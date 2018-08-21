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Президент РФ на "химической" свадьбе в Австрии
Президент РФ на "химической" свадьбе в Австрии
21/08/2018 00:11
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Обсуждение
лесничий
https://w6.zona.plus/tvseries/chernoe-zerkalo-2011 ))) 1 сезон 1серия /// посмотрите на досуге.
Igor D'Arbino
Igor D'Arbino
Теперь о подарках к свадьбе : "...4 июля, австрийскую столицу с визитом посетил президент Исламской республики Иран Хасан Рухани. В ходе своей поездки глава Ирана провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Визит иранского лидера был направлен на получение поддержки с австрийской стороны, направленной на сохранение «ядерной сделки», а также содействие экономическому сотрудничеству между двумя странами"" -- подарок с " самовар" ( самоварная культура сильно развита вИране и пришла в Россию оттуда. 2 "масловыжималка" -- иранская нефть возможно, танкеры через Копер и нефтепровод на Грац ( Альпы пробиты тоннелями) Смысл подарков : Иран "дожали" (Самовар +масловыжималка) и будет вам "картина маслом" , пейзане.
Земеля в натуре
их эгрегор приехал забодать наш?
Земеля в натуре
их эгрегор приехал забодать наш?
Земеля в натуре
их эгрегор приехал забодать наш?
Земеля в натуре
их эгрегор приехал забодать наш?
Земеля в натуре
их эгрегор приехал забодать наш?
Земеля в натуре
их эгрегор приехал забодать наш?
Владимир Ганцовский
Ага, молодец! Только лучше Драть Конь или ещё КОНДРАТ(ь) а значение слова "драть " додумайте.
c j
Одновременно со вчерашним эфиром появилось это. Значит тоже хороший аналитик как и ВК. https://pesreakzii.livejournal.com/933502.html
Владимир Ганцовский
Ты пишешь про состояние своего сознания...
Серёга Ларюшкин
Есть интересная книга Боголюбова "Тайные общества ХХ века", там есть интересные подборки https://www.e-reading.club/book.php?book=7021
Владимир Ганцовский
А представлялся приличным блогером-целителем-исследователем, а теперь кем стал?
лесничий
Sehr gut !!!
Yury Kolmogorov
Знакомая пластинка. У меня дед всю войну в плену был(операция барбарос на лицо) из казармы вытаскивали солдаты немецкие, что бы спасти жизнь) и таких было миллион. Шмалин замочив свою жёнушку избавился также равнодушно от сына военнопленного, так он поступался ради своего ЭГО. Нос не отворачивай и взгляни туда на украину, что там теперь сегодня, так что народ был разделён идеологически и самое важное - СТРАХОМ СМЕРТНОЙ КАЗНИ за инакомыслие и прочие телодвижения.
Maxim Egorov
Идиоты - это кремлёвские колхозники, а кто за ними, всё это знают, так что от их политики идиотской начнут избавляться способом: нет человека - нет проблем. Иерархия и уставы у центров силы совсем другие, чем у актёров политических. Здесь ты хоть не спотыкайся. Кстати до этой эманации, мне сон был с пятницы на субботу, сидел я у лаврова на хате, он всё жаловался на слухи о нём которые гуляют в социуме, говорил, что это не так, что он совсем другой по своей натуре чел, что он завязан так поступать как поступает. Он в руках чернокнижников как и его судьба.
Nikolay Tolubaev
Интересная и любопытная версия ВК. А я бестолковый подумал, что спичмейкера посылали в Австрию за тем же, за чем он летал с журавлями и и скакал с конями
Юрий Рыков
палачи из нквд это уже не народ... те кто сообщают "куда надо" те это делают из своих интересов...
Harry Ziegenhagel
Есть интересная книга Боголюбова "Тайные общества ХХ века", там есть интересные подборки https://www.e-reading.club/book.php?book=7021
Алексей Огородников
Ну вот опять. Когда Кремль начинает с кем-то дружить, русские начинают жить хуже.
Виктор Бахвалов
Договорился с союзниками. Или обрёл новых хозяев? Надо ещё посмотреть
Serge Rakitin
Подкину ещё версию. Австрийская и Российская империя имели фактически один герб - двуглавый орел. Официально объяснялось это так, что Австрия наследовала Священной Римской империи, а через неё - Западной Римской империи, Россия - наследовала Византии, а через неё - Восточной Римской империи, символом же обеих половинок якобы и был двуглавый орел. Версия поглубже. Друглавый орел издревле встречался на востоке современной Малой Азии, например, широко представлен на надгробиях хетттов, которым 3500 лет. В Византию этот знак попал с основателем династии Палеологов, который был выходцем из тех самых мест (губернатором провинции Верхняя Месопотамия). С Австрией интереснее. По преданию, Нижняя Австрия со столицей Веной (как и Венеция) была заселена вентами, беженцами из Малой Азии, которые вместе с троянцами бежали на Запад после падения Трои. Троянцы с Парисом высадились в Лациуме, венты - на севере Адриатического моря, вблизи современного Триеста, а потом стали двигаться на северо-восток, заселяя нынешнюю Словению, Каринтию, Штирию и Нижнюю Австрию. Заметим себе, что обе ниточки сходятся в Северной Сирии, центре культа Двуглавого Орла...
FLOMASTER
Если казаков предали британские массоны, получается большевики их клиенты. А сейчас потомки большевиков заключают договор с розенкрейцерами. Кстати интересная дата у свадьбы 18.08.2018
Serge Rakitin
Ещё одно замечание, свадьба была в городе Грац, это бывший штирийский (вентский) Градец, вотчина династии Габсбургов. Именно отсюда пошел этот род европейских королей и императоров. Кстати, побратимом Граца является... Санкт-Петербург.
Алексей
Розенкрейцеры, выступающие якобы за национальные государства заключили договор с некромантами - интернационалистами из Кремля? Где логика?
Сергей Вишняков
Мало кто знает что есть Новосибирская группа магов по энергетическом насилию над женским началом нашего народа. Эти маги боятся магических каналов масонов, и действуют по приказу сверху. То есть фактически гос....стр.ктура. Женщина отвечает за материю и благополучие. Таким образом разрушается наш народ, - унижение женщин есть насилие над народом. Как сидели "карлики из красного домика" на двух и более стульях так и сидят.
Nikolay Tolubaev
С кем бы закулисные правители России не заключали договора ,хоть с розенкрейцерами, мальтийцами, какая бы крыша -метрополия не прикрывала местных баскаков - хоть американский, хоть пекинский обком, где бы они не находили себе господ -белых сахибов - хоть среди англичан, хоть среди марсиан. Никакого русского поворота в РФ не будет, тем более не будет тут государева во благо русского народа. Потому, что РФ это союз (федерация) национальных государств (республик) , среди которых нет русской республики. Может кукловоды совсем не любят чеченцев, но они уважают твёрдую позицию, настойчивость и упёртость, и считаются с субъектностью , и хоть с небольшой но силой. Если действительно розенкрейцеры выступают против миграции и действительно состоялось рукопожатие тайных обществ Австрии и РФ, то возможно в РФ изменится миграционная политика. Да и татары и чуваши совсем не рады кочевникам. Вообще то пришельцев в Казане мало, они в основном по ничейным без национальным областям промышляют.
Serge Rakitin
Про казаков и Австрию Не стоит забывать, что их выдачи требовал не только СССР, но и Югославия, где казаки особенно прославились в антипартизанской борьбе в 1944-45 гг. Сербы относились к казакам хуже, чем к хорватским усташам (что уже обо многом говорит), и чтобы не смешивать их с "русскими братушками" звали казаков "черкесами", ибо "русский брат не может творить то, что творили эти нелюди". Вот как-то так...
Алексей
Я не пессимист. Я надеюсь, что если активные русские будут активно сопротивляться, а не созерцать и только просвещаться - шанс у русских будет
Алексей
Полицейские функции, устрашение и разгон митингующих. Это ж копирка с одноименного фильма тридцатилетней давности. Помню, как он в финале валялся с оторванной башкой и дрыгал пальчиками.
Serge Rakitin
Про Драконов В булгарском эпосе у Верховного Бога Тангри (Вечное Синее Небо) были помощники-алпы (герои-богатыри), принимавшие разные обличия: Самар - в виде могучего всадника (вспоминаем город Самара), Барадж - в виде крылатого змея/дракона (вспоминаем герб города Казань), Алабуга - в виде пятнистого быка (вспоминаем город Елабуга), Болан - в виде повелителя оленей (вспоминаем эмблему Донского казачества). Ещё один любопытный персонадж - конь Тулпар с длинными заячьими ушами и верблюжьим горбом, он мог летать, как птица, вихрем мчаться по земле и воде, рыбой плавать под водой. Сильно смахивает на Конька-Горбунка, не так ли? И ещё интересный образ: Гюльджимеш - Цветущий Божественный Сад, почему-то вспоминается шумерский Гильгамеш и библейский Эдем, расположенный в Месопотамии, на родине шумеров...
Андерсен
Знакомая пластинка. У меня дед всю войну в плену был(операция барбарос на лицо) из казармы вытаскивали солдаты немецкие, что бы спасти жизнь) и таких было миллион. Шмалин замочив свою жёнушку избавился также равнодушно от сына военнопленного, так он поступался ради своего ЭГО. Нос не отворачивай и взгляни туда на украину, что там теперь сегодня, так что народ был разделён идеологически и самое важное - СТРАХОМ СМЕРТНОЙ КАЗНИ за инакомыслие и прочие телодвижения.
Андерсен
Идиоты - это кремлёвские колхозники, а кто за ними, всё это знают, так что от их политики идиотской начнут избавляться способом: нет человека - нет проблем. Иерархия и уставы у центров силы совсем другие, чем у актёров политических. Здесь ты хоть не спотыкайся. Кстати до этой эманации, мне сон был с пятницы на субботу, сидел я у лаврова на хате, он всё жаловался на слухи о нём которые гуляют в социуме, говорил, что это не так, что он совсем другой по своей натуре чел, что он завязан так поступать как поступает. Он в руках чернокнижников как и его судьба.
Ilya Tarasov
По поводу свиньи и Кемерона, я давно писал, что в сериале "Черное зеркало" упоминался подобный случай (совокупление премьера со свиньёй) в 1-й серии (ещё до скандала с Кемероном). Выходит, создатели сериала посвящены в какие-то тайные круги, и знают о компромате на премьера Велиобритании ещё до обнародования этого компромата... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB#%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD_1_(2011) Ну или создателей сериала попросили снять об этом. Но тогда получается, режиссёры фильма завязаны на неких могущественных кукловодов. В любом случае, на сериал следует обратить внимание (как и на фильм "Матрица" с паспортом Нео).
Ilya Tarasov
По поводу масонов и россиянских кукловодов я уже приводил на форуме полезные маериалы от Ю. Тимовского. Обязательно гляньте, многие чины РФии (и незабвенный Примус) состояли в Императорском православном палестинском обществе. И последние императоры тоже в нём состояли. https://www.youtube.com/watch?v=sN8DUbdj0-w https://www.youtube.com/watch?v=pck8LdoRaPY
Ilya Tarasov
Розенкрейцеры вполне могут быть "масонским орденом" Ватикана (ВА рассказывал о Ватикане как средоточии антинациональных сил в некоторых передачах).
Nikolay Tolubaev
Ну вообще-то проповеди и просвещение - это самая первая борьба за снятие пелены у толпы, а уж потом борьба живодёрская-садистская. Это в спящих генах человека заложено давно, если ты не в курсах.
Андерсен
Вы довольны? Что русские не являются мажоритарными акционерами ОАО РФ, потому что нет русской асабии, партии? Вам нравиться, что русские не являются членами союза (федерации) национальных государств (республик) – РФ, потому что нет Русской республики. Вы рады, что русский народ никак не может влиять на власть, так он не является власть порождающим народом, потому что не входит в многонациональной народ РФ, который по конституции РФ является источником власти РФ, потому что русского народа официально, формально не существует. Униженным, безголосым положением русского народа и пользуются путины, они выступают от имени большой (80%) бессловесной массы, а возразить им никто не может, потому что у русского народа нет головы и нет органов, что бы говорить слова. Вы довольны таким положением дел? Если довольны, тогда и флаг вам в руки. Кричите дальше «помню горжусь» и радуйтесь повышению цен, налогов, отмене пенсий. Именно наличие «русского песка», бессловесной, безвольной русской буферной массы позволят путиным творить чёрные дела. Только когда русский народ появится как субъект права, только когда русские появятся официально и у них будет своё представительство, тогда жизнь в России изменится к лучшему, в другом случае - упадок деградация государства и обнищание народа. Если вы со мной согласны, то почему не идёте в Конгресс Коренного Русского народа, что бы национально самоопределиться? Или надеетесь отсидеться в стороночке, пусть другие всё делают? Так не получится, других нет. Слишком много премудрых пескарей воспитал Чекистан. Глупые рыбешки боятся высунуть нос из своей норки. А чем жизнь пескаря закончилась? Вспомните. Его сожрали.
Nikolay Tolubaev
у тебя до-уя подобных заготовок, конгрессмен членов.
Андерсен
Как верёвочки не виться, а конец вам врагам русского народа -чмо заёбаным придёт
сажин герман
Есть группа женщин-магов, кто их вычислил. Это произошло недавно во время путешествия на Алтай.
Igor D'Arbino
Краткий курс истории ВКП(б) под редакцией И.В. Сталина 1938 г
Алексей
Недавно Владислав хорошо высказал важную суть, что (благодаря сложившемуся существующему формату АРИ) обсуждая и проговаривая что-либо, ощущается возникаемая незримая связь ..мы все эволюционируем (имея ввиду и себя, конечно тоже). И это бесспорно так. Кто не безразличен к ресурсу, не мог не ощутить это. И это очень классное и нужное ощущение, генерирующее плодотворную жизненную энергию… (…бывающие у любого живого наплывы депресухи не в счёт – куда ж без этого..), всё остальное мелочи.
Ilya Tarasov
Насчёт "головы дракона". У сарматов был, скорее не дракон,а змей. В былинах, сказках и заговорах русских часто упоминается такой змей.
Сергей Вишняков
Есть группа женщин-магов, кто их вычислил. Это произошло недавно во время путешествия на Алтай.
Kuzja
Никогда не сомневался в том, что бафометовцы - нормальные ребята. Массы просто не понимают глубину их светлых замыслов, туповаты-с
Boris S
Самородки из песка ,как капельки ртути, собираются в ККРН в одно целое
Igor D'Arbino
Популярное в 60-70 х годах вино Лучафэр ( Люцифер) из Молдавии
Igor D'Arbino
Ну так и "Виндзоры" узурпаторы. Тоже из прислуги пробились к табуретке.
Николай Толубаев
Заёба - это твоё кредо, чёрт дырявый.
Николай Толубаев
Самородки из песка ,как капельки ртути, собираются в ККРН в одно целое
Езя Гебя
Все, все агенты! Все кремлеботы! И Трамп, И Мерель, и Макрон, И Мэй! Вы обратили внимание, что они все на М и все без детей? Отож. Та я вам скажу, что Путин никуда и не ездил. Этот аватар вообще живет в Австрии. Там и натаскивали.
Kuzja
Шагающая техника вообще нужна для узких задач https://youtu.be/_t4T84Rwrps зачем это "чудо" не очень понятно
Алексей
Так там робот сам ходил (хоть и хреново), ему не нужен был механик-водитель внутри для управления. А это похоже на шагающий УАЗик. Еще мигалку сверху, синюю полосу на бок и пяток пьяных ментов внутрь. Тогда точно будет победа высоких технологий)
Maxim Egorov
У кремля есть бомба, армия и газовая труба. Что то типа северной Кореи для кремля.
Алексей
Шагающая техника вообще нужна для узких задач https://youtu.be/_t4T84Rwrps зачем это "чудо" не очень понятно
Maxim Egorov
Вот ещё видео из столицы великого национального государства, старое правда. Суть то одна осталась, просто стеснятся стали товарищи. https://www.youtube.com/watch?v=re8nFslIR2I https://www.youtube.com/watch?v=7z4Grf5QXd0
Андерсен
Не знаю кто там националисты-патриоты, я общаюсь со своими русскими людьми, то есть со своим народом. И да, по меньше шлефуй иностранными словами. Читаешь тебя, будто жёлтая пресса второй кремлёвской башни. Они всегда кончат плохо, без эрекции. Другие способы просвещения раз тебе не даны, сиди и слушай ари.радио
Maxim Egorov
Вот ещё видео из столицы великого национального государства, старое правда. Суть то одна осталась, просто стеснятся стали товарищи. https://www.youtube.com/watch?v=re8nFslIR2I https://www.youtube.com/watch?v=7z4Grf5QXd0
Андерсен
Заёба - это твоё кредо, чёрт дырявый.
Dexter
О да! Я ощутил в полной мере! Такая б..ть эволюция, что слепые заговорят, а немые увидят!
c j
https://pesreakzii.livejournal.com/933502.html появилось вчера в сети во время эфира.
c j
Ты пишешь про состояние своего сознания...
сажин герман
Значит скорешились с розенкрейцерами... Воистину, август - всегда удачный месяц кукловодов!
Рустем Бохани
сегодня кстати годовщина провала путча. 27 лет а воз и ныне там.https://www.youtube.com/watch?v=eybr9vJj3t0
Maxim Egorov
Нет для тебя ничего святого!
Алексей Курлов
Если бы Якунину не разрешили - он бы никуда не уехал из страны и вполне возможно бы кончил как Улюкаев. Тут скорее не "крысы линяют", а старой крысе хозяева позволили за верную службу спокойно и сыто встретить старость.
Yury Kolmogorov
Сам не ворочай носом и глаз не закрывай на то как твоя казара людей русских рубала на потеху фашистам. Это палачей из НКВД он убивает? https://varlamov.ru/2909009.html?page=10 И вот опять ручонки у них зачесались, не как не отучатся хлестать русский народ. .
Leonid Rahametov
Германия и сша сильно разругались как они управляются одной силой
Serge Rakitin
Этак вы тут КОБовцев начнете цитировать! Што себе позволяете7
Константин Пахомов
Этак вы тут КОБовцев начнете цитировать! Што себе позволяете7
Константин Пахомов
США сейчас управляются двумя силами, а Германия по прежнему только клинтонами. С Трампом разругались, а с Дип Стейтом всё ОК. Ну хотя тоже уже не ОК, старушка уже не справляется.
Константин Пахомов
Нет для тебя ничего святого!
Константин Пахомов
Все, все агенты! Все кремлеботы! И Трамп, И Мерель, и Макрон, И Мэй! Вы обратили внимание, что они все на М и все без детей? Отож. Та я вам скажу, что Путин никуда и не ездил. Этот аватар вообще живет в Австрии. Там и натаскивали.
Константин Пахомов
Ну так и "Виндзоры" узурпаторы. Тоже из прислуги пробились к табуретке.
Константин Пахомов
... без ошибок стал писать - метафоры легко подбираешь - чем не эволюция... разве плохо?
Dexter
... без ошибок стал писать - метафоры легко подбираешь - чем не эволюция... разве плохо?
Алексей Огородников
А тем временем тихой сапой Европа сообщила о намерении отгребать от Америки https://www.rbc.ru/politics/21/08/2018/5b7c2d259a79473f8b0e6f31?from=main
Igor D'Arbino
Ага, молодец! Только лучше Драть Конь или ещё КОНДРАТ(ь) а значение слова "драть " додумайте.
Алексей
Если бы Якунину не разрешили - он бы никуда не уехал из страны и вполне возможно бы кончил как Улюкаев. Тут скорее не "крысы линяют", а старой крысе хозяева позволили за верную службу спокойно и сыто встретить старость.
Vladimir Sholkov
Читаю В.И. Гуляев «Скифы: расцвет и падение великого царства» И вот наткнулся на интересную трактовку каменных памятников и курганов. Про курганы сказано что цари становились покровителями местности на которой они установлены. А памятники были посвящены и героями и первопредку и царям. И смерть царя связывалась с крушением мирового столба. И чтобы на некоторое время восстановить мировой порядок делали статуи. Это в свою очередь связывалось с тем что со смертью царя дозволялось быть безнаказанным (крушить рынки и т.д.)
Игорь Сметин
семья ЕБН тоже в Австрии живет
Алексей
Одна из главных целей - загрузка производственных мощностей в ВПК. Собственно, по этой причине США активно ввязались и в Корейскую войну, ибо в противном случае их экономику просто ждал бы коллапс. У нас ведь до сих пор не понимают, масштабов военного производства США в годы ВМВ. Америка была единственной страной мира, которая параллельно могла решать любую военно-техническую задачу. Скажем, СССР все ресурсы кинул на танки и ствольную артиллерию, Британия - на стратегические бомбардировщики, Германия - на подводные лодки (25% всего военного бюджета) и вундерваффе. А США параллельно:- -построили огромный флот в Атлантике для транспортных перевозок в Британию, конвойные эсминцы, экскортные авианосцы, морскую авиацию (с темпом 2-3 корабля в день!); -гигантский флот на Тихом океане (одних линкоров и авианосцев под 100 штук); -с нуля начали производство танков и выпустили их больше, чем в СССР в 2 раза; -построили 50 тысяч стратегических бомбардировщиков (СССР не осилил и 100 штук, Британия - 15 тысяч); -кормили и бесплатно снабжали всю Антигитлеровскую коалицию. И вся эта гигантская машина остановилась осенью 1945 года... Представляете себе последствия для экономики. Это было бы круче Великой Депрессии.
Секундант
"Мочиловка начнётся невероятная." опг есть опг, они все по понятиям выстроили свой ресурсный паханат, ещё с царских времён.
Секундант
Не суетись, таких блогеров гора с тележкой там в штатах. https://www.youtube.com/user/Dahboo777/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
Серёга Ларюшкин
Смысл в обмене внутреннего восприятия в виде информации. 10 лет- это ничто. Оглядываясь назад на 10 лет, или ещё дальше, понимаешь, на сколько всё человечество водится за нос с многочисленными циничными приёмами, которые повторяются из глубины тысячелетий. "При чем круг, в распоряжении которого нет огромных финансовых ресурсов". С этого места хотелось бы подробнее узнать личное исследование.
Серёга Ларюшкин
Да, но он до сих пор нуждается в хорошем руководителе.
Serge Rakitin
Одна из главных целей - загрузка производственных мощностей в ВПК. Собственно, по этой причине США активно ввязались и в Корейскую войну, ибо в противном случае их экономику просто ждал бы коллапс. У нас ведь до сих пор не понимают, масштабов военного производства США в годы ВМВ. Америка была единственной страной мира, которая параллельно могла решать любую военно-техническую задачу. Скажем, СССР все ресурсы кинул на танки и ствольную артиллерию, Британия - на стратегические бомбардировщики, Германия - на подводные лодки (25% всего военного бюджета) и вундерваффе. А США параллельно:- -построили огромный флот в Атлантике для транспортных перевозок в Британию, конвойные эсминцы, экскортные авианосцы, морскую авиацию (с темпом 2-3 корабля в день!); -гигантский флот на Тихом океане (одних линкоров и авианосцев под 100 штук); -с нуля начали производство танков и выпустили их больше, чем в СССР в 2 раза; -построили 50 тысяч стратегических бомбардировщиков (СССР не осилил и 100 штук, Британия - 15 тысяч); -кормили и бесплатно снабжали всю Антигитлеровскую коалицию. И вся эта гигантская машина остановилась осенью 1945 года... Представляете себе последствия для экономики. Это было бы круче Великой Депрессии.
Езя Гебя
А еще 21 августа 1968 года людоеды прихлопнули "Пражскую Весну"
Серёга Ларюшкин
Сотрудники тюменского управления ФСБ начинают знакомиться с уголовным делом. Чекистов окончательно обвинили в убийствах Фигуранты в зависимости от роли каждого из них были обвинены в убийствах (ст. 105 УК РФ), разбойных нападениях (ст. 162 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и похищении людей (ст. 126 УК РФ). Уголовное преследование еще одного обвиняемого, капитана ФСБ Владимира Гилева, было прекращено в связи со смертью — он был найден в камере СИЗО с перерезанным горлом.
Константин Алланд
Как бы не появились в придачу шизофреники, которым будет казаться особенно после просмотра ТВ кругом враги и предатели. Хотя некоторые передачи могут сразу перейти на самоокупаемость. Выпустил передачу и легально получил деньжата.
сажин герман
Дебилоидов тут слишком много...
Константин Алланд
Россия планирует предложить в аренду иностранным инвесторам миллион гектаров земли на Дальнем Востоке. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на директора инвестиционного департамента «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Валерия Дубровского. Речь идет о землях сельхозназначения. Таким образом планируется привлечь в регион дополнительные инвестиции. Ожидается, что аренда дальневосточной земли заинтересует в первую очередь китайских фермеров. По предварительным оценкам, половина арендаторов будут из Китая, 25 процентов — из России, еще 25 процентов — из остальных стран. Дубровский отметил, что ряд китайских компаний уже заинтересовались предложением. Вот эта новость заставит уже собираться в дорогу. Экологии сразу п-ц..Землю и воду окончательно отравят, леса вырубят. Не удалось отсидеться и пожить на окраине в чистых местах.
Андерсен
И это всё? А что ты мусаров, дружиников, омоновцев и фсбевцев сюда не прикрепил с их деяниями, ты считаешь себя самым крутым фарисеем? Тада , это твои меркантильные качества.
Андерсен
А представлялся приличным блогером-целителем-исследователем, а теперь кем стал?
Vladimir Sholkov
Как бы не появились в придачу шизофреники, которым будет казаться особенно после просмотра ТВ кругом враги и предатели. Хотя некоторые передачи могут сразу перейти на самоокупаемость. Выпустил передачу и легально получил деньжата.
Vladimir Sholkov
Это закономерно. Когда денег нема, власти нема приходится делать иллюзию что все хорошо, а за ширмой хватать попутчиков чтобы сэкономить. Все говорит о том что денег нема и чтобы не говорит в открытую что проиграли в открытую войну пограничным государствам просто дают под ширмой дань.
Рустем Бохани
семья ЕБН тоже в Австрии живет
Алексей Огородников
Лично я могу уже смело записать в них несколько засоветских бабушек живущих по соседству, которые постоянно что-то вынюхивают и подозревают всех и вся. Равно как и продолжают ходить на любой праздник с портретом сталина и красным флагом.
Секундант
https://www.youtube.com/watch?v=SIMkvd8ZuyQ Как живут батюшки
Ilya Tarasov
Обратите внимание: леволибералы сбросили маски и предстали в своём истинном бесовском виде. https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=unTcF6SaeWQ
Ilya Tarasov
Выше видим типичный пример со стороны Пахомова заболтать тему и выставить её посмешищем. Об этом говорил В.А.
Ilya Tarasov
Гази - Барадж фейк 20 в., как и Влескниго и Кембриджский документ. Нет источников, какие-то мутные переводы с ошибками от татарского шовиниста. У нас на глазах враги переписывают историю. Не ведитесь на Гази - Барадж.
Алексей
Для того чтобы впк работал и шли прибыли нужен сильный внешний противник, реальный или фиктивный - это понятно. Только при чем тут высадка на Луну? Кратковременный пиар - дескать у них первый человек в космосе, а мы на Луну высадились?
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