слушать радио
Видеотрансляция

Между прошлым и будущим

08/11/2018 00:59
Редакционные материалы

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

Обсуждение
  • kvinna по-шведски
  • выкладываю мини справочник по грамматике готского языка. https://vk.com/doc2501001_461786775?hash=103d1f9c6edf93accc&dl=e0ce253a4ba2f058d
  • Выходит, что мы "полные придурки" - цитирую верховного говн@командуещего.
  • А кто сомневается что кормили республики в совке. Был тогда советский анекдот. Врезался запорожец в жигули. Из жигулей вылезает грузин и говорит "вай, дорогой, зачем так? теперь 2 недели придется на новую машину копить". Из запорожца вылезает русский, хватается за голову и причетает "блиин, я на эту машину всю жизнь копил!". Грузин отвечает "вай дорогой, зачем такой дорогой машина пакупать?" :)
  • Вокруг какова кремля сплотились русские ? Ты нам здесь ещё про распятых мальчиках поплачь.
  • Вокруг какова кремля сплотились русские ? Ты нам здесь ещё про распятых мальчиках поплачь.
  • >>> Igor D'Arbino Опубликовано: 14 июл. 2016 г. «Холодный ядерный синтез сегодня» - так назывался семинар Эдуарда Николаевича Цыганова в Объединенном институте ядерных исследований. Подробнее: http://science-tv.jinr.ru/?p=4239&pre... Дополню вашу публикацию.... "Все флаги в гости будут к нам!"
  • К недавнему разговору о гуннах По-готски guna - "женщина", учитывая исходное местоположение гуннов к востоку от готов на берегах Азовского моря, мы приходим к давнишней локации греческих амазонок и "женоуправляемых сарматов", т.е. гунны - просто новое имя для обозначения старого социума с важной ролью женщин. Ну и Атилла - чисто готское имя, дословно "Отец Отцов". Ср. такие известные готские имена, как: Тотилла, Вульфилла, Гунилла. Кстати, суффикс "-ил(л)а" жив и в современном русском языке: когда мы хотим подчеркнуть какое-то качество, то используем именно его: например, "чудак" , а очень большой чудак - "чудила" (ну и соответствующие нецензурные вариативы). Ну и такой момент: "вторжение гуннов из Азии в Европу" началось с форсирования Керченского пролива и нападения на Крымскую Готию, весьма экзотично для "монгольского народа хунну", едва ли когда видевшего море.
  • С обсуждениями совка большой перебор в последнее время на АРИ. Несметное количество раз и в разных вариациях это уже проговаривалось ведущим. Вторичная передача получилась.
  • Просто он настолько сильно в головах людей, что одной "прививки" маловато.
  • Выкладываю мини справочник по грамматике готского языка. = https://vk.com/doc2501001_461786775?hash=103d1f9c6edf93accc&dl=e0ce253a4ba2f058d0
  • Тогда и я добавлю об остроготах , все же версии принимаются ? Острогами или острожками в летописях назывались также подвижные городки или подвижные башни с воинами, которые использовались для осады и штурма городов. Из них стрелки очищали путь к городу для продвигающегося вслед за острожком войска. Иногда «острогом» назывался и весь укреплённый воинский стан. а Вещий Олег вообще корабли на колёса ставил ну и остроги там тоже были для осады вражеских крепостей
  • Россиянские бабосуды и школы типичный пример такого женоуправленя.
  • Система держится на одном рабском труде. Это означает что власти не нужно никакое объединение т.д . Им нужно чтобы монополия сохранялась. Поэтому все эти крики и выкрики это в большей степени гонка кто больше продаст душ. Это сейчас пока нет конкретной борьбы за русских. Но из за безмозглосьи власти эта конкуренция монополии скоро появится . Я даю бесплатный совет Британии если они тут есть. Дайте слух и организуйте на территории Р рынки труда и вы получите организованное войско . Все политит в трын тарары
  • Русские сплотились вокруг кремля? Я ничего про это не слышал.
  • Можете называть их как угодно. Люди имеющие русское происхождение, да сплотились. 13-14 год у режима был политический кризис, а после начала войны всё стало у них нормально.
  • Просто он настолько сильно в головах людей, что одной "прививки" маловато.
  • Много разных прививок выпало на долю русского люда, но они не работают без самой главной: Нет лучшей прививки для народа, чем опыт борьбы за свою внутригосударственную свободу и справедливость (даже если и не без кровной)
  • Я когда в школе учился у меня был друг который жил в хрущевке 2х комнатной. Около 40 кв.м. Их там жило 7 человек. Родители, 3е детей, и сестра у него была замужем и был у них ребенок. Итого семеро. Я удивлялся как же они там умещаются((.
  • Я когда в школе учился у меня был друг который жил в хрущевке 2х комнатной. Около 40 кв.м. Их там жило 7 человек. Родители, 3е детей, и сестра у него была замужем и был у них ребенок. Итого семеро. Я удивлялся как же они там умещаются((.
  • Можете называть их как угодно. Люди имеющие русское происхождение, да сплотились. 13-14 год у режима был политический кризис, а после начала войны всё стало у них нормально.
  • Можете называть их как угодно. Люди имеющие русское происхождение, да сплотились. 13-14 год у режима был политический кризис, а после начала войны всё стало у них нормально.
  • Сейчас гаранта никто неосвистывает, как после боя Емельяненко.
  • Из этого следует, что РПЦ МП самозванцы.
  • В Таджикистане,Регаре на хлопковых полях влупили Алюминиевый Завод-строили французы...и сырье глинозем возили из европы(
  • Забавно, столько лет слушаю и думал что всё понимаю и практически во всём согласен, но реально только сейчас начинаю понимать. Благодарю Владислав Александрович.
  • А потому, творчество А.С. Пушкина следует считать полезным Русскому народу!
  • Система держится на одном рабском труде. Это означает что власти не нужно никакое объединение т.д . Им нужно чтобы монополия сохранялась. Поэтому все эти крики и выкрики это в большей степени гонка кто больше продаст душ. Это сейчас пока нет конкретной борьбы за русских. Но из за безмозглосьи власти эта конкуренция монополии скоро появится . Я даю бесплатный совет Британии если они тут есть. Дайте слух и организуйте на территории Р рынки труда и вы получите организованное войско . Все политит в трын тарары
  • Система держится на одном рабском труде. Это означает что власти не нужно никакое объединение т.д . Им нужно чтобы монополия сохранялась. Поэтому все эти крики и выкрики это в большей степени гонка кто больше продаст душ. Это сейчас пока нет конкретной борьбы за русских. Но из за безмозглосьи власти эта конкуренция монополии скоро появится . Я даю бесплатный совет Британии если они тут есть. Дайте слух и организуйте на территории Р рынки труда и вы получите организованное войско . Все политит в трын тарары
  • Песня партизан, сосны да туман... Вот это будет вместо мобилизации
  • А потому, творчество А.С. Пушкина следует считать полезным Русскому народу!
  • Сейчас гаранта никто неосвистывает, как после боя Емельяненко.
  • Не бывает много антикоммунизма. Не бывает много антисовка. Хоть миллион раз повтори, все одно - недостаточно.
  • Когда молчать уже неприлично
  • Единственное жильё теперь могут забрать за долги Такой проект разработало Министерство Юстиции, он уже внесён в Думу. Чтобы не привлекать лишнего внимания, идею рассматривают не как самостоятельный закон, а в виде поправок к Гражданско-процессуальному кодексу (ГПК). Если депутаты примут эти самые поправки, единственное жильё можно будет отобрать у должника – даже, если прописаны несовершеннолетние дети. Изменения коснутся квартир, частных домов, участков земли и даже долей в общем жилье. Подчёркиваем, отобрать недвижимость можно будет даже если другого жилья у семьи нет. Сколько площади нужно семье? Соответствующие нормы предусмотрены во всех регионах России. В Москве на каждого члена семьи должно приходиться не менее 18 квадратных метров, а, например, в Тульской области – на три метра меньше. Таким образом, если в московской семье есть папа, мама и двое детей, квартиру менее 70 квадратных метров не заберут. При этом нормативы по площади и цене должны соблюдаться одновременно, т.е. недорогой объект не отнимут даже если он по площади будет больше норматива (например, если это старый и дешевый дом). Источник: https://microbanki.ru/edinstvennoe-zhilyo-teper-mogut-zabrat-za-dolgi/ Ну вот, рабу теперь положено не менее 15 - 18 квадратных метров ... прогресс однако
  • Единственное жильё теперь могут забрать за долги Такой проект разработало Министерство Юстиции, он уже внесён в Думу. Чтобы не привлекать лишнего внимания, идею рассматривают не как самостоятельный закон, а в виде поправок к Гражданско-процессуальному кодексу (ГПК). Если депутаты примут эти самые поправки, единственное жильё можно будет отобрать у должника – даже, если прописаны несовершеннолетние дети. Изменения коснутся квартир, частных домов, участков земли и даже долей в общем жилье. Подчёркиваем, отобрать недвижимость можно будет даже если другого жилья у семьи нет. Сколько площади нужно семье? Соответствующие нормы предусмотрены во всех регионах России. В Москве на каждого члена семьи должно приходиться не менее 18 квадратных метров, а, например, в Тульской области – на три метра меньше. Таким образом, если в московской семье есть папа, мама и двое детей, квартиру менее 70 квадратных метров не заберут. При этом нормативы по площади и цене должны соблюдаться одновременно, т.е. недорогой объект не отнимут даже если он по площади будет больше норматива (например, если это старый и дешевый дом). Источник: https://microbanki.ru/edinstvennoe-zhilyo-teper-mogut-zabrat-za-dolgi/ Ну вот, рабу теперь положено не менее 15 - 18 квадратных метров ... прогресс однако
  • Когда молчать уже неприлично
  • В список претендентов на треугольный паспорт его!
  • Совок - раковая опухоль, убивающая русский народ. С распадом ссср она никуда не делась. Центр этой опухоли в Москве, метастазы - в Киеве и Минске. Посмотрите на тех же укров - они посносили памятники Бланку, но их совковая сучность осталась прежней. https://youtu.be/utPaxGfZDBs кстати, вот хорошая иллюстрация этому от Шария
  • Думаю причина не в этом, а в том что к хрестианству относились как к обслуге, если обслуга выделыватся, то получает поджопник. Предположу, что ничего с тех пор не изменилось: делай что скажут или будет поджопник.
  • НОД это вообще дно. Участвовать в их акциях - равносильно тому, что выйти на главную городскую площадь, обмазав себе лицо говном. Кому вообще нужны такие ушлепищные проехты?
  • Не забывайте что перед "сплочением" на восток украины поехали ресурсы, хватит ли ресурсов чтоб в России "сплочение" устроить. А потом "сплотившихся" стали сажать и убивать, это хорошо запомнили все.
  • Не забывайте что перед "сплочением" на восток украины поехали ресурсы, хватит ли ресурсов чтоб в России "сплочение" устроить. А потом "сплотившихся" стали сажать и убивать, это хорошо запомнили все.
  • На доску почёта его!!! красавец, единорос, отец семейства...
  • На доску почёта его!!! красавец, единорос, отец семейства...
  • Попил, конечно.
  • Попил, конечно.
  • Должники могут лишиться единственного жилья — соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс подготовило Министерство юстиции. https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/01/10_a_10468811.shtml#page1
  • Должники могут лишиться единственного жилья — соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс подготовило Министерство юстиции. https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/01/10_a_10468811.shtml#page1
  • В Таджикистане,Регаре на хлопковых полях влупили Алюминиевый Завод-строили французы...и сырье глинозем возили из Канады
  • С позиций католиков и все протестантские церкви самозванны, но им это жить совершенно не мешает. А вообще закон - это общественный компромисс, отражающий некую реальность. Когда реальность меняется, старые законы теряют смысл. Глупо сегодня руководствоваться законами государства, исчезнувшего 600 лет назад (это про Ромейскую империю и её церковь).
  • Штарк о принятии Евросоюзом артикля 13 о защите авторских прав. В связи с чем на видеохостинги,в том числе Ютуб будут налагаться большие штрафы за незаконное размещение авторских произведений. Ютуб заявил что они не в состоянии оплачивать такие штрафы, ему легче закрыться. https://youtu.be/PtmMtLM7dT0
  • В список претендентов на треугольный паспорт его!
  • Может еще изгадить слово "национальный"?
  • https://www.rbc.ru/society/08/11/2018/5be3ed209a794752d42ba2bc?from=main время идет, технологии развиваются, внучки и наследники чекистов продолжают свою "славную" работенку.
  • удаляют коменты
  • Сказке конец Туркмены построили свой СССР - https://lenta.ru/articles/2018/11/08/turkmen_life/
  • У кремлян уже нет ресурсов, чтобы организовать "сплочение", когда наступит реальная жопа. Когда большевики во время второй мировой, прикрываясь русскими, организовывали сплочение у них был оргресурс - безжалостная тоталитарная система. Нынешняя систем безжалостна, но гнила. Шакалы могут отжимать бизнес, винтить малахольных школьников Анального и искать "эхстремистов" в нете. При серьезной жопе эти мешки с мясом и жиром просто расползутся. Вспомните, как "жестко" они реагировали, когда кочевники устроили побоище на кладбище.
  • Вот эти индусы крутые) Припев в тему "АРИ АРИ. . ." https://www.youtube.com/watch?v=i4FqGPRQWFM