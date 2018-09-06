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Деньги, власть, нефть и прогресс - 2018 год
Деньги, власть, нефть и прогресс - 2018 год
06/09/2018 01:00
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Обсуждение
Василий Свирлипулькин
Дармовая энергия ( снова ХАЛЯВА??!! ) ... Стариков и нищебродов - на саночках в пропасть. Торговать табуретками друг с другом... Вот и заживёте счастливо.
Алексей
Я лично построю завод по производству саночек - стариков и нищебродов много - спрос будет отличный. Завод будет работать на холодном ядерном синтезе - издержек минимум. Наварюсь хорошо)
Timon White
?
Timon White
?
Василий Свирлипулькин
Лекция ни о чём для непойми кого . Пробежался по диагонали и выключаю. Снова - не то.
Валера Смирнов
Последние пол года меня терзают смутные сомнения.....на Ари политический курс меняют на параллельно кремлевскому ???
Сергей Константинов
Примерно так, как я это вижу, все пользуются чужими идеями, почти сразу забывая откуда они и принимая их за свои, всё человек узнает откуда то, но как только он сам принимает что то то это уже его =) так устроен человек, хочет быть самодостаточным, а ссылаются на других из за эмоциональных чувств. Это происходит больше бессознательно.
Vladislav Shamanov
10 лайков.
Vladislav Shamanov
10 лайков.
Константин Пахомов
Здешний цукерберг не дает мне вставлять ссылки, так что найдите по названию. Рекомендовано к обязательному просмотру. Его видео по Мозговому я тоже помню. "Кобзон потянул за собой Захарченко!" Выпуск 24 видео альманаха Эдуарда Ходоса от 05.09.2018
Александр Верный
Да, так оно и было как говорит Владислав про Яшу, он раскрутился на телевизоре не на шутку и где же спасибо, Яша зарплату получает сейчас поболее чем в своем Нативе и гнет линию партии получше местных бестолковых.
Алексей
После такой информации почти всегда получаешь почти полное духовное опустошение, которое восполнить очень тяжело. В сегодняшней России мало что этому способствует. Поэтому народ все больше и больше прибывает в угнетенном состоянии, влияя своими мыслями на реальность и еще более усугубляя ситуацию.
Василий Свирлипулькин
Да знаю.... " Всем надеть намордники и радоваться....! Сутки! " КУ....
Валера Смирнов
??? ЧТО ЭТО БЫЛО.....???
Роман Котов
Не знаю, как у нас сейчас, а в Индии за каждым работающим надзирает супервайзер, надсмотрщик, где-то 1 на 10 работающих, где-то 1 на 30, но без супервайзеров там не работают. Англичане умеют разрабатывать технологии управления туземцами)) Так же надо и у нас, у нас те же туземцы, которые не желают работать.
Роман Котов
вот эти товарищи из Киева похоже и докладывают о происходящем в России в Лондон.
Сергей Константинов
Хотите Владислав я открою тайну почему на вас не ссылаются =) часто про это упоминаете. Вовсе не потому что вас боятся, а потому что люди не любят личностей которые ментально доминируют. Они просто слушают и вроде интересно что то говорит, но эмоционально они чувствуют неприязнь из за ментального подавления (не все конечно так реагируют), когда вы что то говорите вы говорите безапелляционно и с неким апломбом, хотя и стараетесь сгладить это словами, потому что чувствуете это. А люди почти все решения принимают эмоционально и интуитивно, как им хочется а вовсе не на основе каких то данных, поэтому совершенно тут не причем, правильно вы говорите или нет. Вот именно в этом причина, а не в боязне на вас ссылаться или заговоре =) Кстати вы сами же тоже не любите когда кто то вас ментально подавляет =) Что бы этого не делать не достаточно просто не спорить с теми кто с вами не согласен, а еще и внутренне допустить, что другой человек вообще может быть прав и лучше что то знать, не как интеллектуальную идею, а на уровне чувств :D Кстати это просто мой анализ без всякой негативной или позитивной оценки.
Николай Николаев
Ну а председатель колхоза чем не надзиратель? и какой смысл ему "надзирать" по жизни?)
Роман Котов
Ну а председатель колхоза чем не надзиратель? и какой смысл ему "надзирать" по жизни?)
Владислав
Насчет превосходства, это относительное понятие, каждый считает превосходством разное, т.к. разные люди и разные цели в жизни, воплощении. Есть разные способы ментальных взаимодействий, некоторые просто более активные и настроенны только на агрессию и победу, а другие более пассивны, это зависит от того что человеку нравиться и что он хочет. Меня самого не любят за ментальное подавление :D
Сергей Константинов
Примерно так, я считаю. Когда кто то принимает, то что услышал или прочитал, он уже считает это своим, люди так устроены, это происходит бессознательно, все хотят быть самодостаточными. Ссылаться или нет это уже эмоциональное решение. Как моя сестра один раз когда говорила, про одного исполнителя, сказала, вот хорошая песня, хоть исполнителя я и не люблю, правда это не дословно, она сказала более грубо =)
Сергей Константинов
Насчет превосходства, это относительное понятие, каждый считает превосходством разное, т.к. разные люди и разные цели в жизни, воплощении. Есть разные способы ментальных взаимодействий, некоторые просто более активные и настроенны только на агрессию и победу, а другие более пассивны, это зависит от того что человеку нравиться и что он хочет. Меня самого не любят за ментальное подавление :D
Серёга Ларюшкин
Извини мне сложно понять, что ты написал, хотя спор меня всё равно не интересует.
Сергей Константинов
Извини мне сложно понять, что ты написал, хотя спор меня всё равно не интересует.
Серёга Ларюшкин
Какое понятие заложила под его превосходством, шаманское, статусное, фигурное, пророческое, организаторское, иль ещё какое?
Серёга Ларюшкин
Такая глубокая философия изрыгается из головы и вдруг сложно стало. Я спора не увидел у барышни..
Fiksik Piksel
Хранители древних знаний Источник http://taynikrus.ru/mistika/xraniteli-drevnix-znanij/
Роман Котов
Вот видео про пророчества к России :). Я правда не согласен что надо лезть на Окраину. Тут мне больше нра позиция ВК что люди должны переболеть этим украинизмом. Ну как грузины. Теперь в Грузии всем русским очень даже рады)). А залезь туда при совке и до сих пор бы русских проклинали грузины. https://youtu.be/Jufe8hKKXzc
Александр Верный
да на АРИ статья была подробная на эту тему, её потом растащили все кому не лень ... тот же Стрелков тоже самое повторяет про лягушек и не признание, вслед за Разумавским, который был в ОД и конечно Владислава слушает ... так что, может и не факт что она это почерпнула, непосредственно, напрямую от Владислава ... но то что это перво источник и круги расходятся, безусловный факт.
Алексей
В продолжение темы http://novorossia.pro/25yanvarya/5056-maksim-kalashnikov-k-katastrofe-armyanska-v-krymu-vody-ne-hvataet.html
Роман Котов
ага. я по-этому и привел это видео. Интересно кто у кого плагиатит)).
Валерий Иркитов
да на АРИ статья была подробная на эту тему, её потом растащили все кому не лень ... тот же Стрелков тоже самое повторяет про лягушек и не признание, вслед за Разумавским, который был в ОД и конечно Владислава слушает ... так что, может и не факт что она это почерпнула, непосредственно, напрямую от Владислава ... но то что это перво источник и круги расходятся, безусловный факт.
Роман Котов
Я даже думаю что Стрелков и Навальный это как тупой и ещё тупее.
Алексей Огородников
Вся суть отношения к русским. Знали, что так будет и ничего не сделали. А потом еще и переложили ответственность на природу и олигарха с территории У.
Алексей Огородников
После такой информации почти всегда получаешь почти полное духовное опустошение, которое восполнить очень тяжело. В сегодняшней России мало что этому способствует. Поэтому народ все больше и больше прибывает в угнетенном состоянии, влияя своими мыслями на реальность и еще более усугубляя ситуацию.
Алексей
А россиянские сми молчат. В лучших традициях чернобыльской катастрофы.
Serge Rakitin
Я бы не питал иллюзий. Знакомый азербайджанец, немного знающий грузинский язык, как-то перевел мне, что между собой говорили мило улыбавшиеся грузины - какие именно действия сексуального характера они хотели бы совершить с отдельно взятым русским, всеми русскими и Россией в целом. Так же будет и с окраинцами - будут улыбаться, но плевать вслед, пока никто не видит.
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