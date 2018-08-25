Время действия зомби-программ

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25/08/2018 01:28
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Sl. Ru
https://youtu.be/c2ySNTATg44
Slawa Russ
https://youtu.be/c2ySNTATg44
Slawa Russ
https://youtu.be/c2ySNTATg44
Андрюха Вышлов
https://weekend.rambler.ru/places/40643258-pochemu-mavzoley-lenina-takoy-strannoy-formy/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
Валерий Филипских
https://www.youtube.com/watch?v=c2ySNTATg44
Алексей Огородников
Наиболее вероятно, что это очередная попытка оклеветать Россию. Точнее правящую верхушку.
Andrej_Russan
И ещё о лесе , не думайте, что за 50 лет на спиленных участках , вырастет тоже самое. Это всё равно , как на огороде , хочешь вырастить культуру, так ухаживай за ней . Тоже и с лесом, и в диком советском союзе это поняли и потому как-то пытались ухаживать- следили , растили , рядили. Сейчас все равно ,что там растет, кустарник, трава , осина, и даже если завяжется некая ценная порода , то нет никакой гарантии , что первым же пожаром это не будет уничтожено. А жгут у нас добросовестно, каждый год.
winter mosquito
". . .и на последнем из них будет печать антихриста" Это Горбачёв М.С.
Maxim Egorov
". . .и на последнем из них будет печать антихриста" Это Горбачёв М.С.
Maxim Egorov
Антивирус сегодня стал жаловаться на сайт АРИ. говорит, что канал с ненадёжным сертификатом. Невозможно гарантировать, что сервер (js.hotlog.ru) является тем за кого себя выдаёт. Возможно это попытка обмана или перехвата соединения.
Arkadiy Polyakov
хочу привлечь внимание соратников к еврейскому вопросу. На днях мне попалась рукопись, а вернее напечатанная на пиш. машинке книга Шиманова г. М. без названия, по началу мне показалось немного странным что такое произведение отсутствует в поиске, а потом когда начал разбираться просто обалдел от глубины работы проделанной автором. Ознакомиться можно здесь http://evangelizm.org/ но я ещё не всё выложил, вручную набирать некоторые страницы приходится. Думаю оно того стоит пригдашаю ВК дать оценку произведению или его части, скоро весь материал выложу нужно время!
Александр Верный
Все сходится. Это знак.
Andrey Gordeev
Вроде еще раньше случай был: https://www.youtube.com/watch?v=26m834GUgN0
Иван Помидоров
Когда был в учебке, нас готовили к Параду во Львове. Перед этим отобрали всех с ярковыраженой не европейской внешностью. Узбеки и туркмены шли в свой любимый наряд на кухню. Тренировки были изнурительными, по 2 - 3 часа в парадке, с автоматами строевым шагом по плацу. Практически без перерыва. Кто не выдерживал отправляли в санчасть . Так отбраковывали со слабыми ногами. В конце занятий, когда ног уже не чувствуешь, ставили по стойке "смирно" на час. Шевелиться вообще было нельзя. И вот стоит 500 человек в полной тишине и слышишь как периодически кто то падает. Каждый день минус 3 - 4 человека. После месяца тренировок. остались самые самые стойкие, потом ещё 10 дней уже никто не падал. Вот из них уже отобрали 300 человек и они поехали на Парад. Нас шестерых отправили из учебки в войска раньше. так что зря маршировал ) Так подробно описал, чтобы было понятно, что случайного слабого человека, позади Порошенко со знаменем не поставят. Поставят самого лучшего. А почему он упал - Вопрос. Может потому что много человек на него смотрело. Владислав в одной из своих передач о таком случае рассказывал. Но правда в этом случае все эти люди должны были мысленно ему желать, чтобы он упал. Может так и было?
Иван Помидоров
тот который упал за Порошенко явно не обладает борцовской шеей. К тому же на парадке крючков нет. Но а так да, я думаю тебя бы офицеры и задушить могли перед генералом от усердия ))
Slawa Russ
Андрюха Вышлов
Интересная статья на рамблере про зиккурат. https://weekend.rambler.ru/places/40643258-pochemu-mavzoley-lenina-takoy-strannoy-formy/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&updated
Езя Гебя
зачесались людоеды)))
Александр Верный
Ну служил я конечно позже чем Вы, и Куликовскую Битву не застал... Но служил всё таки. И в СА. Про старослу жащих забравших у меня парадку тоже не помню.В учебке их просто не было. И на фото с принятия Присяги я в Парадной форме. Ты наверное в стройбате служил? Там всякое бывало.... Про отсутствие в Природе парадной шинели в СА, - отдельное спасибо. это для меня открытие))). Только где я это утверждал ? Ты видео смотрел вообще? я писал про украинского солдата, который упал за спиной Порошенко, а не про тебя.
Езя Гебя
Мне две повэстки приходило в 14 годе, я ахицер запаса воинства богдыхана кожугета, смыл их в белом камне. Больше не присылали, узнавал через сослуживца - накуя меня вспомнили, успокоили,мол, не на сборы в УССР ))) а шкету банбинтонным воланом в череп прилетело, программу сбило, теперь кукла только спит и пердит, настраивают головастика в закрытых институтах головной мозги на объекте 17
FLOMASTER
11 сентября устроили массоны или розенкрейцеры или кто-то еще "помощнее" и тех и других?
Константин Алланд
Деревья вырастают за 30 лет, вода самоотчищается, нефть никогда не закончится она синтерзируется в недрах земли вместе с газом, также как и все остальные металлы и минералы. Так что бизнес у России самый долговечный
Canapsis
Бульба форева! https://www.youtube.com/watch?v=gCdNqVor-tI
Maxim Egorov
Очередная клевета в адрес России.
Алексей Огородников
А это уже не важно. Репутация у Р.Ф. конкретная. Рабовладельческое мафиозное государство. И почему вы так уверены, что этот кокаин ну никаким образом не связан с Р.Ф? Западные структуры свой кокаин, что ли будут арестовывать?
Maxim Egorov
Думаю хотели бы сделать нечто подобное, сработали бы чище. А так просто как-то глупо спалились. К тому же, судя по видео, коробки разных размеров. Те что показывают в начале с логотипом ЕР больше, а те что вскрывают меньше.
Алексей Курлов
Банк Credit Suisse объявил, что не замораживал российские активы на $5,1 млрд. Они просто были реклассифицированы http://classic.newsru.com/finance/23aug2018/creditsuisse.html Магнаты-чиновники побежали из страны ? https://youtu.be/pADWWq0eevQ
Алексей Курлов
Сдается мне , «санация банков» это новая схема увода вывода денег из казны под таким благовидном предлогом о заботе вкладчиков. Поэтому и претензий никому не предъявляют , всем весело
Алексей Курлов
Все сходится. Это знак.
Константин Алланд
Наркоту мощно возили еще со времен афганской войны по военным и дипломатическим каналам.
Борис Атамалян
Деревья вырастают за 30 лет, вода самоотчищается, нефть никогда не закончится она синтерзируется в недрах земли вместе с газом, также как и все остальные металлы и минералы. Так что бизнес у России самый долговечный
Andrej_Russan
И ещё о лесе , не думайте, что за 50 лет на спиленных участках , вырастет тоже самое. Это всё равно , как на огороде , хочешь вырастить культуру, так ухаживай за ней . Тоже и с лесом, и в диком советском союзе это поняли и потому как-то пытались ухаживать- следили , растили , рядили. Сейчас все равно ,что там растет, кустарник, трава , осина, и даже если завяжется некая ценная порода , то нет никакой гарантии , что первым же пожаром это не будет уничтожено. А жгут у нас добросовестно, каждый год.
Andrej_Russan
И ещё о лесе , не думайте, что за 50 лет на спиленных участках , вырастет тоже самое. Это всё равно , как на огороде , хочешь вырастить культуру, так ухаживай за ней . Тоже и с лесом, и в диком советском союзе это поняли и потому как-то пытались ухаживать- следили , растили , рядили. Сейчас все равно ,что там растет, кустарник, трава , осина, и даже если завяжется некая ценная порода , то нет никакой гарантии , что первым же пожаром это не будет уничтожена. А жгут у нас добросовестно, каждый год.
Иван Помидоров
Ну служил я конечно позже чем Вы, и Куликовскую Битву не застал... Но служил всё таки. И в СА. Про старослу жащих забравших у меня парадку тоже не помню.В учебке их просто не было. И на фото с принятия Присяги я в Парадной форме. Ты наверное в стройбате служил? Там всякое бывало.... Про отсутствие в Природе парадной шинели в СА, - отдельное спасибо. это для меня открытие))). Только где я это утверждал ? Ты видео смотрел вообще? я писал про украинского солдата, который упал за спиной Порошенко, а не про тебя.
Andrej_Russan
И ещё о лесе , не думайте, что за 50 лет на спиленных участках , вырастет тоже самое. Это всё равно , как на огороде , хочешь вырастить культуру, так ухаживай за ней . Тоже и с лесом, и в диком советском союзе это поняли и потому как-то пытались ухаживать- следили , растили , рядили. Сейчас все равно ,что там растет, кустарник, трава , осина, и даже если завяжется некая ценная порода , то нет никакой гарантии , что первым же пожаром это не будет уничтожена. А жгут у нас добросовестно, каждый год.
Алексей Огородников
Думаю хотели бы сделать нечто подобное, сработали бы чище. А так просто как-то глупо спалились. К тому же, судя по видео, коробки разных размеров. Те что показывают в начале с логотипом ЕР больше, а те что вскрывают меньше.
Nikolay Tolubaev
Человек -именно то -кем он себя осознаёт. Осознаёт себя славянином (рабом), значит и будет крестьянином, годным только водить хороводы. Осознаёт себя советским-россиянином, по неволе будет защищать антирусский режим. Осознаёт себя украинцем- будет врагом русских. Цель социальных инженеров как раз в этом и заключается -внедрится в сознание людей и изменить его для своих задач. Если человека трудно вырывать из русских, то тут включаются другие силы, цель которых отрезать русина -руса от своих корней, не дать ему подключиться к родовой памяти. Эту задачи выполняют разные славяне, есть даже Ин -Янь - славян, а так же всякие тартарии, харийцы из фейковых вед. Чего только не придумают -есть какие то рахманы , полно всякой дряни. Носят как бы русские одежды, похожие на поповские платья и коверкают русский язык на манер церковно славянского. Противостоять этому может только родная вера, язычество, что есть почитание своих предков, как тут неоднократно было сказано. Если человек знает своих предков, его не обманешь и скажешь что он хрен знает кто. Но христианство уничтожило русское язычество и все древние знания. Выход тут только один -собирать знания по крупицам и восстанавливать свою историю. Сознание человека, его мысль его вера имеют громадную силу. Эта сила может разрушать и творить миры. Но искусственное всё равно разрушится, только то у чего есть корни будет жить. Привитое чуждое будет отторгнуто, близкородственное прирастёт.
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