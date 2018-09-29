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Большие Лондонские шахматы
Большие Лондонские шахматы
29/09/2018 01:36
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7 Vetrov
Розенкрейцеры считали Рериха своим. И ныне на официальном русском сайте Ордена Розенкрейцеров Николай Рерих упоминается в списке наиболее выдающихся личностей, бывших членами Ордена или имевших непосредственную связь с ним: «Николай Рерих (1874 – 1947 гг.), художник, писатель, гуманист, философ, исследователь, археолог, борец за Мир, будучи в течение долгих лет членом Ордена Розы и Креста и посланником Братства, представлял Орден на различных собраниях».Интересен тот факт, что Николаю Рериху приписывается авторство однодолларовой купюры США. Впрочем, у этого эпизода своя история... В феврале 1926 г. в Кашгаре Рерих по просьбе советского консула создает эскиз памятника Ленину. Он успел даже поставить постамент на территории советского консульства, прежде, чем китайские власти запретили установку памятника. Постамент был сделан в форме усеченной пирамиды… В жизни Рериха эта форма всплывет позднее еще раз… В 1935 году, во время своего последнего пребывания в Америке, он через своих друзей подает американским чиновникам идею изобразить усеченную пирамиду на однодолларовой зеленой купюре, которая была введена в обращение в конце 1930-х годов по инициативе известного масона Генри Уоллеса, тогдашнего вице-президента (Уоллес был преданным приверженцем Н. К. Рериха с середины 1920-х годов и с согласия Рузвельта активно лоббировал в Конгрессе США Пакт Рериха, который был подписан в Вашингтоне в 1935 году).
7 Vetrov
И по сей день на долларе нарисованным Рерихом красуется на ней усеченная пирамида, над которой, однако, на этот раз помещена не голова Ленина, а треугольник с изображением глаза — древнейший масонский символ Строителя Вселенной. Остается уточнить, что речь здесь идет о традиционных масонских символах. В Древнем Египте символ глаза назывался Оком Гора. Аналогом этого символа является и изображение глаза, заключенного в треугольник.Рерих масон ,он дизайн доллара разработал и нарисовал масону= венецианцу из чёрной знати ,создателю ФРС США Полу Морицу Варбургу (Дель-Банко).Н. К. Рерих был масоном. В 1930-х годах Николай Константинович вступил в США в масонскую (розенкрейцеровскую) ложу, получив сразу высшую степень посвящения. Посвящение Николай Рерих получил от генерального делегата «Великой Ложи Франции» Чеслава фон Чинского, который с 1911 года устраивал спиритические сеансы в доме у художника.Музей Н.К. Рериха «The Master Institute» США. Нью-Йорк. 1996 г. Эта 24-этажная башня была построена специально для Музея Николая Рериха http://secretdoctrine.ru/assets/static/nmr1929_t.jpg
7 Vetrov
И по сей день на долларе нарисованным Рерихом красуется на ней усеченная пирамида, над которой, однако, на этот раз помещена не голова Ленина, а треугольник с изображением глаза — древнейший масонский символ Строителя Вселенной. Остается уточнить, что речь здесь идет о традиционных масонских символах. В Древнем Египте символ глаза назывался Оком Гора. Аналогом этого символа является и изображение глаза, заключенного в треугольник.Рерих масон ,он дизайн доллара разработал и нарисовал масону= венецианцу из чёрной знати ,создателю ФРС США Полу Морицу Варбургу (Дель-Банко).Н. К. Рерих был масоном. В 1930-х годах Николай Константинович вступил в США в масонскую (розенкрейцеровскую) ложу, получив сразу высшую степень посвящения. Посвящение Николай Рерих получил от генерального делегата «Великой Ложи Франции» Чеслава фон Чинского, который с 1911 года устраивал спиритические сеансы в доме у художника.Музей Н.К. Рериха «The Master Institute» США. Нью-Йорк. 1996 г. Эта 24-этажная башня была построена специально для Музея Николая Рериха http://secretdoctrine.ru/assets/static/nmr1929_t.jpg
Константин Пахомов
Путинские тролли не позволяют мне прославлять мудрость Владислава! Доколе!? Мало того, что кремлевские прихвостни засирают весь сайт кровавыми наветами на готов, и особенно на вестготов, так они теперь просто не дают разместить комментарии в поддержку сенсея. Все комментарии во славу Владислава удаляются, все истинные арийцы отправляются в бан. Несомненно наблюдается фейсбучное блядство. А ведь всем известно, что фейсбук это ФСБук на самом деле.
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