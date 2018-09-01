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Террор против Русского мира
Террор против Русского мира
01/09/2018 02:49
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Обсуждение
Езя Гебя
В Сети появилось обличительное видео со встречи главы РПЦ Кирилла со Вселенским Патриархом Варфоломеем , когда 31 августа в Стамбуле обсуждался вопрос о предоставлении независимости украинской православной церкви))) читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/159225_1535802980На видео видно, что в момент, когда один из сотрудников ФСО, обеспечивающих охрану Кирилла, подавал бокалы и глава РПЦ уже брался за бокал, другой фсошник судорожно перенаправил руку Кирилла. Таким образом, вероятно, он помог сделать правильный выбор. Реакция патриарха Варфоломея на данный конфуз была довольно сдержанной, однако однозначной: четким жестом он указал фсошнику идти дальше, отказавшись от предлагаемой жидкости. Так же поступили все иерархи Вселенского Патриархата. https://www.youtube.com/watch?v=GiIKM-9u_bQ
Валерий Филипских
Это постановочное мероприятие - мосфильм корпорейшен. студия документального кино.
Вячеслав Алексеевич
Все пишут, пишут и осмысливают скорое введение единого идентификатора кредитного договора для физических и юридических лиц, который будет выдавать БР. Только три человека - выглядят уверенно и внешне не подверженными мороку.
Вихрь
Благодарю за освежение нашей истории.
Canapsis
Запад в бедности?? Производство УЕХАЛО! https://www.youtube.com/watch?v=KCQKjqYaTk0
Maxim Egorov
Тем временем в Рабовладельческой Федерации https://bits.media/rossiyskaya-kompaniya-zayavila-o-nezakonnom-izyatii-kriptomatov-sotrudnikami-obep/ На мой взгляд вот это (запрет на свободу) террор против русского мира. Отмена пенсий террор против русского мира. Памятники упырю Ленину на каждом перекрёстке тоже террор против русского мира.
Езя Гебя
В целом правильно пишут, что от попов московских можно ожидать,чего угодно.
Константин Алланд
Само название лагерь отсылает к понятию концлагерь, лагеря.Если убрать счастливое восприятие жизни ребенком, то картинка весьма такая неприглядная. Учили строем ходить.Между корпусами(бараками). "мы в колпаках и под колпаком-ходили строем и слагали песни, про то , как хорошо живем, под колпаком-все вместе"
Рустем Бохани
Ко'зак кирпича просит. Медведев с ватной челестью. Лавров строит как всегда стратега глубокого. Будённый с усами на удивление не изменился.
Рустем Бохани
У меня на фото-негативах есть подобное.
Дмитрий Браунинг
Кислые морды, видимо дела идут совсем швах.
Дмитрий Браунинг
В целом правильно пишут, что от попов московских можно ожидать,чего угодно.
лесничий
Да... это постановочное мероприятие "мосфильм-корпарейшщен" (студия "документального" кино)... Умные люди догадываются, что вся кино-продукция рижыма, вся без исключения идёт под маркировкой - "кубанЪские казаки". За эту погрешность (догадливость) идёт охота на умных людей, и также за нежелание сниматься в "кубанЪских казаках".
Maxim Egorov
Покушения на зиккурат. https://www.bbc.com/russian/features-45322852
Vladimir Sholkov
Главное чтобы не получился чучхе...
Сергей Константинов
речь замедленная, лицо не симметричное, возможно микроинсульт был
Maxim Petrov
Главное чтобы не получился чучхе...
лесничий
Я не понимаю как можно не догонять всей страной.
Алексей Огородников
Я не понимаю как можно не догонять всей страной.
Алексей Огородников
Никогда таких не видел. Видимо не совсем идут, а уже швах. Просто нужно тянуть зачем то время.
Вихрь
1961-огород урезали до 6 соток.Покос отобрали.За хлебом родители ставили в очередь в 4-00
Вихрь
Ко'зак кирпича просит. Медведев с ватной челестью. Лавров строит как всегда стратега глубокого. Будённый с усами на удивление не изменился.
Вихрь
Мил человек, мне больше жаль гражданских которых распределили по ямам по пенсиям по зарплатам по гуманитарным пайкам. Ширше надо думать и своей утробой испытывать реальное распределение судеб. Легче жить там с оружием в руках, чем обслуживающим персоналом терпя "военное положение" Минских договоров, трясёт от сочувствующих по большевизму
Секундант
Это подтверждение поговорке- Где хохол пройдёт, там еврею делать нечего, обыделся гиркин по распределению добычи.
Серёга Ларюшкин
Ну не надо так возвышать моневренные качества гиркина, что тебя всё заносит на еврейскую доблесть? Разосрался по деребану с хохлом и всё, дальше из центра попросили вернуться под предлогом, что он такой честный, а фсе другие из другого гондонария.
Марго Броско
Действительно, надоели эти феминистки уже, только желчью брызгают в сторону мужчин.
Земеля в натуре
им и так ссыкотно
Земеля в натуре
1961-огород урезали до 6 соток.Покос отобрали.За хлебом родители ставили в очередь в 4-00
Vladimir Sholkov
Но надо будет пролистать документацию по этой системе
Ночной патруль
думаю-гадаю... вот ежели завтра, после завтра... пятра ляксеича на мелкие кусочки в жмуры определят?!... куев объявит нациянальный траур, или карнавал? а ежели дама с косою, того... или сеня-кролик, тоже? а ежели строго по алфавиту дело пойдёт?... (хероям слава?!...)
Серёга Ларюшкин
покос в 1980 годах безграничный был. После войны детей ели, в голодомор тоже ели, чем хотел удивить? Я твои страдания не застал, а застал другие животные формы поведения людей.
Вячеслав Алексеевич
эмм... в рукаве?)
Земеля в натуре
бывалый
сажин герман
эмм... в рукаве?)
Серёга Ларюшкин
Что он гений мысли, хуеплёта тут суёте.
Maxim Egorov
А мне кажется, что на Украине всё закончится так же резко как и началось. Те силы которые заказали войну дадут указание - всем успокоится! В ту же минуту пропаганда в СМИ поменяется, а воевавшие между собой люди начнут мирится, пить вместе водку и радоваться миру. Посадят пару чиновников, которых сделают за всё ответственными. В итоге и овцы сыты, и волки целы.
Серёга Ларюшкин
Судя по установкам репродукторов на излучателях и изготовление бронепоездов, будут аресты, подвалы, жертвоприношения.
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