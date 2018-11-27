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Керченский наскок
Керченский наскок
27/11/2018 01:50
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Константин Пахомов
Forwarded from Kotsnews Тот неловкий момент, когда хотели ввести военное положение, но опять получился котел)
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