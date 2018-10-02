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Наступает шестой технологический уклад

02/10/2018 01:06
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Обсуждение
  • Владислав, вы открыли очень дешёвый и массовый способ добычи золота и других валютных металлов,подобно инженеру Гарину,из произведения А.Толстого. Только Гарин хотел добывать злато,пробиваясь к оливиновому поясу при помощи уча гиперболоида,а вы при помощи трансмутации.Но главное что вас объединяет с инженером это обрушить Мировой рынок драгоценных металлов,выбросив на него,единовременно огромное колличество золота и платины. Я конечно могу ошибаться. Но что то подсказывает мне.
  • Остается только бить комсу и коммунистов русофобов шестым укладом. Не словом так делом, и это правильно. Если б еще задать направление следущего уклада русской ментальности. Вообщем , то что сделанно на АРИ, это хорошая почва. Со многим не согласен, но демократия в силе, и я надеюсь так и будет среди русского народа станет нормой. Пожелание чтобы мы все были как канал Дождь, только начисто русское. Предлагаю переиименовать Ари в "Русский Дождь" ))
  • Пятый прос***ли,а шестой тем более！
  • Вот понравилось. Интересное мнение о результатах экспериментов Хотелось бы узнать мнение Владислава по этому поводу.
  • В эрэфии труп лежит в центре столицы и воняет на всю страну. Идёт гражданская война, отсутствует власть в стране, отсутствуют границы. Никакого развития не будет, пока не будет создана сама страна, сейчас её нет.
  • приправа - вспышка слева, вспышка справа.
  • ..здесь Русский дух здесь Русью пахнет
  • ..здесь Русский дух здесь Русью пахнет
  • Мы добрых граждан позабавим И у позорного столпа Кишкой последнего попа Последнего царя удавим...» Написал Александр Пушкин?
  • он честно отрабатывает иначе будет ржаветь под дождем во дворе))))
  • он честно отрабатывает иначе будет ржаветь под дождем во дворе))))
  • Вот разложим стеганографически, например, слово Навуходоносор :) Навуходоносор (На, в, ухо, донос, ор, рос, он, одно, дох, у, двух, на) Двойное дно: На ву хо до но со р (На, уход/вход, дно, оно, одно, сор, рос, сон, дох, у вана) Тройное дно: Нав ухо дон осо р (На, в ухо онон, уход он сон сор) - или, например, народу на вход он сон Наву ходо носор, (нос ад вор сор сон) Навух одоно сор, (нос ад вор сор оно дорос) Навухо доносор, (надо в ухо донос сор) Навуход оносор, (нанос носорох ухо/д вухо донос сор хорос) Навуходо носор, (нанос он рос но сор уход дорос хорос) Навуходон осор, (нос рос сор вор уход он дон но дох урона ос) Навуходоно сор, (нос рос сор вор уход он дон но дох урона ос) Навуходонос ор, (варона, в ухо донос) Навуходоносо р, (рана в ухо уход донос)
  • Не беспокойтесь, "внезапные" высокоэнергетические электро/магнитные вспышки на солнце и в космосе, торможение в магнитном поле земли/солнца "случайно" пролетающих намагниченных астероидов, и т.д. - жгущие бесовскую высокоточную 5G электропроводку. Да и статью 11:33 еще никто не отменял :)
  • Только не пиши про утреннюю звезду :)
  • https://www.youtube.com/watch?v=3-5RH8HwdcA Не видел это интервью Разумовского, в неискренности его слов сомневаться не приходиться так как срок свой он уже знал.
  • У вас нищебродов , мечтающих о свободе спекулировать - и такого как справа нету. Все ваши авто ржавеют под дождём и снегом в наших дворах, отравляя жильцам жизнь.
  • Попытка показать, что реакции LERN идут в соответствии с официальной наукой. https://www.youtube.com/watch?v=b7C9y1ciswc
  • Попытка показать, что реакции LERN идут в соответствии с официальной наукой. https://www.youtube.com/watch?v=b7C9y1ciswc
  • ВК в одной из передач рассказывал, как будут работать в свободной продаже генераторы Росси. Будет абонентская плата, как на телефоне, либо чип в картридже, но дешевле тепло и энергию эти аннунаки вряд ли сделают, плюс один- не надо тянуть провода, тратиться на столбы и дрова. Но все равно найдутся умельцы, которые будут это все перепрошивать и взламывать.
  • А что Вы хотите? Светила РАН работают не покладая рук. И я бы не стал так сразу списывать русских. Победитель может оказаться не тот. Уже как минимум есть 2 проекта наших соотечественников основанных на технологии LERN и занимающихся поисков новых источников энергии. Другое дело что нет политической воли, чтобы такие технологии свободно развивались. В России все присваивается и контролируется государством или закрывается. Хотя присвоить не смогут, мозгов не хватит разобраться, поэтому постараются закрыть.
  • В России как всегда все будут решать за счет населения. Это и есть высокие технологии РАН. Белый дом опять начал реформу энерготарифов для населения https://www.kommersant.ru/doc/3758393
  • В России как всегда все будут решать за счет населения. Это и есть высокие технологии РАН. Белый дом опять начал реформу энерготарифов для населения https://www.kommersant.ru/doc/3758393
  • Более того США пересаживают на гибридные авто страну, экспортировать углеводороды полученные от технологии сланцевой добычи нефти и газы затруднительно,будут превращать в электрическую и продавать тем же автолюбителям. Уверен общий чек расходов не уменьшиться. В США пришло понимание того что нефть можно добывать практически везде, нужны только технологии и инвестиции, пока не отобьют затраты на сланцевую технологию, другую не предложат.
  • Более того США пересаживают на гибридные авто страну, экспортировать углеводороды полученные от технологии сланцевой добычи нефти и газы затруднительно,будут превращать в электрическую и продавать тем же автолюбителям. Уверен общий чек расходов не уменьшиться. В США пришло понимание того что нефть можно добывать практически везде, нужны только технологии и инвестиции, пока не отобьют затраты на сланцевую технологию, другую не предложат.
  • Виртуальность Реального Мира https://www.youtube.com/watch?v=FF4Bf5sndt8
  • Вчера ко мне на поле приехал один. Купил картошки 20 мешков в пол-цены и уехал спекулировать в мск. Спекулянт проклятый)).
  • Владислав, доброго времени! Расскажите о своём отношении к Каббале. Вы сами пробовали изучать её или имели опыт общения с каббалистами? С уважением, Иван.
  • Дешёвая энергия , - это угроза похлеще ядерной войны для человечества. Средняя рождаемость в Африке - 5 детей у одной женщины. Это в нищете и голоде. Пока с этим справляются, - гражданские войны, гуманитарка с гмо, При появлении почти бесплатной энергии сразу будут решены проблемы голода и нехватки воды, детской смертности, да практически все проблемы . Средняя рождаемость вырастет вдвое. ( читал такой научный прогноз ). И через 20 лет чёрная волна накроет планету. Выход будет один, - тихое, негласное применение развитыми странами генетического, бактериологического, климатического и другого оружия скрытого применения.
  • https://dicipedia.com/dic-tu-ru-term-15021.htm Здесь другой перевод слова шой
  • Не беспокойтесь, "внезапные" высокоэнергетические электро/магнитные вспышки на солнце и в космосе, торможение в магнитном поле земли/солнца "случайно" пролетающих намагниченных астероидов, и т.д. - жгущие бесовскую высокоточную 5G электропроводку. Да и статью 11:33 еще никто не отменял :)
  • https://dicipedia.com/dic-tu-ru-term-15021.htm Здесь другой перевод слова шой
  • Тем больше у них будет рождаемость, тем больше будет гражданских войн и конфликтов между самими странами.
  • Давно уже заметил, что в росяинских СМИ, если говорят о хороших новостях, то со всех сторон льётся "россия, российский народ". Как только кремлёвских щёлкают по носу, то тут же сразу со всех сторон льётся "Русских обвинили, русские отравили" и т.д.
  • ясно же,он подсадной ...от редакции,движуха чтоб была
  • Через одно-два поколения таких реформ получим языковой барьер даже в РФ.
  • Вроде бы - да.
  • Вчера ко мне на поле приехал один. Купил картошки 20 мешков в пол-цены и уехал спекулировать в мск. Спекулянт проклятый)).
  • кавказ то же прижмут?
  • разумеется ! так же , как и гражданин пахомов. впрочем , эта закавыка была расшифрована на форуме давно.
  • парень просто подписал контракт
  • В городе Комсомольск-на-Амуре исчез трамвай, как вид транспорта. Обанкротилось муниципальное предприятие.Но не под напором новых технологий и дармовой энергии. Просто россиянство дожрало и добило еще одно из былых достижений. В этом свинарнике все только гниет и тлеет.
  • Пушкин КОБовец и путинист.
  • толерастная хрень. причем либерасты как хитро придумали. они как бы говорят "все равны, каждый человек равен другому человеку, а белый человек так вообще скотина". Тем самым они лишают право на существование расы. Вместо того чтобы сказать: смотрите есть японцы и китайцы, они отличаются тем-то и тем-то от европейцев, а те отличаются от африканцев. И это прекрасно что есть такое разнообразие. Они говорят: люди разных рас совокупляйтесь друг с другом и это счастье. Тем самым отказывая в существовании наций.
  • Неплохой фильм, по нашей теме https://www.kinopoisk.ru/film/oblachnyy-atlas-2012-464484/
  • Неплохой фильм, по нашей теме https://www.kinopoisk.ru/film/oblachnyy-atlas-2012-464484/
  • Неплохой фильм, по нашей теме https://www.kinopoisk.ru/film/oblachnyy-atlas-2012-464484/
  • Это ж классика уже)
  • Это ж классика уже)
  • Это ж классика уже)
  • Это ж классика уже)
  • толерастная хрень. причем либерасты как хитро придумали. они как бы говорят "все равны, каждый человек равен другому человеку, а белый человек так вообще скотина". Тем самым они лишают право на существование расы. Вместо того чтобы сказать: смотрите есть японцы и китайцы, они отличаются тем-то и тем-то от европейцев, а те отличаются от африканцев. И это прекрасно что есть такое разнообразие. Они говорят: люди разных рас совокупляйтесь друг с другом и это счастье. Тем самым отказывая в существовании наций.
  • толерастная хрень. причем либерасты как хитро придумали. они как бы говорят "все равны, каждый человек равен другому человеку, а белый человек так вообще скотина". Тем самым они лишают право на существование расы. Вместо того чтобы сказать: смотрите есть японцы и китайцы, они отличаются тем-то и тем-то от европейцев, а те отличаются от африканцев. И это прекрасно что есть такое разнообразие. Они говорят: люди разных рас совокупляйтесь друг с другом и это счастье. Тем самым отказывая в существовании наций.
  • толерастная хрень. причем либерасты как хитро придумали. они как бы говорят "все равны, каждый человек равен другому человеку, а белый человек так вообще скотина". Тем самым они лишают право на существование расы. Вместо того чтобы сказать: смотрите есть японцы и китайцы, они отличаются тем-то и тем-то от европейцев, а те отличаются от африканцев. И это прекрасно что есть такое разнообразие. Они говорят: люди разных рас совокупляйтесь друг с другом и это счастье. Тем самым отказывая в существовании наций.
  • толерастная хрень. причем либерасты как хитро придумали. они как бы говорят "все равны, каждый человек равен другому человеку, а белый человек так вообще скотина". Тем самым они лишают право на существование расы. Вместо того чтобы сказать: смотрите есть японцы и китайцы, они отличаются тем-то и тем-то от европейцев, а те отличаются от африканцев. И это прекрасно что есть такое разнообразие. Они говорят: люди разных рас совокупляйтесь друг с другом и это счастье. Тем самым отказывая в существовании наций.
  • Этт точно - трут, банят ... Спам и трекляму шьют. Даже непонятно - в чём спам и где реклама? Прославлять готов и проклинать "большевичков" , которых я и в глаза не видел... Коммуняк видел ... Одну особь. Я к ней на приём ходил по поводу квартиры. Сказала , что 12 квадратов ( вместе с т. н. " кухней " за перегородкой в частной насыпухе , мне с семьёй хватает " жилплощади ". Типа - живите одной большой дружной семьёй без газа , воды и " удобств ". В насыпухе послевоенной постройки, что осела на один бок. Чиркнула записку в БТИ - уточнить . Пришли уточнять. Сказали - всё правильно ,жить можно.Я читал про Остапа Ибрагимыча и.... Показал девахе тот клочок бумажки где написано - разобраться. Эту бумажку я как- то случайно оставил у себя когда в БТИ ходил. Глаза у девахи расширились и...Комната превращается...Комната превращается - в НЕЖИЛУЮ ( по факту ). ВСЁ! Мы заполучили право на хату!!! Жена и получила от завода. Хозспособ, одни кривые стены и потолок внаклон. Разница 10 см. по высоте. До сих пор не можем её довести до ума. Всё косое и .кривое . А мне тут шьют " коммуняк" Сталина и " большевичков ". За то, что я за справедливое общество. Создаётся впечатление , что здесь просто озлобленные на весь мир бандеровцы.
  • Не спекулянт. Снабжает город картофелем. Мы тоже покупаем всё у дачников. Продают намного дешевле чем на рынке. Но они сами вырастили. Да спекулируй на здоровье, если у тебя в жизни только деньги на уме. Смотри в кормушку. А мы на небо и звёзды смотреть будем. Ракеты строить. Самолёты и лунохожды.Только.... Только нефть и газ народу оставь. Я же пишу - вам свечные заводики и рынки..Торгуйте и клепайте табуретки на продажу. Может и новый телефон изобретёте... Купим. Можете скупать у крестьян картошку и продавать на рынках. Нам - шахты , рудники , природные ресурсы и т. п.
  • Не лги!!!! Я сам за себя. :0(
  • Коверный..,что неясно,мой коммент удалили
  • Давно уже заметил, что в росяинских СМИ, если говорят о хороших новостях, то со всех сторон льётся "россия, российский народ". Как только кремлёвских щёлкают по носу, то тут же сразу со всех сторон льётся "Русских обвинили, русские отравили" и т.д.
  • ну вам виднее
  • Да ты счастливый человек.Своё жильё,огурчики-значит и ранчо есть.Отдыхал на море.Дети внуки есть.Друг буржуй есть.Солнца и праны тебе
  • сам удалил свое,одни подлизы остались... ни одного старого ника не вижу
  • С учетом того, кто это снял - неудивительно)