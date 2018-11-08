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Между прошлым и будущим
08/11/2018 00:59
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Обсуждение
Константин Алланд
kvinna по-шведски
7 Vetrov
выкладываю мини справочник по грамматике готского языка. https://vk.com/doc2501001_461786775?hash=103d1f9c6edf93accc&dl=e0ce253a4ba2f058d
Выходит, что мы "полные придурки" - цитирую верховного говн@командуещего.
Роман Котов
А кто сомневается что кормили республики в совке. Был тогда советский анекдот. Врезался запорожец в жигули. Из жигулей вылезает грузин и говорит "вай, дорогой, зачем так? теперь 2 недели придется на новую машину копить". Из запорожца вылезает русский, хватается за голову и причетает "блиин, я на эту машину всю жизнь копил!". Грузин отвечает "вай дорогой, зачем такой дорогой машина пакупать?" :)
Vadim Galuzin
Вокруг какова кремля сплотились русские ? Ты нам здесь ещё про распятых мальчиках поплачь.
Vadim Galuzin
Вокруг какова кремля сплотились русские ? Ты нам здесь ещё про распятых мальчиках поплачь.
Igor D'Arbino
>>> Igor D'Arbino Опубликовано: 14 июл. 2016 г. «Холодный ядерный синтез сегодня» - так назывался семинар Эдуарда Николаевича Цыганова в Объединенном институте ядерных исследований. Подробнее: http://science-tv.jinr.ru/?p=4239&pre... Дополню вашу публикацию.... "Все флаги в гости будут к нам!"
Serge Rakitin
К недавнему разговору о гуннах По-готски guna - "женщина", учитывая исходное местоположение гуннов к востоку от готов на берегах Азовского моря, мы приходим к давнишней локации греческих амазонок и "женоуправляемых сарматов", т.е. гунны - просто новое имя для обозначения старого социума с важной ролью женщин. Ну и Атилла - чисто готское имя, дословно "Отец Отцов". Ср. такие известные готские имена, как: Тотилла, Вульфилла, Гунилла. Кстати, суффикс "-ил(л)а" жив и в современном русском языке: когда мы хотим подчеркнуть какое-то качество, то используем именно его: например, "чудак" , а очень большой чудак - "чудила" (ну и соответствующие нецензурные вариативы). Ну и такой момент: "вторжение гуннов из Азии в Европу" началось с форсирования Керченского пролива и нападения на Крымскую Готию, весьма экзотично для "монгольского народа хунну", едва ли когда видевшего море.
Konstantin Zh
С обсуждениями совка большой перебор в последнее время на АРИ. Несметное количество раз и в разных вариациях это уже проговаривалось ведущим. Вторичная передача получилась.
Konstantin Zh
Просто он настолько сильно в головах людей, что одной "прививки" маловато.
7 Vetrov
Выкладываю мини справочник по грамматике готского языка. = https://vk.com/doc2501001_461786775?hash=103d1f9c6edf93accc&dl=e0ce253a4ba2f058d0
Vova Boba
Тогда и я добавлю об остроготах , все же версии принимаются ? Острогами или острожками в летописях назывались также подвижные городки или подвижные башни с воинами, которые использовались для осады и штурма городов. Из них стрелки очищали путь к городу для продвигающегося вслед за острожком войска. Иногда «острогом» назывался и весь укреплённый воинский стан. а Вещий Олег вообще корабли на колёса ставил ну и остроги там тоже были для осады вражеских крепостей
Константин Алланд
Россиянские бабосуды и школы типичный пример такого женоуправленя.
Maxim Egorov
Система держится на одном рабском труде. Это означает что власти не нужно никакое объединение т.д . Им нужно чтобы монополия сохранялась. Поэтому все эти крики и выкрики это в большей степени гонка кто больше продаст душ. Это сейчас пока нет конкретной борьбы за русских. Но из за безмозглосьи власти эта конкуренция монополии скоро появится . Я даю бесплатный совет Британии если они тут есть. Дайте слух и организуйте на территории Р рынки труда и вы получите организованное войско . Все политит в трын тарары
Алексей Огородников
Русские сплотились вокруг кремля? Я ничего про это не слышал.
Алексей Огородников
Можете называть их как угодно. Люди имеющие русское происхождение, да сплотились. 13-14 год у режима был политический кризис, а после начала войны всё стало у них нормально.
Алексей Огородников
Просто он настолько сильно в головах людей, что одной "прививки" маловато.
Dexter
Много разных прививок выпало на долю русского люда, но они не работают без самой главной: Нет лучшей прививки для народа, чем опыт борьбы за свою внутригосударственную свободу и справедливость (даже если и не без кровной)
Роман Котов
Я когда в школе учился у меня был друг который жил в хрущевке 2х комнатной. Около 40 кв.м. Их там жило 7 человек. Родители, 3е детей, и сестра у него была замужем и был у них ребенок. Итого семеро. Я удивлялся как же они там умещаются((.
Роман Котов
Я когда в школе учился у меня был друг который жил в хрущевке 2х комнатной. Около 40 кв.м. Их там жило 7 человек. Родители, 3е детей, и сестра у него была замужем и был у них ребенок. Итого семеро. Я удивлялся как же они там умещаются((.
Maxim Egorov
Можете называть их как угодно. Люди имеющие русское происхождение, да сплотились. 13-14 год у режима был политический кризис, а после начала войны всё стало у них нормально.
Maxim Egorov
Можете называть их как угодно. Люди имеющие русское происхождение, да сплотились. 13-14 год у режима был политический кризис, а после начала войны всё стало у них нормально.
Алексей Огородников
Сейчас гаранта никто неосвистывает, как после боя Емельяненко.
Serge Rakitin
Из этого следует, что РПЦ МП самозванцы.
Sl. Ru
В Таджикистане,Регаре на хлопковых полях влупили Алюминиевый Завод-строили французы...и сырье глинозем возили из европы(
Vladislav Shamanov
Забавно, столько лет слушаю и думал что всё понимаю и практически во всём согласен, но реально только сейчас начинаю понимать. Благодарю Владислав Александрович.
Vadim Galuzin
А потому, творчество А.С. Пушкина следует считать полезным Русскому народу!
Vladimir Sholkov
Система держится на одном рабском труде. Это означает что власти не нужно никакое объединение т.д . Им нужно чтобы монополия сохранялась. Поэтому все эти крики и выкрики это в большей степени гонка кто больше продаст душ. Это сейчас пока нет конкретной борьбы за русских. Но из за безмозглосьи власти эта конкуренция монополии скоро появится . Я даю бесплатный совет Британии если они тут есть. Дайте слух и организуйте на территории Р рынки труда и вы получите организованное войско . Все политит в трын тарары
Vladimir Sholkov
Система держится на одном рабском труде. Это означает что власти не нужно никакое объединение т.д . Им нужно чтобы монополия сохранялась. Поэтому все эти крики и выкрики это в большей степени гонка кто больше продаст душ. Это сейчас пока нет конкретной борьбы за русских. Но из за безмозглосьи власти эта конкуренция монополии скоро появится . Я даю бесплатный совет Британии если они тут есть. Дайте слух и организуйте на территории Р рынки труда и вы получите организованное войско . Все политит в трын тарары
Константин Алланд
Песня партизан, сосны да туман... Вот это будет вместо мобилизации
А потому, творчество А.С. Пушкина следует считать полезным Русскому народу!
Maxim Egorov
Сейчас гаранта никто неосвистывает, как после боя Емельяненко.
Константин Алланд
Не бывает много антикоммунизма. Не бывает много антисовка. Хоть миллион раз повтори, все одно - недостаточно.
Когда молчать уже неприлично
Константин Алланд
Единственное жильё теперь могут забрать за долги Такой проект разработало Министерство Юстиции, он уже внесён в Думу. Чтобы не привлекать лишнего внимания, идею рассматривают не как самостоятельный закон, а в виде поправок к Гражданско-процессуальному кодексу (ГПК). Если депутаты примут эти самые поправки, единственное жильё можно будет отобрать у должника – даже, если прописаны несовершеннолетние дети. Изменения коснутся квартир, частных домов, участков земли и даже долей в общем жилье. Подчёркиваем, отобрать недвижимость можно будет даже если другого жилья у семьи нет. Сколько площади нужно семье? Соответствующие нормы предусмотрены во всех регионах России. В Москве на каждого члена семьи должно приходиться не менее 18 квадратных метров, а, например, в Тульской области – на три метра меньше. Таким образом, если в московской семье есть папа, мама и двое детей, квартиру менее 70 квадратных метров не заберут. При этом нормативы по площади и цене должны соблюдаться одновременно, т.е. недорогой объект не отнимут даже если он по площади будет больше норматива (например, если это старый и дешевый дом). Источник: https://microbanki.ru/edinstvennoe-zhilyo-teper-mogut-zabrat-za-dolgi/ Ну вот, рабу теперь положено не менее 15 - 18 квадратных метров ... прогресс однако
Константин Алланд
Единственное жильё теперь могут забрать за долги Такой проект разработало Министерство Юстиции, он уже внесён в Думу. Чтобы не привлекать лишнего внимания, идею рассматривают не как самостоятельный закон, а в виде поправок к Гражданско-процессуальному кодексу (ГПК). Если депутаты примут эти самые поправки, единственное жильё можно будет отобрать у должника – даже, если прописаны несовершеннолетние дети. Изменения коснутся квартир, частных домов, участков земли и даже долей в общем жилье. Подчёркиваем, отобрать недвижимость можно будет даже если другого жилья у семьи нет. Сколько площади нужно семье? Соответствующие нормы предусмотрены во всех регионах России. В Москве на каждого члена семьи должно приходиться не менее 18 квадратных метров, а, например, в Тульской области – на три метра меньше. Таким образом, если в московской семье есть папа, мама и двое детей, квартиру менее 70 квадратных метров не заберут. При этом нормативы по площади и цене должны соблюдаться одновременно, т.е. недорогой объект не отнимут даже если он по площади будет больше норматива (например, если это старый и дешевый дом). Источник: https://microbanki.ru/edinstvennoe-zhilyo-teper-mogut-zabrat-za-dolgi/ Ну вот, рабу теперь положено не менее 15 - 18 квадратных метров ... прогресс однако
Yury Safonov
Когда молчать уже неприлично
Алексей Курлов
В список претендентов на треугольный паспорт его!
Алексей
Совок - раковая опухоль, убивающая русский народ. С распадом ссср она никуда не делась. Центр этой опухоли в Москве, метастазы - в Киеве и Минске. Посмотрите на тех же укров - они посносили памятники Бланку, но их совковая сучность осталась прежней. https://youtu.be/utPaxGfZDBs кстати, вот хорошая иллюстрация этому от Шария
Yury Safonov
Думаю причина не в этом, а в том что к хрестианству относились как к обслуге, если обслуга выделыватся, то получает поджопник. Предположу, что ничего с тех пор не изменилось: делай что скажут или будет поджопник.
Алексей
НОД это вообще дно. Участвовать в их акциях - равносильно тому, что выйти на главную городскую площадь, обмазав себе лицо говном. Кому вообще нужны такие ушлепищные проехты?
Yury Safonov
Не забывайте что перед "сплочением" на восток украины поехали ресурсы, хватит ли ресурсов чтоб в России "сплочение" устроить. А потом "сплотившихся" стали сажать и убивать, это хорошо запомнили все.
Yury Safonov
Не забывайте что перед "сплочением" на восток украины поехали ресурсы, хватит ли ресурсов чтоб в России "сплочение" устроить. А потом "сплотившихся" стали сажать и убивать, это хорошо запомнили все.
На доску почёта его!!! красавец, единорос, отец семейства...
На доску почёта его!!! красавец, единорос, отец семейства...
Yury Safonov
Попил, конечно.
Yury Safonov
Попил, конечно.
Алексей Курлов
Должники могут лишиться единственного жилья — соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс подготовило Министерство юстиции. https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/01/10_a_10468811.shtml#page1
Алексей Курлов
Должники могут лишиться единственного жилья — соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс подготовило Министерство юстиции. https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/01/10_a_10468811.shtml#page1
Sl. Ru
В Таджикистане,Регаре на хлопковых полях влупили Алюминиевый Завод-строили французы...и сырье глинозем возили из Канады
Serge Rakitin
С позиций католиков и все протестантские церкви самозванны, но им это жить совершенно не мешает. А вообще закон - это общественный компромисс, отражающий некую реальность. Когда реальность меняется, старые законы теряют смысл. Глупо сегодня руководствоваться законами государства, исчезнувшего 600 лет назад (это про Ромейскую империю и её церковь).
Nordic rassvet
Штарк о принятии Евросоюзом артикля 13 о защите авторских прав. В связи с чем на видеохостинги,в том числе Ютуб будут налагаться большие штрафы за незаконное размещение авторских произведений. Ютуб заявил что они не в состоянии оплачивать такие штрафы, ему легче закрыться. https://youtu.be/PtmMtLM7dT0
Алексей
В список претендентов на треугольный паспорт его!
Алексей
Может еще изгадить слово "национальный"?
Алексей
https://www.rbc.ru/society/08/11/2018/5be3ed209a794752d42ba2bc?from=main время идет, технологии развиваются, внучки и наследники чекистов продолжают свою "славную" работенку.
Igor D'Arbino
удаляют коменты
Александр Макогонов
Вит Ла
Сказке конец Туркмены построили свой СССР - https://lenta.ru/articles/2018/11/08/turkmen_life/
Алексей
У кремлян уже нет ресурсов, чтобы организовать "сплочение", когда наступит реальная жопа. Когда большевики во время второй мировой, прикрываясь русскими, организовывали сплочение у них был оргресурс - безжалостная тоталитарная система. Нынешняя систем безжалостна, но гнила. Шакалы могут отжимать бизнес, винтить малахольных школьников Анального и искать "эхстремистов" в нете. При серьезной жопе эти мешки с мясом и жиром просто расползутся. Вспомните, как "жестко" они реагировали, когда кочевники устроили побоище на кладбище.
Maxim Egorov
Вот эти индусы крутые) Припев в тему "АРИ АРИ. . ." https://www.youtube.com/watch?v=i4FqGPRQWFM
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