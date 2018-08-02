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Мировые кукловоды пока выигрывают
Мировые кукловоды пока выигрывают
02/08/2018 00:30
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Василий Свирлипулькин
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/936895/pub_5b623177c9873600a99bebc4_5b6238a8f4bdbb00a9e6b27c/scale_600 Убей в себе быдло - не ставь своё авто под окна людям. Отключи автосигнализацию и переключи её на свой ОЙфон. Покажи , что ты стал человеком. И только потом пиши о " Русском народе не желающем просыпаться ".
Василий Свирлипулькин
http://itd3.mycdn.me/image?id=561747757305&t=20&plc=WEB&tkn=*-iY_36F5tqgYH462QN1yNz7NIIs Убей в себе быдло - не ставь своё авто под окна людям. Отключи автосигнализацию и переключи её на свой ОЙфон. Покажи , что ты стал человеком. И только потом пиши о " Русском народе не желающем просыпаться ".
Василий Свирлипулькин
http://itd3.mycdn.me/image?id=561747757305&t=20&plc=WEB&tkn=*-iY_36F5tqgYH462QN1yNz7NIIs А я думал, что пошутил написав о том, что авто скоро на лестничные клетки ставить начнут... Может и правда - кругом быдла одна ?!
Василий Свирлипулькин
http://itd3.mycdn.me/image?id=561747757305&t=20&plc=WEB&tkn=*-iY_36F5tqgYH462QN1yNz7NIIs
Виктор Бобылёв
https://youtu.be/Wm-wMYeLl_k
Ночной патруль
...
Ночной патруль
Где то пропал.Однако со знакомым буржуем уехал металлом тырить
Земеля в натуре
Где то пропал.Однако со знакомым буржуем уехал металлом тырить
Сергей Константинов
на сегодня язычество без всякого вырывания из контекста и интерпретации уничтожено наглухо, мало того любые потуги в этом направлении моментально преследуются от несанкционированных митингов до обвинения в нацизме. ...Так что "признавать" что это дело желания и вкуса не приходится. Равно как и библия, как её ни интерпретируй, в защите не нуждается. Раздача новых подрядов на строительство церквей чуть ли ни в каждом микрорайоне налицо
Сергей Константинов
Ну конечно, сам хаббард взял и могучими паутинными нитями начал собирать информацию всех сотрудников по всему миру, кто залетел в секту. Сдаётся мне, ты от буквы до буквы - выдуманный как и твоя сочинительская писанина на форуме каждый раз.
Сергей Константинов
Смешно что даже не возможно было еще прочитать мое сообщение, а минусы уже поставили, как дети прямо, улюлю, заминусим. Просто люди не любят споров, хотят найти в матрице =) спокойное место где все понятно, что свои правы, а враги уроды, где ясно кого минусить, кого хвалить, думать не надо, раздражитель - реакция, в обход мозгового центра )) ладно не сердитесь.
Константин Поляков
Вы хоть дождитесь то минусов. А то все торопитесь.
Константин Поляков
Вы не спорите, вы флудите.
Православный Покемон
капчёный ведущий просто гениальный пример того, когда совок и либерастия дружат и поют в экстазе, лиш бы против русских. На пятой минуте не вынесла душа поэта, вырубил эту гнусность к ...собачим
Harry Ziegenhagel
Моё давнее предположение: Совок был экспериментом мировых кукловодов, возможно ли с помощью тотальной лжи и насилия превратить гордый и могучий народ в безвольную массу с рабской психологией? Эксперимент показал, что вполне себе да. Поэтому его слили, чтобы не служил негативным примером для остальных и начали потихоньку создавать совок во всём мире. Ну а так как у населения планеты не будет примера более успешного социального устройства, то подобный мировой "социализм" совкового типа можно будет удерживать очень долго. Тем более с современными техническими возможностями. Как показывают актуальные события, население не способно противостоять безграничному информационному преимуществу кукловодов и планомерно движется в направлении, задаваемому ими. Так что надежда остаётся только на вмешательство Высших Сил.
Vladimir Sholkov
Кстати по поводу чуда. В древности за неправильный прогноз убивали. Но насколько я понимаю жрецы от этого не перевелись. Значит и чудеса были не столько основаны на приверженности к той религии сколько от личных качеств. А если все это привести и положить на эволюционную составляющую
Vladimir Sholkov
Архимеда не уничтожили но пришло его учение через мусульман, неправда ли парадокс
Vladimir Sholkov
Во первых прямо скажу, что я просто знаю что стоит за православием поэтому чисто в интеллектуальных спорах не вижу смысла. Во вторых если уж подходить интеллектуально то я использовал слово секта в негативном смысле, как организацию с центральным управлением, где умышлено хотят обмануть людей материально или духовно, Хаббард не был сектантом и то что спецслужбы превратили это в секту это ничего не меняет. Вы просто не понимаете о чем пишите, без обид. Любое учение создано обычным человеком при поддержке высших сил. Учение это путь человека записанный в общем поле и конкретно в поле каждого человека, и любой может его повторить. Просто у учителей более сильный, чистый путь, который куда то ведет, поэтому за ним идут. Путь любого человека записан, это и есть учение, его нельзя извратить, люди сами решают, куда им идти. А то что кукловоды оседлывают любое вообще течение общественно популярное, это не имеет отношение к духовным планам.
Vladimir Sholkov
Это лишь говорит о том что пока есть капитал у кокловодов они создают и поддерживают искусственную систему. Но стоит жрецами потихоньку уйти как система начинает рушиться из за своей искусственности, все извращается, и на месте логичных и богато подкрепленных догматов приходят марозматики, которые не то что управлять государством не могут но и элементарные логические рассуждения высказать не могут. Поэтому все и рушится. Искусственное это, гнилое
Vladimir Sholkov
Кстати по поводу чуда. В древности за неправильный прогноз убивали. Но насколько я понимаю жрецы от этого не перевелись. Значит и чудеса были не столько основаны на приверженности к той религии сколько от личных качеств. А если все это привести и положить на эволюционную составляющую
Серёга Ларюшкин
По другому никак.
Серёга Ларюшкин
Ну конечно, сам хаббард взял и могучими паутинными нитями начал собирать информацию всех сотрудников по всему миру, кто залетел в секту. Сдаётся мне, ты от буквы до буквы - выдуманный как и твоя сочинительская писанина на форуме каждый раз.
Сергей Константинов
Во первых прямо скажу, что я просто знаю что стоит за православием поэтому чисто в интеллектуальных спорах не вижу смысла. Во вторых если уж подходить интеллектуально то я использовал слово секта в негативном смысле, как организацию с центральным управлением, где умышлено хотят обмануть людей материально или духовно, Хаббард не был сектантом и то что спецслужбы превратили это в секту это ничего не меняет. Вы просто не понимаете о чем пишите, без обид. Любое учение создано обычным человеком при поддержке высших сил. Учение это путь человека записанный в общем поле и конкретно в поле каждого человека, и любой может его повторить. Просто у учителей более сильный, чистый путь, который куда то ведет, поэтому за ним идут. Путь любого человека записан, это и есть учение, его нельзя извратить, люди сами решают, куда им идти. А то что кукловоды оседлывают любое вообще течение общественно популярное, это не имеет отношение к духовным планам.
Серёга Ларюшкин
"Хаббард не был сектантом и то что спецслужбы превратили это в секту это ничего не меняет." - это продолжение - "Во первых прямо скажу, что я просто знаю что стоит за православием". Смешон ты, в каком чине состоишь в секте рона? Для "дорогих читателей", есть издание от Дон Стюарта и Макдауэлла за 1993 года 03.02., так там Дэн Питерсон один из конкурентов таких спец служб иезуитов в cша приводит конкурентные разоблачения всей кешьми которая у них существует, разбавляя словами наставления в духе - "Идите и научите". Матф.28:19 директор некоммерческой организации "НоваяЖизнь" 1992 год. Агенты по всему миру(150 стран) на тот момент 40000 голов. Здесь только одна спецслужба работает из ватикана с духовными и священными материалами.
Сергей Константинов
Одно к другому не стыкуется. Человек которого убил Иван Грозный вряд ли знал законы воздухоплавания
Vladimir Sholkov
Одно к другому не стыкуется. Человек которого убил Иван Грозный вряд ли знал законы воздухоплавания
Vladimir Sholkov
Хотя и тут я перепутал Аристотель
Dexter
на сегодня язычество без всякого вырывания из контекста и интерпретации уничтожено наглухо, мало того любые потуги в этом направлении моментально преследуются от несанкционированных митингов до обвинения в нацизме. ...Так что "признавать" что это дело желания и вкуса не приходится. Равно как и библия, как её ни интерпретируй, в защите не нуждается. Раздача новых подрядов на строительство церквей чуть ли ни в каждом микрорайоне налицо
Vladimir Sholkov
Бред, нет никого духовного пути. Есть только жизнь со своими законами. То что один чел применяет в одном случае законы физики а в другом объясняет это с позиции просветления называется говнюком
Алексей
И одновременно это доказывает,что действия кукловодов, как мировых, так и их региональных вассалов вроде кремлян, идут вразрез с естественным устройством Вселенной, вразрез с самой жизнью. Человечеству успешно навязывают какую-то глобальную иллюзию. Если бы человечество шло по естественному пути развития - не нужны были бы ложь и насилие.
Ночной патруль
Вот пусть "укропы" и скорбят, рЫдають об утрате... а мне всё это дело, ультра-фиолетово - дышу ровно.
Oleg Krotko
капчёный ведущий просто гениальный пример того, когда совок и либерастия дружат и поют в экстазе, лиш бы против русских. На пятой минуте не вынесла душа поэта, вырубил эту гнусность к ...собачим
FLOMASTER
Самое страшное кино про Шумеров да и вообще на моей памяти - 4-ый вид
Serge Rakitin
Небольшое замечание, возможно, проливающее свет на советско-сирийские дела. Итак, на самой границе современной Сирии и Турции, в Латакии (в 50 км от российской базы ВКС) находится священная гора Цафон (Хаззи - у хетов, Кассий - к греков и римлян, Цапан/Цафон - у семитов), эдакий ближневосточный Олимп, место обиталища Баала и прочих богов семитских народов. Так же, как и Олимп, гора считалась и считается священной. Во времена Византии на Цафоне находился крупный грузинский монастырь. Не эта ли ниточка связывает ближневосточных кукловодов, Грузию и засилье грузин в Росс. империи и СССР? http://androguide.com/uploads/copyright/2015.11.16/TUUIJ2/19e2302b33766ede168b508e80a7dac0.jpg Кстати, такая современная фамилия, как Касьянов по факту связана именно с этой вершиной. Ну и уж больно название похоже на греческий Афон...
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