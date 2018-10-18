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Запрограммированный на убийство
Запрограммированный на убийство
18/10/2018 00:43
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Обсуждение
Василий Свирлипулькин
Чушь порешь камрад.
Ночной патруль
мошная аналитика у тебя Василий, грандиозная.
Василий Свирлипулькин
Свирлипулькин, не съезжай с темы. Раз сказал, что в совке такого не было, то аргументируй железно.
Ночной патруль
Василий - глаголом жги сердца людей.
Вит Ла
https://www.youtube.com/watch?v=gJN1Vk266gs
Вит Ла
https://www.youtube.com/watch?v=gJN1Vk266gs
Вит Ла
https://www.youtube.com/watch?v=gJN1Vk266gs
Вит Ла
https://www.youtube.com/watch?v=gJN1Vk266gs
Maxim Petrov
Рано выводы делаете. Информации мало.
Maxim Petrov
Стрелочник Вася будет виноват.
Александр Верный
Хороший пример!
Роман Котов
Да и технология то достаточно простая. Нужно чтобы желание (убить всех) было воспринято человеком как своё. Челу снаружи "шепчут" убей всех убей и делают так, чтобы эти мысли воспринялись как свои, а дальше мозх сам подгонит зачем и для чего ему кого-то убивать. Всё достаточно просто. Печально то, что русский человек в современном мире очень не образован. Например курящий человек, если бы воспринимал "свои" мысли и желания покурить как чужие, он бы гораздо меньше курил.
Maxim Egorov
Нет автоматных очередей https://www.youtube.com/watch?v=A7MkVOtutmA
Maxim Egorov
Нет автоматных очередей https://www.youtube.com/watch?v=A7MkVOtutmA
Вит Ла
https://www.youtube.com/watch?v=jeoyNp2fe00 примерно с 33-й минуты
Ночной патруль
Недавно RT пыталось выставить 2-х ребят простыми туристами не традиционной ориентации, но потом все узнали кто они.
FLOMASTER
Еще один ассасин подъехал https://youtu.be/MeKtfalycj8
Ночной патруль
Без мата сложно, но скажу корректно; Life.ru ))) меня не вдохновляет...
Николай Толубаев
фотографии с места трагедии. Мне стало ясно, что этого парня подставили а после, убили подло и жестоко.
Ночной патруль
Глаголю языком Эзопа :-))) жирный минус "великому" Pu!!!
Ночной патруль
ЗАДАЮ ВОПРОС САМОМУ СЕБЕ. Бывает ли посмертная психиатрическая экспертиза?!... Ответа, не нахожу... а вот шустрое Лайф.ру разложило всё по полочкам про Керченского стрелка. https://life.ru/t/керчь/1161985/nie_takoi_kak_vsie_podrugha_strielka_zaiavila_chto_iegho_unizhali_odnoghruppniki
Игорь Сметин
https://www.youtube.com/watch?v=eqt1Bj7IdYQ Есть подозрения, что это постановочная расправа..
Дмитрий Браунинг
Карабанов за крым готов все простить. то что русские на на территории России фактически подвергаються геноциду и оболваниваю ему срать. Главное враги запад и хохлы. Это они поджигают тц в кемерово увеличивают пенсионный возраст и устраивают бойни в колледже чтобы показать по CNN. Видимо у старого совсем крыша сьехала.
Дмитрий Браунинг
Карабанов за крым готов все простить. то что русские на на территории России фактически подвергаються геноциду и оболваниваю ему срать. Главное враги запад и хохлы. Это они поджигают тц в кемерово увеличивают пенсионный возраст и устраивают бойни в колледже чтобы показать по CNN. Видимо у старого совсем крыша сьехала.
кондрат.
Гильбо Евгений Витальевич. https://shel-gilbo.livejournal.com/313468.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
кондрат.
Посмотрите клип Ляписа "Керчь", клипу 5 лет, но чтото в нём связное с событием есть.Программирование реальности.
Игорь Сметин
https://www.youtube.com/watch?v=kTWMhlx0pMI 5 лет назад
Ночной патруль
Очень поспешно втоптал в грязь русского парня новостной эфир эРФии. Долго дерьмо копили и всё шито белыми нитками.
Константин Пахомов
На Карабанова намекаете?
Ночной патруль
Заключительная часть речи Андреаса Брейвика на суде. Всеобщая декларация прав человека, международное право, позволяет этническим коренным народам, которым грозит систематическое уничтожение, деконструкция собственной религии, традиций и культуры, защищаться даже вооруженным путем. И те норвежцы, у кого есть моральная ответственность перед собственным народом, кто имеют чувство долга не будут сидеть и смотреть, как все, что им дорого, подвергается осквернению и уничтожению. Мы будем бороться. Мы будем бороться против мультикультурализма и нашей правящей партии в Норвегии и против всех порочных политических активистов являющихся проводниками мультикультурализма в Европе. Атака, которую я совершил 22/7 является лишь превентивным ударом для защиты коренных народов Норвегии, для защиты нашей культуры. И я не признаю свою вину! Мой поступок был совершен по необходимости от имени моего народа , моей культуры, моей религии, моего города, моей страны. Поэтому я требую чтобы меня оправдали по всем пунктам обвинения!
Ночной патруль
...
Ночной патруль
Второй день PR-машина Кремля старается убедить нас в реальности факта, что мальчик с ружьём способен в одиночку нанести ранения нескольким десяткам человек, из них несколькоим десяткам - смертельные. А затем застрелиться дробью. Очевидно, хозяева оной PR-машины абсолютно уверены, что поколению ЕГЭ и компьютерных игр можно скормить даже такую хуцпу, и они ничего не заметят по причине абсолютного отсутствия жизненного опыта и представления о реальной жизни. Вопрос - заслужило ли это поколение такую репутацию, или кремлёвские манипуляторы сознанием всё же переоценили его дебильность? Это - первый и, конечно, основной вопрос в связи с этой историей. Второй вопрос - зачем кремлёвским манипуляторам понадобилось отрицать факт налёта на гражданский объект подготовленных в Турции боевиков известной в Крыму национальности? Зачем понадобилось списать теракт на белокурого мальчика, который якобы совершил деяние, недоступное и опытному диверсанту? Ведь любому, кто минимально понимает в военном деле, ясно, что для подобного акта необходимо было совсем другое количество оружия и совсем другое количество исполнителей. Что общего между заказчиками оного пиара и исполнителями теракта, которых они выгораживают? Приёмы, применённые кремлёвскими пиарщиками, выглядят крайне убого. Нашли страничку мальчика в соцсети, где он в 2014-15 годах (т.е. в возрасте 13-14 лет) перепостил какие-то агитки донецких ребелов. И представляют это как доказательство его... экстремизма. А что, в те годы в Крыму мог существовать нормальный мальчик, который не сочувствовал восставшему Донецку/Луганску/Славянску?
Ночной патруль
Затем распространяют фотку, где мальчик на лестнице с дробовиком. Допустим, эта фотка - не фейк ольгинских специалистов, но как она доказывает их версию? Очевидно же, что если в школе идёт стрельба, то мальчик хватается за первое попавшееся оружие и пытается защититься. Доказательств, что он это оружие в техникум пронёс, разумеется нет - пока что не сварганили. Скорее всего, он мог его взять в кабинете военной подготовки. Если бы ему подбросили в качестве провокации террористы, то скорее всего подбросили бы что-то более серьёзное. Хотя, если теракт осуществляли не заброшенные профессиональные диверсанты, а местные кадры, то могли хорошее оружие на провокацию и пожалеть... Родителей мальчика наказали за ненадлежащий присмотр за ребёнком штрафом в 500 рублей. Отсюда третий вопрос - почему следствие так радостно ухватилось за ложный след? разумеется, даже самый неопытный следователь сразу бы увидел в происходящем то же, что выше написал я. И стал бы проверять не ложный след, а эту версию. Хотя бы потому, что любой следователь знает, что ложный след ему подкидывают ВСЕГДА. Принять ложный след он может только по прямому приказу сверху - и то, только если он принадлежит к поколению 1984-1995 годов рождения, которому свойственно ориентироваться только на приказы, а не своё видение раскладов, интересов и последствий. Очевидно, штабы ведущейся против русских террористической войны сейчас проводят тестирование поведения противника: можно ли русских спокойно мочить, как будет реагировать государство РФ, крымские власти и новое поколение. По итогам тестирования сделают выводы.
Vadim Galuzin
Поддерживаю вас
maectpo
Керчь, что было на самом деле https://maectpo.livejournal.com/71755.html
Игорь Сметин
C 8:51 https://youtu.be/p3Y_gcKXp8g?t=531 "Мы подумали сначало, чтото упало там, мы были внутри в кабинете информатики на втором этаже, мы короче выходим, спускаемся вниз, начинает там сирена идти, и мы идём , нас получается воодят и говорят, что это не учебка,потом говорят бегите все и мы побежали,затем вышли все на задний двор и начались типо хлопки.
Игорь Сметин
C 8:51 https://youtu.be/p3Y_gcKXp8g?t=531 "Мы подумали сначало, чтото упало там, мы были внутри в кабинете информатики на втором этаже, мы короче выходим, спускаемся вниз, начинает там сирена идти, и мы идём , нас получается воодят и говорят, что это не учебка,потом говорят бегите все и мы побежали,затем вышли все на задний двор и начались типо хлопки.
Дмитрий Браунинг
везде куда приходит рассиянское правление, происходят громкие убийства, теракты и катастрофы. Прямо морок какой-то.
Дмитрий Браунинг
везде куда приходит рассиянское правление, происходят громкие убийства, теракты и катастрофы. Прямо морок какой-то.
7 Vetrov
Нифигасе 18 летний юнец- терминатор-школьнег хладнокровно, как заправский киллер около 100 человек положил ,а потом и себя грохнул в упор ,как самурай .Совсем нас за дебилов держат праститутские СМИ.
Nordic rassvet
Это типичный "Рязанский сахарок" для отвлечения народа от глыбы проблем. Кремлевские товарищи предприняли наступательную политику, посмотрите с какой скоростью принимаются откровенно антинародные законы, степень негодования народа от которых растет в геометрической прогрессии.Надо отвлечь. Если ранее применяли древний принцип разделяй и властвуй, то теперь перешли на модернизированное: Отвлекай и властвуй.
Виктор М
Хватит нести бред про 18 летнего. Вот дословно «По рассказам - потому что меня там лично не было - я знаю, что сначала какие-то мужчины хотели попасть в колледж. Их не пускала вахтерша. Она требовала предъявить документы - диплом, подтверждающий то, что они здесь учились. Как я понял, у них ничего не получилось. Это я знаю из рассказов, но передаю дословно: зашла кошка, за нею зашли мужчины. Первой, кто попалась им, была вахтерша, они ее и убили. Дальше пошел взрыв в буфете
Евгений
Видимо галочку забыли поставить. Скачивайте с podfm: http://m.ari-radio.podfm.ru/my/
Maxim Petrov
Аналогично.
Василий Свирлипулькин
мошная аналитика у тебя Василий, грандиозная.
Виктор М
Даже в совке школьники друг друга не стреляли.
Василий Свирлипулькин
В совке право стрелять, в том числе в детей, было исключительно у власти
Maxim Petrov
Ну ладно! Некуда деваться. Пусть будет капитализм. Я в школу не хожу. На самолётах не летаю. В поездах не езжу. В толпе не стою глазея на салюты и парады. И жену не отпускаю. Да и наша девятиэтажка нафиг никому не упала...А своих детей вы уж сами берегите. Чтоб не стали такими вот стрелками или их жертвами. Мы умываем руки. Своих детей мы уже отправили. И наши внуки уже не будут служить в армии рассиянии. Это успокаивает.
Василий Свирлипулькин
Василий - глаголом жги сердца людей.
Maxim Petrov
Никто не брал отцовский дробовик и не шел убивать соседа по парте. Хотя, на нашей улице из карамультука убили парня. Помню те похороны. И маньяк гонялся с ножом за девчонками. И беленой травились. И угорали до смерти в домах... И в драках убивали. И самолёты угоняли. И ДАЖЕ - грабили сберкассы!!! Вы съезжаете с темы дикого капитализма на давно умерший СССР ? Его нет. А дикий капитализм сегодня убивает ваших детей.
Василий Свирлипулькин
Ну ладно! Некуда деваться. Пусть будет капитализм. Я в школу не хожу. На самолётах не летаю. В поездах не езжу. В толпе не стою глазея на салюты и парады. И жену не отпускаю. Да и наша девятиэтажка нафиг никому не упала...А своих детей вы уж сами берегите. Чтоб не стали такими вот стрелками или их жертвами. Мы умываем руки. Своих детей мы уже отправили. И наши внуки уже не будут служить в армии рассиянии. Это успокаивает.
Василий Свирлипулькин
Жгу ! Уж как жгу...!
Виктор М
Да так и есть. Парня подставили. Нашли дебила и подставили. Оружия ни у кого нет... Может и защитились бы.
Василий Свирлипулькин
Никто не брал отцовский дробовик и не шел убивать соседа по парте. Хотя, на нашей улице из карамультука убили парня. Помню те похороны. И маньяк гонялся с ножом за девчонками. И беленой травились. И угорали до смерти в домах... И в драках убивали. И самолёты угоняли. И ДАЖЕ - грабили сберкассы!!! Вы съезжаете с темы дикого капитализма на давно умерший СССР ? Его нет. А дикий капитализм сегодня убивает ваших детей.
Василий Свирлипулькин
Да так и есть. Парня подставили. Нашли дебила и подставили. Оружия ни у кого нет... Может и защитились бы.
Виктор М
Вот пишут оф СМИ. По последним данным, погибли 19 человек. Ранее сообщалось, что в результате нападения, по разным данным, погибли 17 или 18 человек, а пострадали от 40 до 50 человек. Второе взрывное устройство обезвредили в керченском колледже. Это сделал 18 летний студент? а потом он взял и самоликвидировался, как же удобно для властей!
Elena Shabunina
Когда развернули компанию по выносу ленина из мавзолея, тоже вдруг произошел теракт в аэропорту. Сейчас тоже отвлечение внимания плюс очередное жертвоприношение, чтобы подкормить божество. Но мальчик не виноват. Это могли сделать только профессионалы. Путин пришёл к власти тоже через взрывы домов. Может и сейчас нужен повод для очередного закона или закрутки гаек.
Vasiliy Andreev
Видимо галочку забыли поставить. Скачивайте с podfm: http://m.ari-radio.podfm.ru/my/
Vasiliy Andreev
Для тех кто только проснулся и хочет скачать выпуск. Скачивайте с podfm: http://m.ari-radio.podfm.ru/my/
Александр Верный
Не знаю в этом конкретном случае парня программировали или сам нахватался и нашел мотивацию, пока мало данных. Человек так устроен природой ради социальности, что он сам легко программируется для этого не так уж много надо, первое самое главное это захват внимание, желательны условия стресс, алкоголь, наркотики или другая страсть так лучше цепляет, нужна группа и авторитет мнения,чем младше обьект, чем лучше. По такому принципу без магии можно практически любого подключить и получить нужный результат, не имей такого свойства индивида, мы бы не жили в современном мире, человеком манипулировали,манипулируют и дальше так будет, жизнь человека это чей то ресурс. В больших числах все идеально работает с одним человеком не сложнее, просто кпд ниже, самый хороший материал это дети и подростки. Уверен в современном мире есть умельцы которые направляют людей на безумные поступки и это не какие то случайности, просто такие сейчас формы управления социумом. Страх самая мощная эмоция с ней и работают!
Сергей Вишняков
Ш. З. А. Не хватает претендента получить ярлык с фамилией на букву И. Кастинг идет полным ходом. Силы, стоящие за гражданином А, - вообще что ли с катушек слетели видимо.Гражданин А. посещал Сирию недавно.
Василий Свирлипулькин
Кто про что, а Василию надо везде надо толкнуть свою тему. "Капитализм", "справедливое общество", "саночки". Старый патифон совсем заело.
Dexter
...думай что пишешь опездол! тебя проклянут
Александр Верный
Отрезание головы у ребёнка, а потом прогулка с ней по городу это гуманизм и прогрессизм?
Алексей Огородников
В трагедии в школе Колумбайн в 1999г. нападавших было 2-е и оружия у них было 4 раза больше. Погибло 15 ранено 23. Не верю в версию, что в Керчи это был один человек.
Maxim Petrov
Непгав. Берлинскую стену перебегали с востока на запад, а из сев. Кореи бегут с севера на юг. Из Кубы плыли на север. Но никак не наоборот.
Maxim Petrov
Непгав. Берлинскую стену перебегали с востока на запад, а из сев. Кореи бегут с севера на юг.
Maxim Petrov
То было давно. Да и СССР уже нет. А чего вы про нынешнюю весёлую жисть на вашем западе кажете? Скоро она и до вас доберётся. Куда побеГите? Через стену какого государства ?
Yury Safonov
Отрезание головы у ребёнка, а потом прогулка с ней по городу это гуманизм и прогрессизм?
Yury Safonov
Это не гуманизм а психическое заболевание наложенное на данный фенотип .Кстати у Тюняева есть ролики по биороботам , сначала может показаться что у него самого что то с головой ..Но поразмыслив начинаешь приходить к выводу что есть определенное зерно .
Maxim Petrov
А с чего взяли, что мы в т.н. капитализме сейчас? Доля государства в экономике около 70 процентов. В "социалистическом" Китае диаметрально противоположная цифра. Так причем здесь рыночная экономика?
Maxim Petrov
А с чего взяли, что мы в т.н. капитализме сейчас? Доля государства в экономике сейчас около 70 процентов. В "социалистическом" Китае диаметрально противоположная цифра. Так причем здесь рыночная экономика?
Maxim Petrov
См мой коммент выше, про долю государства в экономике
Владимир Павловский
Тут выясняется, что убийца был большим поклонником "руцкага мира" и террористических банд, захвативших отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины.
Yury Safonov
Код К. Кемерово, Керчь.
Алексей Огородников
Код К. Кемерово, Керчь.
Алексей
На bbc и cnn сегодня теракт маленькой строчкой
Maxim Petrov
Вот картинки со страницы подонка в социальной сети:
Алексей
Кто про что, а Василию надо везде надо толкнуть свою тему. "Капитализм", "справедливое общество", "саночки". Старый патифон совсем заело.
Алексей
Таки тема - то долгоиграющая. Пока капитализм не сдохнет. Да и от " саночек" вы похоже не отказываетесь. Это ваш древний граммофон заело на " большевичках" , " коммуняках" и " совках ". Или я таки не пГав??
Алексей
Зачем трудиться и убеждать старого ржавого робота, что на его перфокарты вместо записи кода просто кто-то насрал? Он же все равно будет бубнить свое в соответствии со своей говеной программой.
Алексей
А чего роботу бубнить - то ?? Жисть сама всё тебе доказывает. Вот и до тебя доберётся тот самый , муде к бороде... Запоёшь тогда и ты свой радостный " банзай " .
Алексей
В совке право стрелять, в том числе в детей, было исключительно у власти
Алексей
В совке право стрелять, в том числе в детей, было исключительно у власти
Владимир Павловский
Вот картинки со страницы подонка в социальной сети:
Виктор М
Свидетельства очевидцев
Виктор М
Свидетельства очевидцев
Вит Ла
До Украины мне дела нет. Мне актуальней, с какими подонками по соседству тут, в России жить приходится.
Виктор М
Да был, но это подстава. делал все не он, а спец группа, скорее всего терракт направлен против путинизма и ватничества
Dexter
Я тут писал, что у крупных информ агентства события в Керчи главные полосы не заняли. На сnn и bbc (региональная версия - не показатель) по-прежнему тема номер один убийство журналиста. Про foxnews вообще молчу. Так что пока это объяснение Владислава не находит своего подтверждения.
Алексей
Ссылка на какую-то страницу с агит. картинками. Что это доказывает? Ну да, поклонником Парашенко он видимо не был. И что? Давайте уж покажите. тогда фото со зверски убитыми бойцами всу и добрбатов с его страницы. А то эти картинки на тему "поехавший от русского мира" как-то не тянут.
Алексей
Ссылка на какую-то страницу с агит. картинками. Что это доказывает? Ну да, поклонником Парашенко он видимо не был. И что? Давайте уж покажите. тогда фото со зверски убитыми бойцами всу и добрбатов с его страницы. А то эти картинки на тему "поехавший от русского мира" как-то не тянут.
Вит Ла
Есть сомнения в информации .Думаю посольство саудитов в плане утечки информации имеет электронную защиту на необходимом уровне .Много странностей , возможно из за недостатка информации .
Вит Ла
Есть сомнения в информации .Думаю посольство саудитов в плане утечки информации имеет электронную защиту на необходимом уровне .Много странностей , возможно из за недостатка информации .
Вит Ла
Это не гуманизм а психическое заболевание наложенное на данный фенотип .Кстати у Тюняева есть ролики по биороботам , сначала может показаться что у него самого что то с головой ..Но поразмыслив начинаешь приходить к выводу что есть определенное зерно .
Земеля в натуре
Если он чем и закидывается, то исключительно для "запаха", дури и своей хватает.
Алексей
Я тут писал, что у крупных информ агентства события в Керчи главные полосы не заняли. На сnn и bbc (региональная версия - не показатель) по-прежнему тема номер один убийство журналиста. Про foxnews вообще молчу. Так что пока это объяснение Владислава не находит своего подтверждения.
Роман Котов
Я СМИ не смотрел и не смотрю, но если СМИ будут отчаянно трубить что парень сам сошел с ума - это значит что они усиленно пытаются скрыть от людей правду о том, что любого в современном мире можно поймать и пере программировать на убийство.
Роман Котов
Был ли он и правда один - вот главный вопрос по мне. Все конечно трубят, что один. Возможно он - просто мясо, зомби-болванка, которую надо было оставить на месте, а убивал(и) другой/другие.
Алексей
Был ли он и правда один - вот главный вопрос по мне. Все конечно трубят, что один. Возможно он - просто мясо, зомби-болванка, которую надо было оставить на месте, а убивал(и) другой/другие.
Vladislav Shamanov
Давно научный факт что частота работы мозга подстраивается под внешний источник. Определённые частоты открывают доступ в подсознание. И самое не хорошее, что воздействие источника может быть до порогового уровня восприятия, то есть не осознаваемо. Действительно определённый набор шумов, особым образом выстроенная речь, тембр речи. Ну и все эти пидарские: присоединения, ведения и прочая х-ня. Постепенно и плавно поменяли базовые установки, вернее начали с простого и потом добрались до базовых. Это вполне рабочий вариант, в купе с определённым психотипом жертвы. Может что то другое, вплоть до инфекции в мозгах - какие то бактерии сожрали нейроны в которых жили определённые табу, плюс примеры в инфо-поле присутствовали. Жаль погибших и пострадавших людей.
Николай Толубаев
Стреляли из разных мест и была автоматная очередь https://youtu.be/gJN1Vk266gs
Константин Поляков
Дури тут вашей действительно - выше крыши.
Владимир Павловский
До Украины мне дела нет. Мне актуальней, с какими подонками по соседству тут, в России жить приходится.
Maxim Petrov
"Давно научный факт что частота работы мозга подстраивается под внешний источник". Можете сослаться на конкретный научный источник?
Вит Ла
А уж сколько подонков отметилось в истории общепризнанного государства-изгоя, гражданином которого я являюсь, вообще представить сложно. Урод на уроде.
Vladislav Shamanov
Вот пока, сей час поищу научный. http://ss-op.ru/reviews/view/88
Vladislav Shamanov
В этой статье есть ссылки на учёных и даты когда какие эксперименты проводились. думаю по этим именам если поискать можно найти научные данные. Но суть темы можно понять уже из статьи. Подобные устройства продают уже давно, так называемые маинд-машины, знаю на собственном опыте что это работает.
Vladislav Shamanov
Попозже ещё найду по обстоятельней.
Игорь Сметин
Категория "Юмор" у него, Юморист блин. На самом деле это не "Несостыковки с офиц. версией", а накидывание новой лапши, т.к прокол с мальчиком терминатором очевидный.
Игорь Сметин
Нужен был резонанс, все остальные в том числе "убийца" сопутствующие жертвы.
Владимир Павловский
А уж сколько подонков отметилось в истории общепризнанного государства-изгоя, гражданином которого я являюсь, вообще представить сложно. Урод на уроде.
Владимир Павловский
Так что вас здесь держит? Найдите себе государство, где за всю историю никто ни с кого не снимал кожу, не четвертовал, не сажал на кол, где процветание не обеспечивалось угнетением или уничтожением других народов, и вперед туда, там вы видимо будете счастливы.
Dexter
Так всё уже. Официоз – студент одиночка сошедший с ума. Дальше наступает время извлекателей прибыли из ситуации (..включая продавцов магнитных рамок). Да и не всегда инициаторам удаётся достичь желаемого эффекта, ..тут уж как карта ляжет. В пользу версии Владислава (…как правило «громкие» события – новое забирает внимание толпы от предыдущего) …вовремя; место проведения (другие регионы РФ не имеют столь пристального международного интереса) …а здесь без устали можно колбасить любые версии, одну за другой (забирать внимание..) …да и вообще она «элегантная» - остальные выглядят по-примитивнее… истина же в таких делах, к сожалению не открывается никогда.
Dexter
Так всё уже. Официоз – студент одиночка сошедший с ума. Дальше наступает время извлекателей прибыли из ситуации (..включая продавцов магнитных рамок). Да и не всегда инициаторам удаётся достичь желаемого эффекта, ..тут уж как карта ляжет. В пользу версии Владислава (…как правило «громкие» события – новое забирает внимание толпы от предыдущего) …вовремя; место проведения (другие регионы РФ не имеют столь пристального международного интереса) …а здесь без устали можно колбасить любые версии, одну за другой (забирать внимание..) …да и вообще она «элегантная» - остальные выглядят по-примитивнее… истина же в таких делах, к сожалению не открывается никогда.
Vladimir Sholkov
А теперь от себя. Допустим что это он, но извините приобрести лицензию на оружие не так то и просто. Нужно чтобы было заключение участкового об условиях содержания оружия, пройти мед комиссию. Родители в разводе , мать санитарка. Не думаю что санитарка может позволить сыну купить автоматик на свои кровные. И т д
Vladimir Sholkov
А теперь от себя. Допустим что это он, но извините приобрести лицензию на оружие не так то и просто. Нужно чтобы было заключение участкового об условиях содержания оружия, пройти мед комиссию. Родители в разводе , мать санитарка. Не думаю что санитарка может позволить сыну купить автоматик на свои кровные. И т д
Vladimir Sholkov
Исходя из этого могу предположить что все таки кто то совершил акт , но чтобы замолчать о нем нашли крайних. Это как взрыв в питерском метро, что то напоминает. Сначало человек жив, оказывается, а потом оказывается его и нет. Все в конечном итоге наводит на мысль на сбое матрицы. Что факт есть, но его стараются всеми силами замылить
Немчин отдыхает
Крым изолирован от мира , начиная с санкций , ограничивающих экономику острова
Vladimir Sholkov
Крым изолирован от мира , начиная с санкций , ограничивающих экономику острова
Люсьена Чуйко
Бедные его родители...им теперь как дальше ""жить""? Мне, кажется они не верят, что их сын такой плохой...
Vladimir Sholkov
Напрягает другое ещё одно. Компетентность доступной информации. Если если есть труп и все данные о нем, то почему все сми начали писать про Владислава Рейха?
Алексей
Так что вас здесь держит? Найдите себе государство, где за всю историю никто ни с кого не снимал кожу, не четвертовал, не сажал на кол, где процветание не обеспечивалось угнетением или уничтожением других народов, и вперед туда, там вы видимо будете счастливы.
Aldan
На Кремле печать Дьявола.
Алексей Огородников
Судя по информационному фону в России есть только одна новость. Про Керчь. Про все остальное все резко забыли, как будто этого не было. Забыли про Башарова и Петрова, про дележ территории между Чечней и Ингушетией. Забыли про спортсменов-гопников и про Сирию тоже забыли. А про коррупцию, повышение НДС и пенсионную реформу уже никто и не вспоминает даже.
сажин герман
Кровищи будет ...
Vladimir Sholkov
Судя по всему им обоим какая-то башня Кремля, иногда подбрасывает работу.
Vladimir Sholkov
Не, как раз это все в общую копилку идёт. Чем больше случаев некомпетентности тем выше шанс обьявить в целом некомпетентность в управлении. Просто идёт акция по смене власти в Р.и как бы намекают что чем дальше тем этих случаев будет больше. Сейчас думаю надо смотреть на верхушку кто с кем объединяется и в какую сторону дует ветер Не день ни час а уже по мне начинает новая распасовка колоды. Думаю первым переменется или Жирик или Зюган.
Алексей Огородников
Судя по всему им обоим какая-то башня Кремля, иногда подбрасывает работу.
Алексей Огородников
Недавно RT пыталось выставить 2-х ребят простыми туристами не традиционной ориентации, но потом все узнали кто они.
Vladimir Sholkov
Фишка не в том что им что то подбрасывают, а стоит ли вообще доверять СМИ , имеющим оф статус. Если врут все, и скатились до такихь мелочей что тоже врут, то представить всю информацию уже не удастся из СМИ. И а сцену выходят блогеры. Акцент меняется. Мир смещается от официоза до узких групп, борющихся за всех братьев и сестер. Т е можно официально назвать что началась гр. во...а. И тут не стоит писать про стабильность или про бизнес , все намного хуже . Идёт борьба и п какую сторону сейчас окажутся случайные граждане уже большой вопрос. о о
Vladimir Sholkov
А теперь представь такую ситуацию, что парень вообще не при делах и на него все скинули. Неплохо правда ли
Алексей
Да, все последние провалы власти и ее прихвостней резко забыты. Удобно. Террор по-прежнему остается одним из самых эффективных способов управления.
Езя Гебя
Смотрел разные видео, многие говорят про группу из нескольких человек( от 2-х до 9-и) в масках забежавших в здание, металлоискатели не сработали. Один очевидец говорит, что видел людей с оторванными руками и ногами. Очевидцы говорят про стрельбу очередями из нескольких точек. Один отец не может найти сына ни в больницах, ни в морге(причем телефон на связи, но никто не отвечает), говорит, что видели, как сына отбросило взрывной волной и больше его никто не видел. Одна девушка сказала про убитых в количестве 50 человек. Однокурсник убитого отморозка охарактеризовал убиенного как интересовавшегося темой терроризма с нехорошей стороны, показывал какие-то картинки, кроме того,три года назад убиенный ходил в этот колледж с серьезным ножом, а еще убиенного ловили при распрыскивании слезоточивого газа из баллончика в колледже и убиенный обещал больше так не делать. А еще убиенный никогда не болел и никогда не опаздывал на занятия, а перед этой керченской бойней вдруг заболел и несколько дней не ходил в колледж. Стрельбой сгоняли народ на первый этаж , где при большом скоплении был совершен подрыв заряда. А еще после стрельбы чекисты перекрыли керченский мост... Думаю, если перекрывали мост, значит чекисты хотели и надеялись кого-то поймать. Еще даже некоторые тему удерживания заложников поднимали - забыл сразу указать. Одному 18 летнему детенышу такое не провернуть, если он только не Рембо. Надо все эти вырезки собрать и выпустить ролик, да пока занят очень.
Yury Safonov
Кровищи будет ...
Езя Гебя
На ари доказательства другого вариата событий и альтернативные версии удаляют, Вот интересное https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=144229033200363&id=100028398024286
Юрий Рыков
приболел на голову, многоликий.
Николай Толубаев
А на АРИ всё русского повотота ждут . Дождались? Ртом человека похожего на Путина оккупанты заявили, что русских не было, что их создали из разных племён, что это не русь создавала государство, а князья и многонациональный народ. Жуйте дальше попкорн сидя на речке, может с печки золотую рыбку поймает и она всё сделает по щучьему велению
Николай Толубаев
На ари доказательства другого вариата событий и альтернативные версии удаляют, Вот интересное https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=144229033200363&id=100028398024286
Игорь Сметин
После события, удобно подзакрутить еще и то , что волнует больше всего. В Госдуме предложили ужесточить правила покупки и хранения оружия https://www.ridus.ru/news/285768 В Госдуме предложили ужесточить наказание за изготовление взрывных устройств https://www.kommersant.ru/doc/3772954
Игорь Сметин
Они обрабатывают другую "оппозиционную" часть стада, вполне успешно.
Земеля в натуре
как надо ?
Ночной патруль
фотографии с места трагедии. Мне стало ясно, что этого парня подставили а после, убили подло и жестоко.
Леонид Стгромов
и причем тут украинцы?
Леонид Стгромов
Ситуация с Кемерово повторяется когда отбелили дикарей поджигателей
7 Vetrov
Девочка знакомая учится в этом керченском техникуме на Войкова была там и ранена в ногу металлической шайбой ,лежит в первой поликлинике ,сказала убивал взрослый мужчина и говорят видели второго как они убегали и погибло не 21 ,а 23 человека.СМИ нагло врут.Парень из бедной семьи одно ружьё стоит 60 000 рубл ,а сказали 2 было и 150 патронов + взрывчатка итого около примерно 150 000 рубл. кто мог дать ему такие денжища на этот арсенал ?он один живёт с мамой она медсестра зарплата =15 000=20 000 рубл снимают квартиру -5000=10000 рубл цена по керчи 1 комн кв. явный бред лживых сми !
Dexter
...вспомнилось: ...людей расстреливали от имени Сталина, а они чеканили - да здравствует товарищ Сталин..
Земеля в натуре
который минуснул точно знает как надо?
кондрат.
приболел на голову, многоликий.
кондрат.
приболел на голову, многоликий. клинический нарциссизм.
Игорь Сметин
По этим фоткам вот тут разбираются http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1673&p=16 Вкратце, книгой прикрыта колотая рана, есть следы на ухе толи от удара прикладом, толи от удавки, потом тело сфоткано практически мгновенно после инцидента, кто фоткал, тело будто протащили, чтобы был хороший ракурс, новые ботинки, новые джинсы, даже пыли нет. Аналогичная одежда с Колумбайном. Вероятность гипнотического это не отменяет, как Драгунов заметил, могло быть даже судно с оборудованием.
Игорь Сметин
По этим фоткам вот тут разбираются http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1673&p=16 Вкратце, книгой прикрыта колотая рана, есть следы на ухе толи от удара прикладом, толи от удавки, потом тело сфоткано практически мгновенно после инцидента, кто фоткал, тело будто протащили, чтобы был хороший ракурс, новые ботинки, новые джинсы, даже пыли нет. Аналогичная одежда с Колумбайном.
Alina Slonovskaja
70 раненых ! Кто то брал у них интервью? Что они говорят, кто в них стрелял?
Alina Slonovskaja
глаза откройте есть народ и население скорее всего унас больше 60% это населенее
Alina Slonovskaja
глаза откройте есть народ и население скорее всего унас больше 60% это населенее
Vladimir Sholkov
Ещё беспокоит одно обстоятельство, никто не защищает пацана, почему то все так с радостью подхватили новость что русский с русской фамилией сошел с ума, и ни один русский не сказал, стоп, а это ведь русский, а раз так,то давайте для начала разберемся детальнее, он же свой
Vladimir Sholkov
Очень поспешно втоптал в грязь русского парня новостной эфир эРФии. Долго дерьмо копили и всё шито белыми нитками.
Алексей
А главное в очередной раз назвал нас "придурками". Но секта ждунов русского поворота всё опять схавает.
Konstantin Zh
Не хватает Горожанина из Барнаула, он-бы дал пищу для размышлений.
Дмитрий Браунинг
и причем тут украинцы?
Дмитрий Браунинг
и причем тут украинцы?
Сергей Константинов
на 1:36 рассказывает, что хотел забежать, а ему сказали "всё нормально, мы всё уладим". Кто это там мог всё уладить, охраны у колледжа не было, да и кто бы туда полез улаживать когда там стреляют, полиция ещё не могла успеть приехать, странно.
Сергей Константинов
на 1:36 рассказывает, что хотел забежать, а ему сказали "всё нормально, мы всё уладим". Кто это там мог всё уладить, охраны у колледжа не было, да и кто бы туда полез улаживать когда там стреляют, полиция ещё не могла успеть приехать, странно.
Николай Толубаев
Я сказал.
Николай Толубаев
Я сказал.
Игорь Сметин
Еще раз выложу, а то в спам ушло, слишком много откровений. https://www.youtube.com/watch?v=eqt1Bj7IdYQ
Игорь Сметин
Посмотрите клип Ляписа "Керчь", клипу 5 лет, но чтото в нём связное с событием есть.Программирование реальности.
Константин Алланд
Мутная история какая-то с этим стрелком... очередное состяпанное вранье на ровном месте И в очередной раз нет ни фото , ни видео. Если самоубийца стрелял в себя из ружья 12 калибра, то почему у него полголовы не разворочено.Потом рассказали про самоподрыв в подвале. Много непоняток
Константин Алланд
По этой фразе видно , что он биоробот какой-то.
Владимир Придача
Психотроника – наука об управлении человеческим сознанием. Термин предложил в 1952 году французский ученый Фердинанд Клерк, который объединил понятия «психика» и «электроника». Клерк использовал новый термин для обозначения явлений, когда человек в специальной аппаратуре с помощью силы мысли может заставить двигаться каплю воды. Основателем практической базы психотроники считается австрийский исследователь Вильгельм Райх, который в 50-е годы XX века активно изучал оргоническую энергию и занимался конструированием аккумуляторов оргона. Однако некоторые исследователи полагают, что психотроника зародилась гораздо раньше, и указывают на ее связь с парапсихологией. В связи с этим в настоящее время термин «психотроника» иногда употребляется как синоним парапсихологии, но все же эти понятия не идентичны: парапсихология представляет собой область исследования паранормальных явлений, в то время как психотроника - область применения полученных знаний. Для управления сознанием человека в рамках психотроники специалисту необходимо сначала зафиксировать когнитивную карту человека – его моральные ценности, идеологические, образовательные и так далее. После этого происходит принудительная фиксация внимания человека в определенной сфере восприятия, которая наиболее эффективна в целях воздействия в конкретном случае. После создания подобного канала специалист в области психотроники получает возможность моделировать процессы восприятия по своему усмотрению в зависимости от преследуемых целей и задач.
Василий Свирлипулькин
Таки тема - то долгоиграющая. Пока капитализм не сдохнет. Да и от " саночек" вы похоже не отказываетесь. Это ваш древний граммофон заело на " большевичках" , " коммуняках" и " совках ". Или я таки не пГав??
Василий Свирлипулькин
А слова - то какие аристократические! Прям и на гопника не похож.
Василий Свирлипулькин
Дури тут вашей действительно - выше крыши.
Василий Свирлипулькин
У Запада есть свои проблемы. Но они связаны с политикой, а не экономикой. Хотя второе страдает от первого. Совок убог и в политике, и в экономике. Никуда бежать не собираюсь. Мои предки чёртову революцию пережили, и я переживу ещё вас, коммуняк.
Василий Свирлипулькин
А чего роботу бубнить - то ?? Жисть сама всё тебе доказывает. Вот и до тебя доберётся тот самый , муде к бороде... Запоёшь тогда и ты свой радостный " банзай " .
Maxim Petrov
У Запада есть свои проблемы. Но они связаны с политикой, а не экономикой. Хотя второе страдает от первого. Совок убог и в политике, и в экономике. Никуда бежать не собираюсь. Мои предки чёртову революцию пережили, и я переживу ещё вас, коммуняк.
Maxim Petrov
У Запада есть свои проблемы. Но они связаны с политикой, а не экономикой. Хотя второе страдает от первого. Совок убог и в политике, и в экономике. Никуда бежать не собираюсь. Мои предки чёртову революцию пережили, и я переживу ещё вас, коммуняк.
Vladislav Shamanov
Читаю показания очевидцев и странное чувство, что где то это уже читал, по моему здесь же на АРИ несколько месяцев назад кто то описывал свой сон или видение. Там как раз было вроде про два события одно политическое и одно про теракт. Может кто помнит?
Николай Толубаев
70 раненых ! Кто то брал у них интервью? Что они говорят, кто в них стрелял?
Ночной патруль
Второй день PR-машина Кремля старается убедить нас в реальности факта, что мальчик с ружьём способен в одиночку нанести ранения нескольким десяткам человек, из них несколькоим десяткам - смертельные. А затем застрелиться дробью. Очевидно, хозяева оной PR-машины абсолютно уверены, что поколению ЕГЭ и компьютерных игр можно скормить даже такую хуцпу, и они ничего не заметят по причине абсолютного отсутствия жизненного опыта и представления о реальной жизни. Вопрос - заслужило ли это поколение такую репутацию, или кремлёвские манипуляторы сознанием всё же переоценили его дебильность? Это - первый и, конечно, основной вопрос в связи с этой историей. Второй вопрос - зачем кремлёвским манипуляторам понадобилось отрицать факт налёта на гражданский объект подготовленных в Турции боевиков известной в Крыму национальности? Зачем понадобилось списать теракт на белокурого мальчика, который якобы совершил деяние, недоступное и опытному диверсанту? Ведь любому, кто минимально понимает в военном деле, ясно, что для подобного акта необходимо было совсем другое количество оружия и совсем другое количество исполнителей. Что общего между заказчиками оного пиара и исполнителями теракта, которых они выгораживают? Приёмы, применённые кремлёвскими пиарщиками, выглядят крайне убого. Нашли страничку мальчика в соцсети, где он в 2014-15 годах (т.е. в возрасте 13-14 лет) перепостил какие-то агитки донецких ребелов. И представляют это как доказательство его... экстремизма. А что, в те годы в Крыму мог существовать нормальный мальчик, который не сочувствовал восставшему Донецку/Луганску/Славянску?
Ночной патруль
Затем распространяют фотку, где мальчик на лестнице с дробовиком. Допустим, эта фотка - не фейк ольгинских специалистов, но как она доказывает их версию? Очевидно же, что если в школе идёт стрельба, то мальчик хватается за первое попавшееся оружие и пытается защититься. Доказательств, что он это оружие в техникум пронёс, разумеется нет - пока что не сварганили. Скорее всего, он мог его взять в кабинете военной подготовки. Если бы ему подбросили в качестве провокации террористы, то скорее всего подбросили бы что-то более серьёзное. Хотя, если теракт осуществляли не заброшенные профессиональные диверсанты, а местные кадры, то могли хорошее оружие на провокацию и пожалеть... Родителей мальчика наказали за ненадлежащий присмотр за ребёнком штрафом в 500 рублей. Отсюда третий вопрос - почему следствие так радостно ухватилось за ложный след? разумеется, даже самый неопытный следователь сразу бы увидел в происходящем то же, что выше написал я. И стал бы проверять не ложный след, а эту версию. Хотя бы потому, что любой следователь знает, что ложный след ему подкидывают ВСЕГДА. Принять ложный след он может только по прямому приказу сверху - и то, только если он принадлежит к поколению 1984-1995 годов рождения, которому свойственно ориентироваться только на приказы, а не своё видение раскладов, интересов и последствий. Очевидно, штабы ведущейся против русских террористической войны сейчас проводят тестирование поведения противника: можно ли русских спокойно мочить, как будет реагировать государство РФ, крымские власти и новое поколение. По итогам тестирования сделают выводы
Василий Бакланов
Встречаем! Новый термин от президента - "пещерный национализм". Цитата: — Если мы будем выпячивать пещерный национализм, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чём не заинтересован русский народ. А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе и в интересах русского народа, — указал российский лидер. Более того, Путин отметил, что в этом смысле "самым настоящим националистом" является он сам. — Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурочный, который ведёт к развалу нашего государства, — вот в чём разница, — указал глава государства.
Василий Бакланов
Ну почти уже сакральное "братья и сестры" сказали. Но я что-то не понял это ведет к развалу страны или государства? "Опять двадцать пять". Старый прием по подмене понятий Родины и государства. Мне кажется на это уже даже россияне не ведутся. Да и сейчас мне кажется народы России в общей своей массе не будут ради каких-то гипотетических плюшек впрягаться за власть. Все просто ждут, что бы товарищи тихо мирно сами ушли.
Алексей Огородников
Ну почти уже сакральное "братья и сестры" сказали. Но я что-то не понял это ведет к развалу страны или государства? "Опять двадцать пять". Старый прием по подмене понятий Родины и государства. Мне кажется на это уже даже россияне не ведутся. Да и сейчас мне кажется народы России в общей своей массе не будут ради каких-то гипотетических плюшек впрягаться за власть. Все просто ждут, что бы товарищи тихо мирно сами ушли.
Алексей
Кому как не этому большивисткому сблеву знать в чем заинтересован русский народ.
Ночной патруль
что сказал Пу... "Волки должны быть сыты а овцы должны быть целы, иначе - век воли не видать!"
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