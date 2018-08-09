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Саакашвили дали в России трибуну оскорбить премьера
Саакашвили дали в России трибуну оскорбить премьера
09/08/2018 02:07
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Обсуждение
лесничий
https://www.facebook.com/groups/odnewsfeed/permalink/1125849130886766/
Maxim Egorov
Вот в плане предсказать, что будет с экономикой в стране, то тут вам любой прохожий сделает точное предсказание, что будет дальше. Достаточно посмотреть, как было последние сотню лет и сразу станет всё понятно. Делайте заначки в разном от доллара до крипты на еду, пока можете. К зиме все потихоньку будет останавливаться и хорошо если к следующему лету, осени люди смогут перестроится. Ментятам и другим гос патриотам живущим за счёт народа конечно же боятся нечего.
Arkadiy Polyakov
По моему "мочить в сортире" выходит за рамки политической психологии. Да и если бы так делали зачем тогда был бы нужен пакет законов Яровой и куча всяких необоснованных запретов? К сожалению замочили того кто цитату произнёс, а "террористов" только больше стало, более того в класс "террористов" попали коренные жители России пенсионеры и несовершеннолетние. Замечаете куда катится?
Алексей
https://youtu.be/Vpu6nORO4Fk интервью Ахмадинижада CNN
Владислав
Записанное интервью, да. И сам Ахмадинижад лучше следит за языком чем Саакашвили. Но тем не менее. И вряд ли бы они стали из него что-то вырезать. И в интервью он вполне свободно высказывает свои взгляды по острым вопросам, в том числе по Израилю. Так что трибуну не слишком большому другу Америки и ее союзников они дали. При чем трибуну достаточно серьезную. P.s.я просто честно говоря не вижу ничего сенсационного в том, что Саакашвили выступил на "эхе". В россиянском цирке и не такое бывает. Тем более, думаю, руководство "эха" согласовало это интервью со своими лубянскими начальниками.
Алексей
Записанное интервью, да. И сам Ахмадинижад лучше следит за языком чем Саакашвили. Но тем не менее. И вряд ли бы они стали из него что-то вырезать. И в интервью он вполне свободно высказывает свои взгляды по острым вопросам, в том числе по Израилю. Так что трибуну не слишком большому другу Америки и ее союзников они дали. При чем трибуну достаточно серьезную. P.s.я просто честно говоря не вижу ничего сенсационного в том, что Саакашвили выступил на "эхе". В россиянском цирке и не такое бывает. Тем более, думаю, руководство "эха" согласовало это интервью со своими лубянскими начальниками.
Роман Котов
Вот кстати некоторые засоветские люди в качестве аргумента приводили что "квартиры ведь давали" и ВК объяснял что эти 5-этажки это блин не жизнь. Вот тут психолог объясняет в чем проблема жизни в таких многоэтажных условиях. https://youtu.be/U19aLTx6ja4
Алекс Алекс
https://ru.sputniknews.kz/analytics/20161108/974182/zoloto-sakov-arheologi-kazahstana-obnaruzhili-unikalnoe-zahoronenie.html https://informburo.kz/stati/tayny-kurganov-tarbagataya.html для начала остальное сами погуглите темы-Алтайская принцесса , археологические раскопки на территории ВКО , архетип Золотого человека . -http://www.fergananews.com/news/31822 - http://astanalife.kz/zolotoj-chelovek/ --- http://flashpress.kz/blog/Flash-news/176319.html
Vladimir Sholkov
Забавно в данном случае: 1. Медные изделия 2. 4 тысячелетие. 3. Считается на сегодняшний день что одомашнивание лошади произошло в 4 тыс до н э. на территории северного Казахстана
Вит Ла
https://ru.sputniknews.kz/analytics/20161108/974182/zoloto-sakov-arheologi-kazahstana-obnaruzhili-unikalnoe-zahoronenie.html https://informburo.kz/stati/tayny-kurganov-tarbagataya.html для начала остальное сами погуглите темы-Алтайская принцесса , археологические раскопки на территории ВКО , архетип Золотого человека . -http://www.fergananews.com/news/31822 - http://astanalife.kz/zolotoj-chelovek/ --- http://flashpress.kz/blog/Flash-news/176319.html
Андрей Пилюк
Наоборот нападки саакашвили на медведева выгараживают его. Дескать это не медведев принимает решения а кто то за него. Он только транслирует.
Maxim Egorov
Владислав сам говорит, что на верху сидят клоуны и тут же делает событие из выступления Саакашвили. Если бы Саакашвили вывалил реальные фамилии и реальные дела в прямом эфире, то можно было бы предположить, что в кремле началась драчка. А так это просто отмечают годовщину очередного жертвоприношения. Что то медведь сказал, что то мишико сказал, покривлялись и разошлись. Короче говоря, всё идёт по плану.
Vladimir Sholkov
Мне понравилась книга «Запомнить всё: Усвоение знаний без скуки и зубрежки» Марк Маркдениал
Vladimir Sholkov
Ещё не дочитал, но с первых глав чувствуется что ребята начали подминать под себя реальность. Пока читается легко и достаточно сносно
Вячеслав Алексеевич
Как уже озвучено, америкосы собираются "мочить" основу монетарной экономики РФ - валюту, поэтому вкладываться в валюту - это рискованная операция.
Николай Толубаев
ВК с начало нас выводил из россиянской матрицы, теперь загоняет назад
Алексей
Никто не застрахован от воздействия зиккурата)
Сергей Ушаков
Женщина - богиня тварей. Бог сущностей - мужик.
Vladimir Sholkov
По моему, он ещё ничего не сделал для того чтобы ввести в советскую матрицу. Принцып советской матрицы построен на построении секты, когда шаг влево расценивается как предательство. Плюс подкреплённое совковыми догматами. Ты не просто говоришь или пишешь ты обязательно делаешь ссылку на совкового сектанта с целью подчеркнуть свою приверженность основам и направлениям партии.
Vladimir Sholkov
Для того чтобы Владислав стал совком он должен создать секту которой запретить есть , пить, читать, ходить спать без разрешения жреца. Но так как он такого влияния не оказывает то и секты нема.
Vladimir Sholkov
Для того чтобы Владислав стал совком он должен создать секту которой запретить есть , пить, читать, ходить спать без разрешения жреца. Но так как он такого влияния не оказывает то и секты нема.
Vladimir Sholkov
Фишка алтайской принцессы состоит в татуировке в виде оленя,а вместе с этим поклонению оленю как божеству. Что можно проследить у сибирских шаманов, а также некоторые авторы упоминают что и у скифов это было. И тут соответсивт возникает вопрос о широте распространения скифов. А именно некоторые авторы любят располагаясь их близ черного и Азовского морей, по берегам Дуная, Днестра, Днепра, дона, а некоторые рисуют картину от черного моря до алтайских гор до границ Китая. От куда х когда то двинули китайские вооруженные отряды. Мнений много
Maxim Egorov
Лучше конечно разделить заначку и часть хранить в крипте. Доллар ещё замучаешься менять в случае чего. А ещё эти твари в сбербанке доллары степлером прокалывают и потом отказываются принимать, и просят дополнительные деньги за обмен и то только в главном отделении. Это сейчас, а что они будут творить в случае обвала рубля? Сам попадал на такое и знакомые узбеки тоже попадали несколько раз.
Вадим Di
Женщина - богиня тварей. Бог сущностей - мужик.
Vladimir Sholkov
Есть ещё кое какая странность. У скифов есть изображение богини с поднятыми вверх руками, а есть у славян богиня макош кажется тоже с поднятыми руками и двумя всадниками движущимися к ней.
Vladimir Sholkov
Есть ещё. Легенда у скифов про их возникновение. Что было три брата. И младший скиф получив ярмо, чашу и лук кажется стал править. И русские сказки. Жил был царь и было у него три сына. И младший дурак получил царство в результате испытаний
Рустем Бохани
http://www.proznanie.ru/teacher/?class=6history&content=fa2496d0e8e36d24fa87a363aa17cb40
Николай Николаев
А как же "Сотворение мира", война Руси с Китаем 7526 лет тому назад? Они пешком воевали? Этого просто не может быть, там слишком большие расстояния, это не Древняя Греция, войска противоборствующих сторон просто потеряли бы друг друга.
Nordic rassvet
Владислав, причёска Б.Джонсона и его манера носить галстук смещённым вправо это знаки. Он выпускник Итонского элитного колледжа-пансиона,где учатся отпрыски аристократов и именно там готовят колониальных управляющих Мира.Каждый выпускник Итона выбирает себе некий опознавательный знак который читают только аристократы узкого круга,отсюда их глупые причёски,галстуки,яркие носки и многое другое.))
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