности перевода. Например фразы "ешьте хлеб - это тело моё и пейте вино - это кровь моя", попахивают некрофилией. А если переводить "ешьте хлеб - из этого тело моё, пейте вино - из этого кровь моя" уже вроде и смысл другой. В общем копаться в этом я бы не стал тратить своё время.
Николай Толубаев
Самое главное, что я вывел будучи любознательным христианином: Оно истекает из ветхого завета и продолжает его традицию. Все разногласия между евреями и христианам это был Иешуа Мошеахом или нет. Мы никакого отношения к этой истории ни имеем. Яхве называл себя богом Авраама, Исакая, Якова, обещал все блага семени Авраамову ( семя Аврама это евреи и арабы) . Как нам не евреям вступить, в завет в котором мы не участвовали и получить наследство обещанное евреям. Нам надо стать семенем Авраамовым. Как это делают христиане -они едят плоть Мошеаха и пьют кровь Мошеаха. Но я сомневаюсь, что таким образом можно стать евреем и не хочу я быть евреем. Да и некоторые утверждения в новом завет мне противны -типа оставь родных своих , подставь щёку и т.д. ( ВК про это говорил) В общем книжки христианские я выбросил, все иконы у себя дома я снял, крестик выкинул.
Роман Котов
Ну не знаю. Я в Ветхом завете кроме похождения евреев больше ничего не увидел. До конца так и не дочитал)).
Maxim Egorov
Ты базар фильтруй, или бан хочешь схлопотать?
Vladimir Sholkov
Да никто от ничего не освободился. Приведу вольную фантазию. В город приезжает группа людей , которые ведут по своему , над чем то смеются, на что то показывают пальцем. Органам не понравились эти люди, и решили доропросить, но на грубую манеру предъявить паспорт получили по еб...у. Было вызвано подкрепление чтобы задержать в тихом месте, но когда пошло задержание количество резко увеличилось и все органы получили по еб.. Были пригнаны силы чтобы всех или арестовать или поубивать, но несмотря на все это сценарий пошел по иному , эта группа уже из тысячи людей сумела всем дать по еб.. войти в Кр. дать там по еб. главному , скинуть его со стены,потом пойти рейдом по ближайшим окрестностям кому дать по еб, что то спалили и как появились так и исчезли.
Maxim Egorov
https://www.youtube.com/watch?v=NPQD7KxutcM
Василий Свирлипулькин
Чё же ты такой туповатый........ Хто ж тебя такого в социализм зовёт?! Я пишу просто о том, что твой идеал под названием социал/дарвинизм а быстрее всего нынешний либерал/фашизм - угробит и тебя в том числе. Спасти тебя может только социальное государство. В настоящих джунглях ( куда ты так рвёшься ) ты просто не выживешь. Конкурентов слишком много. Или ты думал, что после всей истории на тебя будут безропотно горбатиться миллионы холопов? Уже не будут. Даже не потому, что восстанут... ИХ самих - не будет. А попробуй оседлать татар или китайцев.... Или башкир. А может кавказцев заставишь на себя работать? Тебя просто порвут на ленточки . Ну да что те объяснять - неразумному... Часы тикают.
Dexter
Да. Очень много времени упущено и также много жизней просрано.. что поделаешь. и очень долго и болезненно всё это обсуждалось.. но в общем-то не возбраняется подумать и подметить, как и какую от всего этого пользу извлечь... - раз уж это всё равно уже случилось. Так что нормальный, в принципе подход..
Farlaf Notofpoems
https://www.youtube.com/watch?v=q9RpiLSUNi0&t=
Андерсен
книжка Откровение чего стоит,
Валера Смирнов
Желательно еще проехаться по всей России, от Питера до Владивостока. Водочки попить, селедочки с пивком покушать...
Вадим Di
Желательно ещё по Сирии и по Донбассу прокатиться. которые кремль так бездарно слил. Как и предсказывал Владислав.
сажин герман
Читаю про кочевников и понимаю что есть система которая стремится сконцентрироваться в неких узких кругах правления а остальных подчинить себе, есть кочевники которые мигрируют из одного места в другое в силу того что неким силам нужна земля на которых живут кочевники. Кочевники вынужденно покидают свою землю по путно тесня другие более слабые народы. Их жизнь приобретает характер что научившись на слабых они уже начинали рвать сильных.
Pavel Vladyka
Владислав, живу в Белоруссии, в Литву если ехать на поезде, пограничный переход Гвдогай. Гудооо!Ну! Гаф эьо уже славянское. Но в то же время, механизмов в языке современных белорусов немного, и в основном они из польских заимствований из современного немецкого языка.
Vladimir Sholkov
Читаю про кочевников и понимаю что есть система которая стремится сконцентрироваться в неких узких кругах правления а остальных подчинить себе, есть кочевники которые мигрируют из одного места в другое в силу того что неким силам нужна земля на которых живут кочевники. Кочевники вынужденно покидают свою землю по путно тесня другие более слабые народы. Их жизнь приобретает характер что научившись на слабых они уже начинали рвать сильных.
Роман Котов
Посмотрел передачу "прожектор перисхилтон". Ну явная пропаганда мультикультурализма. Кто то за этим стоит и дирижирует.
Константин Пахомов
Базаришь тут только ты, выкидыш коммуняцкий.
Константин Пахомов
Угу. А негодник это не гот. А если что-то годится, то значит по готски сделано. А укроиньцы это славянизированные германцы. Чорноброви та чорноокы. Д,Б!
Константин Алланд
Жизнь именно что вмещается ТОЛЬКО в эти два понятия. Или ты будешь жить или ты сгинешь в джунглях. Я - не хочу в джунгли. Кроме как про капитализьму тоже могу поговорить. Сколько раз пытался. Но вас здесь упорно сносит к теме про СССР. Ну разве не о СССР тут речь ведётся ? Или я чего - то не так понЯл ? 30 лет как нет страны у вас... А вы всё её пытаетесь топтать. А ведь вроде мы с вами в одних школах учились и одинаковые пионерские галстуки носили. Так значит прав был СТАЛИН ?! Врагов Советской Власти было много и среди пионеров и среди коммунистов ? Так получается , читая ваши комментарии. А может всё - таки дело в другом.... Мы с вами разные: одни просто обыкновенные люди ( коих вы быдлом называете ) , другие просто разумные двуногие гребущие под себя ?
Константин Пахомов
К сожалению кроме меня твой троллинг никто здесь не оценит.
Константин Алланд
Не берет христианство ? Хороший инстинкт самосохранения .
Константин Пахомов
Желательно ещё по Сирии и по Донбассу прокатиться. которые кремль так бездарно слил. Как и предсказывал Владислав.
Василий Свирлипулькин
ты здесь за быдло жопу рвёшь, паства из под контроля уходит, грести становится под себя мало, задел рядеет, да и ху на тебя.
Maxim Egorov
Жосткий ты. Настоящий правосек.
Василий Свирлипулькин
а вот немного про ссср https://youtu.be/8TdDpviL6L0
Роман Котов
а вот немного про ссср https://youtu.be/8TdDpviL6L0
Василий Свирлипулькин
Не свисти. Всё тут понятно, что именно совок сделал из человека безвольное ни на что не способное дерьмо. Работа-дом-больничка-кладбище. И попробуй пёрни мимо кассы. А потом еще многие удивляются "а чего это русский народ такой безвольный?". От того он и такой что всякие упыри его в клетку загнали, не давая ничего сделать по собственной инициативе и до сих пор ещё запрещают что могут, и ещё долго засирали мозг о том как ему правильно надо думать. Так что не надо стрелки переводить про присосались сегодня, а я присосался тогда при совке. Устраивать всемирный плач что тогда я был присосан нормально, а сегодня уже не очень.
Роман Котов
Не свисти. Всё тут понятно, что именно совок сделал из человека безвольное ни на что не способное дерьмо. Работа-дом-больничка-кладбище. И попробуй пёрни мимо кассы. А потом еще многие удивляются "а чего это русский народ такой безвольный?". От того он и такой что всякие упыри его в клетку загнали, не давая ничего сделать по собственной инициативе и до сих пор ещё запрещают что могут, и ещё долго засирали мозг о том как ему правильно надо думать. Так что не надо стрелки переводить про присосались сегодня, а я присосался тогда при совке. Устраивать всемирный плач что тогда я был присосан нормально, а сегодня уже не очень.
Вит Ла
Вася, не будь терпилой .Хватит ныть . включи мозги .Кушать надо не страну а результаты собственного труда .Спекулятивная составляющая стоимости товара еще никому на пользе не шла .Потому п...ер 100 уе барель нефти или 20 Система нивелирует так называемый нетрудовой(совок сказывается) доход.Достойно продать можно только свой труд .И не важно какая система капиталистическая или какая другая в 3-ем тысячелетии это все игра слов и откровенное словоблудие .Людской ресурс и это надолго. Неплохо было бы эту тему в передаче затронуть.А то все распродали нам ничего не досталось .все разворовали нам сп....ть нечего .
Igor D'Arbino
По-латыни гот, готский --- gothi, gothorum а козопас (т.е ко(а)зак ) ---goatherd Вот вам и готское происхождение казаков и подтверждение моей теории, что казаки -это первоначально пастухи коз, а коза — одно из первых прирученных животных. Одомашнена приблизительно 9 тыс. лет назад
Алекс Алекс
Лавров: события в Армении идут вразрез с обещаниями властей страны Власти Армении нарушили обещание не преследовать предшественников по политическим мотивам. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров. Он выразил надежду, что ситуация пойдет по конструктивному пути. Обеспокоенность Лаврова вызвана чередой арестов и уголовных дел против бывших политиков Армении. Ранее суд в Ереване арестовал второго президента страны Армении Роберта Кочаряна, напоминает агентство Nation News. Экс-лидера страны обвиняют в попытке свержения конституционного строя во время мартовских событий в 2008 году. По этому же делу проходят бывший глава Минобороны страны Микаэл Арутюнян и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. О как заерзали, как вши на сковородке! Думали по тихой (когда-нибудь) власть передать и их никто трогать не будет. Думали на собственном острове попивая пинаколаду через трубочку доживать свой век. А видя как в Армении бывшим начали хвосты крутить сразу заголосили завизжали мол это неправильно! Мы надеемся! А вот хрен вам! Никто не уйдет от Русского правосудия! Мы всё всё помним!
Vladimir Sholkov
Езя Гебя 18:33, 31 июля 2018 По данным СМИ, в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев https://www.newsru.com/world/31jul2018/carrureportersmurder.html Вот так вот, мочканули исламиста с группой. Когда же все журналюги головы включат. "В министерстве также рассказали, что российское посольство в ЦАР не было проинформировано о нахождении журналистов на территории страны." Типичный советцкай приём предательства и слива.
Vladimir Sholkov
Newsru.com/world/31jul2018/carrureportersmurder.html
Константин Пахомов
Жосткий ты. Настоящий правосек.
Андерсен
ты здесь за быдло жопу рвёшь, паства из под контроля уходит, грести становится под себя мало, задел рядеет, да и ху на тебя.
Алексей
Владислав все говорит, что русские пробудились и кремляне должны с этим считаться. В моем понимании когда человеку всю жизнь плюют в лицо, а он утирается и молчит, а тут пришли и он вместо того чтобы утереться раскроил обидчику рыло - вот тогда можно говорить, что человек пробудился. У русских такого не видать. И не надо про "пробуждение на духовных планах". Пока такое пробуждение не отразилось в реальном мире - это пустые разговоры. А про то что кремляне считаются - самообман. После событий на Украине кремлянам легче стало разводить чухов. Покажешь ватнику танчик - он ссыт от радости. Расскажешь что все вокруг враги, а "гарант" ведет в светлое будущее - рад будет подставить зад. Никто не с кем не считается - просто настроили пропаганду как надо.
Андерсен
Езя Гебя 18:33, 31 июля 2018 По данным СМИ, в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев https://www.newsru.com/world/31jul2018/carrureportersmurder.html Вот так вот, мочканули исламиста с группой. Когда же все журналюги головы включат. "В министерстве также рассказали, что российское посольство в ЦАР не было проинформировано о нахождении журналистов на территории страны." Типичный советцкай приём предательства и слива.
Serge Rakitin
Ну как не тянут, одни подельники своей масти. Из них никого не будут оплакивать и жалеть. Всё что показывает останкино всевозможные телеаналы, никак не являются друзьями мне. Поэтому русский народ практически не смотрит телевизор. Ах да! Ты же министерству веришь как себе, и таких мне не жалко. А вот как ставят в стойло своих псов, совейская система: Борцы с коррупцией неудачно встроились в рынок https://news.mail.ru/incident/34277164/?frommail=1 И пускай кто нибудь из блогеров скажет, что не советская система, тому серпом с молотом на голову венок одену.
Андерсен
Ну как не тянут, одни подельники своей масти. Из них никого не будут оплакивать и жалеть. Всё что показывает останкино всевозможные телеаналы, никак не являются друзьями мне. Поэтому русский народ практически не смотрит телевизор. Ах да! Ты же министерству веришь как себе, и таких мне не жалко. А вот как ставят в стойло своих псов, совейская система: Борцы с коррупцией неудачно встроились в рынок https://news.mail.ru/incident/34277164/?frommail=1 И пускай кто нибудь из блогеров скажет, что не советская система, тому серпом с молотом на голову венок одену.
Николай Толубаев
Выхода нет, кроме как просвещение дураков. Умные сами должны дойти, размышляя над фразой "Субъектность русского народа" Но умных мало
Николай Толубаев
Мы то всё помним, но пока русских не появится как субъекта -преследовать их будет некому.
Николай Толубаев
Если даже отдельные русские и пробудились, то что толку- нет единого народа и нет у него представительства и никто нам субъектность не создаст-только сами и каждый лично
Андерсен
Сверху - только от Бога. Раз от Бога, то нужно начинать ещё вчера уличать проделки советской системы в каждодневной политической жизни, глядишь преференции появятся и 280-282 сдуются. А после этого будет ясность в самоопределении народности. А кто такой конгресс и рр, я их не озадачивал и не ставил цель. Конгрессмены решили сначала дом построить без печки.
Николай Толубаев
Выхода нет, кроме как просвещение дураков. Умные сами должны дойти, размышляя над фразой "Субъектность русского народа" Но умных мало
Николай Толубаев
У меня даже Canona нету профессиональной камеры. У кого ресурсы есть на данный момент, те пусть и уличают по полной программе. Я не создаю, я гармонизирую. Рустем Бохани Lyubov Stepanova только что: народ разобщен по причине отсутствия объединяющего начала. точнее осознания оного.
Андерсен
У меня даже Canona нету профессиональной камеры. У кого ресурсы есть на данный момент, те пусть и уличают по полной программе. Я не создаю, я гармонизирую. Рустем Бохани Lyubov Stepanova только что: народ разобщен по причине отсутствия объединяющего начала. точнее осознания оного.
Vladimir Sholkov
У тебя ошибка. Ты собираешься создать искусственный народ. А искусственный народ без постоянной подпитки обречен. Получается все то же самое
Vladimir Sholkov
Почти так. Только бить будет новое поколение, рождённых в воле. По мне. Ведь бьют не от того что достало, а от того что не принимают правила, и в той среде где они выросли положено за такие действия бить
Константин Алланд
У нас тут есть спортивный клуб "Варяг".Всеконтактное каратэ, АРБ, ММА преподают детям. Но это уже больше чем просто клуб.Благодаря интернету родители перезнакомились. Часто совместные поездки на природу организуются, на море поездки, помощь какая-то если нужно.То есть родители подключились к занятиям детей, соревнованиям и интересуются общей жизнью клуба, тратят свое время, деньги, помогая связями и т д. Так клуб стал центром притяжения людей.Вот нормальная тема на сегодня.На базе этого многое можно сделать со временем.
Алекс Алекс
Уж я-то точно по ним скучать не буду :))))))))))))
Николай Толубаев
Новый народ никто не создаёт. Предлагаться лишь существующему русскому народу подтвердить своё существование формально и русским людям сделать официальный выбор своей национальности. Речь идёт о правовых процедурах
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