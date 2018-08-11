слушать радио
Видеотрансляция

Про информационно-психологические бомбы

11/08/2018 02:11
Редакционные материалы

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

Обсуждение
  • Зацените спич на тему пенсионной реформы по мотивам АРИ https://youtu.be/c4FPA2309Ho
  • ...А заканчивать подобные мероприятия с большим праздником, можно хороводы поводить: "Уральские добровольцы исполняют танец войны." https://www.youtube.com/watch?v=AzActEjjXFs А вот как якуты хороводы водят: https://www.youtube.com/watch?v=HSC5TNr2_FA Представляете допустим, по окончании таких курсов, большой праздник, где то в стране с главным таким хороводом (см. ролик про Якутов) ... куда съезжаются молодые люди, прошедшие курсы, их ближе к центру, чтоб прочувствовали приобщение и прохождение обряда инициации ... получили мощный, эмоциональный заряд ... что они в большой семье, приняты в качестве ответственных, взрослых, мужчин... А представляете какая пиар картинка, с подобного мероприятия? На весь мир! в сотни тысяч мужчин ... Ядерное оружие конечно хорошо, но и Дух дело важное! а благодаря такой картинке, все потенциальные конкуренты, будут видеть наглядно, что с Духом всё в порядке ... и лишний повод, для них, 10-ть раз подумать, что можно делать, а что нельзя, в отношении России... Как то так...
  • ...А заканчивать подобные мероприятия с большим праздником, можно хороводы поводить: "Уральские добровольцы исполняют танец войны." https://www.youtube.com/watch?v=AzActEjjXFs А вот как якуты хороводы водят: https://www.youtube.com/watch?v=HSC5TNr2_FA Представляете допустим, по окончании таких курсов, большой праздник, где то в стране с главным таким хороводом (см. ролик про Якутов) ... куда съезжаются молодые люди, прошедшие курсы, их ближе к центру, чтоб прочувствовали приобщение и прохождение обряда инициации ... получили мощный, эмоциональный заряд ... что они в большой семье, приняты в качестве ответственных, взрослых, мужчин... А представляете какая пиар картинка, с подобного мероприятия? На весь мир! в сотни тысяч мужчин ... Ядерное оружие конечно хорошо, но и Дух дело важное! а благодаря такой картинке, все потенциальные конкуренты, будут видеть наглядно, что с Духом всё в порядке ... и лишний повод, для них, 10-ть раз подумать, что можно делать, а что нельзя, в отношении России... Как то так...
  • претендовать не вредно. вредно не претендовать.
  • претендовать не вредно. вредно не претендовать.
  • Хотелки, не подтвержденные возможностями, выглядят особенно комично.
  • просто оставлю это здесь https://coub.com/view/1brzfd
  • вы меня конечно извините... я специальность тепловые машины не заканчивал, но 1 тонна... 1ТОННА!!!! это сколько заряда???? и какой должен быть ствол!!! кто нибудь!!!! есть здесь кто из тех кто учился на тепловые машины, может кто сказать как реально тонну "запульнуть"? PS: я со своей стороны проконсультирую как на анализаторе спектра измерять спектор не периодических сигналов.
  • К словам придераться не хорошо.
  • "мащииина заглёхля, тармазя отказяля" А нормальные люди теперь всю жизнь на лекарства работать будут.
  • "мащииина заглёхля, тармазя отказяля" А нормальные люди теперь всю жизнь на лекарства работать будут.