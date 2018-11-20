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Вертикаль с предателями

20/11/2018 00:26
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

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  • Никакого свободного частного бизнеса в рф нет. Все находится под какой-либо госкрышей. Даже торговлю семечками мент контролирует.