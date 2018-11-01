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Архангельский теракт: опять студент
Архангельский теракт: опять студент
01/11/2018 01:00
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Обсуждение
Vadim Galuzin
Наверно ,чтоб общество потребовало от Володи сталинских методов управления и "порядка"
Vadim Galuzin
Наверно, чтоб общество потребовало от Володи сталинского "порядка'
Nordic rassvet
Психиатрические технологии закладки нескольких разных личностей в сознание одного человека,это наработки КГБ ещё 80-х годов прошлого столетия. Для разных случаев активируется нужная личность и начинает работу по заданной программе.И что бы ФСБ не знали об этом?Ребята,вы наивные что ли?)))
Nordic rassvet
Психиатрические технологии закладки нескольких разных личностей в сознание одного человека,это наработки КГБ ещё 80-х годов прошлого столетия. Для разных случаев активируется нужная личность и начинает работу по заданной программе.И что бы ФСБ не знали об этом?Ребята,вы наивные что ли?)))
Nordic rassvet
Кстати,а глаза у парня "террориста" почему затушёваны,что бы общественность не узнала в нём какого нибудь лейтенанта гос безопасности? Например,как это случилось с отравителями Скрипалей,их единтифицировали как господ из ГРУ.
Vadim Galuzin
Тута про закладки личностей
Vadim Galuzin
Туфта про закладки личностей. Шел парень по вызову , а его и подорвали.
Василий Свирлипулькин
https://youtu.be/TWl-c8SPciI
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