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Пенсии, Матрица и внуки друзей Ленина

30/08/2018 00:38
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Обсуждение
  • Ну вот...Еще один хромой . Я же говорю, поциенты доктора Климова )
  • пионеры юнные - головы чугунные. А также в других демократических республиках.
  • Надо прекращать слушать АРИ на ночь, всю ночь этот Ленин снился, фу блин
  • Еще вопрос, насколько у нас есть сейчас объективная информация, не искаженная информация чтобы судить о том периоде - люди толерантной национальности десятилетиями трудились над тем, что все представить как им надо. Может когда-нибудь сами немцы попытаются разобраться, это им должно быть важно. Если конечно окончательно не сгинут в многонациональном толерантном болоте.
  • Да нет же. Я смотрю даже лайков понаставили. Почему эта вот черта русского человека всё преувеличивать. Вся эта вера в доброго царя((. Или в злого царя, поэтому всё и плохо. Ну это ж блин ну по-детски.
  • Народу пофиг на всех этих премьеров , страшно далеки премьеры от народа .Если завтра вдруг сгинет президент, вся дума, правительство, губернаторы и т.д- никто даже не почешется.
  • Не уж то Вам не понятно, что евреи это только ширма и почему, по Вашему мнению, при "общих равных" в развитии стран была такая разница. Тогда знакомьтесь с этим материалом. https://ari.ru/ari/2018/04/14487/nemeckie-korni-latyshskih-strelkov Уровней контроля и управления населением, гораздо больше, чем Вы думаете. И то что нам показывают отнюдь не самые высокие, я бы даже сказал они фейковые.
  • Уж кому тут точно непонятно, это тем, кто с евреями-иудеями вообще не пересекался. кто бы что не озвучивал в просвещениях.
  • Ну извините ВК, я на Шиманова ссылаюсь, на сайт evangelizm.org на котором выкладываю его запретную еврейскую тему о еврейском капитализме. В еврейском государстве евреи не ведут себя как в СССР, там такое не проходит или тоже академики одни евреи? конечно евреи, но не те. Вот и раскатайте тему о немецком шовинизме откуда он взялся и кто за это заплатил Шиманов - это объясняет в своих произведениях, Вы же пока уклоняетесь. И что тут нездорового? Евреи развязали две мировые войны, давайте их исправим и сами исправимся. Как бы то ни было благодарю за ответ! Я русский и живу в Краснодарском крае.
  • При всем уважении к Вам и Шиманову. Шиманов был глубоко верующим православным человеком. И свою идеологию борьбы с советской властью он строил на этой основе. В какой-то момент он нашел себе "типа единомышленников" - попов, которые думаю ему и подсказали, "правильное направление". Ведь сама суть христианства - увести людей как можно дальше в сторону от реальной картины мира. Что по моему мнению и было сделано с Шимановым. Все мы знаем кем были попы в СССР. Но при всем при том я считаю его русским.
  • Правильно Александр, у них иерархия во всём, автор иерархии Иегова их бог. Низы не посвящены, но своё дело делают, промышляют, паразитируют, это цель их существования. Для консолидации их как общества нужна вера или мифология и у них она есть. Проблема в том что мы об этом мало знаем и не предпринимаем ничего для своей защиты, а у них сознание военизированное по отношению к гоям, прочитайте протоколы Сионских мудрецов к примеру http://evangelizm.org/mirovoy-sionizm/54-protokoly-sionskih-mudrecov-v-originale-v-perevode-sa-nilusa.html
  • Осталось только закрыть граници и забрать загран паспорта и все,феодализм на лицо. Страна господ,страна рабов.....
  • Правильно Александр, у них иерархия во всём, автор иерархии Иегова их бог. Низы не посвящены, но своё дело делают, промышляют, паразитируют, это цель их существования. Для консолидации их как общества нужна вера или мифология и у них она есть. Проблема в том что мы об этом мало знаем и не предпринимаем ничего для своей защиты, а у них сознание военизированное по отношению к гоям, прочитайте протоколы Сионских мудрецов к примеру http://evangelizm.org/mirovoy-sionizm/54-protokoly-sionskih-mudrecov-v-originale-v-perevode-sa-nilusa.html
  • Человек перемещается на двух ногах. И кенгуру перемещается на двух ногах. Практически полная идентичность)
  • При всем уважении к Вам и Шиманову. Шиманов был глубоко верующим православным человеком. И свою идеологию борьбы с советской властью он строил на этой основе. В какой-то момент он нашел себе "типа единомышленников" - попов, которые думаю ему и подсказали, "правильное направление". Ведь сама суть христианства - увести людей как можно дальше в сторону от реальной картины мира. Что по моему мнению и было сделано с Шимановым. Все мы знаем кем были попы в СССР. Но при всем при том я считаю его русским.
  • Да я тоже подошёл и упёрся в его материалы касающиеся торы и эсхатологии, походу тут он ошибается. Христианство такое как нам его преподносят это надстройка над иудаизмом. Иудеи когда дело того требует прикидываются христианами, с кукишем в кармане. Но я считаю что его работа о еврейской природе капитализма всё же раскрывает суть еврейства. И почему его работ нет в интернете? я не нашёл подскажите если ошибаюсь.
  • Кстати, ВАК несколько раз упоминал про историю со станками для изготовления гребных винтов ПЛ, на которых Запад якобы круто кинул СССР на деньги в 1980-е. В реале история была несколько иной. Советский информатор в ВМС США сообщил в СССР, что советские ПЛ американцы отслеживают прежде всего по кавитационному шуму грубо обработанных гребных винтов, из-за чего расстояние обнаружения советских лодок едва не в 10 раз больше дистанции обнаружения американских ПЛ советскими акустиками. На уровне Политбюро ЦК было принято решение закупить новые станки для изготовления винтов. Проблема была в том, что их производили всего три фирмы в мире - американская, швейцарская и японская. Американцы и европейцы отпали сразу из-за ограничений СОСОМ, а вот японцы не брезговали ни копированием чужих технологий, ни продажей своей продукцией в "сомнительные руки". В итоге через коммерческого представителя Toshiba в Москве вышли на руководство этой корпорации, подписали контракт на поставку (сумма там, кстати, была не миллиард, а менее 100 млн. долларов), из общей выплаты 10% причиталось посреднику, с которым должна была рассчитаться японская сторона. Станки благополучно поставили в Питер через Норвегию, запустили в работу, но японцы посчитали, что слишком жирно платить почти 10 млн. собственному работнику на окладе, вместо бонуса его.. уволили из корпорации. Тот в отместку год обивал пороги японских инстанций, раскрывая серые схемы сотрудничества с СССР. но его отфутболивали. В конце концов написал письмо в штаб-квартиру СОСОМ, и только тогда дело закрытилось. Через год руководство Toshiba предстало перед судом и подало в отставку, фирму оштрафовали. Но вернуть станки из Союза не смогли. Благодаря им ужалось радикально снизить уровень шумов советских ПЛ, почти выйдя на показатели американцев. И станки эти продолжают работать до сих пор - без них не было бы ни одной современной российской лодки. Так что вопрос с тем, кто кого кинул, Запад - СССР или наоборот, - не столь очевиден.
  • у русско нации такая же должна встать цель .младшый брат повзрослел и понял что его братики обманывали
  • Человек перемещается на двух ногах. И кенгуру перемещается на двух ногах. Практически полная идентичность)
  • https://lurud.livejournal.com/202015.html ...немного прозы про ЧЕ ГЕВАРУ.
  • https://lurud.livejournal.com/202015.html
  • Давно не воспринимаю материалы АРИ как какие-то откровения. Воспринимать большевиков как агентов Германии - сильное упрощение. При этом то, что они могли получать ресурсы, в том числе людские, и от Германии, и от американских и английский банкиров, под сомнение не ставлю - слить РИ многим было выгодно. При чем если Германии нужен был просто вывод РИ из войны, то установление людоедского режима в России - этого скорее хотели некие мировые темные силы.
  • Давно не воспринимаю материалы АРИ как какие-то откровения. Воспринимать большевиков как агентов Германии - сильное упрощение. При этом то, что они могли получать ресурсы, в том числе людские, и от Германии, и от американских и английский банкиров, под сомнение не ставлю - слить РИ многим было выгодно. При чем если Германим нужен был просто вывод РИ из войны, то установление людоедского режима в России - этого скорее хотели некие мировые темные силы.
  • Мне кажется воспринимать большевиков как агентов Германии - сильное упрощение. При этом то, что они могли получать ресурсы, в том числе людские, и от Германии, и от американских и английский банкиров, под сомнение не ставлю - слить РИ многим было выгодно. При чем если Германим нужен был просто вывод РИ из войны, то установление людоедского режима в России - этого скорее хотели некие мировые темные силы.
  • немного логики включать нужно и всё. не-мно-го ло-ги-ки. мы отвыкли анализировать(( Я уж не думаю что кто-то в биографии Гитлера стал врать что он ушел из дома и поездил по стране и жил там и тут. Посмотрите на жестикуляцию и прочее. Ну явно активный человек был.
  • Модераторы молодцы сегодня, активно удаляют неугодные комментарии)
  • Розенкрейцеры на летающих тарелках не снятся?)
  • я бы сказал "безбожно трут"))
  • Правые силы почему-то Первомай не отмечают, а в нацистской Германии в этот день были такие же демонстрации под красными знаменами, что и в СССР. Надо быть совсем уже альтернативно одаренным, чтобы не увидеть некоторое сходство.
  • Бдят что неугодно ВАКу
  • по мавзолеям не надо было шляться. Отцифрован.
  • При чем даже без упоминания одного народа(
  • Розенкрейцеры на летающих тарелках не снятся?)
  • там запас есть...
  • Благодарю, ценю и каждый выпуск словно праздник
  • ВАК как то не звучит. Если уж написал такую портянку, то можно потрудиться один раз полностью написать имя автора передачи. А то можно тогда и твоё Serge Rakitin сократить до SRaki
  • "пионэры юнные"... (дальше, неумеренные фантазии) любимые "кричалки" из летнего лагерного фольклора, на все 3 сезона.
  • неее. бытовуха снится(.
  • Да нет же. Я смотрю даже лайков понаставили. Почему эта вот черта русского человека всё преувеличивать. Вся эта вера в доброго царя((. Или в злого царя, поэтому всё и плохо. Ну это ж блин ну по-детски.
  • Ну вот...Еще один хромой . Я же говорю, поциенты доктора Климова )
  • Не, ну у гаранта есть опредленное колличество умственно отсталых почитателей. Другое дело, если завтра на центральных каналах начнут говорить что наше всё - Навальный/Квачков/Хилари Клинтон - бараны сразу забудут про своего любимца)
  • А это потому что в древности у готов Руси и Германии на это время были свои древние праздники. Весной наряжали майское дерево, осенью поминали предков, после сбора урожая.Память осталась.К этим датам притянули за уши новое содержание.
  • А это потому что в древности у готов Руси и Германии на это время были свои древние праздники..Память осталась.К этим датам притянули за уши новое содержание
  • А это потому что в древности у готов Руси и Германии на это время были свои древние праздники..Память осталась.К этим датам притянули за уши новое содержание
  • ...да, нет. просто - совок плесенью покрывается. (усё - эстафета у пугачёвой)
  • Возможно.Тоже теневой игрок был .
  • ...
  • "пионэры юнные"... (дальше, неумеренные фантазии) любимые "кричалки" из летнего лагерного фольклора, на все 3 сезона.
  • ...да, нет. просто - совок плесенью покрывается. (усё - эстафета у пугачёвой)
  • Вон уже какие версии есть в интернете)
  • там запас есть...
  • ...да, нет. просто - совок плесенью покрывается.
  • Вон уже какие версии есть в интернете)
  • осторожно, Иван, а то воронок выедет) *шутка
  • там запас есть...
  • Пусть земля ему будет железом
  • осторожно, Иван, а то воронок выедет) *шутка
  • Пусть земля ему будет железом
  • ...да, нет. просто - совок плесенью покрывается.
  • Эта версия слизана с Пелевина.
  • там запас есть...
  • осторожно, Иван, а то воронок выедет) *шутка
  • Пусть земля ему будет железом
  • Червь теперь будет среди червей
  • ..неадекватные)
  • "Выходило что-то совершенно несусветное: пропала вся головка администрации, вчера был странный скандальный сеанс, а кто его проводил и по чьему наущению – неизвестно." (С) Булгаков, "М.и М." :) Вот бы и у нас так...
  • Тоже сразу такая же мысль мелькнула. Но вроде не тянет он... Хотя, может мы их другими критериями оцениваем, чем на самом деле.
  • Не, Леонтьев старше на месяц! :) А Ротару, сами понимаете, не в счет )))
  • если бы они убежали в Америку или Европу то их СМИ об этом бы уже трубили во всю. видимо тут нечто другое
  • А кто тебе сказал - что это русская черта "всё преувеличивать"?!
  • нет это не они.я по ним уже писал
  • А кто тебе такую глупость сказал - " что всё преувеличивать" - это русская черта?!
  • Скинь драгунову, а то он не в теме.
  • Сейчас в России 42 млн. пенсионеров Средний размер пенсии 14.000 рублей Перемножаем одно на другое получаем 588 млрд. рублей Заходим на сайт РБК https://www.rbc.ru/rbc500/ и сортируем компании по прибыли Возмем ТОП-5 компаний: Газпром Лукойл Роснефть Сбербанк РЖД всё это ГосКомпании общая прибыль которых составляет 2 трлн рублей Т.е. эти деньгих хватит на 4 пенсии каждому пенсионеру в России! И это только ТОП-5 компаний
  • почему бы и да
  • ...события набирают обороты, ожидаю рекордное количество анекдотов.
  • Эта версия слизана с Пелевина.
  • Уж кому тут точно непонятно, это тем кто с евреями вообще не пересекался.
  • Уж кому тут точно непонятно, это тем, ктосевреями вообще не пересекался.
  • Уж кому тут точно непонятно, это тем, кто севреями-иудеями вообще не пересекался.
  • Уж кому тут точно непонятно, это тем, кто с евреями-иудеями вообще не пересекался. кто бы что не озвучивал в просвещениях.
  • Уж кому тут точно непонятно, это тем, кто с евреями-иудеями вообще не пересекался. кто бы что не озвучивал в просвещениях.
  • дустом их,дустом((
  • Это всё равно что рассуждать о традициях и праздниках в один день у разных народов.
  • К примеру? Новый клон собрали главы сбер банка рф?
  • " К примеру? Новый клон собрали главы сбер банка рф?"
  • К примеру? Новый клон собрали для главы сбер банка рф?
  • Урагана не было сразу. Значит он бодрячок.
  • В Кремле определился победитель борьбы бульдогов под ковром https://www.youtube.com/watch?v=PkB0A7NSQzo&feature=youtu.be
  • Голос роботизированный. Это так можно всё что угодно наговорить(приукрасить по богатырски ) Котов, обычно этим занимаются политолухи с писарями - историками. "всё преувеличивать"
  • Голос роботизированный. Это так можно всё что угодно наговорить(приукрасить по богатырски ) Котов, обычно этим занимаются политолухи с писарями - историками. "всё преувеличивать"
  • внимательней историю этого народа изучите. еврей это иудей знак равно! если еврей отказался обрезываться)) он больше не еврей,только по памяти что его родственники были и т д Иудеи равно народ израиля,так должно быть в идеале это сионизм-возвращение в страну обетованную.,берут всех подряд в Израиль чтоб от арабов защищаться ,народу мало некому в армии служить.Да и вообще ничо там уже нет ни иудаизма ни сионизма все в тупике! А вот кабалисты обрезаются интересно?кабала ведь это уже не иудаизм новую хрень для избранных сочинили философы.Миссия снова задерживается!
  • "..."
  • Вчера PU измывался над пенсионерами, а сегодня случился кабздон))) Минус ещё один упырь.
  • Представляет человека как плохо работающий, сбоящий компьютер и не более. Слушать его нет смыла никакого.
  • Какой русофоб подсказал с христокоммунистами по антисемитизму? Ты уже совсем спёкся в эпосах.
  • горькая правда полезней сладкой лжи
  • Дурачок ты горький.
  • Представляет человека как плохо работающий, сбоящий компьютер и не более. Слушать его нет смыла никакого.
  • Антисемит - тот кого не переваривают семиты.
  • По поводу моего сравнения русских и евреев -я немного сгустил краски. но это для пользы что бы русские шевелились. А насчёт кому выгоден антисемитизм я считаю. что я прав
  • А его здесь на Руси и не было бы в принципе, если бы не прое пали под разными ритуалами наносными. Теперь в каждом казённом доме от Курил и до Карпат, еврей еврею друг и брат. Вот кому выгодна 282-280 и 228 - это вот вопрос. У всех рыла в пудре.
  • https://www.youtube.com/watch?v=YFOSujbDUx4 Что такое каббала
  • https://www.youtube.com/watch?v=YFOSujbDUx4 Что такое каббала
  • умник похож на бывшего евр. и на андрея фурсова у одного коловрат у другого ссср.где то слышал что у гитлера родственники иудеи правоверные
  • он не скрывает что он умник и полукровка. Но ему есть чем гордиться. Библию почитай сначала пятикнижия.
  • чем ему гордиться?
  • это где бог был близко дал мойше заповеди а потом улетел в космос и удаляется все дальше и дальше?