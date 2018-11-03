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Русские не станут воевать за Европу
Русские не станут воевать за Европу
03/11/2018 01:23
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Сергей Лобцев
Настоящий Русский как раз за Европу воевать и будет.
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