Что такое деньги?

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15/11/2018 00:20
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Обсуждение
Константин Алланд
А есть ли на сегодняшний день натуральные сыры и вина? Вино порошковое, сыр из непонятного сырья. В общем хорошие вложения это плодородная земля, всхожие семена, чистая вода и оружие для защиты всего этого . Хотя опять же, в РФ нет права собственности на землю.
Андерсен
Таких и ставили в свой строй гондонария.
Андерсен
Таких и ставили в свой строй gondonariya.
Константин Алланд
Ну помним, как на эту картошку ездили. Впахивали задарма.
Лесничий
Свинарём ты был в красной армии. Свинарь всегда грязный и одинокий. Телега в четыре колеса рядом с пищеблоком и скользкие бочки для слива пищевых отходов из солдатской столовки. Главком над полковыми хрюнами. Вась-вась, кушайте свинки завтра привезу добавки.
Лесничий
Таки не надо постоянно про СССР. И я не буду про СССР. Тем более - обманывать нехорошо. Я сам против СССР голосовал но... Но я за правду . И не выношу враньё слушать.
Константин Алланд
законопослушный младенец
Константин Алланд
мальчик для битья
Лесничий
получи ответочку, пуляша свирлилкина. ссс-еровские блохи - это твоя радость, твой зуд и вечный зов. настальгируешь? - да пожалуйста... бейся своим лбом о памятный гранит до безпамятства, до посинения. мы-кай, вы-кай, негодуй, шнуруйся наглухо. не быть тебе космонавтом, не дано! ты медицинский факт, реквизит помойки. к смирению тебя не призываю - бурли, пенься, ерепенься. амин!
Лесничий
пулялкин не мужик, васютка, чирей блудливый. за бабло, безответно нагадить - удовольствие.
Лесничий
Лжец, провокатор, сексот...
Лесничий
Рыбок думские кормить будут, однозначно.
Лесничий
Ну Лесничий, я аж "загордился" таким данным при его жизни то (-8 Особенно прекрасное выражение в любви к фильму - "Павка Корчягин" (-8
Лесничий
талант его ниже колен волочится, на обе ноги хромает, а петь так хочется... бодро/диатоника ))) широка страна его родная.
Лесничий
талант его ниже колен волочится, на обе ноги хромает, а петь так хочется... бодро/диатоника ))) широка стана его родная.
Рустем Бохани
вы о дураках?
Рустем Бохани
вы о дураках?
Ян Крагов
Совсем и не историк а компилятор , искажает - как дышит . На кого расчёт? На тех кто хавает историю по заголовкам типо-истоических статеек , накаляканых за западные гранды .. Все больше убеждаюсь . что Карабанов засланный казачек и такой же русофоб - так презирать осознанный выбор большей части Русского народа , и так ненавидеть желание народа создать справедливое общество .
Алексей Пожарсский
инвистируешь в АЭС, и в килват час твоя валюта.
Алексей Пожарсский
Энергорубль это КОБовщина. Здесь такое запрещено. И даже этот мой комментарий удалят.
Vladimir Sholkov
На каждом этапе есть минимальная черта. На первом кто то вырастил , приготовил и съел. Есть избыток то продал. Конечно спроса и предложений может быть много, и тут можно сыграть на продаже сопутствующих товаров. Но главной единицей все одно будет добытчик. Это означает что да добытчик может жить в проголодь но если он сдохнет то вся система и богачи покатятся в трантарары
Роман Котов
а че тут врать. я сам тащил...правда яблоки)).
Константин Пахомов
А, испугался! Тут вам не здесь!
Лесничий
гадость в радость, характерное для циклопов.
Лесничий
Надежда вымирает последней. А вдруг здесь объявятся нормальные люди, с которыми и поговорить есть о чём ? А пока их здесь, раз - два и....Фсё. :0) Не на Русской же Весне с подсадными спорить?
Лесничий
у циклопов однобокие фантазии.
Василий Свирлипулькин
Так я угадал - бандеровцы здесь.
Лесничий
Опять свою шарманку завёл; про голубую тюбетейку, прыжки с рюкзаком на сельхоз-угодия, салдафонский героизм рыночных погромов... "тьфу на тебя чмо и гопник", "пернатая пехота презирает всех непернатых..." бл... все ефрейторы в СА одинаковы. goodbye, hero of our time
Лесничий
ты уж постарайся, выдай протекцию на депутатский оклад. в лучшем кабаке отметим погоны.
Секундант
Рыбки в политике не волокут, кто прав - кто виноват.
Vladimir Sholkov
А мне почему то русню слышется. Точнее папа поправляет
Vladimir Sholkov
Точнее пара поправляет
Василий Свирлипулькин
А ты - подорзительный. Я добрый.
Лесничий
долго хрюн думал?... тупое животное. сделай орфографическую редакцию, дэбил /// >>> Чмо!!! да и вали себе тундрой по глубокому снегу колобком румяным.
Лесничий
https://www.youtube.com/watch?v=4OaJSVcE3V8
Лесничий
гремит музЫка полковая... https://www.youtube.com/watch?v=iMY5F1c7Aac
Лесничий
https://www.youtube.com/watch?v=iMY5F1c7Aac песня о родине
Лесничий
https://www.youtube.com/watch?v=iMY5F1c7Aac релаксация - инкасация
Vladimir Sholkov
Они его и содержат.
Василий Свирлипулькин
Вася, ты конченый сталинист. в СССРа гражданки понятия не имели о женских гигиенических прокладках. И как милые женщины умудрялись быть всегда аккуратными. Чудеса да и только. Короче, Васька, не гони пургу.
Роман Котов
Не ври камрад ! Дураков нет. Все всё помнят. И детям с внуками рассказывают. Чем больше здесь врут - тем больше мы забываем плохое в СССР и всё больше желаем его возвращения. Эх вы - психологи - олухи!
Sl. Ru
на овощной базе середине зимы в цех картошки,капусты не войдешь от убийственного запаха гниющей жижи..и так каждый год
Sl. Ru
Sl. Ru
Sl. Ru
Sl. Ru
Sl. Ru
Sl. Ru
Sl. Ru
Sl. Ru
Вит Ла
А где кепочка Тексако? Из-за Трампа сняли?
Александр Верный
Все в нашем мире держится на "вере",так и с долларом пока верят, будет его ценить да копить и не надо не какой логики, безумие большинства ниспровергнет любой разумный довод.И рассчитывать на то,что если случиться крах доллара,что кто то спасет накопления, доже переведя его в какой то эквивалент, сильно сомнительно. Так устроенна современная система пока все движется с ростом мировой экономики в 3% и если ты по шустрее и в прогрессе наколотил поболее, то молодец и не более.Доллар это краеугольный камень в конструкции мировой торговли и если он не дай бог рухнет то послесловия могут похуже второй мировой!
Вит Ла
А тебя бандеровка - никто не спрашивает.
Секундант
А вот заеб..... Я всегда был одиночкой и в строю стоял только в армии.
Секундант
А что сейчас на Руси очень чисто?
Василий Свирлипулькин
Свинарём ты был в красной армии. Свинарь всегда грязный и одинокий. Телега в четыре колеса рядом с пищеблоком и скользкие бочки для слива пищевых отходов из солдатской столовки. Главком над полковыми хрюнами. Вась-вась, кушайте свинки завтра привезу добавки.
Секундант
Тебе больше нечего сказать, так отдохни, подумай, соберитесь вы там мозгами засранными. Можете в процессе размяться надуванием трупа резинового.
Секундант
Высокий уровень дисуссии! Восхищаюсь тем как готские элитарии ведут себя с чухнёй. Вас троих вполне можно в Думу уже избирать.
Леонид Стгромов
Ты че тут рассказываешь а? С самого детства я пахал как раб на трех огородах по 15 соток, тяпали копали эту картошку, старые люди подыхали в августе на огородах от сердца, жара и бешеный физический труд. Замечу я был из зажиточной семьи, но в колхозах такое выращивают что покупать это было опасно, сам председатель колхоза друг нашей семьи сам для себя выращивал в ручную картофель, все пахали на огородах как проклятые что бы есть нормальную картошку. Продукцию выращенную в колхозе отправляли в города, там было все равно что есть, непонимающиие наивные люди покупали все подряд, а кто поумнее заводил дачу и пахали там как рабы на египетский пирамиде по 7 дней в неделю вечерами от электрички до электрички .
Леонид Стгромов
Да знаю я , как на картошке пахать. Сам у тёщи в деревне с мешком картошки упал на поле бухой был ....Самогону с утра зарядишь и... Этот случай все соседи там вспоминали. А тёща отвечала ,что зато муж у дочки городской. А поле картофельное ( своё для хозяйства ) за горизонт. Как вспомню - так вздрогну. Потом урезали ... Семья стала вымирать. Село чахнуть. Сейчас там и коров никто не держит.
Василий Свирлипулькин
Сажали . И собирали. Но брали её не в магазинах. Я вот помню - мешки с картошкой . И капусту собирали... Было дело. Но брали её в основном на базаре. Хотя уж капусту и помидоры по 50 копеек за кг. - брали и в овощном. Цветная капуста там неплохая была. И болгарские помидоры по 50 коп. Да и картошка - в общем нормальная , по 10 копеек за килограмм. А вот бананы... 20 копеек за штуку. Апельсинов в Омске ваще не было. Из Москвы слали посылками. Билет до Москвы стоит 19 рублей в плацкарте. Мандарины ? Не помню уже... Помню новогодние подарки с ними были. И на " уборочную " ездили. В основном по желанию - водители и трактористы. Так это же был социализм . Каждый должен был для обчества постараться. И Чернобыльскую АЭС ехали спасать, хотя знали чем рискуют. Все знакомые что ездили - умерли. А вы сейчас поедете на ликвидацию атомной аварии??!! Вот то - то и оно. Так и сгинете в подвале со своими деньгами.
Василий Свирлипулькин
вот, придушить тебя... в плацкартном вагоне за безплатно!!! обчество-бы одобрило.
Василий Свирлипулькин
Не ври камрад ! Дураков нет. Все всё помнят. И детям с внуками рассказывают. Чем больше здесь врут - тем больше мы забываем плохое в СССР и всё больше желаем его возвращения. Эх вы - психологи - олухи!
Василий Свирлипулькин
И ваще ты Васька такой пративный мужик
Maxim Egorov
Обычный человек деньги вкладывает в еду
Константин Алланд
Студенты и школьники? Спонтанный флешмоб? Ню ню. Бывший президент Францюзсой Республики вам не родственником ли? Не из Голландии ли, при Петре Кровавом, предки прибыли?
Константин Алланд
И мы помним. Разойдёмся бортами ?
Vadim Galuzin
В СССР секса конечно не было :0)) Но может хватит про СССР ? Или у вас других тем нет? Скучно здесь стало - до невыносимости.
Константин Алланд
Думская мразота все таки протащила закон о самозанятых. Хочешь выращивать картошечку на своей даче-покупай патент за 50 000 р.
Vadim Galuzin
На себе испытал ?
Vadim Galuzin
Цой.
Константин Алланд
все так и было(да по сути также и осталось)
Леонид Стгромов
Осталось только пендаля отвесить.
Yury Safonov
Обычный человек деньги вкладывает в еду
Yury Safonov
А кто им помешает? Они любой закон принять могут.
Константин Алланд
Рыбки в политике не волокут, кто прав - кто виноват.
Алексей Заров
Осталось только пендаля отвесить.
Vadim Galuzin
И ваще ты Васька такой пративный мужик
Земеля в натуре
То, что кажется иному человеку раем, для другого будет просто нездоровым образом жизни.
Константин Алланд
всем миром, всей страной
Василий Свирлипулькин
Эта фраза целиком звучит так: "У нас секса нет, у нас есть любовь"
Езя Гебя
рашкин крышевал бандита чекунова
Василий Свирлипулькин
Pizdyk zakatushnblй.
Леонид Стгромов
Это началось давно , охранников Президента РФ негры обыскивали на саммите в азии и оружие сдать заставили, чемоданчик ядерный хотели расковырять - в итоге чемоданчик оставил он где то в машине! Досмотр Ядерного чемоданчика - шедевр досмотра! и Коммунистический отличник президент и охрана за малым это не позволил сделать! Уважающие себя Охранники не дадут обыскать себя, это же спецура у охраны разные секретные приспособы для контроля есть и выискывать у охраны президента личное не разрешено никому кроме начальника охраны президента, реально руководство рф опускают по ступенькам вниз, пробуют щупают и опускают издеваются.
Алексей
Ща кремлевская псина Соловьев пролает , что надо сажать их родителей , лишать родительских прав.Тут агентов никаких не надо с этими чертями. Всех и каждого обслужат и сами себя по итогу.
Лесничий
И это фсё что они могут сказать.
Константин Алланд
Ща кремлевская псина Соловьев пролает , что надо сажать их родителей , лишать родительских прав.Тут агентов никаких не надо с этими чертями. Всех и каждого обслужат и сами себя по итогу.
Vladimir Sholkov
А ведь после П имидж такой же останется
Vladimir Sholkov
У меня знакомый есть. Купил в общем симкарту, а там номер ранее принадлежал некоему Батицкому, должнику со стажем. Первые полгода мой знакомый объяснял коллекторам, что он не Батицкий, потом начал "общаться с коллекторами". В итоге у него уже свой канал на yuotube появился. Батицкий против коллекторов ) https://www.youtube.com/channel/UCbGATg9c6ne_24LLrQ9y2VQ Коллекторы на сегодня это обычные звонари. Не более.И они тоже жить хотят.
Константин Алланд
У меня знакомый есть. Купил в общем симкарту, а там номер ранее принадлежал некоему Батицкому, должнику со стажем. Первые полгода мой знакомый объяснял коллекторам, что он не Батицкий, потом начал "общаться с коллекторами". В итоге у него уже свой канал на yuotube появился. Батицкий против коллекторов ) https://www.youtube.com/channel/UCbGATg9c6ne_24LLrQ9y2VQ Коллекторы на сегодня это обычные звонари. Не более.И они тоже жить хотят.
Vadim Galuzin
Президентов не проверяют ,как и дипломатов. Это киздец.
Vadim Galuzin
талант его ниже колен волочится, на обе ноги хромает, а петь так хочется... бодро/диатоника ))) широка страна его родная.
Земеля в натуре
А мы и не знали!
Sl. Ru
Тут давно пришли и разных и много.
Алексей
гарант через турникет - забавная мыслеформа. после турникета статус "гарант" испаряется без следа. трон свободен.
Vladimir Sholkov
Пока, но фишка в том что если там братки то и почву готовят лишь для братвы А братва только отжимает. Поэтому сейчас и носятся с законом о коллекторах. А по иному это звучит так. Раньше тебе позвонили и сказали выгляни в окошко, а там собачка дохлая. А сейчас получится так. Сначала удостоверятся чья это поляна государственная или нечейная. Если государственна, то придет нологовик, а если нечейная то на собачку повесят. Есть же интервью одного депутата по этому поводу. И вообще ощущение складывается двоякое. С одной стороны тебя вроде гонят вперёд, а с другой стороны все катятся назад.
Nordic rassvet
Украинец пишет?
Fiksik Piksel
Цой.
Лесничий
гарант через турникет - забавная мыслеформа. после турникета статус "гарант" испаряется без следа. трон свободен.
Sl. Ru
кстати о терракотах... вроде часы под самураями нашли-фейк？
Алексей Огородников
Скоро будет им не до смеха.
Немчин отдыхает
Pizdyk zakatushnblй.
Немчин отдыхает
Тут давно пришли и разных и много.
Немчин отдыхает
Разберёмся, всё расставится на места и твои выводы.
Вит Ла
А что насчет гражданина Славского ( которого за чернобыль надо было за помидоры повесить) постаравшегося для обчества и его потомков ничего не скажешь ?Если не в теме , то не болтай .Мандарины грачи по 5 рублей на рынке продавали а апельсины мароканские стоили 3.50 .Вот и сравни покупательскую способность тогда и сейчас
Dexter
припоминаю; москвичи в первом поколении ревностные небожители. снисходительно важничают с пришлой публикой усматривая в ней несовершенство. москвичей с глубокими корнями крайне мало, они скромны, благожелательны и печальны. высоко ценят общение с сибирским реликтом (иронично) из-за чистоты русского языка последних, комплимент с их стороны к сибирякам искренний и трогательный. нельзя столичный апломб "приматов" проецировать на стародавнего московского жителя. как и обратное, хулить безпощадно и огульно крымский и земляной валы с китай-городом в придачу. будьте благоразумны, господа! кремль не москва.
Константин Алланд
может дураки исчезнут?))))
Maxim Egorov
Это карма)) Как они измываются над народом, так и над ними теперь будут. Пусть придурка теперь заставят справку получать и в очереди за ней стоять.
Николай Толубаев
И секса в СССР не было. Семьи вот почему - то были. Моя мама ходила за колбасой в один магазин ( он в народе назывался " Обкомовский ") . Неизвестно почему, но там колбасу регулярно завозили. Работяги там очередь занимали с утра и ожидали машину. Грузовик ) холодильник ) приезжал забитый доверху алюминиевыми ящиками с оной. Докторская обычно была. Из очереди выкликали добровольцев , они помогали выгружать и отоваривались вне очереди. Даже в конце СССР у нас в холодильнике всегда лежала колбаса. И молоко в треугольных пакетах. Вместо воды летом хорошо было употреблять. Да....Очередь и по два часа приходилось отстаивать. В городе Владимир в столовых отсутствовал гарнир из картофеля ВООБЩЕ. Голодным краем мы его называли. Я там учился три месяца.... В Москве было всё. Ну ....Почти. Объедешь половину Москвы и...И может быть сумеешь купить обои. Я так вот купил отличные чешские осенние полуботинки. Их потом мыши погрызли ( жили - то в насыпухе ). После этого я стал в норку мышам хлеб бросать. А чтоб не лезли. Больше ничего не грызли. Только под полом по ночам хрум-хрум слышался.
Алексей Курлов
Подо что запустила?
Алексей Курлов
А кто-то ждал что он там будет молиться, поститься и ходить в веригах? Я так понимаю, присылать еду заключенным с воли не запрещено?
Лесничий
припоминаю; москвичи в первом поколении ревностные небожители. снисходительно важничают с пришлой публикой усматривая в ней несовершенство. москвичей с глубокими корнями крайне мало, они скромны, благожелательны и печальны. высоко ценят общение с сибирским реликтом (иронично) из-за чистоты русского языка последних, комплимент с их стороны к сибирякам искренний и трогательный. нельзя столичный апломб "приматов" проецировать на стародавнего московского жителя. как и обратное, хулить безпощадно и огульно крымский и земляной валы с китай-городом в придачу. будьте благоразумны, господа! кремль не москва.
Sl. Ru
и дорогу 1000км построили？
Алексей Огородников
Он это делает регулярно, это способ его финансирования
Sl. Ru
Igor D'Arbino
Деньги- это универсальная расписка по которой вы можете получить всё, что предлагается и продается: товары. услуги, имущество и пр. Доллары - наиболее универсальная, глобальная расписка. Читайте на долларах:This note is legal tender for all debts public and private-
Константин Пахомов
И вам тоже москали мешают? На гиляку или на ножи не пробовали?
Константин Пахомов
Высокий уровень дисуссии! Восхищаюсь тем как готские элитарии ведут себя с чухнёй. Вас троих вполне можно в Думу уже избирать.
Константин Пахомов
Нет , Дональд здесь не при делах .У кацапов истерика начинается .
Николай Толубаев
Я чего то не понимаю "США предложили отключить Россию от мировой долларовой системы" http://rus.live/2018/08/916/?fbclid=IwAR1ZuAxuQQLjpuRetX7JUoJkrorA5vtxhd3lOWazHfrlzhRP3HsYuzqR1i8
Константин Пахомов
На гиляку. А вам, хероям Слава!
Константин Пахомов
Студенты и школьники? Спонтанный флешмоб? Ню ню. Бывший президент Францюзсой Республики вам не родственником ли? Не из Голландии ли, при Петре Кровавом, предки прибыли?
Николай Толубаев
Деньги можно получить не трудясь -- наследовать, выйграть, найти, украсть...... Н
Николай Толубаев
Он это делает регулярно, это способ его финансирования
Yury Kolmogorov
Я понимаю!? Хм. Чо-то я не помню чтоб писал, что у меня проблемы с москвичами.
Константин Пахомов
Я понимаю!? Хм. Чо-то я не помню чтоб писал, что у меня проблемы с москвичами.
Земеля в натуре
То был однако портал перехода в параллельный мир
сажин герман
Живу в Масквабаде. За всю жизнь ни разу не слышал от других москвичей что-то плохое об указанных регионах. Если и говорят плохо о других, то только о "понаехавших", т.к. приходится с ними конкурировать. За инвесторов не в ответе.
Алексей Пожарсский
В преф сыграйте разок. И понятно будет. Кто козыри назначает, того и игра. А потом слив.
Алексей Пожарсский
СССР это как бы сказать один из вариантов выстраивания шумерской цивилизации. Но есть отличия. У шумеров не было снега.
Алексей Пожарсский
Не одно поколение проклянёт нынешнюю эпоху за точечную застройку городов.
Вит Ла
Нет , Дональд здесь не при делах .У кацапов истерика начинается .
Рустем Бохани
Дурак какой-то: поиздевался над ребенком по сути.
Иван Петров
Шубин был анархо-синдикалистом по взглядам. Левый... и федеральный портал? Час от часу не легче.
Константин Пахомов
Энергорубль это КОБовщина. Здесь такое запрещено. И даже этот мой комментарий удалят.
Константин Пахомов
Так что ты там про Талькова нацарапал ?. Ущербный.
Константин Пахомов
Хорошо, что и у вас есть маленькие радости.
Константин Пахомов
Да нам пох. Такой у нас основной тренд.
Vladimir Sholkov
девочка не выговаривает слова поэтому слышится "чечню"
Vladimir Sholkov
СССР это как бы сказать один из вариантов выстраивания шумерской цивилизации. Но есть отличия. У шумеров не было снега.
Vladimir Sholkov
Vladimir Sholkov
Если по чакрам то: 1 - Нет непосредственных угроз жизни, в том числе от холода и голода. 2 - Есть достаток еда вкусна, постель мякга, жить комфортно. 3 - Действую достигаю цели, веду бизнес, деловая активность. 4 - Люблю, наслаждаюсь красотой, вижу гармонию мира. 5 - Мастер уровень искуства, Самовыражение. 6 - Авторитет обладаю обширным знанием, делюсь им учу, имею систему мировозрения, Философию. 7 - Вижу присутствие Бога в каждом проявлении, ощущаю его присутствие и энергии в своей жизни.
Vladimir Sholkov
Те добытчик может жить в проголодь, но если сдохнет то все развалится
сажин герман
Дурак какой-то: поиздевался над ребенком по сути.
Рустем Бохани
девочка не выговаривает слова поэтому слышится "чечню"
Роман Котов
а пока позор. на подъездах к Москве дороги с однополосным движением.((
Рустем Бохани
может дураки исчезнут?))))
Рустем Бохани
кто вам мешает в деревню и обеспечены будете харчем и бурьяна меньше станет?
Роман Котов
на брезентовом.
Рустем Бохани
на рынке было у частника но дорого.при 120 р не потянуть
Vladimir Sholkov
И любая сила представляет одну из ступеней. Если убрать , точнее лешить силы одну из ступеней, например будет голодать солдат и фермер, то в силу отсутствия влияния у фермера, его просто пустят по ветру.г
Vladimir Sholkov
Поэтому большевики боролись не с буржуа или ещё с кем то, они просто уничтожали силы этих ступеней. А уничтожая они просто низводили до големов, бессильных. Тем самым лишая предпосылки прогресса и ставя прослойку выше и наделяя ее силой.
Vladimir Sholkov
Поэтому и невозможно было достич никакого светлого будущего. Это как если хочешь построить дом но деревья вокруг себя ты уже срубил на дрова, а других и нема. Они чьи то, а купить не начто
Константин Алланд
Именно они тут лес и пилят гектарами. "Эффективные менеджеры" на вахтовке. Хотя если копнуть корни, эта перхоть может быть откуда угодно. Единит ее жажда наживы и наплевательское отношение к "оккупированной территории".
Fiksik Piksel
Чо со зрением проблемы, говноед, или буквы незнакомые? Тебе даже скрин скидывали, может тебе прямо в мозг послание нацарапать?
Fiksik Piksel
оне никого не любят, оне любят свою зарплату и комфорт столичный.
Fiksik Piksel
я бы сказал - в стерилизованный мир.
Vladislav Shamanov
Если по чакрам то: 1 - Нет непосредственных угроз жизни, в том числе от холода и голода. 2 - Есть достаток еда вкусна, постель мякга, жить комфортно. 3 - Действую достигаю цели, веду бизнес, деловая активность. 4 - Люблю, наслаждаюсь красотой, вижу гармонию мира. 5 - Мастер уровень искуства, Самовыражение. 6 - Авторитет обладаю обширным знанием, делюсь им учу, имею систему мировозрения, Философию. 7 - Вижу присутствие Бога в каждом проявлении, ощущаю его присутствие и энергии в своей жизни.
Василий Свирлипулькин
И секса в СССР не было. Семьи вот почему - то были. Моя мама ходила за колбасой в один магазин ( он в народе назывался " Обкомовский ") . Неизвестно почему, но там колбасу регулярно завозили. Работяги там очередь занимали с утра и ожидали машину. Грузовик ) холодильник ) приезжал забитый доверху алюминиевыми ящиками с оной. Докторская обычно была. Из очереди выкликали добровольцев , они помогали выгружать и отоваривались вне очереди. Даже в конце СССР у нас в холодильнике всегда лежала колбаса. И молоко в треугольных пакетах. Вместо воды летом хорошо было употреблять. Да....Очередь и по два часа приходилось отстаивать. В городе Владимир в столовых отсутствовал гарнир из картофеля ВООБЩЕ. Голодным краем мы его называли. Я там учился три месяца.... В Москве было всё. Ну ....Почти. Объедешь половину Москвы и...И может быть сумеешь купить обои. Я так вот купил отличные чешские осенние полуботинки. Их потом мыши погрызли ( жили - то в насыпухе ). После этого я стал в норку мышам хлеб бросать. А чтоб не лезли. Больше ничего не грызли. Только под полом по ночам хрум-хрум слышался.
Василий Свирлипулькин
Скоро будет им не до смеха.
Василий Свирлипулькин
Надежда вымирает последней. А вдруг здесь объявятся нормальные люди, с которыми и поговорить есть о чём ? А пока их здесь, раз - два и....Фсё. :0) Не на Русской же Весне с подсадными спорить?
Василий Свирлипулькин
А мы и не знали!
Василий Свирлипулькин
Талант не пропьёшь! :0) Пытаюсь вызвать на нормальный разговор бандеровцев. Вопросы задаю... А не ответят - век меня помнить будут!
Василий Свирлипулькин
Бум знакомы - а я Вася.
Василий Свирлипулькин
А я просто - Вася.
Vladislav Shamanov
Буквально вчера читал Жеминь Жи Бао и пришёл к таким же выводам :-)
Василий Свирлипулькин
Да знаю я , как на картошке пахать. Сам у тёщи в деревне с мешком картошки упал на поле бухой был ....Самогону с утра зарядишь и... Этот случай все соседи там вспоминали. А тёща отвечала ,что зато муж у дочки городской. А поле картофельное ( своё для хозяйства ) за горизонт. Как вспомню - так вздрогну. Потом урезали ... Семья стала вымирать. Село чахнуть. Сейчас там и коров никто не держит.
Василий Свирлипулькин
Молодец, хероям - слава! Поделился военной тайной. Стало понятно, что мимо курсов тебя сразу повысили до свинарей. Повезло! Почётная должность в войсках у дяди Васи. Отслужил родине, как полагается и с победой домой вернулся.
Василий Свирлипулькин
На себе испытал ?
Василий Свирлипулькин
Ну так.....Говорить здесь не с кем. Одни ушибленные эсэсэсэром. Ну почти.
Василий Свирлипулькин
куда нам до тебя, златоуст примороженный. ПС. а с великим и могучим ты, колобок не в ладах. Зубрить букварь, это тебе не молоко ковшом хлебать.
Vladimir Sholkov
Это как взять еду и безопасность. И абстрактно предположить что еда это фермер , который выращивает, а безопасность это воин. И вот ситуация. Война скоро, по всем признакам ещё приближается неуражай. Воин решает что раз война и голод то надо изъять всю продукцию на склада. Чтобы было про запас. Фермер решает что раз голод то нужно запастись в хранилище по больше. Воин может нагнать войска, перекрыть дороги, и грузовиками все вывести. Фермер может все сжечь, уехать, заломать цены на продовольствие. В силу стороннего взгляда можно предложить в обмен на продукцию и сниженные цены предоставить силы для обработки дополнительных земель. Но если изъять силу у одной из сторон то сторонний взгляд не играет никакой роли. Воин заберёт продукцию. Фермер разорится. Или наоборот. Фермер не даст продукцию, воин будет голодать.
Лесничий
куда нам до тебя, златоуст примороженный. ПС. а с великим и могучим ты, колобок не в ладах. Зубрить букварь, это тебе не молоко ковшом хлебать.
Лесничий
ты под первым номером, к гадалке не ходи.
Vladimir Sholkov
Это как взять еду и безопасность. И абстрактно предположить что еда это фермер , который выращивает, а безопасность это воин. И вот ситуация. Война скоро, по всем признакам ещё приближается неуражай. Воин решает что раз война и голод то надо изъять всю продукцию на склада. Чтобы было про запас. Фермер решает что раз голод то нужно запастись в хранилище по больше. Воин может нагнать войска, перекрыть дороги, и грузовиками все вывести. Фермер может все сжечь, уехать, заломать цены на продовольствие. В силу стороннего взгляда можно предложить в обмен на продукцию и сниженные цены предоставить силы для обработки дополнительных земель. Но если изъять силу у одной из сторон то сторонний взгляд не играет никакой роли. Воин заберёт продукцию. Фермер разорится. Или наоборот. Фермер не даст продукцию, воин будет голодать.
Вит Ла
Мне казалось что основной тренд на сегодня в означенных кругах это отказ от доллара в пользу чего то там или просто так .Вот я кепочку и снял что б под раздачу не попасть .
Vladislav Shamanov
Мишико в Гаагу, 1500 человек не за хс замочил.
Vladislav Shamanov
Мишико в Гаагу, 1500 человек не за хс замочил.
Серёга Ларюшкин
Обвинять себе подобных, как минимум умышленная провокация. А так фуфло не гони своей бестолковкой.
Серёга Ларюшкин
Подо что запустила?
Секундант
Ну Лесничий, я аж "загордился" таким данным при его жизни то (-8 Особенно прекрасное выражение в любви к фильму - "Павка Корчягин" (-8
Лесничий
до основания - мордастый, серпастый, молоткастый. все науки превзошёл! помнишь, харизматичного героя фильма "коммунист"... одна из главных причин высокого поста - сходство, не маловажная деталь.
Секундант
Рыбки в политике не волокут, кто прав - кто виноват.
Секундант
Не знаю такого никнеймера. Знаю что в госдуре бандитов реальных которые убивали, отжимали, сидят до сих пор там. Так что не интересно кто кого там крышевал. На самом деле крыша растёт из других кабинетов.
Kuzja
https://www.youtube.com/watch?v=qbwmlEgLs-s еще один
Vladislav Shamanov
Не одно поколение проклянёт нынешнюю эпоху за точечную застройку городов.
Igor D'Arbino
Деньги можно получить не трудясь -- наследовать, выйграть, найти, украсть...... Н
Николай Николаев
Украинец пишет?
Николай Николаев
Точно, точно, Вася Свирипулькин - образцовый свинарь, грязный и вонючий, жил в одном загоне со свиньями, потому что в казарме появляться он боялся.
Igor D'Arbino
Проблема не в людях, а в национальном самоопределении, династиях а соответственно в ценностях и правителях курганов. Если будет доминировать шумерская идеология, то будет доминировать шумерская династия, шумерские ценности, а в итоге это означает от одияния , до стрижки, от комплексов до обрядов. Целый комплекс мероприятий п овосстановлению шумерской цивилизации вплоть до храмов и т.п.
Vladimir Sholkov
Проблема не в людях, а в национальном самоопределении, династиях а соответственно в ценностях и правителях курганов. Если будет доминировать шумерская идеология, то будет доминировать шумерская династия, шумерские ценности, а в итоге это означает от одияния , до стрижки, от комплексов до обрядов. Целый комплекс мероприятий п овосстановлению шумерской цивилизации вплоть до храмов и т.п.
FLOMASTER
Может это какие то "массонские" сигналы. Через Маска очень удобно, т.к. СМИ сразу разносят по всему миру и вроде как без палева. Просто так точно ничего не происходит.
Василий Свирлипулькин
долго хрюн думал?... тупое животное. сделай орфографическую редакцию, дэбил /// >>> Чмо!!! да и вали себе тундрой по глубокому снегу колобком румяным.
Василий Свирлипулькин
Кацапы?! Ну вот и понятно всё.
Василий Свирлипулькин
Та вы ж косноязычные. Или русский язык забывать стали там у себя в бандеростане.
Василий Свирлипулькин
А тебя бандеровка - никто не спрашивает.
Василий Свирлипулькин
И мы помним. Разойдёмся бортами ?
Maxim Egorov
Может это какие то "массонские" сигналы. Через Маска очень удобно, т.к. СМИ сразу разносят по всему миру и вроде как без палева. Просто так точно ничего не происходит.
Алексей
А кто-то ждал что он там будет молиться, поститься и ходить в веригах? Я так понимаю, присылать еду заключенным с воли не запрещено?
Николай Толубаев
"Разобщённость" русских это НЕ недостаток. Это индивидуализм, особенность высокоразвитого человека белой расы. Мы не приматы, чтобы сбиваться в стаи. Эту особенность, этот индивидуализм можно и нужно превратить в плюс. Нужно только подумать как это сделать, и ответ обязательно придёт.
Vladimir Sholkov
Если не хочешь содержать свой конгресс, будешь содержать конгресс путина и Гундяева, и они будут говорить от твоего имени
Лесничий
Молодец, хероям - слава! Поделился военной тайной. Стало понятно, что мимо курсов тебя сразу повысили до свинарей. Повезло! Почётная должность в войсках у дяди Васи. Отслужил родине, как полагается и с победой домой вернулся.
Vitaly Tiunov
Основа гнилая. Не идея возможно и хорошая, но кто будет собираться? У людей которые собираются нет сил, они ею просто не обладают. Плюс нет стороннего человека который мог бы улаживать конфликты. Конечно эти слова типа ну мы собрались чтобы спасти , чтобы вот кто то нас притесняет. На самом деле все делается проще, сила которая приходит на конгресс чтобы найти компромисс с другой силой, которая приходит на конгресс. Это не чаяпитие с пиченьками
Лесничий
Да-да, васин талант не сокрушим!!! бандеровцы в панике от вопросов... https://www.youtube.com/watch?v=4OaJSVcE3V8
Vladimir Sholkov
То есть надо начинать с поиска целевой аудитории? Я тоже так думаю. Вот уже нас двое) Может еще кто то выскажется, и можно будет чаепитие организовывать, как у американцев.
Vitaly Tiunov
Я напрямую говорю, СИЛА. Это означает что нужны положения , основа, за которую можно перегрызть , т.к. обладает особой ценностью. Например. Вот например у тебя две руки, а тебе говорят отреж ее. Так вот твое возмущение это и есть СИЛА
Лесничий
Молодец, хероям - слава! Поделился военной тайной. Стало понятно, что мимо курсов тебя сразу повысили до свинарей. Повезло! Почётная должность в войсках у дяди Васи. Отслужил родине, как полагается и с победой домой вернулся.
Maxim Egorov
А у русских есть зиккурат. Вот чего я не понимаю, так это почему его никак не разнесут? То ли он всех устраивает, то ли его никто в упор не видит?
Konstantin Zh
"Разобщённость" русских это НЕ недостаток. Это индивидуализм, особенность высокоразвитого человека белой расы. Мы не приматы, чтобы сбиваться в стаи. Эту особенность, этот индивидуализм можно и нужно превратить в плюс. Нужно только подумать как это сделать, и ответ обязательно придёт.
Vladimir Sholkov
Я напрямую говорю, СИЛА. Это означает что нужны положения , основа, за которую можно перегрызть , т.к. обладает особой ценностью. Например. Вот например у тебя две руки, а тебе говорят отреж ее. Так вот твое возмущение это и есть СИЛА
Vladimir Sholkov
Сколько стоит твоя рука?
Николай Толубаев
Если не хочешь содержать свой конгресс, будешь содержать конгресс путина и Гундяева, и они будут говорить от твоего имени
Константин Пахомов
Чо со зрением проблемы, говноед, или буквы незнакомые? Тебе даже скрин скидывали, может тебе прямо в мозг послание нацарапать?
Vitaly Tiunov
Я не обладаю силой. Вот моя и есть проблема. Человек я зависимый. Можно сказать сижу на кридите. поэтому скорее всего вопрос надо поставить о силе. В чем сила? Обретя силу можно будет уже с кем то противостоять. Искать смягчающие углы
Vladimir Sholkov
Кредиты - поганое дело. Сочуствую, брат. Думаю, сначала нужно чего то захотеть, потом уже, если цель стоящая, то появятся и силы. Ну, пока другие патриоты молчат, я напишу чего хочу. Хочу землю где нибудь в Ростовской области, или чуть севернее, у речки, что бы в вечное владение. Много не надо. Пару акров хватит. И что бы туда дорога/газ/вода/электричество/интернет и нормальные соседи. И кредит на дом под 3 процента годовых, что бы его лет за 5 можно было выплатить. Разделяет кто нибудь такую цель? Может есть и получше? #discuss
Konstantin Zh
Дорогой Владислав, ремарка касательно темы прошлой передачи. Вы часто приводите в пример компанию Аппл. На мой взгляд, это очень неудачный пример. Аппл это компания, стоящая особняком от других подобных фирм. Аппл - это чистейшая магия продаж. Мы ведь не отрицаем магию? У аппл отдельная аудитория, которая всегда была, есть и будет. Аппл это мечта о "красивой жизни", как её видят различные мелкие менеджера и молодые девушки. Это символ "я достиг, смотрите все!", то есть, это обычные понты. А людей желающих попонтоваться миллиарды, они есть и всегда будут. Компании, желающие повторить успех продаж Аппл, падают на дно. У них нет магии. Сделать дизайн и задрать цены - это не магия. Сони на дне с её телефонами, нокии уже нету. Они пытались повторить путь Аппл. Но у этих компаний всегда были бюджетные вещи, у аппл не было. Аппл это премиум изначально, без бюджеток. У этих компаний нет эмблем, играющих на скрытых сексуальных мотивах человека. У аппл есть надкусанное яблоко и радужный гей-флажок. У этих компаний нет гей-лобби в руководстве. Руководители аппл - мёртвые и живые - баловались гомосексуализмом и не скрывало это. Благодаря гей-лобби мы видим аппл у каждого артиста в голливудских фильмах. Вот из этого и состоит магия компании Аппл.
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=qbwmlEgLs-s еще один
Vitaly Tiunov
Кредиты - поганое дело. Сочуствую, брат. Думаю, сначала нужно чего то захотеть, потом уже, если цель стоящая, то появятся и силы. Ну, пока другие патриоты молчат, я напишу чего хочу. Хочу землю где нибудь в Ростовской области, или чуть севернее, у речки, что бы в вечное владение. Много не надо. Пару акров хватит. И что бы туда дорога/газ/вода/электричество/интернет и нормальные соседи. И кредит на дом под 3 процента годовых, что бы его лет за 5 можно было выплатить. Разделяет кто нибудь такую цель? Может есть и получше? #discuss
Vladimir Sholkov
Но это ведь цель, за которую можно заплатить и почкой :) Не, по мне, если на то пошла пляска то возможно каждый человек хочет знать как получить силу. Как ее в себе открыть. Как может например человек на вязкой почве построить крепость. Как взвесить риски? Возьмём например некоего Эна. Эн закончил школу, университет и теперь подрабатывает в магазине продажи чая. Чай в красивой обёртке, хозяин вечно недоволен , не хватает продаж. Как Эну построить крепость? Уйти в мафию? Тем его скорее всего подставят и его жизнь может закончиться в постоянных посиделках. Риск высок . Обчистить хозяина и свалить. Но скорее всего в кассе не так много денег, а без криминальных связей быстро найдут. Взять кредит и свалить. Но даже миллион рублей это смехотворная сумма для того чтобы скрываться вечно. Может найти связи, тусоваться где то среди золотой молодежи или выйти за богатую бабку. Вариант, риск меньше, но по времени это может занять достаточно. Возможно с кем то скооперироваться и совместно организовать какое то дело. Уже ближе. Рисков меньше, круг растет. Значит. Все дело пока , во всяком случае я пока не вижу иного выхода, это кооперация неких капиталов для совместного бизнеса
Vladimir Sholkov
Так оно на данный момент и есть
Vladimir Sholkov
Разобщённость означает отсутствие сил кому то противостоять. А следовательно , положение когда вынужденно занимаешь позицию более сильного даже вопреки своим принципам. Просто нечем противостоять.
Maxim Egorov
Джобс видел людей и набрал самых лучших под своё видение, в этом главный успех эпла. Если их техника вне конкуренции, то они и дальше будут ставить на неё максимально возможный ценник. А то, что остальные компании падают на дно, так это потому, что они ничего кроме бабла не видят и в итоге теряют больше чем получают. Как раз это и подтверждает, что в этой компании есть "магия"
Vitaly Tiunov
Не, почка не вариант)) Эну не надо унывать. Надо составить бизнес-план, по постройке крепости, и следовать ему. Например можно начать сбор денег интернете с сердобольных американцев (надеюсь Эн на свое счастье живет в Америке) Потом по результатам Эн может открыть интернет-курсы "как заработать в интернете", а на вырученные деньги уже открыть бизнесс по доставке каких нибудь бандеролей. Может не на крепость, но на квартиру без ипотеки скорее всего заработает. Но у нас уже непонятки с целью. Куда стремимся?
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