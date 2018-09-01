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Террор против Русского мира

01/09/2018 02:49
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Обсуждение
  • В Сети появилось обличительное видео со встречи главы РПЦ Кирилла со Вселенским Патриархом Варфоломеем , когда 31 августа в Стамбуле обсуждался вопрос о предоставлении независимости украинской православной церкви))) читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/159225_1535802980На видео видно, что в момент, когда один из сотрудников ФСО, обеспечивающих охрану Кирилла, подавал бокалы и глава РПЦ уже брался за бокал, другой фсошник судорожно перенаправил руку Кирилла. Таким образом, вероятно, он помог сделать правильный выбор. Реакция патриарха Варфоломея на данный конфуз была довольно сдержанной, однако однозначной: четким жестом он указал фсошнику идти дальше, отказавшись от предлагаемой жидкости. Так же поступили все иерархи Вселенского Патриархата. https://www.youtube.com/watch?v=GiIKM-9u_bQ
  • Это постановочное мероприятие - мосфильм корпорейшен. студия документального кино.
  • Все пишут, пишут и осмысливают скорое введение единого идентификатора кредитного договора для физических и юридических лиц, который будет выдавать БР. Только три человека - выглядят уверенно и внешне не подверженными мороку.
  • Благодарю за освежение нашей истории.
  • Запад в бедности?? Производство УЕХАЛО! https://www.youtube.com/watch?v=KCQKjqYaTk0
  • Тем временем в Рабовладельческой Федерации https://bits.media/rossiyskaya-kompaniya-zayavila-o-nezakonnom-izyatii-kriptomatov-sotrudnikami-obep/ На мой взгляд вот это (запрет на свободу) террор против русского мира. Отмена пенсий террор против русского мира. Памятники упырю Ленину на каждом перекрёстке тоже террор против русского мира.
  • В целом правильно пишут, что от попов московских можно ожидать,чего угодно.
  • Само название лагерь отсылает к понятию концлагерь, лагеря.Если убрать счастливое восприятие жизни ребенком, то картинка весьма такая неприглядная. Учили строем ходить.Между корпусами(бараками). "мы в колпаках и под колпаком-ходили строем и слагали песни, про то , как хорошо живем, под колпаком-все вместе"
  • Ко'зак кирпича просит. Медведев с ватной челестью. Лавров строит как всегда стратега глубокого. Будённый с усами на удивление не изменился.
  • У меня на фото-негативах есть подобное.
  • Кислые морды, видимо дела идут совсем швах.
  • В целом правильно пишут, что от попов московских можно ожидать,чего угодно.
  • Да... это постановочное мероприятие "мосфильм-корпарейшщен" (студия "документального" кино)... Умные люди догадываются, что вся кино-продукция рижыма, вся без исключения идёт под маркировкой - "кубанЪские казаки". За эту погрешность (догадливость) идёт охота на умных людей, и также за нежелание сниматься в "кубанЪских казаках".
  • Покушения на зиккурат. https://www.bbc.com/russian/features-45322852
  • Главное чтобы не получился чучхе...
  • речь замедленная, лицо не симметричное, возможно микроинсульт был
  • Главное чтобы не получился чучхе...
  • Я не понимаю как можно не догонять всей страной.
  • Я не понимаю как можно не догонять всей страной.
  • Никогда таких не видел. Видимо не совсем идут, а уже швах. Просто нужно тянуть зачем то время.
  • 1961-огород урезали до 6 соток.Покос отобрали.За хлебом родители ставили в очередь в 4-00
  • Ко'зак кирпича просит. Медведев с ватной челестью. Лавров строит как всегда стратега глубокого. Будённый с усами на удивление не изменился.
  • Мил человек, мне больше жаль гражданских которых распределили по ямам по пенсиям по зарплатам по гуманитарным пайкам. Ширше надо думать и своей утробой испытывать реальное распределение судеб. Легче жить там с оружием в руках, чем обслуживающим персоналом терпя "военное положение" Минских договоров, трясёт от сочувствующих по большевизму
  • Это подтверждение поговорке- Где хохол пройдёт, там еврею делать нечего, обыделся гиркин по распределению добычи.
  • Ну не надо так возвышать моневренные качества гиркина, что тебя всё заносит на еврейскую доблесть? Разосрался по деребану с хохлом и всё, дальше из центра попросили вернуться под предлогом, что он такой честный, а фсе другие из другого гондонария.
  • Действительно, надоели эти феминистки уже, только желчью брызгают в сторону мужчин.
  • им и так ссыкотно
  • 1961-огород урезали до 6 соток.Покос отобрали.За хлебом родители ставили в очередь в 4-00
  • Но надо будет пролистать документацию по этой системе
  • думаю-гадаю... вот ежели завтра, после завтра... пятра ляксеича на мелкие кусочки в жмуры определят?!... куев объявит нациянальный траур, или карнавал? а ежели дама с косою, того... или сеня-кролик, тоже? а ежели строго по алфавиту дело пойдёт?... (хероям слава?!...)
  • покос в 1980 годах безграничный был. После войны детей ели, в голодомор тоже ели, чем хотел удивить? Я твои страдания не застал, а застал другие животные формы поведения людей.
  • эмм... в рукаве?)
  • бывалый
  • эмм... в рукаве?)
  • Что он гений мысли, хуеплёта тут суёте.
  • А мне кажется, что на Украине всё закончится так же резко как и началось. Те силы которые заказали войну дадут указание - всем успокоится! В ту же минуту пропаганда в СМИ поменяется, а воевавшие между собой люди начнут мирится, пить вместе водку и радоваться миру. Посадят пару чиновников, которых сделают за всё ответственными. В итоге и овцы сыты, и волки целы.
  • Судя по установкам репродукторов на излучателях и изготовление бронепоездов, будут аресты, подвалы, жертвоприношения.