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За кулисами свои события ...
За кулисами свои события ...
24/11/2018 01:16
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Обсуждение
7 Vetrov
Неплохой такой дом где находится квартира у Сера Брилёва , купленный не в ипотеку за 700 000 фунтов стерлингов или 66 миллионов рублей. По адресу = Heathfield Court, в районе Chiswick, в 25 минут от центра Лондона . Дата покупки - 22 февраля 2016. Конечно, она была посвящена ко Дню Защитника Отечества . Брилев даже не делал вид, что занимается каким-либо бизнесом, его жена тоже не занимается бизнесом, она работает в НПО, то есть занимается общественной деятельностью. Тем не менее, на их счет у них был миллион долларов наличными, за что им удалось купить квартиру в Лондоне ?Кроме того, с помощью списков людей, имеющих право голоса на выборах в Великобритании, удалось выяснить, что Брилевы являются британскими гражданами. Пруфлинк= https://en.crimerussia.com/gromkie-dela/navalny-deputy-head-of-all-russian-state-television-and-radio-broadcasting-company-brilev-has-britis/ https://en.crimerussia.com/upload/medialibrary/942/znakcom_2176691_500x395.jpg https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/24/1d8b2100c94719381eb9707590e3779e-full.png
Elena Shabunina
Говоря мирским языком, РПЦ сертификацию не прошла, Нет лицензии у неё, чтоб свои продолжать дела. Незаконны молитва и сан,статус нынче не подтверждён, Ну,а что говорят они вам,языком мирским просто галдёж. Ведь их вера оттуда пришла,она вовсе не русских корней, Нет теперь у неё корней-вот такие теперь дела. Без корней не цветут цветы,без корней не созреет плод. Поищи свои корни ты-это твой всемогущий Род.
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