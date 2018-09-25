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Военная глупость и военная пропаганда

25/09/2018 01:46
Редакционные материалы

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

Обсуждение
  • И всё-таки почему Израиль не пытается как-то оправдаться? Почему как-то легко принял обвинение, причем такое абсурдное. Типа стреляли по вашим F16, а попали по "своим". Почему Ваши самолёты не висели в зоне поражения, не дожидались пока их не собьют, а решили уйти? Какое-то странное поведение Израиля. Его, явно несправедливо, обвиняют в гибели чужого самолёта, а он вроде как и не против. Все похоже на очередную договоренность.
  • https://youtu.be/fREoxGLbr-4 Как вам это? назад в СССР или назад в 404? По моему Чепушиле удастся сделать то, что не удалось Украине . А именно - запретить русский язык. Пока как государственный.
  • Кстати, хоть Владислав и не любит отечественное кино, на днях с удовольствием посмотрел на одном дыхании сериал "Алхимик. Эликсир Фауста" (12 серий по 50 мин.). Хоть он и 2014 года, но столько параллелей с передачами АРИ - от алхимии/трансмутации как резонансного процесса до кукловодов и роли Британии в русских делах. Если кто не смотрел - гляньте, не пожалеете, тем более, что и актеры замечательные.
  • И как только англичане с немецкой династией во главе выиграли, уму непостижимо. Все февралисты или идиоты (в политике), или шпионы.
  • А ваши посты вас вполне характеризуют.
  • В Европе жратва пластмассовая. В Рассиянии - поддельная. " Лучше конечно помучиться". https://youtu.be/3QysnY5em4w
  • Брррр, бл…., такое надо осматривать в неком комплексе фактов. Например ,какой доход имеют реальные рабочие в тех экспортированных зерно агрохозяйствах, это я к тому , что если ниху.. не платить работягам, то и не только конкуренцию любую можно победить, но и вообще у людей и на хлеб денег не будет. Что в стране по мясу , молоку , маслу? Я предполагаю, что на корм скоту много зерна надо, но если скота нет или скот пичкают химией , которая дает двоекратный рост по скорости веса, притом на колбасу перемолачивать шкуру в месте с костями, а сливочное масло делать из пальмового, то какие вопросы , что зерна не будет излишек…. И ещё оставьте (вырастите) все унизительные и оскорбительные словечки типа- всепропальщики, в адрес оппонентов, а то приклеят вам ответное, что-нибудь в роде –вседрочильшиковнапутану…
  • От монгола северного другого нечего ожидать.
  • костя, погодите , вот очнется гражданин пахомов - он вам об'ясмит тоже самое более доступным языком.
  • уймись, ревнивец... остынь.
  • ...эфирчик прошёл. Гиркин признаёт гениальность в.и. ленина, как бесспорную!!! Гениальные стратеги, три пенька пердлявых топят за совок - это я услышал.
  • Мы единое целое Силы породившей нас. Слава Силе породившей нас.
  • С
  • Gfvjtbksshhhhiiiaahh
  • Gfvjtbksshhhhiiiaahh
  • ...https://www.youtube.com/watch?v=kwOiV9NO2vM шлягер -:))) СВЕТКА, ПРОЩАЙ...
  • поправлю Эх Сибирь, Сибирь - родная! За тебя мы постоим, (далее, по тексту...)
  • 40-80 рублей 500-400 грамм якобы хлеба
  • 40-80 рублей 500-400 грамм якобы хлеба
  • времена меняются, направления тоже.
  • https://www.youtube.com/watch?v=4gQdYtmVj0o
  • Продукты в России действительно лучше качеством из-за земли. И дешевле. Вот я свою картоху продаю по 18-20 рублей за кг. Картофель высшего качества и без химикатов. Проверено в лаборатории на рынке :). И сколько это в долларах? 25 центов за кило?)) И качество лучше чем в магнитах, хотя и там я думаю качество картошки выше чем в США. Земли полно, можно держать под парами хоть 2/3 земли. Вон в этом году дед решил распахать еще 1 га дополнительно и хрен знает когда он вообще его пахал в последний раз. Со времен развала колхоза наверно не пахал. Да и у нас в России просто не принято травить химией продукты питания. Никто не заставляет соблюдать какую-то жесткую технологию. И много чего выращенного продают за бугор кстати.
  • Продукты в России действительно лучше качеством из-за земли. И дешевле. Вот я свою картоху продаю по 18-20 рублей за кг. Картофель высшего качества и без химикатов. Проверено в лаборатории на рынке :). И сколько это в долларах? 25 центов за кило?)) И качество лучше чем в магнитах, хотя и там я думаю качество картошки выше чем в США. Земли полно, можно держать под парами хоть 2/3 земли. Вон в этом году дед решил распахать еще 1 га дополнительно и хрен знает когда он вообще его пахал в последний раз. Со времен развала колхоза наверно не пахал. Да и у нас в России просто не принято травить химией продукты питания. Никто не заставляет соблюдать какую-то жесткую технологию. И много чего выращенного продают за бугор кстати.
  • Про сбитый сирийцами Ил-20 - это такая же тупая отмазка, как история про "Курск", на котором "сдетонировала торпеда". Скорее всего сбили его французы, про участие которых сразу все заткнулись. прежде всего МО РФ. Организаторами гешефта, видимо, планировалось, что Россия в ответ потопит этот несчастный фрегат Auvergne, но при этом европейский и натовский. Отсюда резкое ухудшение отношений с Европой и отказ европейцев от СП-2. Израилю эта история вообще не нужна от слова "совсем", т.к. в качестве сатисфакции в отношении Кремля Западу пришлось пойти на уступки относительно поставок С-300 в Сирию, что абсолютно не интересно Израилю. Ещё один любопытный момент - боевиков, расстрелявших парад в Иране, видимо, готовили французские инструкторы в Иракском Курдистане. Как говорится, ещё один повод для прекращения сотрудничества французских нефтяных компаний с Персией, на чем так настаивают американцы. Как ни крути, а торчат всё те же уши, что и со сбитым боингом над Донбассом в 2014 году, и со сбитым турками Су-24
  • При таком количестве стран участников боевых действий в Сирии не мудрено,что сбили дружественным огнем, сколько там договоренностей со странами участницами по полетам и разумеется слабое звено проявиться не раз, пока согласуют с друг с другом... Я честно удивлен,что еще гражданских не сбили там все рядом и трафик серьезный! Ну что же здесь креативить, евреи виноваты!
  • Никаких проблем с Романовыми не было. Надо было держаться Романовых, тогда и вопросов было бы меньше. Что касается убийств, то Павел решил поменять наследника, что было нарушением правил, вот его и поправили. Не так давно принцессу Диану, мать двоих детей, в Британии прибрали. И ничего, никто не подавился.
  • Вы как-то путаете русскую элиту и советскую. Это не одно и то же. Русские, действительно, навернулись с революцией, но потом честно пытались исправить, взяли винтовки и в холоде и грязи несколько лет воевали. Советские просто всё сдали без сопротивления.
  • в России давно уже все цари и президенты фальшивые... со времён крещения
  • Да пусть хоть эти ракеты нырять научатся, Русским что с этих бесплатных поставок и всяких израелях, понты?
  • Да ерунда всё это. Романовы и создали то, что мы называем Россией. Про Смуту вообще данных реальных крайне мало, так что спорить там не о чем. От кого рожала Екатерина значения никакого не имеет. Была Династия первого ранга в 19-начале 20-го века. Суть вопроса - ДЕГ: "Был у русских царь – полноправный член Клуба Господ. Даже - Семьи Господ. Русские от большого ума, чтобы ПОВЫСИТЬ в Европе свой престиж, царя оклеветали и убили (члены Семьи тут помогли – но это другой вопрос). Вместо этого выдвинули своих либеральных Пересветов – члена исполкома международного Интернационала Ленина со товарищи. Ранг был пониже на два порядка, но что-то за душой было и здесь. До революции Ленин-Троцкий близко знали два десятка европейских премьеров и министров. Да и ВЕРА у людей была неподдельная. Так что, во-первых, их знали, а во-вторых, где-то уважали. С оговорками и подхихиками, но всё-таки. Тарабарские книги люди читали, как отвечать на вопросы знают".
  • Мурзилочные данные. Даже в мурзилках рассказывается по эшелонированную систему ПВО, мёртвые зоны и т д. Зачем всё это делается. Вышка 39 метров не развёртывается за 1 минуту. При наличии разведданых удар теми же управляемыми бомбами GBU-39 производится с дальности 100 км . Бомба размеров 1.8 метра и 20 см в диаметре. Еще есть удар крылатыми ракетами, беспилотники, противорадарные ракеты, рельеф местности и т д и т п. Никто не говорит , возможно с-300 и отличный комплекс, но оперировать цифрами "закрыли небо сирии" потому что , мол вышка 39 метров и дальность 300 километров- это дет сад и мурзилки.
  • Американские фермеры проигрывают глобальную конкуренцию русским. Так, по пшенице: Россия в 2017 г. экспортировала 24 млн. т, США - 23 млн., а в 2018 г. Россия - 40 млн. т (абсолютный рекорд для нашей страны за всё время её существования во всех формах),. США - 21 млн т Виной - завышенный курс доллара к другим валютам, идиотизм Трампа с санкциями, в итоге от американского зерна в пользу русского отказался не только Китай, но и даже Мексика, куда Россия зерна не продавала вообще никогда. В итоге площади под пшеницу в США на 2019 г. сокращены на 25%, по этому показателю страна откатилась к уровню конца 19 века...
  • В любом случае у противников Асада подавляющее превосходство в регионе. Если бы не нежелание вступать в прямое и открытое столкновение с ВС РФ (ну или не иные какие-то скрытые цели) - давно бы уже раздолбали Асада к ядрене матери под какой-нибудь повод вроде хим.атаки. И никакие с-300 его бы не спасли. Другое дело - российский контингент фактически служит живым щитом для алавитов.
  • Ерунду пишете, во-первых, других вариантов не было, во-вторых, именно Романовы и освободили крестьян от крепостной зависимости.
  • Владислав, ваши рассуждения о сбитом самолете в стиле "highly likely"
  • ...БУК и С-200 уже испытывали
  • Ерунду пишете, во-первых, других вариантов не было, во-вторых, именно Романовы и освободили крестьян от крепостной зависимости.
  • Крепостное право это как бы не цепь, сравните с колхозами, хотя бы. Это неизбежное решение. А так Романовы виновны в том, что у народа не было мобильников, ноутов, харлей-девидсонов. Не было же . Факт.
  • Крепостное право это как бы не цепь, сравните с колхозами, хотя бы. Это неизбежное решение. А так Романовы виновны в том, что у народа не было мобильников, ноутов, харлей-девидсонов. Не было же . Факт.
  • Американские фермеры проигрывают глобальную конкуренцию русским. Так, по пшенице: Россия в 2017 г. экспортировала 24 млн. т, США - 23 млн., а в 2018 г. Россия - 40 млн. т (абсолютный рекорд для нашей страны за всё время её существования во всех формах),. США - 21 млн т Виной - завышенный курс доллара к другим валютам, идиотизм Трампа с санкциями, в итоге от американского зерна в пользу русского отказался не только Китай, но и даже Мексика, куда Россия зерна не продавала вообще никогда. В итоге площади под пшеницу в США на 2019 г. сокращены на 25%, по этому показателю страна откатилась к уровню конца 19 века...
  • Во-первых, Габсбурги не самая плохая династия, точнее хорошая. Во-вторых, Романовы и создали тех дореволюционных русских, которых мы знаем. (правда. не очень хорошо). Русским при Романовых было хорошо, а без них плохо. Это как бы неоспоримый факт.
  • Во-первых, Габсбурги не самая плохая династия, точнее хорошая. Во-вторых, Романовы и создали тех дореволюционных русских, которых мы знаем. (правда. не очень хорошо). Русским при Романовых было хорошо, а без них плохо. Это как бы неоспоримый факт.
  • За это не убили бы. А вот замена наследника - это вполне реальная причина. После такого решения Павел прожил несколько недель.
  • а я слышал послал казаков в Индию)))
  • За это не убили бы. А вот замена наследника - это вполне реальная причина. После такого решения Павел прожил несколько недель.
  • как раз наоборот я думаю
  • Не надо забывать, кому продали этот комплекс за 3 ляма долларов 2 хенерала мучных с адъютантом в сша. Нет никаких секретов от лица минобороны с середины 90-ых годков. Ещё преступнее всего, государевых погонников идеализировать к себе. Это уже мягкая гоповщина-поповщина.
  • Не надо забывать, кому продали этот комплекс за 3 ляма долларов 2 хенерала мучных с адъютантом в сша. Нет никаких секретов от лица минобороны с середины 90-ых годков. Ещё преступнее всего, государевых погонников идеализировать к себе. Это уже мягкая гоповщина-поповщина.
  • Однако вы представитель той самой системы вещей которую и сегодня проецируете. Ну вот ещё один в список добавился.
  • По факту на экспорт идут все сорта - от элитных твёрдых до фуража. Особый респект минусовальщикам-всёпропальщикам-долболюбам!
  • Если отбросить сказки большевиков про невыносимость бытия, то самой главной претензией к Николаю зимой 1917 года была та, что под его руководством, с его женой полунемкой-полудатчанкой, Россия не может победить Германию в принципе. Все слои общества выступали не за капитуляцию в войне a la "Брестский мир", а за смену правящей элиты с прогерманской на русскую.
  • Не нравится "невкусный хлеб" за 20 рублей, покупайте вкусный за 50. Тренд последних 3-5 лет - огромное количество частных пекарен и кондитерских. Уж с чем-чем, а с нормальным хлебом проблем сейчас нет. Если кто привык жевать гуано, может, стоит оглянуться по сторонам?
  • Добавлю, что и даже не свой собственный народ - именно при Романовых начался невиданный прежде наплыв иностранцев, занимавших почти все ключевые позиции. Самый пик процесса - первая половина 18 века, тотальное засилье немцев во всех сферах административного управления, армии, науке. Огромный пласт германизмов в русском языке, даже все города того периода называют по-немецки (Петербург, Оренбург, Екатеринбург, Шлиссельбург и т.д.). Извините, но это называется "оккупация", которая последовала за фактической сменой династии при "Петре", точнее Mein Herz Peter.
  • По факту на экспорт идут все сорта - от элитных твёрдых до фуража. Особый респект минусовальщикам-всёпропальщикам-долболюбам!
  • как раз наоборот я думаю
  • И не надо, поверьте вам же проще потом перед кураторами отчитываться будет.
  • Фотку сделал, не удержался. Гарнизон Князе-Волконское. Хабаровский край. Подъезд, где живут офицеры.В этом доме даже клопы завелись. Не нужно никаких слов.От поставленных ниже минусов-плюсов ничего там не поменяется.
  • Дельцы так и рассуждают, похер чем травить за 20 рублей из 4-5 сортной пшеницы. За 3-5 лет тренд здесь один, НАС кормят чужие, нашим хлебом.
  • Из открытых. Плюс у нас аграрная область и я вижу масштабы экспорта. Помимо пшеницы за рубеж активно идут: нут, горох, подсолнечное масло.
  • В отличие от Совка в стране появилась реальная конкуренция. Хочешь разориться - делай г..но и продавай его втридорога. Не знаю, может, до сибирского Задрищенска процесс пока просто не дошел, но в европейской части страны проблем с хлебом на любой вкус, цвет, качество и кошелек просто нет. И цены из-за большой конкуренции вполне умеренные.
  • Это военные, а почему они так живут я не знаю. Зарплаты под 50 000- 80 000 р позволяют им сделать подъезд чистым.
  • Не ем "хлеб" в принципе. Но гуано может быть и за 100 р.Нет проблем.
  • Вы бы сначала узнали с кем говорите, потом фантазировали.
  • Копят баблишко на счастливую старость, а здесь они временные и не связывают свою будущую жизнь с этим бараком и этой землей. Но это в полной мере характеризует их, как потомков люмпенов-шариковых
  • Реально, https://vk.com/video-92598251_456239057?list=a7d2f80844e7bbb263 https://vk.com/video-92598251_456239046?list=13618dad1fd436701e https://vk.com/video-92598251_456239022?list=32a817dc98b048b6d1 Интересно, что военные в этой Волконке годами живут так и не пытаются как-то улучшить свои условия. Умереть где-нибудь в Сирии им легче, чем добиться капремонта или хотя бы подъезд прибрать-покрасить.
  • Вы бы сначала узнали с кем говорите, потом фантазировали.
  • Узнали поверхностно по фото, пока только так. Вы бы задумались, как оно с вами будет на местности с вашими закидонами, это важнее для старичка. Да и продайте все джипы и установите высоконапорную башню из нержавейки. Может легче оно там на месте будет будущее к "вам" милосерднее, эксперд политический.
  • подобное повсеместно
  • Они когда надевают форму, мыслят другими категориями, чисто своими бытовыми условиями выживания.
  • Они уповают только на мёртвый штиль и безмолвие.
  • Они уповают только на мёртвый штиль и безмолвие.
  • Из открытых. Плюс у нас аграрная область и я вижу масштабы экспорта. Помимо пшеницы за рубеж активно идут: нут, горох, подсолнечное масло.
  • У нас все регионы аграрные, даже ярославская и ивановская. Только фермер - это капля в море для аграрной уборки урожаев. Хотелось бы уточнить о судьбе селянина, который живёт рядом с полями злаков, как у него с работой, на что живёт и как так случилось, что все аграрные земли перешли в фермерские частные хозяйства, неужто председатели колхозов-совхозов сменили декорации и выкупили все земли на частные потребительские-кредитные деньги?
  • Слава Богу, что хоть не к Демуре склоняетесь.
  • янки проиграют войну не падайте духом!
  • Эти орки прокитайского богдыхана кожугета надеются отмотать здесь срок при нормальном боблишке и свалить на пенсию. Только не понимают одного- они способствуют геноциду населения ресурсной федерастии, а кочевники, если и оставят их в живых уже глубокими стариками, то пенсии им точно платить не будут.
  • Копят баблишко на счастливую старость, а здесь они временные и не связывают свою будущую жизнь с этим бараком и этой землей. Но это в полной мере характеризует их, как потомков люмпенов-шариковых
  • "Это как бы не цель" хорошая фраза, подтверждающая что это именно цель.
  • Поэтому тут есть одно из двух: командир свинья или командир до...б, что в духе современного времени, подстать как говорится голове
  • Командир-некомандир. Зачем ждать команды сверху: "приказываю не жить как свиньи". Там же по идее взрослые здоровые мужики, почему бы не собраться вместе и хотя бы минимально навести порядок? И пох что их дети это видят? А потом на старости лет будут удивляться, почему их дети считают их не уважают.
  • Временщики. Живут как в чужой стране. Жизнь временная и в долг. Или скорее "жизнь по ипотеке". "Человек", который живет постоянно в говне, ничего не хочет исправить - пустышка без национального самосознания.
  • Я пишу про Юг России: Краснодар, Ставрополь, Ростов, Волгоград, Саратов, Воронеж, Самара. Здесь давно идёт движуха и фермеры не бедствуют. В "приполярной тайге", как выражается Владислав про МО, выращивать зерновые - не очень разумно, да и вообще при стоимости подмосковной земли заниматься там с/х - глупо.
  • Да северный монгол разбушевался. Берега потерял.
  • Брррр, бл…., такое надо осматривать в неком комплексе фактов. Например ,какой доход имеют реальные рабочие в тех экспортированных зерно агрохозяйствах, это я к тому , что если ниху.. не платить работягам, то и не только конкуренцию любую можно победить, но и вообще у людей и на хлеб денег не будет. Что в стране по мясу , молоку , маслу? Я предполагаю, что на корм скоту много зерна надо, но если скота нет или скот пичкают химией , которая дает двоекратный рост по скорости веса, притом на колбасу перемолачивать шкуру в месте с костями, а сливочное масло делать из пальмового, то какие вопросы , что зерна не будет излишек…. И ещё оставьте (вырастите) все унизительные и оскорбительные словечки типа- всепропальщики, в адрес оппонентов, а то приклеят вам ответное, что-нибудь в роде –вседрочильшиковнапутану…
  • Я пишу про Юг России: Краснодар, Ставрополь, Ростов, Волгоград, Саратов, Воронеж, Самара. Здесь давно идёт движуха и фермеры не бедствуют. В "приполярной тайге", как выражается Владислав про МО, выращивать зерновые - не очень разумно, да и вообще при стоимости подмосковной земли заниматься там с/х - глупо.
  • Если у фермера современной техники на 300 млн рублей и под сотню человек работников - урожай он как-нить и сам осилит убрать.
  • В отличие от Совка в стране появилась реальная конкуренция. Хочешь разориться - делай г..но и продавай его втридорога. Не знаю, может, до сибирского Задрищенска процесс пока просто не дошел, но в европейской части страны проблем с хлебом на любой вкус, цвет, качество и кошелек просто нет. И цены из-за большой конкуренции вполне умеренные.
  • Слава Богу, что хоть не к Демуре склоняетесь.
  • Я не знаю, где и кого Вы встречаете, в нашем городе (850 тыс. человек населения) под 1000 мини-пекарен, работают там люди самых разных национальностей и хлеб пекут на самые разные кошельки - хочешь за 15 рублей, а хочешь за 100. Что выбрать, зависит исключительно от тебя.
  • Гармонист однако не похмелился.
  • подобное повсеместно
  • Гармонист однако не похмелился.
  • выдернули побеги сосны - чтобы "рассматривать" не нагибаясь
  • Если у фермера современной техники на 300 млн рублей и под сотню человек работников - урожай он как-нить и сам осилит убрать.
  • Я не знаю, где и кого Вы встречаете, в нашем городе (850 тыс. человек населения) под 1000 мини-пекарен, работают там люди самых разных национальностей и хлеб пекут на самые разные кошельки - хочешь за 15 рублей, а хочешь за 100. Что выбрать, зависит исключительно от тебя.
  • ...БУК и С-200 уже испытывали
  • https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/22/77250-esli-russkie-dumayut-chto-mogut-dushit-nas-oni-oshibayutsya ил 20 рэб взаимодействовал с звеном израильских истребителей, по хезболле. С-200. ... Израиль также считает, что Иран и „Хезболла“ несут ответственность за этот . храбрые евреи ловко уклонились, подумаешь какие то русские свиньи.
  • Abercrombie & Fitch ( A & F ) Специализируется на туристической одежде и одежде для рыбаков и охотников, спортсменов и пр А также на снаряжении и парфюме. У нато другой стиль.
  • Трофейная, с натовца в бою снял)
  • дураками богата страна увы
  • Командир-некомандир. Зачем ждать команды сверху: "приказываю не жить как свиньи". Там же по идее взрослые здоровые мужики, почему бы не собраться вместе и хотя бы минимально навести порядок? И пох что их дети это видят? А потом на старости лет будут удивляться, почему их дети считают их не уважают.
  • Павел 1 много кому помешал: 1. Англии. Вот чтобы делала Англия, если бы Наполеон с русскими казаками вошел в Индию, как планировалось? И что делала бы Англия после появления союза России и Франции? Участие Англии в организации убийства Павла прослеживается довольно четко. 2. Павел реально начал освобождать крестьян (я могу немного напутать, но, помнится, он сократил барщину чуть ли не в два раза). А это значит, что он сократил доходы дворянства. жадное русское дворянство не могло это стерпеть (дворяне действительно было в массе своей тупыми и жадными, к сожалению). Убийство Павла надолго отбило охоту у власти помышлять об освобождении крестьян; и реформы 1861 года были, видимо, и из-за этого такими кривыми. В результате получили революции в 20-м веке. 3. Наплодил много недовольных аристократов, то отправляя их в опалу, то возвращая. Никого не казнил и не ограбил, а недовольных было много. итд итп...
  • Всем здравия! Нашел очень интересный доклад о борьбе РПЦ с гуслями и скоморохами. Может кто-то уже видел, не обессудьте-с...)
  • Да пусть хоть эти ракеты нырять научатся, Русским что с этих бесплатных поставок и всяких израелях, понты?
  • Я на АРИ с 2004 года. С самого начала почти. Так вот, движение есть и ОЧЕНЬ большое. Масса русских людей стали мыслить адекватно, благодаря в том числе и АРИ. А это и есть то что нужно достичь в первую очередь. Восстание неадекватного быдла не является чем-то спасительным ни для нас с вами ни для странй в целом. Момент настанет для активной деятельности, но этот момент еще не настал. Момент который позволит нам объеденится в нужное время и выступить единым фронтом. Произойдет это моментально и для всей этой швали абсолютно неожиданно. А до этого момента, пожалуйста берегите свои силы, берегите себя и своих близких и просвещайте окружающих, обязательно просвещайте.
  • В чем суть службы? Суть заключается в том, чтобы получить бабло и при этом не попасться на глаза злыдня. Нет никаких там воинских и т.д. добродетелей. Для этого нужна совсем иное.
  • Нужно чтобы армия отрабатывала новое вооружение, внедрялись новые приемы, чтобы каждый чувствовал свою сопричастность к тому что делает нечто полезное. А когда извините меня детские сады поставляют говно технику в воинские части или же , со складов везут косервированую говно картошку, или же в каждой части по разному но в чем пришел в форме то в ней уйдешь и т.д. то как то прогресса то не видно. Дерьмо одно только
  • Народ в душе своей остался крепостным и советским (гулажным) У народа единое мнение: Молчи , а то как бы чего не вышло.Тем более ему подбрасывают примеры -кто до..я п..т, к тому с 282 приходят. Народ говорит - зачем тебе это надо?. Тебе 50 лет , а ты ерундой занимаешься. Народ живёт сегодняшним днём.Главное что есть что поесть. Судьбу Византии и Сербского Косова народ на себя ни примиряет.
  • Abercrombie & Fitch ( A & F ) Специализируется на туристической одежде и одежде для рыбаков и охотников, спортсменов и пр А также на снаряжении и парфюме. У нато другой стиль.
  • каждый может поменять на своем месте вокруг себя.
  • в России давно уже все цари и президенты фальшивые... со времён крещения
  • в России давно уже и цари и президенты фальшивые... со времён крещения
  • В Екатеринбурге устроили шоу (не в смысле "шоу" а реальное...) - инсценировку захвата заложников школьников в Беслане.. Типа таким образом решили отметить память о тех событиях.... Охереть можно!!! https://lenta.ru/news/2018/09/25/beslan/
  • Для большинства людей жить в иллюзорном мире считается нормальным. Того кто там увяз уже не вытащить. Он должен выбраться сам. https://www.youtube.com/watch?v=6OwyTZBhxMc
  • Нужно чтобы армия отрабатывала новое вооружение, внедрялись новые приемы, чтобы каждый чувствовал свою сопричастность к тому что делает нечто полезное. А когда извините меня детские сады поставляют говно технику в воинские части или же , со складов везут косервированую говно картошку, или же в каждой части по разному но в чем пришел в форме то в ней уйдешь и т.д. то как то прогресса то не видно. Дерьмо одно только
  • Нужно чтобы армия отрабатывала новое вооружение, внедрялись новые приемы, чтобы каждый чувствовал свою сопричастность к тому что делает нечто полезное. А когда извините меня детские сады поставляют говно технику в воинские части или же , со складов везут косервированую говно картошку, или же в каждой части по разному но в чем пришел в форме то в ней уйдешь и т.д. то как то прогресса то не видно. Дерьмо одно только
  • Если слизь и все трусы то зачем попусту три года потирать свои штаны в бесполезном занятии
  • выдернули побеги сосны - чтобы "рассматривать" не нагибаясь
  • Были герои.. Боровиков, отдельные ребята из движения нсо, приморские партизаны.. но итог известен, в могиле или сидят.
  • В голове у вас тролли, вас ведут -вы и ведётесь. Вы хоть прислушайтесь , что он сказал... : "я не знаю прятались не прятались, я ... думаю, я понимаю может не понимаю , я не знаю, ... а может быть ... а может быть так "" и всё в таком духе
  • Классно сказано про качество земли! А я не думал никогда... Как просто!
  • В голове у вас тролли, вас ведут -вы и ведётесь. Вы хоть прислушайтесь , что он сказал... : "я не знаю прятались не прятались, я ... думаю, я понимаю может не понимаю , я не знаю, ... а может быть ... а может быть так "" и всё в таком духе
  • Народ в душе своей остался крепостным и советским (гулажным) У народа единое мнение: Молчи , а то как бы чего не вышло.Тем более ему подбрасывают примеры -кто до..я п..т, к тому с 282 приходят. Народ говорит - зачем тебе это надо?. Тебе 50 лет , а ты ерундой занимаешься. Народ живёт сегодняшним днём.Главное что есть что поесть. Судьбу Византии и Сербского Косова народ на себя ни примиряет.
  • костя, мне спокойнее думать , что вы просто юморист . все другие варианты вызывают тревогу.
  • костя , погодите.... вот очнется гражданин пахомов - он вам об'яснит все тоже самое , но более доступным языком.
  • костя , погодите.... вот очнется гражданин пахомов - он вам об'яснит все тоже самое , но более доступным языком.
  • ответ в песне https://www.youtube.com/watch?v=CwOkr_JDfmg
  • видимо насмотрелись пропагандиских фильмов про ССО и прочий непобедимый спецназ или совсем уж отчаянные, которым деньги нужны.
  • Скорее, топит за русских. Вы считаете, с Израилем конфликтовать - в интересах русских?)). Ну поддерживали арабов против Израиля в 50-80-ых годах, советские военные все ездили в командировки на Ближний Восток, типа обучали аборигенов, увеличенные зарплаты и командировочные получали, а что в итоге русские получили от этой "геополитики". Не лучше ли россиянским военным защищать русских в России? Увы, отличительная черта русских военных - это служба в интересах своего желудка и против интересов русского народа. Примеры надо приводить?)
  • Евгений Эдуардович, это точно Вы?! Помните кстати, вопрос женщины Путину такой же?). Нет, ну серьезно это реально Вы? Смотрел Ваши передачи с Сергеем Задумовым на его канале в ютубе. Если Вы, то будьте снисходительны к форумчанам ). Вообще, Вы все таки примите во внимание, что сейчас на людей в интернете обрушивается гора взаимоисключающих версий о реальной истории царской России. Согласен с Вами в одном - уровень реальной демократии и профессионализма госаппарата в России начала 20-го века перед революцией и в ходе Первой мировой войны - недостижим и сейчас. Это факт. Это хорошо, что заглянули на форум АРИ, цивилизованная аргументированная дискуссия - это то, чего русским не хватает всегда )).
  • Как-то слабовато, без огонька эфирчик прошел.. Лично мне, при всей нелюбви к Гиркину, его трактовки сбития самолета, куда как больше доверия вызывают: https://www.youtube.com/watch?v=b6PZtG2jXg4
  • Главное не перепутать..
  • Это ж всё государственное, не ихнее, вот и пофигизм. Был бы у каждого свой дом, было бы по-другому.
  • Родина моя - ты сошла с ума.
  • Сила пропаганды слишком сильно всеми недооценивается. При регулярном и продолжительном воздействии она способна затуманить мозг любому.
  • Мы единое целое Силы породившей нас.
  • Для большинства людей жить в иллюзорном мире считается нормальным. Того кто там увяз уже не вытащить. Он должен выбраться сам. https://www.youtube.com/watch?v=6OwyTZBhxMc
  • Для большинства людей жить в иллюзорном мире считается нормальным. Того кто там увяз уже не вытащить. Он должен выбраться сам. https://www.youtube.com/watch?v=6OwyTZBhxMc
  • Весь мир угорает наверно, людям заняться больше нечем и деньги некуда девать...
  • Наукообразно об очевидном. Наверное из КОБовцев? Ну тогда понятно. Слышали уже. Особенно понравилось высказывание какого-то субьекта по поводу миллиардов для Вовы. Дескать тырит он для того чтобы считались с ним западные кукловоды. О какое "стратегическое" мышление!
  • да причём здесь вова-шмова! не будет вовы будет петя или юра или владислав. и причём здесь КОБовцы? Лишь бы" шлёпнуть" абы что.
  • Главное не перепутать..
  • Немного не в тему , относительно землицы, но до этого мне было интересно как воспринимается иностранцами русская речь?И находил в инете что русский язык не мелодичен ,грубоват и агресивен,вызывая тем самым у них страх. Но в ютюбе много , плохо ли хорошо , но язык почему то вызывает интерес для изучения. И вот нашёл несколько сюжетов на эту тему от самих иностранцев, ну там много на эту тему , если поискать. https://www.youtube.com/watch?v=FwgetJjLB3U https://www.youtube.com/watch?v=WtAkyETX_PI
  • бредить не надо.
  • Да для них русский почти рептилоидное шипение)) "Шипим вместе" https://aczerion.blogspot.com/2018/05/blog-post_16.html?m=1 "Русский язык не только экстремально шипящий, но обладает многими другими странностями и причудами" https://2.bp.blogspot.com/-Q2KyruQo6eg/WxYaE-BnK7I/AAAAAAAADBg/G_UcL1jcYcQwzkWLpq2K3JZ8fIIYncBtwCLcBGAs/s1600/212009922.p.800.800.0.jpg
  • Весь мир угорает наверно, людям заняться больше нечем и деньги некуда девать...
  • Что значит "иноверцы"?
  • На ютубе это виде есть, десятилетней давности. Места великолепные. Почему "северный монгол"? Тувинцы чуть западнее живут, но на одной широте.
  • На ютубе это виде есть, десятилетней давности. Места великолепные. Почему "северный монгол"? Тувинцы чуть западнее живут, но на одной широте.
  • Причём тут НАТО? Но куртка с пвнамкой неплохи))
  • Причём тут НАТО? Но куртка с пвнамкой неплохи))
  • Да, из той же серии как в Арктике, пропали в ледяной пещере, - они видитилм, просто "любовались ". Сладкая папочка - туристы-милитаристы))
  • Да, из той же серии как в Арктике, пропали в ледяной пещере, - они видитилм, просто "любовались ". Сладкая папочка - туристы-милитаристы))
  • А какая разница кто там в кресле сидеть будет, единорос, коммунист или айкидоист?
  • Что значит "иноверцы"?
  • Не дураки, а скорее обманутые пропагандой по тв. На смотрятся передач, и думаю там все норм и за правое дело. Хотя как написал тут один комментатор, это уже их проблемы, что в современное время не успевает и отслеживают инфу.
  • Вы там в первых рядах?
  • Вы там в первых рядах?
  • заменить всех губернаторов известными актерами голливуда и переименовать рф в "Страну грез"
  • Разница большая, например, пришлый варяг-менеджер разворошил не так давно совковое гнездо Авто-Газа, заставил выпускать новые модели грузовиков, и поднял сервис на недосягаемую для советских автозаводов высоту. Забыл его фамилию.
  • O-ox
  • бредить не надо.
  • Чего охаем, тесно под плинтусом? привыкнешь - тапок хуже.
  • Чего охаем, тесно под плинтусом? привыкнешь - тапок хуже.
  • А Вы не поумнели, хотя и окончили школу милиции. Ночной патруль (фильм, 1957)
  • Врать не умеешь, и не учись. Посмотри кино - про нас. Привет вам передаём. https://www.youtube.com/watch?v=TKNs8X6f4Mk
  • Граф А. Н. Толстой: "Как бы мне её назвать? — раздумывал Карло. — Назову-ка я её Буратино. Это имя принесёт мне счастье. Я знал одно семейство — всех их звали Буратино: отец — Буратино, мать — Буратино, дети — тоже Буратино… Все они жили весело и беспечно…" Буратино - Ур(а)+Батино, Бур+тина ЗЫ Папа Карло -> созвучено с папой рим-ским -> меняем рим на мир -> смотрим, что там про "мир-ского" известно; Интересный персонаж, Гео́ргий Ильи́ч, да и работал на эхе.
  • Разница большая, например, пришлый варяг-менеджер разворошил не так давно совковое гнездо Авто-Газа, заставил выпускать новые модели грузовиков, и поднял сервис на недосягаемую для советских автозаводов высоту. Забыл его фамилию.
  • "воин света-а-а" - не засоряй эфир.
  • Уже не хитро начинать фразу я слушаю АРи и бла бла все за мной я знаю верный путь. А я дольше слушаю и не первый раз вижу такие призывы в комментах, в основном от недругов, которые хотят разрядить заряженный пассионариями потенциал об первый фонарный столб.
  • Духоборы и др. люди, враги русской земли- если покинули её? а будет ли бонус если в Дагомысе я упомяну на вашу скрытую рекламу? )
  • Эмпатии нет Русских к Русским да и зикуратик стоит а что ещё есть то можно даже не догадаться
  • Вот так и идёт собой и своим временем никто жертвовать не хочет а если пожертвовать подать руку дать чужому ребёнку или ребёнку своих близких подарок и не ждать благодарности может тогда и станет примером хорошее дело и пусть посадят ну и что
  • "воин света-а-а" - не засоряй эфир.
  • Igor D'Arbino>>> Ночной патруль2 часа назад "Эх, Сибирь, страна родная, За тебя ль мы постоим, Волнам Рейна и Дуная (Тигра и Евфрата) Твой привет передадим!" дустом угостился - бедолага. (температура высокая - жар, бред,, зовёт родину-маму...)
  • Я на АРИ с 2004 года. С самого начала почти. Так вот, движение есть и ОЧЕНЬ большое. Масса русских людей стали мыслить адекватно, благодаря в том числе и АРИ. А это и есть то что нужно достичь в первую очередь. Восстание неадекватного быдла не является чем-то спасительным ни для нас с вами ни для странй в целом. Момент настанет для активной деятельности, но этот момент еще не настал. Момент который позволит нам объеденится в нужное время и выступить единым фронтом. Произойдет это моментально и для всей этой швали абсолютно неожиданно. А до этого момента, пожалуйста берегите свои силы, берегите себя и своих близких и просвещайте окружающих, обязательно просвещайте.
  • Граф А. Н. Толстой: "Как бы мне её назвать? — раздумывал Карло. — Назову-ка я её Буратино. Это имя принесёт мне счастье. Я знал одно семейство — всех их звали Буратино: отец — Буратино, мать — Буратино, дети — тоже Буратино… Все они жили весело и беспечно…" Буратино - Ур(а)+Батино, Бур+тина ЗЫ Папа Карло -> созвучено с папой рим-ским -> меняем рим на мир -> смотрим, что там про "мир-ского" известно; Интересный персонаж, Гео́ргий Ильи́ч, да и работал на эхе.
  • https://www.youtube.com/watch?v=4gQdYtmVj0o
  • прошлый год при наличии класной тхники и людей поля картофиля были брошены.Дожди дожди дожди
  • даже по 80 рублей хлеб плохой
  • Igor D'Arbino>>> Ночной патруль2 часа назад "Эх, Сибирь, страна родная, За тебя ль мы постоим, Волнам Рейна и Дуная (Тигра и Евфрата) Твой привет передадим!" дустом угостился - бедолага. (температура высокая - жар, бред,, зовёт родину-маму...)