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Вертикаль с предателями
Вертикаль с предателями
20/11/2018 00:26
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Константин Алланд
Никакого свободного частного бизнеса в рф нет. Все находится под какой-либо госкрышей. Даже торговлю семечками мент контролирует.
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