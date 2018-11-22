Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
События и история кукловодов
События и история кукловодов
22/11/2018 01:03
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
7 Vetrov
Римские княжеские семьи= потомки римских императоров,консулов,сенаторов и авгуров Рима и Византии ,а также римских пап и кардиналов . https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglie_principesche_romane = Famiglie principesche romane и Nobiltà nera = https://it.wikipedia.org/wiki/Nobilt%C3%A0_nera В римских княжеских семьях состоят из нескольких хорошо разграниченных римских семей , которые имели княжеский титул суверенных понтификов и являются классифицируемыми в дисциплине , продиктованной специальным «максимумом» из визита геральдики в Королевстве Италии . Римские князья повсюду имеют приоритет над принципами Священной Римской империи и Королевскими родами Европы. Они являются по факту и официальному правилу принятому всем дворянством высшей знатью в Мире.Они не подсудны ни кому и никаким законам так как являются суверенными князьями и их судить может только Бог.Список семей Nero Aristocrazia =Famiglie principesche romane=чёрной знати= Массимо=Maximus, Колонна, Паллавичини, Одесскальчи, Русполи, Орсини, Альдобрандини, Сфорца-Цезарини, Бонкомпаньи-Людовизи, Чиги-Альбани-Делла Ровер, Дориа-Памфиль, Джустиниани, Торлония, Корсини, Боргезе, Луккези-Палли , Гаэтани., Ottoboni, Rospigliosi,Ланселлотти Руководители папских семей и их законные супруги наслаждаются отношением к «совершенству», которое также дается главам римских княжеских семей=Famiglie principesche romane в роду которых были римские папы и кардиналы . Независимо от их званий, руководители папских семей традиционно считались, как «равный» со стороны «суверенных семей», будучи этой вежливостью из-за того, что суверенный понтифик признан христианскими монархами Европы как pater principum et regum=ОТЦЫ ЦАРЕЙ И КНЯЗЕЙ , а также представителями первой и самой старой христианской монархии Рима и Византии . Князья черного дворянства считаются суверенными. Редко они носят рыцари Ватикана или любые рыцарства. Они являются владельцами и, следовательно, не подчиняются рыцарям своим учреждениям.
Вадим Волков
https://www.youtube.com/watch?v=mbO2JUpCcbQ
Вадим Волков
Наверное такое бывает у человека бросившего свою семью, родителей, ради поисков некого счастья на стороне, а потом выясневшего, что ни кому он не нужен и ни кто ни когда не будет относиться к нему так хорошо, как относятся дома.
Николай Толубаев
В свете новых сведений о том , что латышские стрелки это немецкие солдаты, Появляются сомнения по поводу поляков. Возможно в варшавском полку поляков то и не было.
Николай Толубаев
В свете новых сведений о том , что латышские стрелки это немецкие солдаты, Появляются сомнения по поводу поляков. Возможно в варшавском полку поляков то и не было.
Vladimir Sholkov
https://youtu.be/nfGH4cZF3gw
Серёга Ларюшкин
Это надо было делать ещё в 90-ые, всему русскому сословию, проснулся. Нужно зрить в корень, а не в желудок самодостаточности искусственно сформированной во время правления "демократов".
Серёга Ларюшкин
Мой коммент удалился. Читай у себя в почте.
Ilya Tarasov
По поводу излечения украинствующих. Посмотрите видео, они реально умнеют https://www.youtube.com/watch?v=As4Vht_s-Kk
Ilya Tarasov
https://www.youtube.com/watch?v=As4Vht_s-Kk
Ilya Tarasov
https://www.youtube.com/watch?v=As4Vht_s-Kk
Серёга Ларюшкин
https://www.youtube.com/watch?v=Tmeyh0OS420"Иваныч" рассказал, когда закончится война на Донбассе
Серёга Ларюшкин
https://www.youtube.com/watch?v=Tmeyh0OS420 "Иваныч" рассказал, когда закончится война на Донбассе
Серёга Ларюшкин
"Иваныч" рассказал, когда закончится война на Донбассе https://www.youtube.com/watch?v=Tmeyh0OS420&t=120s
Серёга Ларюшкин
https://www.youtube.com/watch?v=Tmeyh0OS420&t=120s "Иваныч" рассказал, когда закончится война на Донбассе
Рустем Бохани
https://youtu.be/N1TClA5CVkQ?t=149
Лесничий
https://www.youtube.com/watch?v=hyfTQMvv2yc без комментария.
Влад Шевченко
Месяца два назад писал в эфир, но В.Карабанов мое сообщение не зачитал. Оно было разбито на несколько постов, так как в один не влезало, может поэтому... По поводу числа 666. Достаточно давно меня заинтересовал следующий вопрос: "если мир организован каким-то, так скажем, высшим разумом, то почему в качестве таких постоянных как числа Пи или Е использованы такие безумные дроби (в десятичной системе)". Тогда я попробовал поискать систему счисления в которой эти постоянные придставляют собой натуральную дробь. И выяснилось, есть такая система счисления. Это семеричная система. 22/7 это число Пи, с отклонением порядка 0.05%. А 19/7 это число Е тоже с очень высокой точностью. Небольшая оговорка, не имеет смысла проверять постоянные имеющие размерность, например гравитационную постоянную, так как то, что имеет смысл в метрах, не имеет смысла в футах (особенно это касается символики). А недавно я подумал, а может 666 это число вовсе и не в десятичной системе. Возможно и 666 надо рассматривать в семеричной. А тогда, в плане символики 666 для семеричной, это тоже самое что 999 для десятичной, в том смысле, что три первых разряда заполнены полностью. Тогда 666 можно рассматривать как символ: "еще единица, еще чуть чуть, и происходит переход на следующий разряд, или на следующий уровень". Кроме того, возможен еще и такой символизм: заполнены первые 3 разряда, и живем мы в трехмерном мире, может это символ того что дальше четырехмерный?
Yury Safonov
Дык ведь курс в совок.
Серёга Ларюшкин
Щас всё бросим и будем подписываться на ваше фуфло.
Maxim Petrov
Складывается ощущение, что на подвешенной платформе 3 человека, прижавшиеся к друг-другу :-)
Серёга Ларюшкин
Пробки в Москве, закольцован весь город.
Лесничий
Есть по теме видео, модер не пропустил. Комменты к видео зашкаливают!!!
Рустем Бохани
Будем думать, что к насекомым прировняли...
Будем думать, что к насекомым прировняли...
Влад Шевченко
Я задавал в эфире вопрос "почему коммунисты не организуют коммуну и не живут там счастливо. И зачем они пытаются затянуть в свой социализм тех кому он не нравится". Но вопрос я задавал совсем не для того чтобы получить ответ. Я хотел высказать идею о том, что вопрос "почему коммунисты со своими единомышленниками не организуют коммуну" должен быть одним из главных тезисов используемых против коммунистов. Все ленинские измышления "о возможности построить социализм в отдельно взятой стране", основаны не на возможных кознях коварных буржуев. Тут самый человечный человек немного покривил душой, основная опасность для социализма - его нежизнеспособность при наличии конкуренции. А коммуну желающие могут построить где угодно, хоть в отдельном доме, хоть в отдельной деревне, хоть в отдельном акционерном обществе. И пусть они там договариваются о чем угодно, будет ли у них одна зубная щетка на всех или у каждого своя, нужен ли им сталин или лучше брежнев. Есть конечно некоторые ограничения, ну например нельзя заставить работать даром, ну нельзя расстрелять или сослать на Колыму. Потому как люди могут свалить из коммунистического рая. Но возможность построить коммуну с единомышленниками есть. А раз реальная возможность организовать коммуну есть, то не хрен пытаться запихнуть в СССР 2.0 тех кому он на хрен не нужен.
Влад Шевченко
А работать в колхозе этом кто будет? Явно не организаторы.
Влад Шевченко
Высокого мнения об интеллекте ленина - нинеля. Это не его система матрицы, а серьёзных чернокнижников-душиведов. У него в башке были другие мысли-формы, школьника первого класса по оккультной каббале.
Nikolay Berezin
прочитайте список частей участвующих в подавлении восстания в Ярославле http://www.charmingrussia.ru/2013/10/1918.html
Elena Shabunina
Здравия! Страх и насилие-вот методы кукловодов. Для этого созданы религии и силовые структуры. Это и есть опора,самая финансируемая. Но это только до построения электронного концлагеря. Там и это будет не нужно, ибо человек,лишённый Воли-не человек, а просто биоробот. Если не произойдёт чуда как вмешательство Высших Сил, то таковым просматривается наше будущее.
Алексей Огородников
"василий пу" репку ломает... какую-бы подляну "замастырить АРИйцам?!" Про галифе, что нибудь настрочит, мол - шить их некому будет...
Влад Шевченко
Мой прадед офицер царской армии был расстрелян при подавлении восстания.
Sl. Ru
в 41 дошли и встали до м.Динамо...а в Москву не вошли,тож странно /это время народ грабил магазы и никакой власти/
Земеля в натуре
http://vissarion.ru/community все создано
Nikolay Berezin
Мой прадед офицер царской армии был расстрелян при подавлении восстания.
Алексей Огородников
Владислав подтверждаю Ваши слова по поводу, того что люди на чужой и своей технике работают в корне по разному. Фирма в которой я работаю сотрудничает с многими компаниями по ремонту и обслуживанию техники. Миллионы тратят на ремонт только из-за безалаберности.
Алексей Огородников
Apple -20% с октября Alphabet -20% с июля Amazon -26% с сентября Netflix -36% с июня Facebook -38% с июля https://www.cnbc.com/2018/11/20/techs-popular-faang-stocks-have-lost-945-billion-and-counting-from-highs-amid-tech-rout.html
Vladislav Shamanov
Всегда считал существование отдельной Украины, как некий досадный нонсенс, который со временем должен перестать быть. Но с другой стороны раз такое произошло, то Украинская верхушка должна была понимать что только дружба с Россией гарантирует существование суверенной Украины, причём дружить нужно было изо всех сил. Без бандеровщины, без преследования русского языка, без газовых приколов и держаться подальше от западных спецслужб и г. Нуланд с печеньками особенно.
Vladislav Shamanov
Понятно что Украина под Тельцом, но достоинство Тельца в том, что он может пахать мощьно и долго, а идея получения некой халявы, от кого бы то ни было, плохая идея. Получаемая энергия должна быть реализована и предназначение выполнено. Сам поработал сам получил результат, не под кого не прогибаясь. Идея халявы вредна для Украины и унижает достоинство народа.
Алексей Огородников
Думаю нужно это добавить в копилку к "латышским стрелкам", как еще один гвоздь в крышку большевизма.
Константин Алланд
А работать в колхозе этом кто будет? Явно не организаторы.
Константин Алланд
Хороший комментарий +
Алекс Алекс
Ждём, когда ваши авто во дворе под нашими окнами, превратятся в ржавые памятники рассиянского рынка. Вы так нас задолбали своей автосигнализацией и ночными прогревами моторов... Что мы согласны на подорожание пизнина. Пока вы не станете продавать свои авто кавказцам за копейки. У них бензина в достатке. Да знаем...Знаем про повышение цен. ДА! У нас тоже есть потребность сюда писать. Зачем? Да фиг знает...!
Vladislav Shamanov
Наверное такое бывает у человека бросившего свою семью, родителей, ради поисков некого счастья на стороне, а потом выясневшего, что ни кому он не нужен и ни кто ни когда не будет относиться к нему так хорошо, как относятся дома.
Константин Алланд
В ходе протестов против роста цен на бензин во Франции 47 человек пострадали и один погиб. Во Франции в результаты масштабных протестов против повышения цен на топливо пострадали 47 человек. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщает France info. По данным СМИ, три человека получили серьезные травмы. Также сообщается, что 24 человека задержаны, 17 из них взяты под стражу. В протестах во Франции участвуют свыше 125 тысяч человек, особо жесткие столкновения произошли в департаменте Изер на юго-востоке страны. Протесты вызваны решением французских властей повысить в 2019 году налоги на дизельное топливо и бензин.
Серёга Ларюшкин
Точно ты не из 90-ых годов. Кстати у куклачей есть все эти рычаги давления для повтора суровых испытаний. Горбатому со всего товара 5% откат шёл. Потом боре тоже там что-то капало не хило.
Константин Алланд
Депутатам Госдумы от «Единой России» показалось мало просто лишить пенсий огромного числа россиян. До конца ноября они примут еще один законопроект, который уже ударит по детям, так называемых предпенсионеров. Народные избранники предложили ввести алименты, которые дети будут платить родителям при достижении 55 лет у женщин, 60 — у мужчин. Соответствующие поправки будут внесены в Семейный кодекс. Сообщается, что разработка инициативы связана с принятием законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, предусматривающего повышение пенсионного возраста. Основной целью документа является обеспечение права на алименты нетрудоспособных лиц. Автором инициативы стал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. https://svpressa.ru/society/article/216407/ Павел Крашенинников еще один кандидат в проскрипционные списки
Лесничий
"василий пу" репку ломает... какую-бы подляну "замастырить АРИйцам?!" Про галифе, что нибудь настрочит, мол - шить их некому будет...
Ежели дать волю чувствам... мало кто из "илитки" в живых останется. (очень хорошая передача получилась.)
Серёга Ларюшкин
Русские вожди русской революции. За столом слева направо: Моисей Урицкий, Лейба Бронштейн-Троцкий, Янкель Свердлов, Зиновьев-Апфельбаум, Лазарь Каганович. Как писал нарком просвещения РСФСР Луначарский в одном из своих циркуляров по Наркомату народного образования: "Нужно бороться с этой привычкой предпочитать русское слово, русское лицо, русскую мысль…" Священная буква Шин (Shin) имеет следующее значение: Институт израилеведения (Institut für Israelogie) поясняет значение этого символа: благословение Аарона для всего еврейского народа. Я так понял раскидывают архивы НКВД по разным сайтам, дозировано. Владиславу Александровичу; - теперь понятно почему не нужно ставить синагогу на КП помимо зиккурата?
Алекс Алекс
Можешь своих юнкеров готовить к боевым действиям.
Ilya Tarasov
Острова передадут, скорее всего, списав всё на отправляющегося в утиль "Гаранта" (на которого повесят непопулярные шаги последних лет, в т.ч. пенсионную "реформу"). А потом достанут из своей табакерки нового чёртика — Навального, к примеру. #Курилы
Ilya Tarasov
#Голдстейн #Нанайскиемальчики #Навальный Операция Преемник2.0 будет, когда прошлая кукла прое***т всё, что только можно (пенсии, Южные Курилы, Донбасс, etc.) и будет окончательно списана. За ненадобностью. И «чекиста» (который сменил «либерала» в декабре 1999-го) вновь сменит «либерал». Так как все устали от «чекиста». Кукловоды любят стандартные схемы. И пытаются копировать Америку, к которой они давно неровно дышат. Там, напомню, «демократы» регулярно меняют «республиканцев» — и так по кругу...
Серёга Ларюшкин
Можешь своих юнкеров готовить к боевым действиям.
Serge Rakitin
Про бурлаков - это старая избитая тема. Никто по берегу, конечно, не брел. Само слово "бурлак" однокоренное с гл. "бурлить", т.е. вращать. Технология этого дела была такая: на барже стоял большой кабестан (ворот), впереди шла весельная лодка, которая кидала якорь с длинным канатом, после чего бурлаки начинали крутить ворот на барже, подтягивая её на несколько сотен метров верх по течению, после чего якорились, тяговый якорь поднимали, лодка шла вперед и цикл повторялся. Таким Макаром за день проходили верст 30, за сезон успевая сделать 3-4 ходки Астрахань-Нижний-Астрахань. Кормежка и жилье на барже бесплатно, в деньгах на современные рубли 300-400 тысяч за сезон с мая по октябрь. Работа считалась престижной и попасть туда было примерно как сейчас на нефтяную вахту. Ну а Илья Ефимыч немного прiпiздiвся на известной своей картине, написанной не на Волге.
Алекс Алекс
Мой коммент удалился. Читай у себя в почте.
Серёга Ларюшкин
Высокого мнения об интеллекте ленина - нинеля. Это не его система матрицы, а серьёзных чернокнижников-душиведов. У него в башке были другие мысли-формы, школьника первого класса по оккультной каббале.
Vladimir Sholkov
Не боись. Уже есть преступные группы , которые обеспечат их работой.
Ilya Tarasov
По поводу "излечения" украинствующих есть новое видео Шария "Мы помним требования Святого Maйданa". Там подробно показано, как люди начали прозревать. Погуглите.
Vladimir Sholkov
Помоги наладить им коммуникацию если сможешь и разовьи навык, который поможет им стать первым из первых в этом деле. Все остальное по мне ерунда
Рустем Бохани
https://regnum.ru/pictures/2355343/42.html получился образ каких-то бомжей или бичей советских
Василий Свирлипулькин
Ждём, когда ваши авто во дворе под нашими окнами, превратятся в ржавые памятники рассиянского рынка. Вы так нас задолбали своей автосигнализацией и ночными прогревами моторов... Что мы согласны на подорожание пизнина. Пока вы не станете продавать свои авто кавказцам за копейки. У них бензина в достатке. Да знаем...Знаем про повышение цен. ДА! У нас тоже есть потребность сюда писать. Зачем? Да фиг знает...!
Василий Свирлипулькин
Кто здесь коммунисты???!!! Если мы предвидим победу коммунистов , не значит, что мы сами такие. Тьфу блин...! Снова "Сталин и большевички"! Выключаю.
Серёга Ларюшкин
Ну раз организаторы доверили участие евреев в революции со всей атрибутикой, то и специализация у них за плечами не малая была в построении коммун. Это их масть карты. Как то всё время в сторону отводите их "деяния" на Руси. А до революции христианство окучивали здесь, и много что другого окучивали.
Лесничий
Большой Кирдык - вам большевичкам намечается. Срочно!!! Сбрасывай икру, вася... и по снегу в тундру, за Туруханск к оленеводам.
Алекс Алекс
Не спорьте с ним это местный вася. Он всем грубит.
Константин Поляков
Не спорьте с ним это местный вася. Он всем грубит.
Немчин отдыхает
https://www.youtube.com/watch?v=5U3b1cmrZmY «Людоед» — фильм 1991 года режиссёра Геннадия Земеля о Кенгирском восстании заключённых в 1954 Сюжет художественного фильма привязан к реальному событию — самому крупному восстанию заключённых в 1954 году в Казахстане. Фильм снимался в городе Балхаш, на специальной киноплёнке с целью добиться «жёлтого» изображения — эффект документального фильма. Во время августовского путча 1991г. съёмки фильма были приостановлены, а плёнку закопали в землю. Сегодня негатив лежит на Рижской киностудии, а копии, к сожалению, пришли в негодность. Кстати, когда ленту отбирали для участия в Берлинском кинофестивале, отборщики посчитали желтое изображение... браком советской кинопромышленности и «по техническим параметрам» ленту не допустили к конкурсу. Фильм восстановлен программой Sony Vegas 24.07.18
Серёга Ларюшкин
"Иваныч" рассказал, когда закончится война на Донбассе Говорит надо вспомнить нашего сталина - 6:18 мин.. Вот так у всех там в голове каша у контуженных, что там, что здесь. И советскую школу боевую нахваливал. Оказывается памятники-стеллы, нужно валить в головах ещё очень много.
Алексей
Как бы ни было больнО современное "капиталистическое" общество, коммунисты никогда не одержат решающую победу, т.к. их существование и их идеи - вещи совершенно противоестественные. Так же, как гомики никогда не заменят натуралов, какие бы натуралы ни были.
Андерсен
Еще внезапная смерть начальника ГРУ Генштаба ВС РФ И. Коробова , что-то нехорошее в Кремле происходит. Предыдущий руководитель ГРУ Игорь Сергун умер 3 января 2016 года при загадочных обстоятельствах на своей подмосковной даче. По официальной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.
Алексей Огородников
отработка отражения атаки на Кремль и эвакуации!?
Рустем Бохани
вместе с головами))))
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=N1TClA5CVkQ 2.29 минута
Серёга Ларюшкин
Лучше дессоветезировать. А это задача на оккультном уровне. Там и так все настрадались, нужно пастухов валить - это да. Они гоняют замкнутые мысли-формы у населения, а журналисты, в интервью просто измеряют давление и пульс, потом это всё идёт в обработку в нооскоп через чернокнижников.
Иван Грозный
Еще внезапная смерть начальника ГРУ Генштаба ВС РФ И. Коробова , что-то нехорошее в Кремле происходит. Предыдущий руководитель ГРУ Игорь Сергун умер 3 января 2016 года при загадочных обстоятельствах на своей подмосковной даче. По официальной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.
Иван Грозный
Может тела вывозят?
Лесничий
...три "тела". срочно понесли прогуляться. в крематорий - например. или на высоте 1000 м. - фал отстрелят. (а может, никитка михалков кино снимает)
Алексей Огородников
Две " внезапные" смерти начальников ГРУ за два года , таких совпадений по теории вероятностей не может быть. Скорее всего что банальное "они слишком много знали" ....
Влад Шевченко
есть плановая эвакуация (дежурная)... а есть и внезапная. (оперативная) необходимая крайность, беспосадочный приём "груза" из кремля нечто чрезвычайное.
Иван Грозный
Так наверно и задумано чекист- либерал, только при переходе система пойдет в разнос , не все ( а скорее всего меньшая часть) губернаторы , олигархи, генералы ФСБ и МВД лягут под Навального, кто-то реально за свои капиталы боится, а кто-то и за жизнь. Поэтому произойдет неконтролируемый распад системы, выгодный кремлянам и их холуям в регионах, а Навальный может стать лишь правителем Центрального района Москвы.
Лесничий
есть плановая эвакуация (дежурная)... а есть и внезапная. (оперативная) необходимая крайность, беспосадочный приём "груза" из кремля нечто чрезвычайное.
Влад Шевченко
В Сингапуре 6 июня 2006 года было заключено в три раза больше браков, чем обычно, так как в Китае и др. восточных культурах цифра 6 считается счастливой
Yury Safonov
Пирамидку ишут, она нынче невидимая :)
Иван Грозный
Две " внезапные" смерти начальников ГРУ за два года , таких совпадений по теории вероятностей не может быть. Скорее всего что банальное "они слишком много знали" ....
Серёга Ларюшкин
В чате пишут не тексты, а краткие соображения свои.
Canapsis
Тот кто отдал приказ, знает еще больше
Влад Шевченко
Нехорошее в кремле происходит непрерывно. Тоже блин новость....) Когда там начнет хорошее происходить, вот в чем вопрос?
Yury Safonov
Ай красота, жгите ышчо! Пособие до 1.5 лет за счёт мужа! Больничный за счёт соседа!
Александр Верный
Телик в штатном режиме работает, расходимся, ненадолго!
Igor D'Arbino
В Сингапуре 6 июня 2006 года было заключено в три раза больше браков, чем обычно, так как в Китае и др. восточных культурах цифра 6 считается счастливой
Иван Грозный
Тут и гадать не надо Гарант и непосредственный шеф-тувинец
Yury Safonov
Там французы протестуют или нью-французы?
Серёга Ларюшкин
Вспомнил отрывок из сказки - "Волшебный голос Джельсамино", когда драпали, златокудрый и его свита на вертолёте кстати. Но здесь уже замороженные скорее всего (-: А с другой стороны есть подземное секретное метро.
Vadim Galuzin
А что просто на такси нельзя из кремля выехать или там на велике.
Влад Шевченко
Я посмотрел этот ресурс... Ну, как бы...пока впечатление такое: иллюзии могут быть разными...
Vadim Galuzin
Под кремлем понаделано множество подземных ходов, туннелей, метро
Лесничий
В кремле и ветки и выходы в метро-политен на разных уровнях. Не удивлюсь, ежели и к вратам ада проход имеется.
Член КПСС - обратите внимание, как звучит?! И себя, и весь народ зашкварили этим разнообразным "членством" везде и во всём. Совсем не напрасно, вдумайтесь... ни кто не избежал этой участи. Сравните; "товарищ по партии" или... "член партии". Не красиво как-то звучит.
Влад Шевченко
По поводу латышских стрелков... Просматривал восстания против большевиков и наткнулся в википедии на вот такой шедевр: "В 9 часов утра толпа направилась на склад завода, где хранились готовые винтовки с патронами. Охрана, состоявшая из пленных австрийцев, была обезоружена и восставшие начали вооружаться" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Речь идет о Ижевско-Воткинском восстании.
Про пастухов в точку. Ну, а-таки большая часть народа живёт с фигой в кармане. Факт - медицинский.
Maxim Egorov
"— У нас, что, первый раз вертолеты с территории Кремля взлетают? Что тут удивительного?" Действительно, совершенно рядовая ситуация, ничем не примечательная. То ли людей везут, то ли статуи какие. Может там какие мощи упырей кремлёвских летают над городом. Ну совершенно обычное дело)) и чего все так всполошились. https://www.youtube.com/watch?v=k-1XT92v0-Q
Maxim Egorov
"— У нас, что, первый раз вертолеты с территории Кремля взлетают? Что тут удивительного?" Действительно, совершенно рядовая ситуация, ничем не примечательная. То ли людей везут, то ли статуи какие. Может там какие мощи упырей кремлёвских летают над городом. Ну совершенно обычное дело)) и чего все так всполошились. https://www.youtube.com/watch?v=k-1XT92v0-Q
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2018 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа