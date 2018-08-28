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Премьер Медведев - ребусы российской политики

28/08/2018 01:06
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Обсуждение
  • «Русский мир» расширяется. Поляки массово учат русский язык. По оценкам газеты «Rzeczpospolita», рост интереса польской молодёжи к русскому объясняется в первую очередь экономическими причинами. В частности, русский является самым распространённым языком Европы географически и по числу носителей, Польша имеет общую границу с РФ (Калининградская область) и другими странами СНГ и Прибалтики и является важным транзитным государством на пути в РФ. Кроме этого, русский язык является одним из двух официальных языков Белоруссии и одним из региональных языков Украины, с которыми также граничит Польша. Кроме того, полякам легче овладеть близкородственным русским языком, чем английским или немецким, поэтому по качеству освоения русский язык продолжает лидировать. (Примеч. РН: Как человек, занимающийся наукой, подтвержу, русский язык входит в пятёрку самых нужных для изучения науки языков мира, наряду с английским, немецким, китайским и французским языками. Т.е. хочешь "в науку" — учи русский (и английский заодно). Помимо этого, русский - 2-й по распространённости язык Интернета). #поляки #русские #Польша #сарматы #сарматизм
  • Пластику делают. Намёк был на ТВ- Гоген Солнцев со своей старухой после пластики.
  • В масоны почти не принимали иудеев и мусульман. Их там единицы. Жидомасонство - скорее всего выдумка конспирологов. Историю от строительства первого храма они себе просто приписали для " удревнения" организации, для солидности.
  • Почитал в вики статьи про социализм, нацизм, фашизм и запутался. Фашизм против социализма, нацизм это какой-то другой социализм, не как у социалистов, но при этом нацизм это форма фашизма. Если Владислав сумеет внятно объяснить почему это всё левые идеи - это будет информационная бомба.
  • Сомневаюсь, с учетом последнего выпуска. Слепое сыпание измами - уподобление Свирипулькину. Даже достаточно стабильные "капиталистические" США сильно изменились за последнее столетие в том числе в плане регулирования экономики. Можно примитивно конечно навесить ярлык - левый -правый. Например под ярлыком "левые" объединить современную Швецию и красных кхмеров.
  • "Если Навальный сказал про Медведева, то Медведев немножко наш". Я вас умоляю! Абсолютно все люди - и силовики, и оппозиционеры, и бюджетники, и обыватели, кто смотрели это расследование и с которыми я это обсуждал - оценивают его абсолютно адекватно - кремлядь ворье 80 Lv. С какой стати не верить проверяемой правде, если ее говорит человек вам неприятный? Да пусть Навальный будет хоть трижды Гитлер, это не отменяет фактов расследований ФБК. И эти факты злят народ, и это хорошо.
  • Неужель к Ё-мобилю педали приделали?
  • Пластику делают. Намёк был на ТВ- Гоген Солнцев со своей старухой после пластики.
  • ЯРТ - будет прорыв, ядерные релятивитские технологии
  • Услышав,что мигранты будут работать как немцы,вспомнил анекдот про корейца,которого пытались отучить есть собак...
  • Почему-то выпуски стали очень маленькими. Уж не планирует ли В. прекратить выпуски?
  • Представляете сколько денег налогоплательщиков нагребли пропагандисты покрупнее? Иногда режим делится с теми, кто оболванивает народ, притом делится крохами покрупнее. #антирусский_режим #пропаганда
  • Напоминает попытку привлечь к "протесту" Алексия Бессеребренника хоть кого-то. Никто, видимо, идти не хочет, а планы по задержаниям и посадкам ИМ выполнить нужно (иначе расформируют за ненадобностью целые отделы). Прислали по почте. Борьба нанайских мальчиков продолжается, хотя и весьма вяло, стóит отметить. #шапито #постановка
  • Сегодня вышло интервью с Лимоновым https://www.youtube.com/watch?v=X2gALEgKXt0
  • В масоны почти не принимали иудеев и мусульман. Их там единицы. Жидомасонство - скорее всего выдумка конспирологов. Историю от строительства первого храма они себе просто приписали для " удревнения" организации, для солидности.
  • https://www.rbc.ru/politics/27/08/2018/5b8427059a79477c649890ba гарант желает всего лучшего старой жабе. Нормальненько. Какая там "зимняя вишня"?
  • Для чего нужна оппозиция, точнее для каких целей? Судя по тому что происходит я бы сказал изложил обстановку так. Вот есть Правитель, действия которого поддерживает меньшинство и то по причине того что получает от него содержание. У большинства он не пользуется авторитетом. Как большинство заставить выполнять поручения? Надо создать лидера , который будет пользоваться авторитетом. Вот и все. Причем удивительная вещь , каждый из этих "лидеров" не наделён лидерскими способностями. А именно. Чтобы стать лидером нужно использовать имеющиеся отношения, плюс поддерживать сторонников экономически чтобы они видели выгоду от сотрудничества.
  • был такой Мацих Леонид теолог он хорошо эту тему знает аудиолекции отличные! умер в 2012 г .усомнившийся каббалист
  • Агрессия, грабёж, доминирование - на этом строились все современные крупные государства, вне зависимости от идеологии - более развитые и сильные народы грабили, порабощал, и уничтожали менее развитые, захватывали их земли. Посмотрите что веками вытворяла Британия. Социализм (по крайней мере в том виде в котором он был в СССР) это скорее форма рабовладельческой системы, где к кнуту и пайке добавляют еще идеологию.
  • Агрессия, грабёж, доминирование - на этом строились все современные крупные государства, вне зависимости от идеологии - более развитые и сильные народы грабили, порабощал, и уничтожали менее развитые, захватывали их земли. Посмотрите что веками вытворяла Британия. Социализм (по крайней мере в том виде в котором он был в СССР) это скорее форма рабовладельческой системы, где к кнуту и пайке добавляют еще идеологию.
  • Хорошее напоминание ведущего о о левом направлении фашизма, и сразу по иному выглядят образы праотцов социализма!
  • Социализм не только грабеж и порабощение (это было задолго до Прудона или Маркска). Тут важно стало убедить порабощенных, что поработители (которые как в СССР могут быть в значительной степени инородцами) заботятся о них, а сами порабощенныена самом деле не рабы, а свободные граждане.
  • Неужель к Ё-мобилю педали приделали?
  • Новостей маловато.Пока.
  • может быть и так что "пропажа" премьера это дымовая завеса.
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  • Конец года с сентября, будет в завесе тумана. "Кулинары" хотят на что-то влиять здесь.
  • Социализм не только грабеж и порабощение (это было задолго до Прудона или Маркска). Тут важно стало убедить порабощенных, что поработители (которые как в СССР могут быть в значительной степени инородцами) заботятся о них, а сами порабощенныена самом деле не рабы, а свободные граждане.