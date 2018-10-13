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Страна привилегированных гопников
Страна привилегированных гопников
13/10/2018 02:18
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Обсуждение
Виктор М
Никакой диверсии и саботажа нет, это все постановки, космоса нет, масоны имитируют полеты и списывают хрусты себе в карман. Иногда лень имитировать и устраивают фейковые "аварии". Как в космос то лететь если над землей купол!? Очнитесь людишки, о каких Марсах, Сатурнах вы возмечтали? вы микробы по куполом! А иначе бы воздух улетел в вакуум так как там отрицательное давление, воздух бы улетел весь в пустоту!
winter mosquito
дегенерат ты адекватен? Разрушится Карфаген, который будет воскрешен и князь Карфагена будет третьим столпом объединения войск полумесяца. В этой войне будет три волны – туда и обратно. «Карфаген» — общественное движение, позиционирующее себя как молодёжное движение с религиозным уклоном . Движение основано в феврале 2017 года в Чеченской республике. Последователи движения имеются в нескольких регионах России, таких как Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан.
Антон Филатов
Владислав, насчет "Федерации". В этом названии подвох и фальш, если не сказать неологизм. Все государства с подобными названиями, имеют такие дополнения в описательном характере. Та же ФРГ или ГДР, ИРИ и КНР. Федеративная(описание) республика Германия. Германская Демократическая(описание) республика. Исламская(описание) республика Иран. Китайская Народная(описание) Республика. Было бы логично и у нас, если бы было название Российская(или русское) Федеративное(описание) государство. Нет влепили Федерацию. Это как, по примеру с государствами выше по списку, называть их так: Германская "Демократия"; Иранская республика "Исламия"; Китайская республика "Народия". То есть бред и неологизм. В мире, кажется, единственный такой случай именно с РФ. Да и не будет в ЧИАССР войны. У них культурное разделение, плюс-минус Россия-Белоруссия.
Антон Филатов
Да не будет в ЧИАССР войны. У них культурное разделение, плюс-минус Россия-Белоруссия.
Антон Филатов
Да, это так и форма материков и стран совсем другая.))
Антон Филатов
Мы многие уважаем Израиль. Кавказ по беспределу отделять не нужно - там есть слои населения, реально зависящие от России и на нее ориентированных. В случае отделения и создания бантустанов, массу неповинных людей ждет ужас и несправедливость. Отличный выпуск получился но правда мистики.минимум
Nikolay Berezin
Кокорин и Мамаев по хардкору: чем кончилась та же история в Древнем Риме http://nethistory.su/blog/43979370046/Kokorin-i-Mamayev-po-hardkoru:-chem-konchilas-ta-zhe-istoriya-v-?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_74&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
Роман Котов
вот уже тогда церковь была нифига не на стороне готов :)
Роман Котов
вот уже тогда церковь была нифига не на стороне готов :)
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