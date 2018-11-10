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Мировой финансовый крах. Как это будет?
Мировой финансовый крах. Как это будет?
10/11/2018 00:37
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7 Vetrov
Кто эти еврейские олигархи Ротшильды, Рокфеллеры,Барухи,Варбурги,Валленберги,Кадури,Элкканны,Голдсмиты, Оппенгеймеры, Уолтоны, Сассуны и Дрейфусы? Евреи топ-олигархи и топ-банкиры – это зицпредседатели, чьё предназначение – МАСКИРОВКА реальной собственности и реальной деятельности реальных людей" - .В принципе это должен знать студент первого курса какого-нибудь истфака. Придворные евреи - Hoffaktor (Court Jew) гоф-факторы не самые главные в мире.Они всегда служили и служат факторами-бухгалтерами = кошельками королевским семьям и старым папским Римским княжеским семьям Famiglie principesche romane и их статус не меняется. Королевские семьи Европы и княжеские Ватиканские папские семьи всегда использовали так называемые «суды-евреи» или «судебные факторы» для обработки своих финансов и сбора налогов. Французские Ротшильды работают для Черного Дворянства Рима Famiglie principesche romane и Французский Дом Орлеана и императорский дом Бонапартов. Британские Ротшильды ,Кадури,Голдсмиты и Сассуны работают в британской короне Виндзоров и Стюартов . Швейцарские Ротшильды работают в Доме Габсбурга и в Доме Гессен. Оппенгеймеры работают в немецком Доме Вюртемберга. Варбурги работают для итальянского Дома Боргезе и Германского Дома Гессен. Семья Дрейфуса работает в голландском Доме Оранж-Нассау и французском доме Бонапарта. Валленберги управляет корпорациями стоимостью в сотни миллиардов долларов и работает в шведском доме Бернадотта. Козимо III де Медичи, последний великий князь Медичи из Тосканы, обанкротил государственный банк сразу после получения крупных золотых депозитов от курфюрста Баварии. Семья Медичи использовала это золото для финансирования семьи Ротшильдов в качестве новых топ-банкиров гоф-факторов .
7 Vetrov
У нас один на работе ватный Глэк мне вот такое выдал= Мол засекреченные яхты олигархов Усманова и Абрамовича это военные яхты ВС РФ и они плавают вдоль берегов США и Европы с целью слежения за морскими базами НАТО ,а дети олигархов живущие на Западе это наши разведчики и будущие диверсанты.))) С тех пор я понял ,что переубеждать дебилов бесполезно,дебилу нужна иллюзия , что бы чувствовать себя уверенно и комфортно в этом Мире , любой ценой старается надеть розовые очки и не видеть своей истинной реальности ,правда ему вредна,он боится её как огня ибо она сломает его матрицу и психику и его убогое мировоззрение. Поплавится плата и замкнёт аккумулятор)))
Алексей Огородников
Поймали российского шпиона. В кремле как всегда не в курсе. Видимо скоро увидим очередного Башарова или Петрова. https://www.youtube.com/watch?v=L6HTz5lj2EQ
Алексей Огородников
Поймали российского шпиона. В кремле как всегда не в курсе. Видимо скоро увидим очередного Башарова или Петрова. https://www.youtube.com/watch?v=L6HTz5lj2EQ
Nordic rassvet
Нам наплевать на Мировой банковский кризис,чесное благородное! Мы в России живём,в стране вечного кризиса.Наша жизнь это каждодневная борьба за выживание.Единственный наш недостаток это терпение,на котором паразитирует режим карликов.Я незнаю когда этот ресурс будет исчерпан,но если это случится,крови будет океан.Наши потомки назовут это апокалипсисом.
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