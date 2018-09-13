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Дело Скрипалей: Поезд уже пропущен
Дело Скрипалей: Поезд уже пропущен
13/09/2018 00:30
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Обсуждение
Виктор М
Вся теория Карабанова о скифах полностью подтверждает мою теорию, потому что Божественная задача наших предков евреев которым Бог Иехова дал Закон(Тору) на горе Синай уничтожить античный нечистый мир, А уничтожили его кто? СКИФЫ! ну то есть они и были евреями
Андерсен
Дебил на всю голову.
Tatyana Litvinova
https://youtu.be/I_3YJcYc44g
Tatyana Litvinova
https://youtu.be/I_3YJcYc44g
Tatyana Litvinova
https://youtu.be/I_3YJcYc44g
Tatyana Litvinova
https://youtu.be/I_3YJcYc44g
Серёга Ларюшкин
В америке люди поумнее будут в сфере политиканства, так что никакие проклинающие действия экзополитиков не спишутся на Русь. То что там будет как у нас это было, несомненно будет.
Серёга Ларюшкин
В америке люди поумнее будут в сфере политиканства, так что никакие проклинающие действия экзополитиков не спишутся на Русь. То что там будет как у нас это было, несомненно будет.
Виктор М
Знаете что горе язычники, совки атеисты, ведь идеи Карабанова полностью подтверждают мои слова о происхождении скифов от 10 колен Израиля полностью! но надо просто подумать и логически размыслить. Это вам дает статус Богоизбранного народа, а вы не хотите, вы как бы отталкиваете свое происхождение, своих предков, и хотите быть поганью. Ведь целью божьего народа было уничтожить античный поганый мир! который основали нефилимы(императоры, цари прошедшие от падших ангелов) для этого Бог избрал свой народ чтоб уничтожить их. А кто уничтожил античный мир? Рим? гунны, т.е скифы, наши предки
Рустем Бохани
оказывается все в мире это евреи))))
Вячеслав Алексеевич
Англосаксы не кукловоды, они тоже куклы. Хотя в данном ракурсе, всякая марионетка обладает ещё и собственной степенью свободы. поэтому управление не может быть полным. По полной функции, по научному.
Константин Пахомов
Слава КВА!
Алексей Огородников
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил что люди, которые ездят без полиса ОСАГО, представляют собой общественную опасность."Мои права как добропорядочного участника дорожного движения нарушаются людьми, которые виноваты в ДТП и не имеют ОСАГО, они не возместят мне ущерб", — отметил Моисеев. РИА Новости https://ria.ru/society/20180906/1527914728.html Ну все приехали. Оказывается общественная опасность водителя при вождении транспортным средством заключается не в возможности создания им аварийной ситуации на дороге с повреждением чужого автомобиля и пострадавшими, а невозможность оплатить полис ОСАГО и компенсировать ущерб. Как бы плевать, что в ДТП можно погибнуть, главное, чтобы, если что, то оплатили похороны и восстановили автомобиль и выплатили компенсацию родственникам. Теперь твой навык и культуру вождения будет определять выданная тебе бумажка, а не количество нарушений и степень их тяжести. Нет ОСАГО - общественно опасен. Следующее видимо нет полиса ОМС - социопат.
Алексей Огородников
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил что люди, которые ездят без полиса ОСАГО, представляют собой общественную опасность."Мои права как добропорядочного участника дорожного движения нарушаются людьми, которые виноваты в ДТП и не имеют ОСАГО, они не возместят мне ущерб", — отметил Моисеев. РИА Новости https://ria.ru/society/20180906/1527914728.html Ну все приехали. Оказывается общественная опасность водителя при вождении транспортным средством заключается не в возможности создания им аварийной ситуации на дороге с повреждением чужого автомобиля и пострадавшими, а невозможность оплатить полис ОСАГО и компенсировать ущерб. Как бы плевать, что в ДТП можно погибнуть, главное, чтобы, если что, то оплатили похороны и восстановили автомобиль и выплатили компенсацию родственникам. Теперь твой навык и культуру вождения будет определять выданная тебе бумажка, а не количество нарушений и степень их тяжести. Нет ОСАГО - общественно опасен. Следующее видимо нет полиса ОМС - социопат.
Алексей Огородников
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил что люди, которые ездят без полиса ОСАГО, представляют собой общественную опасность."Мои права как добропорядочного участника дорожного движения нарушаются людьми, которые виноваты в ДТП и не имеют ОСАГО, они не возместят мне ущерб", — отметил Моисеев. РИА Новости https://ria.ru/society/20180906/1527914728.html Ну все приехали. Оказывается общественная опасность водителя при вождении транспортным средством заключается не в возможности создания им аварийной ситуации на дороге с повреждением чужого автомобиля и пострадавшими, а невозможность оплатить полис ОСАГО и компенсировать ущерб. Как бы плевать, что в ДТП можно погибнуть, главное, чтобы, если что, то оплатили похороны и восстановили автомобиль и выплатили компенсацию родственникам. Теперь твой навык и культуру вождения будет определять выданная тебе бумажка, а не количество нарушений и степень их тяжести. Нет ОСАГО - общественно опасен. Следующее видимо нет полиса ОМС - социопат.
Alexei Kozlov
герман , спасибо - полностью с вами согласен.
Alexei Kozlov
герман , спасибо - полностью с вами согласен.
FLOMASTER
Теперь мы знаем, когда чекистов хватают за яйца они прикидываются п#д@р@с@ми
Борис Атамалян
Теперь мы знаем, когда чекистов хватают за яйца они прикидываются pidarasami
Константин Алланд
Территория на самом деле морозная и труднопроходимая.Большинство земель - зона рискованного земледелия . Ископаемые труднодоступны.Климат суровый. Все это словеса и шум про самую лучшую в мире. Про язычников-совков из Китая так и не увидел ответ. Живут , развиваются и Яхве не поминают. Как думаешь, отчего развиваются ? Может тоже того, потерянные колена ... А тут уже все в попах и колокольнях, но что-то не помогает это.
Владимир Придача
Дополнительный угар по теме "руссо-туристо" .... ))) https://www.youtube.com/watch?v=dCda599-j3o
Езя Гебя
А помнишь, он говорил: Паси овец. Я не любил исуса, меня Дедушка на винтовку научил молиться, а еще на бокс ходил,мать и папаша против были,дедушка только курил и ухмылялся
Серёга Ларюшкин
Алёша, причём тут золотов, золотов чистый еврей. Мне пох. что рассиянцы там укро-хохлам доказывают.
Серёга Ларюшкин
Ну вот ты и ответил на свой вопрос, кто такой золотов, что-то евреям дикие нагрузки поручают в жизни шумерской федерастии.
Вихрь
Ну вот ты и ответил на свой вопрос, кто такой золотов, что-то евреям дикие нагрузки поручают в жизни шумерской федерастии.
Андерсен
Ну вот ты и ответил на свой вопрос, кто такой золотов, что-то евреям дикие нагрузки поручают в жизни шумерской федерации.
Константин Алланд
характерно , что драться с жириком полез именно "хохол", остальные мяли яйца в стороне
winter mosquito
испытываешь терпение.
лесничий
И народ включился. "Сочная отбивная" - шоу золотаря набирает обороты :-))) https://www.youtube.com/watch?v=4sgq8HzUAEw
Виктор М
Что нюхаешь/куришь/пьешь? Не жадничай. Поделись инфой. И мы так хотим
Виктор М
Расхохотал однако
Виктор Бахвалов
А как должен выглядеть агент? С парашютом за спиной и в будёновке?
Виктор Бахвалов
Про войну.. так она уже идёт полным ходом экономическая. Военная составляющая будет уже когда начнется развал.
Алексей Огородников
Клиентам ВТБ долларовые вклады будут выдавать в рублях из-за санкций. http://og.ru/economics/2018/09/13/98996 Ну вот гражданам и напомнили, что деньги в банках, тем более в российских это не их деньги. Надеюсь все же большинство думающих людей уже давно забрали все из банков. Лично сам давно не пользуюсь никакими картами и счетами. Кроме как оплаты покупок в интернете, и стараюсь не держать там какие-то суммы больше чем нужно для разовой сделки.
Виктор М
Рабам безбожника так и положено жить, их все имеют как хотят а рыб молчат, или как тут один ерой пишет мол мы русские собираем патроны. 100 лет уж собирают.
Алексей Огородников
Да ну зачем, сидите под гебней, под инородцами и вымирайте, спивайтесь, ведь выйти на мирный митинг это и есть мясорубка. А да, идея освободить себя от рабства это борьба за чужую идею. Ну пзц! недаром ведь говорят, "Кого Бог хочет наказать он того лишает разума". судя по ответам и вообще постам безбожников вы все начисто лишены разума.
Виктор М
А вот это не факт. Русские просыпаются. Это сейчас уже происходит. И если будет обретено самосознание, то русские выживут. А то что предлагаете Вы сейчас - просто уничтожит остатки пассионариев, и русские раз и навсегда, потеряют свое будущее как народ.
Vladimir Sholkov
Одно ясно, следующей будет попытка выемки у населения наличных долларов.
Алексей Огородников
А вот это не факт. Русские просыпаются. Это сейчас уже происходит. И если будет обретено самосознание, то русские выживут. А то что предлагаете Вы сейчас - просто уничтожит остатки пассионариев, и русские раз и навсегда, потеряют свое будущее как народ.
Алексей Огородников
Одно ясно, следующей будет попытка выемки у населения наличных долларов.
Vladimir Sholkov
Энн Росс «Кельты-язычники. Быт, религия, культура». Очень интересный обычай у кельтов. Крупный вассал определялся по числу клиентов. Он давал клиенту например овец. Клиент каждый год отдавал по одной овце, а к концу срока возвращал тоже количество овец. Плюс клиенты должны были выступать на его стороне. Плюс практиковалось отдача своих детей ему на воспитание (Приемные родители). Отцу запрещалось появляться со своими неповзрослешими детьми на людях.
Vladimir Sholkov
По сути, они действуют в личных интересах. Если им будет нужно то не только доллары будут изъяты.
Владимир Кутиков
Pioneer с ЖЖ даёт неплохой расклад по Скрипалям. Лидеры РФ просрут не только себя,но и меня,если останутся при власти.Не умеют считать варианты.
Владимир Кутиков
Свято место пусто не бывает.Если кто-то перестаёт давать аналитику в письменном виде,то есть другие,которые продолжают это делать.
Алексей Огородников
Такими темпами ЦИРКи в России закроются)))
Алексей Огородников
В Прикамье учителей обязали проверять содержимое холодильника и «считать» зарплаты родителей. https://progorod59.ru/news/24287 И это нифига не шутка. Вчера уже на собрании в школе одной коллеге с работы это объявили. Конечно не думаю, что реально это будет выполняться. Но сам факт этого заявления выглядит как прямое посягательство государства, естественно под благовидным предлогом заботы о детях и не своими руками, а через школу, на самое дорогое для каждого человека. На его дом и семью. Это вызовет еще большую ненависть людей и в первую очередь в отношении к этим несчастным учителям, а через них и к власти.
Андерсен
А ты какую вошь здесь представляешь 100 лет? Ты кто такой?
Серёга Ларюшкин
Вишь как трудно правду то слушать, боишься, хочешь уши заткнуть. Заминусовать, спрятатся за минусы, за отрицание . Правда как говорится глаза режит
Алексей
Самое печальное для меня осознавать, что именно такими аргументами, большинство людей, убеждают проглотить очередное глупое решение, которое по факту никак не улучшить жизнь детей в России. Под воздействием матрицы люди в упор не видят причинно-следственных связей. И у них не возникает мыслей о том, что лучшая забота о детях это обеспечить нормальную жизнь их родителям. Чем собственно и должно заниматься государство, точнее не мешать людям самим обустраивать свою жизнь и жизнь своих детей. В России все как в королевстве кривых зеркал. Все низводиться до какой-то крайности и абсурда.
Серёга Ларюшкин
Да пусть они друг друга уже быстрей передавят, перетравят, пережгут, повзрывают, перестреляют. Они только о себе и думают. Это видно из одной строчки. Даже если слова закамуфлировать.
Серёга Ларюшкин
Да пусть они друг друга уже быстрей передавят, перетравят, пережгут, повзрывают, перестреляют. Они только о себе и думают. Это видно из одной строчки. Даже если слова закамуфлировать.
Bolverk 17
В глазах Западного мира Россия неизбежно должна превратиться в изгоя – источника всех бед, что настигнут их в связи с неизбежным обвалом финансовой системы и падения уровня жизни как минимум вдвое. Только так Западные элиты могут списать свои грехи, найдя «козлов отпущения» и ритуально выпоров их всеми способами. В то же время, «группировка Трампа» на фоне обвала и перманентной гражданской войны в США запустит «новый мировой порядок» - «царство Антихриста». Будут централизованно с помощью технологии блокчейн пересмотрены и закреплены права собственности, запущена новая система взаиморасчетов, единая мировая религия во главе с Мошиахом, для воцарения которого уже родилась та самая красная корова, что по пророчествам должна ознаменовать Конец Времён. С другой стороны, обострение противоречий неизбежно выдвинет в России здоровые силы, способные принять вызов и создать на месте нынешней РФ современное государство нового типа, где во главе будет некий Центр Силы – своего рода капитул русских орденов и корпораций, использующий самые передовые технологии управления. Подробнее http://yarrus.com/center
Bolverk 17
В америке люди поумнее будут в сфере политиканства, так что никакие проклинающие действия экзополитиков не спишутся на Русь. То что там будет как у нас это было, несомненно будет.
Василий Свирлипулькин
Да что же там со Скрипалями - то ?! Мы ночами не спим - беспокоимся.
Василий Свирлипулькин
Правильно! За своё начальство стоит беспокоится.
Сергей Панченко
они траванулись. ничего криминального
Сергей Панченко
Она утонула (с)
лесничий
Правильно! За своё начальство стоит беспокоится.
лесничий
Правильно! За своё начальство следует беспокоится.
Алексей Огородников
Самое печальное для меня осознавать, что именно такими аргументами, большинство людей, убеждают проглотить очередное глупое решение, которое по факту никак не улучшить жизнь детей в России. Под воздействием матрицы люди в упор не видят причинно-следственных связей. И у них не возникает мыслей о том, что лучшая забота о детях это обеспечить нормальную жизнь их родителям. Чем собственно и должно заниматься государство, точнее не мешать людям самим обустраивать свою жизнь и жизнь своих детей. В России все как в королевстве кривых зеркал. Все низводиться до какой-то крайности и абсурда.
Алексей Огородников
Есть сериал Люцифер тупой до крайности, но там была такая фраза "в своем вранье ты сам забыл что говорил только что. Поэтому я не вру". Просто у людей должно появиться или раздвоение личности или хотя бы сбиться матрица. Т.к. одно дело когда тебе не лгут и говорят что нам нужны деньги и мы свое возьмём с кого сможем, а другое дело когда лгут что не тронем и в то же время уже трогают, мы не возьмём и в то же время берут. Я просто не представляю как ещё держится Р на международной арене, ведь как там не было но там договорные обязательства, и если к тебе веры нема, то или ты переплачиваешь или тебя кидают по всем напправления
Vladimir Sholkov
Я бы написал так. В силу своей бездарности люди для управления прибегают к архитипным способом управления. И им насрать на науки статистика, социальная психология, общественное мнение. У них требование одно нужно начальству показать свою полезность и поэтому за чужой счёт и против воли провести свою безумную идею в действие. Что на фоне общей тупости выглядит ничего так. А теперь как нужно было проводить если до того дошло что дети голодают. Раз в месяц, или год проводится психологический тест на проблемы в семье. Если на фоне теста видны явные отклонения от нормы то вызываются родители с целью проведения опроса. И если все показывает на то что неблагополучно то принимаются меры. Но это по умному. А в целом идея безумства в духе сегодняшнего времени. Подумать только если бы вдрг на верху родились хорошие идеи. Это же надо было пересматривать всю теорию эволюции власти. А так они сами показывают свою неустранимая деградацию .
Vladimir Sholkov
Я бы написал так. В силу своей бездарности люди для управления прибегают к архитипным способом управления. И им насрать на науки статистика, социальная психология, общественное мнение. У них требование одно нужно начальству показать свою полезность и поэтому за чужой счёт и против воли провести свою безумную идею в действие. Что на фоне общей тупости выглядит ничего так. А теперь как нужно было проводить если до того дошло что дети голодают. Раз в месяц, или год проводится психологический тест на проблемы в семье. Если на фоне теста видны явные отклонения от нормы то вызываются родители с целью проведения опроса. И если все показывает на то что неблагополучно то принимаются меры. Но это по умному. А в целом идея безумства в духе сегодняшнего времени. Подумать только если бы вдрг на верху родились хорошие идеи. Это же надо было пересматривать всю теорию эволюции власти. А так они сами показывают свою неустранимая деградацию .
Серёга Ларюшкин
В америке люди поумнее будут в сфере политиканства, так что никакие проклинающие действия экзополитиков не спишутся на Русь. То что там будет как у нас это было, несомненно будет.
Vladimir Sholkov
Есть сериал Люцифер тупой до крайности, но там была такая фраза "в своем вранье ты сам забыл что говорил только что. Поэтому я не вру". Просто у людей должно появиться или раздвоение личности или хотя бы сбиться матрица. Т.к. одно дело когда тебе не лгут и говорят что нам нужны деньги и мы свое возьмём с кого сможем, а другое дело когда лгут что не тронем и в то же время уже трогают, мы не возьмём и в то же время берут. Я просто не представляю как ещё держится Р на международной арене, ведь как там не было но там договорные обязательства, и если к тебе веры нема, то или ты переплачиваешь или тебя кидают по всем напправления
Серёга Ларюшкин
в директиве "новый завет сатаны", к таким раздвоениям и разтроениям уже давно набрало точку невозврата.
Серёга Ларюшкин
в директиве "новый завет сатаны", к таким раздвоениям и разтроениям уже давно набрало точку невозврата.
Canapsis
Скорей всего ужесточат въезд в западные страны всем россиянам. Может быть кремль этого и добивался
Алекс Смирнов
Не удивлюсь, если господа Петров и Башаров это английские агенты или удачно подобранные туристы. Коих в рамках двуходовочки скормили рассеянцам через сми. Неделю рассеняцы думали, как так, мы этих людей никуда не посылали? Нашли, тренировали их неделю к интервью в подвалах, чтобы выучили текст без запинки. Теперь со стороны это смотрится как полная липа. Следующим шагом британцы выставят неопровержимые доказательства, против реальных отравителей, возможно даже с признательным видео исполнителя. Вернее эти доказательства будут восприниматься как неопровержимые, даже теми кто над этим делом изначально хохотал. Британцы в этой истории шага на 2 впереди, партия уже выиграна, но кремлевские об этом еще не подозревают.
Алексей
https://www.rbc.ru/politics/13/09/2018/5b9a32209a794772fcef2132?from=main собор они приехали посмотреть. Два мрачных мужика, без жен и детей. Не в паб. Не по шлюхам. Нет, может они конечно реально интересуются историей Англии или средневековой архитектурой. Я в Британии был неделю как турист. Хватило времени на базовые достопремечательности - Парламент и Вестминистерское аббатство, Тауэр, Виндзорский замок, несколько музеев, по городу погулять. Ну в Оксворд съездил.
Алексей
Я не совсем понял. Они приехали только на два дня? Плюс ко всему они сказали что посмотреть рынок витаминов для фитнеса. Фишка по мне ещё в том что когда я поехал в Англию то ля начала я прошел дактилоскопия, подскажите предоставил в посольство билеты, ваучер на проживание. Т.е. потратил уйму времени пока все рассмотрят чтобы получить разрешение на въезд. Причем туристический. Проживаниев в Англии недешевое, как стоимость отеля, перелета, питания. Из всего этого складывается две впечатления: или они действительно богачи что деньги для них пустяки, но тогда одежда должна быть по мне иной,или же они уже неоднократно там были.
Igor D'Arbino
Let the sky fall. Пусть небеса обрушатся. When it crumbles Когда они разверзнутся, We will stand tall, Мы не дрогнем, And face it all together. Мы выдержим это вместе. At SKRIPAL-L-L
Виктор М
Какое еще нац. движение? У нас тут клуб единомышленников и мы занимаемся изучением истории русского народа, общаемся на важные для нас темы и просвещаем друг друга.
Виктор М
Твою частную соченительскую деятельность, здесь никогда точно не оценят, какую бы ты пургу(фуфлогонию) не писал в сторону Русов. За евреев, они сами за себя хлопочут. Ты должен быть благодарен интернету, что тебя минусуют значками. 30 лет он в движениях. Ты дырка русофобская, изъеденная временной плесенью.
Леонид Стгромов
Когда сгущаются тучи, народ мобилизуется, власти становятся благоразумнее, а удача ближе. Главное не потерять себя и уметь ловить рыбку в мутной воде... Русь была и будет.
Рустем Бохани
Нет китайцы неевреи, арабы, коренные жители Америк, юговосточные народы, жители Африки, иранцы, а все белые европейцы а также тюрки, венгры это потомки евреев. Да даже есть исследования генетического кода итальянцев которые подтвердили из 93% еврейских генов. А русские бородачи это же 100% евреи, строго держались до последнего за главную заповедь Божью не брить бороды. Читают Тору( Библию) ну как же не евреи? да кухня вся русская это еврейская кухня, все эти выпечки, квасное, все по Торе.
Vladimir Sholkov
Фактически происходит не совсем так. Фактически сделано по следующему плану: для начала необходимо чтобы люди приняли идею своей никчемности, чтобы власть отождествлялась нечто отвртительным, чтобы кто то сказал а я хочу власти а другие чего , это же д...мо, ты что олиго...н что-ли. Второй этап это устранить не нужных людей. Раз людям не нужна власть и им наплевать кто там, то можно ведь ставить своих менеджеров и не нужны теперь наемники. Поставил сэра Байрона, который по русски не белмеса, а тот себе таких же нанял и вот удалено правят. И т.д. это прекрасная возможность. Выход? Наверное не быть инструментом в руках манипуляторов. Видеть что реально происходит несмотря на противоречивость слов , но за поступками есть конкретные планы. Понять их а следовательно найти слабые места и добиваться своего.
Виктор М
это вы увлеклись
Земеля в натуре
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=q_BJELXi2C8
Konstantin Zh
А как должна выглядеть операция по устранению? Если это не бандеровский атентат конечно или акция ИГИЛ.
Vladimir Sholkov
Прогноз следующий. Британцы сделают опрос, найдут свидетелей, добудят видеосъемки. Чтобы на месте К... я бы сделал будь я умным. Первое под любым соусом это бывшие сотрудники , а лучше уже даже не граждане, а приехали потому что хотели книгу о службе под редакцией англичанина
лесничий
настоящий полковник... и свадебный генерал https://www.youtube.com/watch?v=d-WBQySwFFI
Константин Алланд
Никуда он не шел ваш Китай пока ему Запад(мы евреи) не дал технологии. И они там вкалывают как черти в аду. Китай это другая раса, вы что мечетесь то быть как те, как эти, надо быть самим собой. а что кто то говорит против наций? Если Бог сам разделил народы рассеял по земле и дал каждому язык и территорию. Бог и создал нации.Быть националистом это завет Бога исполнять.
Рустем Бохани
скорее евреи ближе к арабам
Рустем Бохани
Вы хоть ответе себе на вопрос кто такие евреи? те кто в синагоги ходят это всего 2 колена! и они не евреи а иудеи, (жд). а где 10 клен. Божий народ испарился? при чем тут арабы и генетика? это еретики. где 10 колен? так вот это скифы! Еврей это на иврите хибру. т.е человек заключивший договор с Богом. Брит(бр) это договор. а русское слово брат,(бр) это содоговорник, отсюда духовное братство, братья по вере. При чем тут ближе, или дальше, еврей это духовное понятие, мы и есть 10 колен которые были на горе Синай и заключали договор с Богом единым.
Рустем Бохани
это вы увлеклись
Рустем Бохани
это вы увлеклись
Leonid Rahametov
Что нюхаешь/куришь/пьешь? Не жадничай. Поделись инфой. И мы так хотим
Виктор М
Вы хоть ответе себе на вопрос кто такие евреи? те кто в синагоги ходят это всего 2 колена! и они не евреи а иудеи, (жд). а где 10 клен. Божий народ испарился? при чем тут арабы и генетика? это еретики. где 10 колен? так вот это скифы! Еврей это на иврите хибру. т.е человек заключивший договор с Богом. Брит(бр) это договор. а русское слово брат,(бр) это содоговорник, отсюда духовное братство, братья по вере. При чем тут ближе, или дальше, еврей это духовное понятие, мы и есть 10 колен которые были на горе Синай и заключали договор с Богом единым.
Виктор М
Никуда он не шел ваш Китай пока ему Запад(мы евреи) не дал технологии. И они там вкалывают как черти в аду. Китай это другая раса, вы что мечетесь то быть как те, как эти, надо быть самим собой. а что кто то говорит против наций? Если Бог сам разделил народы рассеял по земле и дал каждому язык и территорию. Бог и создал нации.Быть националистом это завет Бога исполнять.
Виктор М
Когда смотришь , к примеру на аэропорт Инчхон в Сеуле, то понимаешь какая отсталая дыра - Россия, реально как-то прям грустно. Южная Корея, Япония, там все для людей. В первую очередь, конечно же, для своих. Спокойствие, комфорт и качество . А еще вежливое отношение. Это пожалуй самое запоминающееся. Ну что Вован? Без Вована имеются личные наблюдения.Контраргументов и фактов тоже хватает. Проехать достаточно за рулем настоящей тойоты японской сборки, чтобы понять что такое качество и что за этим стоит труд и дисциплина множества людей, стремящихся к совершенству в своем деле. Земли у них мало,ресурсов почти нет, кроме моря и человеческого потенциала это верно, но в целом живут достойно и цены уже лет тридцать не повышаются на основные товары и услуги . В общем Азия развивается. И не важно за счет кого и чьих технологий.
Виктор М
Большинство этой территории мерзлота и зона рискованного земледелия. Вот у нас , к примеру , -30 С зимой это норма. Жить и особенно хозяйствовать здесь очень непросто. Так что про самую лучшую в мире это прeувеличение.Есть , конечно, свои плюсы и в России.Причем на этой земле люди жили тысячи лет без Яхве и его странных наставлений. Я сейчас как раз взялся внимательно библию перечитывать. Это же на самом деле какой-то кошмар, что там про Яхве говорится. Кто вообще сказал что это Всевышний? Скорее это некий могущественный ...пришелец.Поработивший небольшой народ пастухов.Слишком там много ревности, злобы и мстительности. Убейте тех, убейте этих, сожгите огнем ...все это на каждом шагу и повторяется многократно.Вообще строить свое мировоззрение на ветхой, много раз неверно переведенной, чужой книге несколько опрометчиво.
Maxim Petrov
Возможно и будет...в пределах подмосковья с населением двадцать миллионов.
Maxim Petrov
Ну как же... Отмечают второй день рожденья :-)
Maxim Petrov
Ну как же... Отмечают второй день рожденья :-)
Maxim Petrov
Она утонула (с)
Maxim Petrov
Она утонула (с)
Николай Толубаев
Их народы уже лет 500 плохо думают о нас, полярных ниггерах, кровожадных варварах Тартарии (читать "Хрен-знает-где-ландия"). Если в России будет государство в интересах коренных народов, то это будет не важно. А если такого государства не будет, то итак будет хреново. Почти все равно - мнение обывателя легко меняется.
сажин герман
Их народы уже лет 500 плохо думают о нас, полярных ниггерах, кровожадных варварах Тартарии (читать "Хрен-знает-где-ландия"). Если в России будет государство в интересах коренных народов, то это будет не важно. А если такого государства не будет, то итак будет хреново. Почти все равно - мнение обывателя легко меняется.
Земеля в натуре
В шестидесятых годах прошлого века практиковалось такое в Кемеровской области. В школе потом дополнительно давали по стакану молока и пончик.
Vladimir Sholkov
Народы других стран также смотрят телевизор где тю седят также люди и говорят о русских нелестно и независимо от того кто будет сидеть на верху с ТВ в любой стране будет вящать свой пропоган...н и говорить кто хороший и кто плохой
Vladimir Sholkov
Власть от безисходности начинает нажимать на в е рычаги, а что является основой человека как не его семья, знакомые. А теперь вопрос а кто их семья и где знакомые?
Vladimir Sholkov
Я не совсем понял. Они приехали только на два дня? Плюс ко всему они сказали что посмотреть рынок витаминов для фитнеса. Фишка по мне ещё в том что когда я поехал в Англию то ля начала я прошел дактилоскопия, подскажите предоставил в посольство билеты, ваучер на проживание. Т.е. потратил уйму времени пока все рассмотрят чтобы получить разрешение на въезд. Причем туристический. Проживаниев в Англии недешевое, как стоимость отеля, перелета, питания. Из всего этого складывается две впечатления: или они действительно богачи что деньги для них пустяки, но тогда одежда должна быть по мне иной,или же они уже неоднократно там были.
Земеля в натуре
Расхохотал однако
Земеля в натуре
Расхохотал однако
Рустем Бохани
Я думаю, не зря кремляне колышки забивали в вечную мерзлоту. Посмотрите, все предсказания, имеющие отношение к России и русскому народу, имеют общее свойство - безбожно затягиваться и отсрочиваться! Сколько длится война в Новоросии? Уже почти 5 лет! Сколько длится конфликт в Сирии? 7 лет! 7 ЛЕТ, Карл! Нищая страна, с подавленным населением, кучкой террористов, нелигитимной властью и армией РФ внутри. Кто-то уже должен был победить, хоть с одной, хоть с другой стороны. Как только события подходят, они "замораживаются". Но мы продолжаем кормить себя завтраками: "Этот год будет особенный - конец света майя", "этот год будет особенный - Рагнарек", "черный водяной дракон - сила и мудрость изменят мир в этом году", "Лошадь - символ движения", "красный огненный петух - энергично клюнет злодеев в этом году!". Мы уже лет десять живем в "особенном году". Ох, а сколько ожиданий было от 2017-го... Посмотрите предсказания по ссылке, какие там даты - 2007, 2008, макс. 2015. Предсказания ложные, раз пока не произошли? - нет. Но где они? - отсрочены! Свое мнение не навязываю, но лично я буду сильно удивлен, если что-то реально поменяется за следующие 10 лет. Пока все, что могут Высшие силы - это сваливать несчастных солдатиков на парадах. Я боюсь, как бы нам не пришлось, следуя примеру Владислава в Перу, отправиться с металлоискателями и гвоздодером в вечную мерзлоту...
сажин герман
Я думаю, не зря кремляне колышки забивали в вечную мерзлоту. Посмотрите, все предсказания, имеющие отношение к России и русскому народу, имеют общее свойство - безбожно затягиваться и отсрочиваться! Сколько длится война в Новоросии? Уже почти 5 лет! Сколько длится конфликт в Сирии? 7 лет! 7 ЛЕТ, Карл! Нищая страна, с подавленным населением, кучкой террористов, нелигитимной властью и армией РФ внутри. Кто-то уже должен был победить, хоть с одной, хоть с другой стороны. Как только события подходят, они "замораживаются". Но мы продолжаем кормить себя завтраками: "Этот год будет особенный - конец света майя", "этот год будет особенный - Рагнарек", "черный водяной дракон - сила и мудрость изменят мир в этом году", "Лошадь - символ движения", "красный огненный петух - энергично клюнет злодеев в этом году!". Мы уже лет десять живем в "особенном году". Ох, а сколько ожиданий было от 2017-го... Посмотрите предсказания по ссылке, какие там даты - 2007, 2008, макс. 2015. Предсказания ложные, раз пока не произошли? - нет. Но где они? - отсрочены! Свое мнение не навязываю, но лично я буду сильно удивлен, если что-то реально поменяется за следующие 10 лет. Пока все, что могут Высшие силы - это сваливать несчастных солдатиков на парадах. Я боюсь, как бы нам не пришлось, следуя примеру Владислава в Перу, отправиться с металлоискателями и гвоздодером в вечную мерзлоту...
Алексей Огородников
Какое еще нац. движение? У нас тут клуб единомышленников и мы занимаемся изучением истории русского народа, общаемся на важные для нас темы и просвещаем друг друга.
Serge Rakitin
У Авеля вполне конкретная дата - 2024 год, которую в России, кстати, конкретно замыливают, момент прихода нормального русского правителя после "войны зело престрашной" и судя по всему, отнюдь не экономической, а вполне себе горячей...
Serge Rakitin
Война будет , скорее всего, с Китаем.Хотя кто остановит продвижение армии кнр до Урала силой? Этих сил просто тупо нет. Ядерное оружие применять не станут. Торгонут "землицей православной" еще раз и заключат очередной "мирный договор двух великих держав".
Serge Rakitin
Есть ещё один фактор - это схлопывание ресурсной базы глобального долга. США испытывают очень большие сложности по размещению новых трежерис, в этих условиях они не могли далее допускать такой роскоши, как покупка иностранными инвесторами российских ОФЗ, тем более, что и Кремль сделал шаг первым - слив почти 100 млрд долларов в американском долге. Вот и прилетел алаверды. Это я к тому, что на Западе дела тоже явно идут не айс. Тут главное не повторять ошибок Первой Мировой и не упасть раньше времени, не исчерпав всех возможностей к сопротивлению. Иначе "партнеры" просто разорвут и растащат по частям, как в Гражданскую. Николашка вот не смог и слился накануне победы, а Сталин всё же ускрёбся на краю пропасти - с немецкими танками на конечных остановках московских трамваев. Так что "никогда не сдавайся" по-прежнему актуально.
Константин Пахомов
Англосаксы не кукловоды, они тоже куклы. Хотя в данном ракурсе, всякая марионетка обладает ещё и собственной степенью свободы. поэтому управление не может быть полным. По полной функции, по научному.
Константин Пахомов
А как должна выглядеть операция по устранению? Если это не бандеровский атентат конечно или акция ИГИЛ.
Рустем Бохани
После карлика на смену должен прийти "белый человек", нынешний президент Рухани по облику "белый" если брать за основу цвет бороды и чалму. Рахбар- «второй титан» уйдет когда этого никто не будет ожидать» вероятно скоропостижная смерть. После «придут десять царей на час /тридцать тиранов на час» десять царей описаны мной это чиновники, тридцать тиранов следует понимать глав останов (областей). Иран состоит из 30 останов, при этом надо учитывать тот момент, что полнота власти в руках духовенства, в каждом остане свой аятолла, он главнее, чем высший чиновник там и речь именно о них. «На четвертой ступени упадут бесславно» четвертое десятилетие правления, в следующем году в феврале годовщина 40 лет исламской революции и основания ИРИ. Продолжение следует.
Рустем Бохани
После их падения придет «Стремительный государь» (недолго правящий великий государь), «Великий всадник» это два разных персонажа, первый это Кир Пехлеви Кир переводится как «господин-государь» и имеет близкое по смыслу значение – «власть», «сила», вместе с ним будет «дама с золотыми волосами» его жена Ясмин (Жасмин), верояно намек на цвет этого кустарника при цветении, которая «приведет тройку золотых колесниц», это дочери Кира, «произойдет возвращение короны», «возникнет вождь в голубой чалме на юге арапского царства» (голубая чалма говорит о принадлежности к христианству на востоке, но многие в Европе в 16 веке связывали ее как символ с Ираном в противовес белой – Турция) , «будет радость великая появится религия света и огня», следует понимать под этим имена дочерей Кира их перевод Иман (религия), Нур (свет), Фарах (радость), «многие люди соберутся в старый город (Персеполь) приветствовать нового человека (шаха), все это закончится печалью». Его вероятно убивают, женщина с золотыми волосами уходит может быть как вариант «объявят царем несмышленого юношу, но потом прогонят со свитой прочь», Кир с 17 лет жил безвылазно в США, оторвался от корней и я думаю плохо понимает живя там ситуацию в стране предков.
Константин Алланд
Возможно и будет...в пределах подмосковья с населением двадцать миллионов.
Константин Алланд
россиянскую говношколу нужно разгонять дрыном на поля, хоть какая-то польза будет от этих умалишенных.
Константин Алланд
Война будет , скорее всего, с Китаем.Хотя кто остановит продвижение армии кнр до Урала силой? Этих сил просто тупо нет. Ядерное оружие применять не станут. Торгонут "землицей православной" еще раз и заключат очередной "мирный договор двух великих держав".
Рустем Бохани
Наступает время «Великого всадника» это кузен Кира (дочери по правилам наследования не могут править), Али Патрик Пехлеви, «недолго правящий великий государь» он пожилой1947 года рождения, как сказано «править будет два года». Али (переводится с арабского как «великий») Патрик (от «патриций», патриции сословие всадников), отсюда следует термин «Великий всадник». «Правителем окажется мудрец и эзотерик, владеющий тайными знаниями», Али Патрик Пехлеви, как сказано в его биографии с конца 1960-х годов изучал и практиковал в течение сорока лет ряд религий и духовностей, в том числе даосизм, буддизм(дзен), индуизм (Адвайта), иудаизм, христианство и ислам. Он также изучил Коран в течение 12 лет (прим. но что характерно не открыл «Авесту»). Согласно пророчеству он «обнародует новый план устройства государства». После него приходит время «Хромого гончара» сложная фигура, я вижу в этом намек на сына Али Патрика, Давуда (Давид), согласно еврейским и библейским текстам Давид был хромым, причем на обе ноги, тем более его мать некая Соня Лауман, вероятно еврейка. Он придет к власти, «когда у него сойдутся две пятерки» (55 лет?) это 2026 год. Думаю будущее покажет, что ждать нам. Кстати «дважды погребенным» тираном можно считать и основателя династии Пехлеви Реза-хана. Сначала в каирской мечети , потом в мавзолее построенной его сыном в Иране, хотя потом опять сын вернул прах в мечеть в Каире в 1979.
Рустем Бохани
Наступает время «Великого всадника» это кузен Кира (дочери по правилам наследования не могут править), Али Патрик Пехлеви, «недолго правящий великий государь» он пожилой1947 года рождения, как сказано «править будет два года». Али (переводится с арабского как «великий») Патрик (от «патриций», патриции сословие всадников), отсюда следует термин «Великий всадник». «Правителем окажется мудрец и эзотерик, владеющий тайными знаниями», Али Патрик Пехлеви, как сказано в его биографии с конца 1960-х годов изучал и практиковал в течение сорока лет ряд религий и духовностей, в том числе даосизм, буддизм(дзен), индуизм (Адвайта), иудаизм, христианство и ислам. Он также изучил Коран в течение 12 лет (прим. но что характерно не открыл «Авесту»). Согласно пророчеству он «обнародует новый план устройства государства». После него приходит время «Хромого гончара» сложная фигура, я вижу в этом намек на сына Али Патрика, Давуда (Давид), согласно еврейским и библейским текстам Давид был хромым, причем на обе ноги, тем более его мать некая Соня Лауман, вероятно еврейка. Он придет к власти, «когда у него сойдутся две пятерки» (55 лет?) это 2026 год. Думаю будущее покажет, что ждать нам. Кстати «дважды погребенным» тираном можно считать и основателя династии Пехлеви Реза-хана. Сначала в каирской мечети , потом в мавзолее построенной его сыном в Иране, хотя потом опять сын вернул прах в мечеть в Каире в 1979.
Езя Гебя
Это из хохляндии нарыли 2-ух кадров.
Canapsis
Можно даже этих двух гениальных чекистов не смотреть, а просто почитать комменты на ютубе))) https://www.youtube.com/watch?v=_V5oz8t1CDI
Александр Верный
Что читать, все ясно прочел про не стыковки, паспорта выданы одновременно серия отличается в одну цифру, билеты куплены в Москву на одно время в разные аэропорты, это провал любителей английской архитектуры,очень небрежно или наоборот хотели так показать отвлечь внимание.
Maxim Egorov
BBC разбирает интервью двух товарищей. Лягушка уже сама себя готовит)) https://www.youtube.com/watch?v=1hLTViMgJ1A
Вит Ла
может, еще как может
Алексей Огородников
Я пад сталом от рассказов этих товарищей )))
Dexter
...никто "не догадался" поросить показать ихние туристические фото о поездке. (в том числе и они сами...) Их же не может не быть у Туристов!? :)
Борис Атамалян
может, еще как может
Алексей Огородников
https://www.youtube.com/watch?v=dCda599-j3o
Секундант
Названы лауреаты Шнобелевской премии-2018 (буквально) https://news.mail.ru/society/34734032/?frommail=1
Секундант
Названы лауреаты Шнобелевской премии-2018 (буквально) https://news.mail.ru/society/34734032/?frommail=1
Nikolay Tolubaev
Семья сына директора внешней разведки РФ Нарышкина получила вид на жительство в Венгрии. Правительство этой страны подтвердило этот факт. "венгерское правительство выпустило пресс-релиз, в котором не отрицает, что эти люди получили вид на жительство в стране. В пресс-релизе сказано, что упомянутые в публикации лица не представляют угрозы для безопасности Венгрии и что все участники программы получения вида на жительство тщательно проверялись". https://www.newsru.com/world/13sep2018/magyarorszag.h..
Алексей
Люди в комментах угарают по полной)) Глядя на это закралась гениальная мысль: а что если россиянская власть действительно настолько тупая, как кажется. Если нет уже никаких гениальных кукловодов и жрецов зиккурата? А нами действительно правят не самые талантливые выходцы из спецслужб и чиновники совместно с откровенным криминалом?
Владимир Павловский
Серёга Ларюшкин
На заборах тоже пишут одно слово с тремя ошибками.
Алексей
Любимое слово русских националистов это "если и будет", и говорить о всем в будущем времени
Николай Толубаев
Семья сына директора внешней разведки РФ Нарышкина получила вид на жительство в Венгрии. Правительство этой страны подтвердило этот факт. "венгерское правительство выпустило пресс-релиз, в котором не отрицает, что эти люди получили вид на жительство в стране. В пресс-релизе сказано, что упомянутые в публикации лица не представляют угрозы для безопасности Венгрии и что все участники программы получения вида на жительство тщательно проверялись". https://www.newsru.com/world/13sep2018/magyarorszag.h..
Серёга Ларюшкин
Да нах мне оценка идиотов, я даю вам всем шанс стать человеком, вот и все, твой выбор быть плесенью или стать человеком, Бог меня спросит как ты помогал ближним, я скажу просвещал, а то что они уперлись в язычество в каких то выдуманых фантазийных русов ну так это их проблемы. Через 30 лет ты будешь слышать точно такие же возгласы молокососов от русского движения, что" мы русские просыпаемся, щас вот вот и мы начнем"
Александр Верный
Более того вся эта история с самого начала похоже на инсценировку, мотива считаю нет и так спецслужбы работать просто не могут, бред какой то. Это что-то не то.... и давно уже происходят события в которых нет разумного объяснения и смысла.
Виктор М
Да нах мне оценка идиотов, я даю вам всем шанс стать человеком, вот и все, твой выбор быть плесенью или стать человеком, Бог меня спросит как ты помогал ближним, я скажу просвещал, а то что они уперлись в язычество в каких то выдуманых фантазийных русов ну так это их проблемы. Через 30 лет ты будешь слышать точно такие же возгласы молокососов от русского движения, что" мы русские просыпаемся, щас вот вот и мы начнем"
Борис Атамалян
Сейчас нам кажется это смешным, но не нужно забывать какие люди сидят во власти. Они врали всегда, им ничего не стоит соврать. Просто сейчас времена чуть-чуть другие, поэтому воспринимается попроще https://www.youtube.com/watch?v=3mvJweCzxaI
Алексей Огородников
Этого не могут не понимать кукловоды других стран. А раз так, то теория, о том, что все они тесно связаны с друг-другом вполне себе жизнеспособна. А все разборки между странами не более чем развлечение для них. Как то странно всплыли воспоминания. Когда то давно в юности читал компьютерные журналы и там писали. Что в будущем будут компьютерные игры, в которых не сами игроки (люди) будут в чем-то соревноваться друг с другом, а будут соревноваться персонажи обученные ими. Каждый игрок обучает каким-то навыкам и прокачивает какие-то характеристики своих персонажей, создает из них команду отдельно на своем компьютере. И все эти данные выгружаются в файл. Далее файлы игроков с их персонажами загружаются в один мощный компьютер и игроки вместе наблюдают за состязаниями виртуальных персонажей, болеют за них.
Алексей Огородников
А где совок, там серп и молот - смерть и голод.
Алексей
Они бы их хоть задним числом в какой-нибудь архитектурный вуз профессорами устроили, очки и костюмы заставили одеть - а так - какие-то гопо-геи приехали на два дня в Британию шпиль посмотреть) Они бы еще интервью на фоне настенного ковра сняли, чтобы более правдоподобнее было про ценителей архитектуры)
Alexei Kozlov
спасибо, герман. согласен с вами на все сто.
Виктор М
Любимое слово русских националистов это "если и будет", и говорить о всем в будущем времени
Виктор М
России еще нет есть РФия, совок, населенная совками русскоязычными с безбожными заблуждениями
Богуслав
Здравия всем. Чет я не пойму Орешкина, он решил давать инсайд на всю страну??? В апреле, сия личность, заявила: «сейчас самое время покупать доллары, типа конъюнктура такая» В итоге бакс с 57 до 70. 2 дня назад, новое заявлене: «сейчас время продавать доллары» И пять же доллар с 70 до 67 сейчас. Прямо как-то чудесатенько получается …
Алексей
Такой же хохол.
Константин Алланд
Когда смотришь , к примеру на аэропорт Инчхон в Сеуле, то понимаешь какая отсталая дыра - Россия, реально как-то прям грустно. Южная Корея, Япония, там все для людей. В первую очередь, конечно же, для своих. Спокойствие, комфорт и качество . А еще вежливое отношение. Это пожалуй самое запоминающееся. Ну что Вован? Без Вована имеются личные наблюдения.Контраргументов и фактов тоже хватает. Проехать достаточно за рулем настоящей тойоты японской сборки, чтобы понять что такое качество и что за этим стоит труд и дисциплина множества людей, стремящихся к совершенству в своем деле. Земли у них мало,ресурсов почти нет, кроме моря и человеческого потенциала это верно, но в целом живут достойно и цены уже лет тридцать не повышаются на основные товары и услуги . В общем Азия развивается. И не важно за счет кого и чьих технологий.
Константин Алланд
Когда смотришь , к примеру на аэропорт Инчхон в Сеуле, то понимаешь какая отсталая дыра - Россия, реально как-то прям грустно. Южная Корея, Япония, там все для людей. Спокойствие, комфорт и качество . Это пожалуй самое запоминающееся. Ну что Вован? Без Вована имеются личные наблюдения.Контраргументов и фактов тоже хватает. Проехать достаточно за рулем настоящей тойоты японской сборки, чтобы понять что такое качество и что за этим стоит труд и дисциплина множества людей, стремящихся к совершенству в своем деле. Земли у них мало,ресурсов почти нет, кроме моря и человеческого потенциала это верно, но в целом живут достойно и цены уже лет тридцать не повышаются на основные товары и услуги . В общем Азия развивается. И не важно за счет кого и чьих технологий. Процветает без Яхве и евреев. О чем выше и было упомянуто. Спросил почему ? Ответа нет.Очередная ругань и набор одних и тех же фраз.
Константин Алланд
Большинство этой территории мерзлота и зона рискованного земледелия. Вот у нас , к примеру , -30 С зимой это норма. Жить и особенно хозяйствовать здесь очень непросто. Так что про самую лучшую в мире это прeувеличение.Есть , конечно, свои плюсы и в России.Причем на этой земле люди жили тысячи лет без Яхве и его странных наставлений. Я сейчас как раз взялся внимательно библию перечитывать. Это же на самом деле какой-то кошмар, что там про Яхве говорится. Кто вообще сказал что это Всевышний? Скорее это некий могущественный ...пришелец.Поработивший небольшой народ пастухов.Слишком там много ревности, злобы и мстительности. Убейте тех, убейте этих, сожгите огнем ...все это на каждом шагу и повторяется многократно.Вообще строить свое мировоззрение на ветхой, много раз неверно переведенной, чужой книге несколько опрометчиво.
Константин Алланд
Большинство этой территории мерзлота и зона рискованного земледелия. Вот у нас , к примеру , -30 С зимой это норма. Жить и особенно хозяйствовать здесь очень непросто. Так что про самую лучшую в мире это прeувеличение.Есть , конечно, свои плюсы и в России.
Dexter
...очень тонкий и грамотный выбор кстати. Для финального "гнезда" сваливающего чиновника - сбалансированный уровень комфорта и возможного гимора. Не на виду!
Серёга Ларюшкин
Это из хохляндии нарыли 2-ух кадров.
Серёга Ларюшкин
Золотов тоже хохол?) Последнее время товарищи россиянцы активно доказывают, что они могут быть не менее тупые, чем укры.
Серёга Ларюшкин
Мне кажется по его словам он просто спроецировал недолго думая пророчества по Ирану, которыми вероятно располагал имея большую библиотеку своего деда Гантимурова человека непростого, на Россию приписав их Немчину- Авелю. сделал гешефт и смутил умы. И никакой конкретики в его словах. Констотация уже произошедших событий. и туман по поводу будущего. По России кое что есть конечно, но в его трактовке сложно понять что именно к ней отнести и какие персоны стоят за этими пророчествами.
Серёга Ларюшкин
Да хоть аннунак) Сюрреалистичную тупость происходящего в последнее время в Шумерской Федерации это не отменяет. Истеричный и жалкий клоун Жириновский, подравшийся с каким-то хохлом и предлагающий сажать на 5 лет оскорбляющих господ-дворян, поцреотический гей Золотов, требующий у Анального удовлетворения, дуэльный кодекс, теперь эти два гопоштирлица.
Рустем Бохани
Мне кажется по его словам он просто спроецировал недолго думая пророчества по Ирану, которыми вероятно располагал имея большую библиотеку своего деда Гантимурова человека непростого, на Россию приписав их Немчину- Авелю. сделал гешефт и смутил умы. И никакой конкретики в его словах. Констотация уже произошедших событий. и туман по поводу будущего. По России кое что есть конечно, но в его трактовке сложно понять что именно к ней отнести и какие персоны стоят за этими пророчествами.
Алексей
Золотов тоже хохол?) Последнее время товарищи россиянцы активно доказывают, что они могут быть не менее тупые, чем укры.
Алексей
Да хоть аннунак) Сюрреалистичную тупость происходящего в последнее время в Шумерской Федерации это не отменяет. Истеричный и жалкий клоун Жириновский, подравшийся с каким-то хохлом и предлагающий сажать на 5 лет оскорбляющих господ-дворян, поцреотический гей Золотов, требующий у Анального удовлетворения, дуэльный кодекс, теперь эти два гопоштирлица.
Секундант
Ну ты понял, меня за этот текст который у тебя на почте отобразились, забанил робот.
Алексей
Американская группа Slayer в 1994 году выпустила песню Fictional Reality о государствах в постсоветский период. Мне кажется сейчас эта песня актуальна как никогда https://www.youtube.com/watch?v=f323PPhqp-s
Smailey Face
да ребят, даже ни сколько этот провал с этими двумя парнями, сколько провал вообще, в целом, вообще были сомнения, были даже надежды, было ЧТО-ТО... Но вот, сначала ОЧЕНЬ странные слова ВВП, странные своей спокойностью, отстранённостью какой-то, отчуждённостью, что мол, да мы их нашли, чо там... И вот явление, армянка потеет, двое потеют, все потеют, даже я вспотел, ВСЕ МЫ ВСПОТЕЛИ, МЛЯТЬ, чо за хрень происходит?!! Если это не THIS IS THE END, как ниже у Шария, то что это вообще за... слов нет, маты одни Не Трамп наш, а Путин ИХ, млять и ОБА они и с Нибиру p.s. не где Россия, там позор, а где мрази безнационалы, социалисты, коммуняки и вся подобная сволота - там крах, позор и хаос
Smailey Face
я вот сейчас, вот после этого всего, я поверил в то, что небоскрёбы реально грохнули иноплатене, что эти двое тоже инопланетяне, что вообще вокруг творится что-то потусторонее, это кабздец. Только Владислав сможет внести ясность сегодня, жду с нетерпением этот выпуск, Владислав не подведи, БРАТ
Smailey Face
я мягко говоря, в полном ахуе
Алексей
Bellingcat узнала об отметке «совершенно секретно» в анкете Петрова в ФМС https://www.rbc.ru/politics/14/09/2018/5b9bebeb9a7947e5de88925b?from=main
Александр Урал
У меня дед был первоконник, какой-то ынстытут закончил при сралине, а бабушка была народной учительницей русского и литературы, а тетка умудрилась героя соцтруда получить. Прадед персональные пенсии-стипендии студентам платил землякам с деревни своей. Под дедом лошадь упала и ногу ему сломала, она в колене у него не сгибалась. Дед ,когда нажирался,обещал бабушку изрубить в труху и лапшу и саблю эту помню,всегда мне подмигивал,шутил так, саблю он упер ее из армии. Я любил лошадей, даже как-то на спор гуся поднял, а Вахмистр меня кусал за колено, изгибался и кусал, его никто не любил, злой был. А тестя дедушки сралин развел на самолет, все камуняки сволочи и бандиты
Константин Пахомов
Константин Пахомов
А чья подстава? Путин отравил?
Константин Пахомов
Владислав услышал Вас!
Дмитрий Браунинг
то что тут замешана рф мне было понятно сразу. Другой вопрос зачем нужно было использовать новичок? Почему не просто пистолет ТТ, гранату и тд?! Кто понял эту пасхалку?
Езя Гебя
Мы их обязательно найдем, будет китайская охота на тигров и мух, и опарышей найдем этой сволочаги,всех в зону посадим, чтобы камунизмом наслаждались свим изнутрей
Езя Гебя
У меня дед был первоконник, какой-то ынстытут закончил при сралине, а бабушка была народной учительницей русского и литературы, а тетка умудрилась героя соцтруда получить. Прадед персональные пенсии-стипендии студентам платил землякам с деревни своей. Под дедом лошадь упала и ногу ему сломала, она в колене у него не сгибалась. Дед ,когда нажирался,обещал бабушку изрубить в труху и лапшу и саблю эту помню,всегда мне подмигивал,шутил так, саблю он упер ее из армии. Я любил лошадей, даже как-то на спор гуся поднял, а Вахмистр меня кусал за колено, изгибался и кусал, его никто не любил, злой был. А тестя дедушки сралин развел на самолет, все камуняки сволочи и бандиты
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