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Мировой финансовый крах Ч.2. Почему это будет?
Мировой финансовый крах Ч.2. Почему это будет?
13/11/2018 00:22
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Обсуждение
Константин Алланд
Про Японию упомянули. Как же чисто и удобно в Японии. Ввп ниже....а жизнь несравненно комфортнее. Цены на питание как в России , но качество несравненно выше.В среднем зарплаты в перерасчете на наши деньги 250 000 - 300 000 рублей.Причем десятилетия уже цены на продукты держатся на одном уровне. Ипотечный процент по кредиту там то ли 2 то ли 3 %.Недвига , конечно, стоит очень дорого. Что характерно, никаких социализмов там не было отродясь. Совки пытались финансировать КПЯ , но как-то все это быстро заглохло, без поддержки народа. Чужим там делать нечего.Национальное государство.Невероятно уважительные отношения между людьми. Минусы тоже есть.Но как-то хорошего больше.
Константин Алланд
Как же чисто и удобно в Японии. Ввп ниже....а жизнь несравненно комфортнее. Цены на питание как в России , но качество несравненно выше.В среднем зарплаты в перерасчете на наши деньги 250 000 - 300 000 рублей. Ипотечный процент по кредиту там то ли 2 то ли 3 %.Недвига там , конечно, стоит очень дорого. Чужим там делать нечего.Национальное государство.Невероятно уважительные отношения между людьми.
Canapsis
Канада это обычный лагерь!Канада Эммиграция Реальность https://www.youtube.com/watch?v=gNMU8577-ek Города банкроты в США http://lawinrussia.ru/content/goroda-bankroty-ssha https://sokura.livejournal.com/12928673.html Почему штат Калифорния – банкрот, а штат Монтана – нет https://goldenfront.ru/articles/view/pochemu-shtat-kaliforniya-bankrot-shtat-montana-net/ Джим Роджерс: «Санкции снизили цену на российские акции, Россия это переживет, а если так то акции нужно покупать. ...люди начнут скупать доллары, он станет переоценен, в этот момент его нужно продавать» https://www.youtube.com/watch?v=nkBRQG1JolE Будущее за сельским хозяйством с 15 минуты https://www.youtube.com/watch?v=VKX4mJKTkEw В России собираются ввести акцизы на сахар и газировку, в целях заботы о здоровье. При этом не уточняется на что буду тратится собранные деньги. Видимо доход с алкоголя резко просел, поэтому взялись за сладкое. http://sugar.ru/node/25060
Константин Алланд
Да какой лес Сибири и Дальнего Востока? Его скоро срубят под корень и все.Это надо видеть воочию , чтобы понять масштаб уничтожения лесов. Что там потреблять собрались , сидя на югах, через десять лет-непонятно. Лес идет в Китай, китайцы на нем зарабатывают. По сути Сибирь сегодня это ресурс Китая. Таковы реалии.
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