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Правда Смутного времени
Правда Смутного времени
06/11/2018 01:39
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Обсуждение
Maxim Egorov
https://www.youtube.com/watch?v=A_NG7LyNFYo
Владимир Павловский
Официальное название карательной структуры: Федеральная служба войск национальной гвардии. Никакой Росгвардии не существует.
Igor D'Arbino
Шуйский всё-таки Рюрикович
Eugene Do
Карабанов постоянно передергивает, подменяя реалии СССР и "перестройки". Очереди и талоны как раз и появились после 1985-1987. С введением талонов в очередях стали стоять все, даже кому раньше было западло, чтобы не пропало как говориться. Мне не нравиться манера очернять прошлое, всякое было, и хорошее и плохое, но не сплошной негатив как описывает автор.
Езя Гебя
По поводу - зарыть краны в Западную Европу- не получится у них, контракты подписаны на годы вперед, срыв поставок влечет дикие санкции. А уж если в открытую фазу перейдет, как блокада Западного Берлина , организованная кремлевскими людоедами в 1948 году, длилась 324 дня и американцы организовали воздушный мост, после чего камуняки слились. Нельзя сравнивать Западный Берлин с Западной Европой, но и технологии, мобильность,объемы шагнули в разы вперед. Зафрахтуют простаивающие в качестве хранилищ танкеры всего мира и не думаю, что ресурсная федерация сможет как-то помешать. Да еще заработают на этом деле нормально. А вот у России точно может голод начаться, может именно этого и добиваются американцы. В первую очередь начнется голод с электроникой качественной,присадками к топливу, химией, запчастями к авто,холодильникам, стиральным машинам, да еще каналы информационные запустят над Россией , сажать опарышей-личинок кремлевской обслуги за наркоту начнут со всеми вытекающими последствиями.
Vadim Galuzin
ВК из старообрядцев
Fiksik Piksel
если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород .А по сему е́сли бы у ба́бушки был Пуй, то она́ была́ бы де́душкойНаковыряеш в своём носу а апосля обсасываеш не знамо что.
Fiksik Piksel
если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород
Maxim Egorov
Меня отец с детства учил, чтобы я сначала думал, а потом только делал. Все кто сейчас выходят на "русский марш", ни разу не задумались, что значит быть русским. Русский для них это не более чем вывеска. В нынешней информационной войне, противодействовать пропаганде можно, тоже, только в информационном поле. Сначала необходимо "вылечить голову", а уже потом что-то предпринимать. Раньше сам не понимал и не принимал это. А теперь осознал, что на сегодняшний момент, самым эффективным способом борьбы за интересы русского народа, является просвещение. Вообще удивительно оно работает. Ты вроде бы ничего не делаешь, а мир вокруг тебя меняется. Например, каждый раз, люди вокруг, поздравляют тебя с каким-нибудь россиянским праздником, а тебе вообще фиолетово, ты просто продолжаешь заниматься своими обычными делами. Ты не ввязан во всю эту конитель и чувствуешь себя абсолютно спокойно. На появившиеся вопросы спокойно отвечаешь, почему для тебя это не дата и не праздник. Сначала окружающих это дико раздражает, со временем многие просто перестают обращать на тебя внимание, но некоторые начинают вести себя как ты. Им также становятся по барабану эти празднества. Начинают задавать вопросы, а во сколько это нам обошлось?
Sl. Ru
"Красная мантия" фильм,на ура у подростков шел))
Роман Котов
Нюхали клей и вдыхали бензин)).
Алексей Огородников
Меня отец с детства учил, чтобы я сначала думал, а потом только делал. Все кто сейчас выходят на "русский марш", ни разу не задумались, что значит быть русским. Русский для них это не более чем вывеска. В нынешней информационной войне, противодействовать пропаганде можно, тоже, только в информационном поле. Сначала необходимо "вылечить голову", а уже потом что-то предпринимать. Раньше сам не понимал и не принимал это. А теперь осознал, что на сегодняшний момент, самым эффективным способом борьбы за интересы русского народа, является просвещение. Вообще удивительно оно работает. Ты вроде бы ничего не делаешь, а мир вокруг тебя меняется. Например, каждый раз, люди вокруг, поздравляют тебя с каким-нибудь россиянским праздником, а тебе вообще фиолетово, ты просто продолжаешь заниматься своими обычными делами. Ты не ввязан во всю эту конитель и чувствуешь себя абсолютно спокойно. На появившиеся вопросы спокойно отвечаешь, почему для тебя это не дата и не праздник. Сначала окружающих это дико раздражает, со временем многие просто перестают обращать на тебя внимание, но некоторые начинают вести себя как ты. Им также становятся по барабану эти празднества. Начинают задавать вопросы, а во сколько это нам обошлось?
Canapsis
Брошен факел войны между МВД и Росгвардией. № 889 https://www.youtube.com/watch?v=Qwp34wt6gLo
Canapsis
Меня одно удивляет "23 летний дознаватель". Что она в свои 23 может дознавать?
Земеля в натуре
а у вас,что за ганджубас?
Aldan
Ну чего ты пи#дишь! Закон почитай - http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=309612&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5736006961669773#034335175435990095. И узнаешь есть Росгвардия официально или нет.
Алексей
По тем видео этой дамы, которые я видел, доверия к ней нет. Еще одна подлубянская засирательница информационной поляны.
Василий Свирлипулькин
Коммунизм головного мозга...
Anton Latjuk
https://regnum.ru/news/2513723.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop А, маразм всё крепчал... Очередной проект от "умника" жарова. Теперь точно всех преступников переловят!
Алексей
" Стреляли....". А чё вы свой праздник так не уважаете? Или вы внавукраинци?
Алексей
Гайки закручивают, овцы молчат и ждут.
Иван Помидоров
В том, что каждый теперь кушает свои помидоры, которые сам вырастил. Каждый сам решает на что их менять или кому продать.
Василий Свирлипулькин
" Стреляли....". А чё вы свой праздник так не уважаете? Или вы внавукраинци?
Василий Свирлипулькин
Если на заборе написано х... это не значит, что это х..., это просто надпись на заборе.
Алексей Огородников
да хер там. Росия как тянула хохлов с бульбашами, так и тянет. пусть не прямым финансированием, так платой за весь этот бульбашеский трикотаж с МАЗами, которые вряд ли где в Европе встретишь. думаю, что и у Хохлостана что-то закупается. хер знает, чего там эти свидомиты, кроме ненависти, производят, но один фиг никуда, кроме РФии, своё дерьмо продать не смогут
Алексей Огородников
2-я попытка блокировки "телеграмм" )
Алексей Огородников
7-го еще не то выдаст
Роман Котов
я лично как-то обхожусь.
Роман Котов
в сей опус прям подходит "ваше слово товарищ маузер!"
Алексей
Мы же "бандеровцы". Все праздники вывозили ветеранов и пенсов на саночках в лес. Нам же из Брюсселя сказали, что не примут в ЕС вместе с нахлебниками.
Константин Поляков
Если на заборе написано х... это не значит, что это х..., это просто надпись на заборе.
Константин Поляков
лишь бабью в РФ везде дорога! лишь бабью в РФ всегда почёт! пару лет покопается в административных правонарушениях - и в судьи! как положено. как учили. (в расеянских судах процентов 90 судей - бабы. и приговоры бабы бабам выносят куда мягче, чем мужчинам за аналогичные преступления). а всю грязную и опасную работу будут по-прежнему тащить на себе оперА да прочая ментовская пехота мужеского полу. они чуть ли не каждый день жизнью рискуют, гоняясь за уголовниками да тяготы с лишениями терпят, сидя в засадах в любое время суток и в любую погоду, а бабищи ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ И ЛЬГОТЫ сидят в уютных креселках тёпленьких кабинетиков да бумажки с места на место перекладывают, раздавая "пехоте" поручения всякие
Vladimir Sholkov
А ответ прост. Чем я обязан тем кто руководит этим маршем? Да ничем. Саш действительно больше похож на выставку политических сил, которые должны что то сделать для начала . Чтобы люди сказали " О да. Эти ребята мне помогли когда я пришел. " А что сейчас это? Это больше похоже на навальнистов. Никто нечего не сделал, но каждый требует под моральным позором чтобы выступали под его флагом.
Денис Гринго
Довольно интересная беседа, такое напоминание о нашем прошлом и о том что нам мешает построить прекрасное будущее для России: https://www.youtube.com/watch?v=SyoWvtPeCE4&t=1591s
Алексей Заров
Коммунизм головного мозга...
Сергей Панченко
да хер там. Росия как тянула хохлов с бульбашами, так и тянет. пусть не прямым финансированием, так платой за весь этот бульбашеский трикотаж с МАЗами, которые вряд ли где в Европе встретишь. думаю, что и у Хохлостана что-то закупается. хер знает, чего там эти свидомиты, кроме ненависти, производят, но один фиг никуда, кроме РФии, своё дерьмо продать не смогут
Vladimir Sholkov
А ответ прост. Чем я обязан тем кто руководит этим маршем? Да ничем. Саш действительно больше похож на выставку политических сил, которые должны что то сделать для начала . Чтобы люди сказали " О да. Эти ребята мне помогли когда я пришел. " А что сейчас это? Это больше похоже на навальнистов. Никто нечего не сделал, но каждый требует под моральным позором чтобы выступали под его флагом.
Vladimir Sholkov
Я скажу что мешает нам построить прекрасное будущее. Нам мешает его построить люди которые не имеют никакого отношения ко мне. Каждый строит свое будущее, в наших только силах наладить контакты , связи чтобы наши мечты приобрели хоть какую то прибизмтельную реализацию. Ты хочешь стать космонавтом. Но не подходишь под физ подготовку, то возможно можешь стать летчиком или руководить шатлом в какой то игре, достаточно попросить близких л помощи. Но за помощь придется воздать должное. Круговая порука
Сергей Панченко
лишь бабью в РФ везде дорога! лишь бабью в РФ всегда почёт! пару лет покопается в административных правонарушениях - и в судьи! как положено. как учили. (в расеянских судах процентов 90 судей - бабы. и приговоры бабы бабам выносят куда мягче, чем мужчинам за аналогичные преступления). а всю грязную и опасную работу будут по-прежнему тащить на себе оперА да прочая ментовская пехота мужеского полу. они чуть ли не каждый день жизнью рискуют, гоняясь за уголовниками да тяготы с лишениями терпят, сидя в засадах в любое время суток и в любую погоду, а бабищи ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ И ЛЬГОТЫ сидят в уютных креселках тёпленьких кабинетиков да бумажки с места на место перекладывают, раздавая "пехоте" поручения всякие
Алексей
С другой стороны в ШФ, если посмел поднять голову от корыта и что-то вякнуть против линии партии - все равно найдут, как ни шифруйся. Так что ничего особо страшного по сути тут нет, просто порабощение становится более явным.
Езя Гебя
романовское отродье незаконно захватило власть. Они были ставленники англичашек. И этих островитян возмутила отмена беспошлинной торговли в России, введенная Иоанном Грозным, он не хотел под них ложиться и видел свой путь развития государства . Затем неурожаи несколько лет подряд, голод и наверняка не без помощи англичан. Они шастали по России как у себя дома и еще умудрялись гадские книжонки у себя издавать, рассматривали Россию как колонию. И вообще первую смуту в России многие постсоветские историки стали называть Первой Гражданской войной в России, так как были задействованы все общественные классы, а камуняки пытались назвать крестьянско-классовой войной, романовские лжецарьки пытались назвать смутой. Возможно камуняки подыгрывали англичанам с историей прихода романовых, да и романовых из-за этого убрать могли, кому понравится, что 300 лет Россией правили самозванцы. И к чему привел незаконный захват власти романовской бандой- к рабству и деградации России. Любая гражданская война делается на деньги и мозги враждующего государства и деньги нужны не малые. Народ всегда нищий и мог только кровью платить, а купцов-аборигенов грабят сразу и даже они не могут повлиять на ход событий. Опыт войны с большевиками это показал, заснул Артамонов миллионером, проснулся нищим и умер с мерзлой картошкой во рту. А кому это было выгодно? Да и проклятие Марины Мнишек всего романовского рода за убийство маленького, трехлетнего ребенка и законного наследника привело к печальным для них последствием, петрушка-первый уже не понятно от кого прижит был. Все, что говорят большевики, в том числе в истории ,надо рассматривать с точностью наоборот.
Yury Safonov
А если владельцы мессенджеров не станут передавать никаких данных, что случиться?
Езя Гебя
И еще - мишка романов сидел в Холмогорах, а это 100 км от Архангельска- первого морского порта России. И англичане уже туда спокойно отправляли свой торговый и военный флот и им до мишки дойти и передать привет- два дня по Холмогорскому тракту времени. А с чего бы мишке сидеть и орать в монастыре, что он скоро станет русским царьком и непочтительно разговаривать с монахами. Он просто повторял за английскими чепыгами и мишкиными. За бабло любой поп пропустит на свиданку и не думаю, что в Холмогорском монастыре мишка романов без связи и в полной изоляции сидел. Могли монаха выводящего подкупить. Вел переписки и договаривался с другими участниками переворота.
Vova Boba
Надо бы разобраться с так называемыми Рюриковичами, от кого вели цари свою родословную ?, ну точно не от пирата викинга из какой то там Швеции , а может от царя остроготов Фёдора Великого ,Иван Грозный всех корольков Европы за холопов же считал , Фёдор Великий , где f перевёрнутая на t и получается Теодор https://en.m.wikipedia.org/wiki/Theoderic_the_Great также это рюрик-Þēodrīc , Þjōðrēkr, Þiudareiks. история тех времён мутна и с вандалами и весиготами и аланами ,что вообще происходило непонятно
Алексей
Россиянские бизьнесмены используют кочевников для разборок между собой https://www.rbc.ru/society/06/11/2018/5be127cb9a794714556d1912?from=main вполне толерантненько
Константин Алланд
Картина маслом:идёт в Китай газопровод, ну торгует эрэф газком.И проходит эта самая ветка в 200 метрах от села Сергеевка, Хабаровского края. Село по своей наивности заикнулись о газификации и получило в ответ ценник 180 миллионов рублей. Благоволите за подключение. Так и топят по старинке, дровами, да мазутом...ишь чаво удумали, холопы, тревожить уважаемых людей, своими докучными требами. Тут не до них, комаров писклявых.Время деньги делать, о России думать! Время то смутное..
Алексей
В Китае - китайцы, в РФ -безнационалы.
Алексей Заров
"Идёт все к лучшему, поверьте, но мерзопакостным путём!"
Maxim Petrov
Сравни долю государства в экономике Китая и России, и будешь удивлён....
Vladimir Sholkov
Фишка в том что никто из правящей династии не вел свою родословную от русских. Согласно православию они вели свою родословную от царя кнстантинопольского. Катахезис. Немцы вели родословную от немцев и т.д. Не было правящей русской династии которая бы вели свою родословную от русских людей. Во всяком случае я ещё такого не прочёл
Константин Алланд
"мерзость да обманы, подлость да насилие,грозные иваны, тёмные василии"
Arkadiy Polyakov
ВК, что значит я верующий и я верю в участие бога в событиях в мире и в судьбах всех людей? ВК ты Иудей? да похоже ты жид! Если бы ты не был жидом, ты бы сказал что ты веришь в участие богов в событиях в мире и в судьбах всех людей. Это в корне меняет дело!
Vadim Galuzin
Опора вертикали власти. Кавказские диаспоры Северного Кавказа --- личная опричнина товарища Володи. товарищ Володя + опричнина , и есть верхушка пирамиды власти. Только потом идут всякие гебешные конторы. Кадыров в путинской России стоит выше рангом ,чем министр обороны. ... Зазеркалье одним словом.
Vadim Galuzin
Рюриковичи пошли от Рюрика, Синеуса, Трувора. А ещё были Аскольд и Дир. Ну это из официоза
Vadim Galuzin
Самое интересное ,что Ивана Грозного нет среди всех исторических русских персонажей на памятнике " тысячелетняя Россия" . Почему ? Не признавали за своего. Или вообще такого деятеля в истории Руси не было. Типа миф на злобу эпохи.
Роман Котов
нет конечно, раз обращаюсь на ты...
Земеля в натуре
500.000 тыр в ленобласти и год на оформление докУментов.То если труба рядом
Роман Котов
Даааа, господа, посмотрел я в инете, послушал, и глубокая печаль обуяла меня...и грусть. Никто не верит в то что говорит и пишет. Например взять михАлкова. Вот человек в зрелые годы пожил в европе и прочих местах, снимаясь в фильме "приключение Шерлока Холмса..." прочувствовал жизнь аристократа и как это...дворянина. Ему понравилось. А свистит совсем чего-то там другое. Или тоже ейхомацы. Живые люди говорят говорят говорят и говорят, но сами же не верят не единому своему слову. Да и вообще...как то посмотришь на обилие информации и понимаешь что 95% это какая-то чушь. Т.е. за словами ничего нет, ничего не стоит, никакого смысла, значения. Развлечение чтоли такое...плодить информацию в наш информационный век.
Arkadiy Polyakov
нет конечно, раз обращаюсь на ты...
Аким Корибут
Владислав, ваши люди на РМ тоже устраивали провокации. Я помню как амерский флаг в колонне вынимали. Благо быстро заставили его убрать.
Вит Ла
Кто эти люди ? - https://www.youtube.com/watch?v=Prx82skl2uM&t=1039s
Аким Корибут
Романовых поставил Ватикан и поляки. Поэтому потом и веру сменили на греческую.
Евгений Евтушенко. :- ))) Ода выпивке. А вскоре прибыл с многозвонным огромным ящиком картонным, уже чуть-чуть навеселе: и звон из ящика был сладок, и стало ясно: есть! порядок! И подтвердил Морковский: "Е!" Мы размахались, как хотели,- зафрахтовали "люкс" в отеле, уселись в робах на постели: бечёвки с ящика слетели, и в блеске сомкнутых колонн пузато, грозно и уютно, гигиеничный абсолютно предстал тройной одеколон!!!
Роман Котов
ммм. откуда тогда столько максимализма?
Аким Корибут
Сидение на диване ещё лучше помогает русскому народу.
Vladimir Sholkov
Однако, эти люди пошли на перекор общему движению, которые считали всех для себя врагами
Vladimir Sholkov
Бессмысленно , т.к. нужно кроме прочего руководить своей судьбой, строить свое будущее.
Константин Поляков
Когда пи...дюки малолетние на гоп стоп идут они тоже на "ты" обращаются.
Maxim Egorov
Уже как 13 лет маршируете, лучше бы на диване сидели.
Роман Котов
ну что значит нужно. ну нужно конечно. ну блин. легко сказать.
Александр Верный
Народ солидарен в том, что если не PU, то будет хуже. И в то же время люди не считают власть законной. Это просто временное явление с которым приходится мирится, такой оптимальный вариант на данный момент. Вопрос в том откуда берётся человек который правит? Если у народа нарушена связь с эгрегором, то и правителя не появляется. Похоже, что только после уничтожения зиккурата можно рассчитывать на настоящую легитимную власть. Пока будет стоять зиккурат, власть легитимной никогда не будет, что не делай ничего не получится.
Владимир Павловский
Прочитайте нормативную базу. Федеральная служба войск национальной гвардии. Где хоть слово про "Росгвардию" ?
Владимир Павловский
Открою Вам чудное откровение: для должности "дознаватель" не требуется наличие высшего юридического образования.
Николай Толубаев
Сириуса и трквора не было. Это весь дом и верная дружина
Николай Толубаев
Синеус это просто Залив на латыне на картах и Трубор это Сосновый бор , Шлёцер умный малый был ,написал историю всем, до потопа и после потопа ,историю Германии историю Щвеции историю Российской империи подделал ,придумал семитов и возможно и славян ,он ещё и лингвистом был
Даниил Павин
Не по теме программы. 28 октября умер известный пауэрлифтер Константин Константинов. Интересный сюжет о том, как он с исландским спортсменом молился Одину перед соревнованиями. https://www.youtube.com/watch?v=LASqPxDyhPE
Maxim Egorov
Народ солидарен в том, что если не PU, то будет хуже. И в то же время люди не считают власть законной. Это просто временное явление с которым приходится мирится, такой оптимальный вариант на данный момент. Вопрос в том откуда берётся человек который правит? Если у народа нарушена связь с эгрегором, то и правителя не появляется. Похоже, что только после уничтожения зиккурата можно рассчитывать на настоящую легитимную власть. Пока будет стоять зиккурат, власть легитимной никогда не будет, что не делай ничего не получится.
Vova Boba
Синеус это просто Залив на латыне на картах и Трубор это Сосновый бор , Шлёцер умный малый был ,написал историю всем, до потопа и после потопа ,историю Германии историю Щвеции историю Российской империи подделал ,придумал семитов и возможно и славян ,он ещё и лингвистом был
Николай Толубаев
Про РМ и русское движение. Тут есть план и ответы , что не так "Мирослав Хрох: формирование наций и национальные движения "
Иван Грозный
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба «Монако» задержан по требованию прокуратуры княжества, пишет газета Le Monde. Рыболовлева подозреваеют в коррупции и фактах «торговли влиянием», ведется расследование. Сезон охоты на россиянских нуворишей открыт!!!
Fiksik Piksel
а не чё.
7 Vetrov
Комнины - византийская императорская семья и поставили на трон в России своих родственников Романовых-Юрьевых . Романовы через Варвару Ивановну Ховрину(Комнину) были в родстве с младшей ветвью императоров Византии Комнинов(бояр Ховринов- князей Готии)выехавшей со всем своим несметным богатством в конце 14 века из Крыма в Московское Царство при Дмитрии Донском и на 2 века ставшие казначеями Московскими и самыми богатыми боярами на Руси и сменившие императорскую фамилию Комнинов на Ховриных-Головиных. Варвара Ивановна Комнина-Ховрина вышла замуж за боярина Никиту Юрьевича Романова и родила будущего Патриарха Московского Филарета будущего отца 1 -царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича Романова. Варвара Ивановна Комнина(Ховрина)Романова жена Никиты Романовича Юрьева , мать Патриарха Филарета и бабушка первого царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича . Комнины — византийская императорская династия, правившая в Византии в 1057—1059, 1081—1185 гг. и в Трапезунде в 1204—1461 (под именем «Великих Комнинов»),родственники императорских семей Палеологов и Ангелов . пруф=https://books.google.ru/books?id=_mrsBQAAQBAJ&pg=RA1-PA50&lpg=RA1-PA50&dq=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=bl&ots=dqL_3K6TBB&sig=f6YI31vHSGUA0dogATYcsHu6P90&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiRtIvUwJXdAhWCl4sKHRhqAW8Q6AEwCXoECAgQAQ#v=onepage&q=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&f=false док фильм.Комнины(Ховрины)-первые казначеи России и родственники бояр Романовых .https://www.youtube.com/watch?v=M_eBy2deEuU&t=287s
Fiksik Piksel
Odin's Song - Odin's Land (правдо на норвежском). https://www.youtube.com/watch?v=0C_8TfEk-hE
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